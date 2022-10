L’Ente nazionale per il turismo thailandese conquista il QPrize2022 L’Ente nazionale per il turismo thailandese si è aggiudicato il QPrize2022 – Diversity and Inclusion Travel Awards, premio italiano promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl (Ente Italiano Turismo Lgbtq+) che viene attribuito da tre anni a questa parte alle realtà turistiche più attivamente impegnate nell’opera di promozione di un’ospitalità inclusiva nel turismo. L’si è aggiudicato il, premio italiano promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl (Ente Italiano Turismo Lgbtq+) che viene attribuito da tre anni a questa parte alle realtà turistiche più attivamente impegnate “La Thailandia afferma con sempre maggiore forza la sua vocazione di destinazione aperta, in continua evoluzione, al passo con i tempi, apripista e esempio non solo nel campo sella sostenibilità ma anche della costruzione di un nuovo turismo in cui l’ospitalità inclusiva è uno dei nostri fiori all’occhiello – commenta Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente in Italia -. Siamo orgogliosi e grati che il lavoro della Thailandia in questo segmento sia stato riconosciuto nel contesto di Iglta, vista la rilevanza internazionale della convention”. La consegna del Premio è avvenuta nel corso del pre-opening della convention Iglta, il più grande evento internazionale dedicato al turismo Lgbtq+ che si sta svolgendo per la prima volta in Italia, a Milano, fino al prossimo 29 ottobre.

"Per il prossimo anno ci aspettiamo un consolidamento della domanda Italia su Italia, rafforzato al contempo da un incremento delle richieste internazionali verso la nostra penisola - racconta il direttore commerciale passeggeri della compagnia, Matteo Della Valle -. Certo, non ci nascondiamo che gli aumenti generalizzati impatteranno sui nostri conti. In gran parte, però, è una situazione che abbiamo già affrontato con successo nei mesi scorsi, quando il prezzo del carburante era addirittura raddoppiato rispetto al 2021. E allora abbiamo deciso di non scaricare se non in minima parte gli aumenti sui nostri passeggeri. Oggi peraltro il costo del Brent pare essersi stabilizzato attorno ai 90 dollari al barile che, pur rappresentando un aumento del 50% rispetto all'anno scorso, rimane comunque ben al di sotto dei picchi raggiunti in estate". Anche la crescita dell'inflazione non spaventa, "perché la voglia di viaggiare è altissima e la gente difficilmente rinuncia alle proprie vacanze - prosegue Della Valle -. Noi abbiamo aperto le prenotazioni per il 2023 giusto ieri e già abbiamo registrato volumi di domanda superiori all'anno scorso. Tutto ciò anche grazie alle nostre policy di advance booking, che offrono prezzi vantaggiosi e garantiscono a chi prenota prima una serie di vantaggi importanti, tra cui la possibilità di cancellazione gratuita fino a sette giorni dalla partenza. Un'opzione che con il passare dei tempi verrà modificata sicuramente in senso più restrittivo". Per il 2023, quindi, Gnv punta sostanzialmente a consolidare la propria proposta, che peraltro tra in un biennio è già cresciuta sensibilmente, passando dalle 16 navi in flotta del 2019 alle attuali 25 unità in servizio su 31 linee complessive del 2021. "Da quando sono entrato otto anni fa in Gnv non sono però mai mancare le sorprese - conclude Della Valle -, per cui non escludo che nel prossimo futuro si possa aggiungere qualche nuovo collegamento. Quel che è certo è che dal 2024 è previsto un ulteriore rafforzamento della nostra flotta, con l'arrivo nel quarto trimestre della prima di quattro navi di ultima generazione ordinate in Cina. Lato distribuzione, infine, il nostro focus rimane ovviamente puntato sulle agenzie, che sono da sempre il nostro canale di commercializzazione principale. In programma, oltre ai tradizionali concorsi per i banconisti, che peraltro saranno