L’Estonia alla Fiera del cicloturismo di Padova: esperienze immersive nella natura Visit Estonia parteciperà alla Fiera del Cicloturismo 2026, in programma dal 27 al 29 marzo presso la Fiera di Padova, principale appuntamento italiano dedicato al viaggio attivo, che unisce destinazioni, territori e operatori del settore. L’Estonia si rivela come meta ideale dove poter pedalare in serenità con amici o con la famiglia, alla scoperta di un paese sorprendente e del suo spirito nordico. Il paese propone infatti diverse esperienze immersive a contatto con la natura. Foreste che ricoprono oltre la metà del paese, una costa frastagliata punteggiata da isole, parchi nazionali accessibili, città sostenibili e un equilibrio unico tra innovazione e autenticità definiscono l’identità di un territorio perfetto per viaggiatori attivi e consapevoli. La partecipazione alla fiera rappresenta per Visit Estonia un’importante opportunità per valorizzare itinerari, servizi e novità legati all’esplorazione su due ruote, sempre più ricercata da un pubblico attento alla sostenibilità e alla qualità dell’esperienza. “Partecipare alla Fiera del Cicloturismo ci permette di far conoscere un Paese dove foreste, isole, città creative e spazi incontaminati dialogano perfettamente con un modello di viaggio sostenibile – dichiara Kristiina Talisainen, Market Manager Sweden, the Netherlands, Italy, Spain – Visit Estonia -. L’Italia è per noi un mercato strategico, il pubblico italiano dimostra una sensibilità crescente verso i viaggi attivi, e il movimento outdoor rappresenta un ponte naturale tra i nostri territori e i nuovi trend del turismo europeo”. Condividi

