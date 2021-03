L’Uzbekistan allenta le restrizioni in ingresso, niente più quarantena L’Uzbekistan allenta le restrizioni di ingresso nel paese per i cittadini uzbeki e stranieri: dallo scorso 15 marzo è stata annullata la procedura che prevedeva test rapidi per l’antigene al coronavirus negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei punti di confine. Anche l’obbligo della quarantena dopo l’ingresso del Paese non è più in vigore. Secondo la nuova procedura, i cittadini che arrivano in aereo o in treno devono fornire un certificato con esito negativo al superamento di test Pcr (molecolare) per il Covid-19, effettuato non prima di 72 ore prima della data di volo. I risultati dei test devono essere in lingua inglese o russa. In assenza di un certificato, i visitatori possono comunque eseguire un test rapido per l’antigene del Covid-19 in cliniche e laboratori speciali ai valichi di frontiera. I visitatori saranno ammessi in Uzbekistan solo con esito negativo. “Il numero di nuovi contagi giornalieri da Covid-19 in Uzbekistan è in costante diminuzione per fortuna (l’ultimo rilevamento indica una media giornaliera di circa 70 nuovi casi) – sottolinea Luca Nardoni, marketing manager di Gs Air, che rappresenta in Italia Uzbekistan Airways -. Nonostante ciò, le autorità uzbeche mantengono un’attenta analisi della situazione e sono pronte a rivedere le misure se l’attuale miglioramento della situazione epidemica non dovesse proseguire. Siamo quindi speranzosi che, anche grazie alla campagna di vaccinazione in Italia, presto si potrà visitare questo meraviglioso paese”.

