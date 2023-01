L’Ue raccomanda l’obbligo di test per i viaggiatori in partenza dalla Cina L’Unione europea assume una posizione comune sulla vicenda Covid in Cina: gli Stati Ue sono “fortemente incoraggiati a introdurre per tutti i passeggeri in partenza dalla Cina agli Stati membri il requisito di un test Covid-19 effettuato non oltre le 48 ore prima dalla partenza dalla Cina”. Come riportato dall’Ansa, è questa la decisione presa dal meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi (Ipcr), comunicata dalla Presidenza svedese di turno dell’Ue. “I Paesi membri hanno concordato di raccomandare a tutti i passeggeri in viaggio da e per la Cina di portare mascherine Ffp2” . I Paesi membri hanno concordato di tornare a incontrarsi per un aggiornamento entro la metà di gennaio. Intanto, oltre alla “forte raccomandazione” a tutti i 27 di introdurre l’obbligo di test pre-partenza da Pechino, la riunione del Meccanismo integrato di risposta alle crisi “incoraggia” i Paesi membri a “effettuare test anti-Covid a campione a chi arriva dalla Cina” e “esaminare e sequenziare le acque reflue degli scali dove sono previsti voli in arrivo dalla Cina” e a “continuare a promuovere le vaccinazioni, incluse le dosi booster e in particolare ai più vulnerabili”.

