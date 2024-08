Malaga, l’11 agosto si prepara un’altra manifestazione contro il turismo Nel 2024 ci saranno già quattro manifestazioni contro il turismo a Maiorca, il che indica come sia aumentata la sensibilità alla saturazione turistica da quando governa il Partito Popolare. Perché l’11 agosto i movimenti sociali che hanno organizzato le precedenti proteste inviteranno ancora una volta i loro sostenitori a scendere in piazza. Pochi i cambiamenti rispetto alle ultime proteste. Il motto sarà “Posem límits al turisme”, che non necessita di traduzione. Il messaggio è che bisogna scendere in piazza, organizzarsi e protestare chiedendo un cambiamento reale per limitare gli impatti del turismo. E inoltre chiedere un cambiamento nel modello economico. “Vogliamo un cambio di rotta affinché i diritti di tutti siano garantiti e la natura sia rispettata e tutelata”. L’elenco delle rivendicazioni, ovviamente, si ripete: accesso a alloggi dignitosi, fine della speculazione immobiliare, lotta contro la gentificazione e l’espulsione delle persone dai propri quartieri, miglioramento dei servizi pubblici, rigenerazione delle aree naturali, rispetto della propria lingua e, già che ci siamo, lavori dignitosi e ben retribuiti. Condividi

