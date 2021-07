Lituania on the road: quattro itinerari alla scoperta di città, storia e natura

Lituania da scoprire on the road, attraverso quattro itinerari che consentono di viverne al meglio l’essenza: Lituania Travel accende i riflettori su villaggi, città ricche di storia, pittoresche località di mare e una natura rigogliosa. Una destinazione perfetta da scoprire, appunto, on the road per via della sua conformazione geografica, data la distanza tra il punto più a nord e quello più a sud di sole 3 ore.

L’ente del turismo ricorda che, dallo scorso 21 giugno, il Paese ha allentato le restrizioni previste per l’ingresso dei visitatori, ora consentito senza alcun test per coloro che hanno completato la vaccinazione, che sono guariti dal Covid19 o in possesso di Green Pass europeo.

Il primo itinerario, Tour dei tre bacini idrici nell’ovest, è dedicato all’esplorazione della parte occidentale del paese: 620 chilometri attraverso campi rigogliosi lungo i tre bacini idrici più importanti della Lituania: il Mar Baltico, la Laguna di Curonia e il Delta del fiume Nemunas.

La seconda proposta, Le tre capitali del Sud, permette di esplorare la parte meridionale della Lituania su un tratto di 470 km che passa attraverso le tre città – Vilnius, Kaunas e Trakai – tutte caratterizzate da natura, tradizioni culturali e storia.

Il terzo tour, Laghi e manieri nel nord e ad est della Lituania, è perfetto per gli amanti della natura perché permette di esplorare la bellezza sia nel nord che nell’est della Lituania; qui si trova ad esempio il più antico parco nazionale dell’Aukštaitija.

Infine, l’ultimo itinerario, Lituania da nord a sud, è una fuga perfetta per due settimane, un percorso panoramico di 1400 km che attraversa tutto il paese. Fermandosi lungo 29 cittadine, il tour porta a scoprire le tre capitali, raggiunge la più grande isola lituana, Rusnė, e conduce fino alla “Strada del Paradiso” che si snoda lungo il fiume Nemunas, ricca di castelli, manieri e viste incantevoli sul fiume.