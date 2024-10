Lituania, meta green riscoperta dagli italiani: tanti giovani e individuali Riflettori puntati sulla Lituania e la sua capitale, Vilnius che sarà la European Green Capital 2025: meta che è tornata a catturare le attenzioni dei turisti italiani, anche – o soprattutto – come destinazione secca, non più sempre e solo in abbinata alle limitrofe altre due Repubbliche Baltiche. Lo spiega Indrè Slyziuté-Rimkaite (nella foto), inbound markets manager di Lithuania Travel: «Il mercato Italia è tra quelli prioritari per noi e si mantiene nella top 10 di quelli principali. Nei primi sei mesi del 2024 i visitatori italiani sono stati 13.300, l’8% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il 2023 si era chiuso con un totale di circa 32.000 arrivi, +37%: dato ancora al di sotto però del record 2019 di 49.ooo turisti italiani, ma che conferma l’Italia il Paese dell’Europa occidentale da cui provengono i maggiori flussi». Dati che mettono in mostra anche un «cambiamento sostanziale del viaggiatore italiano rispetto all’epoca pre-pandemia: molti più turisti individuali, che visitano il nostro Paese a prescindere da quello che una volta era il classico itinerario delle tre Repubbliche Baltiche. Si tratta di viaggiatori più giovani, che apprezzano non solo l’offerta culturale ma quella naturale, che consente di praticare diverse attività sportive, esperienze slow. E lungo tutto l’arco dell’anno, anche grazie ai collegamenti aerei low cost (con Ryanair e Wizz Air da diverse città italiane) e ad un’offerta ricettiva che risponde a tutti i budget». Condividi

L’amministrazione sta lavorando alla creazione di una rete di servizi che non si fermi alla sola città di Messina. \"Stiamo riaprendo tanti siti che erano chiusi, rendendoli accessibili in maniera gratuita e migliorando l’esperienza complessiva per chi visita il nostro territorio - prosegue il sindaco -. La partecipazione al TTG di Rimini è l'opportunità che stiamo cogliendo per presentare i nuovi progetti in corso e avviare contatti con operatori internazionali interessati a promuovere Messina all’estero​\".","post_title":"Messina 'porta della Sicilia': incrementi turistici e nuovi progetti","post_date":"2024-10-11T08:29:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1728635381000]}]}}