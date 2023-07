L’estate della Croazia prende il largo: turismo nautico protagonista E’ davvero un ‘buon vento’ quello che soffia sull’estate 2023 della Croazia, dove ad essere protagonista è il turismo nautico. Un segmento di mercato che, anzi, supera i confini della summer per allargarsi a tutto il resto dell’anno. «Quest’anno con 27 milioni di pernottamenti e 6,6 milioni di turisti, il turismo croato ha registrato oltre il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, il charter e l’intera industria nautica hanno i risultati migliori con la potenzialità di un ulteriore sviluppo» ha sottolineato il ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia, Nikolina Brnjac. I risultati della ricerca “Tomas 2022” evidenziano come i noleggiatori più affezionati siano italiani, sloveni, americani, austriaci e tedeschi; gli armatori più fedeli sono tra gli italiani, sloveni, tedeschi, austriaci. La richiesta più recente per il charter nautico arriva dai paesi nordici (54%), dagli Usa (39%), dagli olandesi (39%) e inglesi (38%). Sulla mappa nautica del mondo la Croazia è una delle più popolari ed è riuscita a preservare la sua costa e le sue isole negli ultimi decenni. «Questo è il risultato di una buona infrastruttura, del mercato charter esistente e di un turismo nautico eccezionalmente forte», ha commentato Kristjan Staničić, direttore generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo. In particolare, i diportisti italiani sono affezionati all’Adriatico croato: poco meno del 40% di loro registra più di 7 visite. I tre motivi principali per visitare il Paese sono le caratteristiche naturali delle acque (50,6%), la qualità delle imbarcazioni per il charter (47%) e la conservazione dell’ambiente (36,1%). La spesa media giornaliera degli appassionati diportisti italiani ammonta a 279,54 euro, dato superiore alla media di tutti i mercati. Anche le spese medie giornaliere per i servizi di ristorazione sono superiori alla media (48,53 euro). «La bellezza della natura, l’atmosfera idilliaca delle isole, l’ospitalità e la fitta rete di marina turistici di ultima generazione sono validi motivi per scoprire la Croazia in barca e i diportisti italiani lo apprezzano e tornano ogni anno sempre più numerosi» ha ricordato Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia. Condividi

