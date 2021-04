L’Ungheria accende i riflettori sulle molteplici attrattive del lago Balaton E’ dedicato al lago Balaton e ai suoi dintorni il nuovo appuntamento all’interno del programma “Study Tour digitale dell’Ungheria” realizzato dall’Agenzia Nazionale del Turismo Ungherese (Antu). Il progetto creato per gli operatori di settore è stato ideato per fornire un supporto di fronte alle problematiche arrecate al mercato del turismo dalla pandemia Covid-19. E’ dedicato al lago Balaton e ai suoi dintorni il nuovo appuntamento all’interno del programma “” realizzato dall’Agenzia Nazionale del Turismo Ungherese (Antu). Il progetto creato per gli operatori di settore è stato ideato per fornire un supporto di fronte alle problematiche arrecate al mercato del turismo dalla pandemia Covid-19. Il mini-film di 18 minuti racconta le potenzialità dell’area che fa perno attorno al più grande lago dell’Europa centrale, che è diventato una destinazione da vivere tutto l’anno, con infrastrutture sempre migliori e numerose nuove attrazioni. I visitatori possono immergersi nelle acque del secondo lago termale più grande del mondo nel paradiso delle terme di Hévíz, vicino al lago Balaton. Le destinazioni più popolari sono la vivace Siófok, il paradiso delle spa Balatonfüred, la storica Tihany, i vigneti di Badacsony e il centro termale di Hévíz. Il turismo attivo in queste sta zone sta acquisendo sempre più terreno: i visitatori possono fare escursioni sui sentieri, scalare montagne, esplorare i parchi avventura, navigare con barche a vela, salire sulle torri d’avvistamento e percorrere in bici i 204 chilometri di percorso intorno al lago. Si possono scegliere anche esperienze uniche come il giro in barca a remi nel lago sotterraneo della grotta di Tapolca nel Parco Nazionale dell’Altopiano del Balaton, ricco di sentieri naturalistici e piccoli rilievi rocciosi. La regione è anche un’ottima meta per gli amanti dei piaceri culinari più raffinati con programmi culturali durante la Badacsony Wine Week, oppure visitare il lungolago Tagore di Balatonfüred, dove il festival del vino dura tre settimane.

