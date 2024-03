Lisbona migliore destinazione urbana d’Europa ai World Travel Awards Lisbona ha conquistato il primo gradino del podio nella classifica europea delle migliori destinazioni Mice per il 2023, in occasione dei World Mice Awards.



Nel corso dell’evento che si è svolto durante l‘Itb di Berlino, si è tenuta anche la 31a edizione europea dei World Travel Awards, dove Lisbona ha ricevuto il riconoscimento di migliore destinazione urbana d’Europa per l’anno 2024.



La capitale portoghese infatti ha dimostrato infatti negli ultimi anni un’attrattività senza pari. Lo scorso anno e fino ad oggi, sono stati organizzati a Lisbona 2.251 eventi, che hanno attirato più di 592.178 partecipanti da tutto il mondo. La posizione privilegiata, le moderne e versatili infrastrutture e l’eccellente accessibilità, unite ad un’ampia gamma di esperienze culturali, ne fanno una scelta per l’organizzazione di eventi in Europa. Da notare che dal 2019, Lisbona ha costantemente mantenuto la sua posizione sul podio Icca (International Congress and Convention Association), attestandosi al secondo posto, a livello globale. Il segmento Mice svolge un ruolo importante nell’economia di Lisbona, contribuendo in modo significativo al turismo e allo sviluppo economico della città, generando entrate e occupazione. Nel 2022 e 2023 Associação Turismo de Lisboa ha stanziato oltre 1 milione di Euro per ospitare congressi e eventi, attraverso il Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa (finanziato con le entrate generate dalla tassa di soggiorno) e la partecipazione di Atl al programma nazionale, Portugal Events, con il 25% del finanziamento complessivo. Condividi

