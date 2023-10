‘Made in Singapore’: al via la nuova campagna E’ partita la nuova campagna globale di Singapore dal claim “Made in Singapore”. L’obiettivo è quello di raccontare come i momenti ordinari di tutti i giorni possono diventare straordinari e indimenticabili a Singapore, e quindi ispirare i viaggi verso la Città del Leone e rafforzare l’idea di una destinazione in grado di trasformare l’immaginazione in realtà. La campagna riveste di una nuova veste il destination brand ‘Passion Made Possible‘: uno spirito in grado di soddisfare le passioni individuali e creare nuove possibilità ma che vuole anche invogliare i viaggiatori a scegliere Singapore come nuova meta e scoprire tante nuove esperienze, dalle attrazioni più iconiche alle aree verdi. Made in Singapore, partita nei mercati chiave a livello globale e sui social, più audace e divertente per trasmettere lo spirito della destinazione, è caratterizzata da uno storytelling in grado di entrare in contatto con diverse tipologie di turisti, soprattutto le nuove generazioni e mostrare le principali peculiarità del Paese. Singapore, chiamata anche “City in Nature” per la sua inaspettata ricchezza di aree verdi, non è solo vivace e cosmopolita, ma è anche ricca di un solido patrimonio multiculturale. Made in Singapore includerà attivazioni come partnership industriali, collaborazioni con content creators e viaggi per permettere ai media e agli influencer di immergersi nelle esperienze Made in Singapore. Sulle novità di prodotto il Singapore Tourism Board sottolinea inoltre che i nuovi investimenti vertono verso nuovi trend per cui la nightlife, le spiagge, lo shopping, esperienze più conosciute, saranno affiancate da quelle meno note, turismo open air, il turismo attivo e diversità culturali, da Little India a Chinatown. Obiettivo di allungare la permanenza media. Tra gli eventi la Formula 1 rimane perla della destinazione. Nel 2025 è in arrivo anche Disney Cruise e il primo hotel Como Singapore. Tra le attrazioni principali, il forest bathing del Rain Vortex all’aeroporto Jewel Changi, il pasto all’Hawker Center Lau Pa Sat e l’Air Show di volatili del nuovo Mandai Bird Paradise, come nuove esperienze a Singapore. Per una maggiore spinta dei flussi italiani, anche Singapore Airlines, che già opera su una rotazione giornaliera da Milano, prevede per giugno del prossimo anno di portare Roma a quattro voli settimanali. Per il lancio della campagna sono stati presenti a Milano Kershing Goh e Carrie Kwik, Francesco Corte Colò e Melissa Thompson del Singapore Tourism Board per l’area Western Europe che raccontano di un’Italia nella top five europea della classifica di arrivi, in ripresa al 57% rispetto al 2019, dopo Regno Unito, Germania e Francia. Per quanto riguarda gli arrivi internazionali, in generale, è previsto un ritorno alle cifre pre pandemia per il 2024-2025. Condividi