estesi anche a Spagna e Germania, segnalerei la recente apertura di due uffici ad hoc, disponibili sette giorni su sette. Inoltre alle 100 agenzie parte del programma Elite riserviamo sempre una corsia preferenziale quando si rivolgono al nostro contact centre, grazie alla presenza di un operatore dedicato che consente loro di saltare la fila". [post_title] => Della Valle, Gnv: le prenotazioni 2023 si aprono sotto i migliori auspici [post_date] => 2022-10-25T12:08:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666699696000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama "Always Warm" la nuova campagna firmata dalla Tourism Authority of Thailand nell'intento di rafforzare l’identità del Paese quale destinazione ideale per sfuggire al freddo nel mezzo di una crisi energetica, che ha già portato all'aumento delle bollette. L'aggettivo 'warm' (caldo) viene utilizzato nel suo significato bivalente, che include anche la declinazione più umana e antropologica con riferimento al caloroso senso di ospitalità che tradizionalmente contraddistingue il popolo thailandese. Yuthasak Supasorn, Governatore di Tourism Authority of Thailand, ha rivelato che l'industria del turismo del Paese sta migliorando rapidamente: tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 i turisti stranieri in arrivo nel Paese del sorriso hanno superato 6 milioni di unità, numero che aumenta costantemente. Ciò dimostra come la Thailandia sia il paese al mondo con la ripresa più rapida nel settore turistico, e si prevede che almeno 1,5 milioni di turisti stranieri al mese lo visiteranno tra ottobre e dicembre 2022. Nel quadro della campagna saranno lanciate anche speciali promozioni in partnership con compagnie aeree per attirare i turisti. Tat punta a raggiungere un totale di 10 milioni di arrivi internazionali entro fine anno, generando un fatturato di 1.5 trilioni di Baht (circa 40 miliardi di euro). Dallo scorso 1° ottobre la Thailandia ha esteso la validità del visto di soggiorno a 45 giorni per i turisti provenienti da paesi/territori aventi diritto all'esenzione, tra i quali è inclusa l’Italia, e a 30 giorni per quelli idonei al visto all'arrivo (Voa). [post_title] => La Thailandia punta ai 10 milioni di turisti con la campagna "Always Warm" [post_date] => 2022-10-25T09:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666688440000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432850" align="alignleft" width="300"] Gabriella Aires e Alessandro Saglio[/caption] C’è la Polonia al centro della nuova iniziativa di Fiavet Piemonte per offrire agli agenti associati, e ai loro clienti, nuovo prodotto di qualità, originale e immediatamente fruibile. Protagonista del programma, studiato dalle agenzie piemontesi con i fornitori polacchi incontrati in eductour, è il Mercato di Natale di Breslavia, uno dei più ricchi e grandi d’Europa. Lo si raggiunge con il nuovo volo Ryanair Torino-Breslavia, ogni lunedì e venerdì, per visitare l’antica, vivace e bella capitale della Bassa Slesia, animatissima città universitaria. Il tutto in quattro intensi giorni dal 9 al 12 dicembre prossimi, quotato per gruppi volo incluso da Torino. Insieme, per far crescere l’interscambio turistico L’operazione è concertata con l’Ente del turismo polacco ed energicamente promossa da Confindustria Polonia, che ha stretto con Fiavet Piemonte una nuova partnership dedicata allo sviluppo dell’interscambio turistico tra Bassa Slesia e Piemonte, in collaborazione con Turismo Torino e Visit Piemonte. Così lo scorso agosto Torino ha accolto gli operatori della Bassa Slesia in un primo eductour, organizzato per Confindustria Polonia da Turismo Torino e Visit Piemonte. Pochi giorni fa il tour di Fiavet Piemonte in Bassa Slesia, con sei agenti di viaggi e due blogger. «Confindustria Polonia – spiega Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte – ci ha contattati tramite Confindustria Piemonte, chiedendoci di selezionare insieme a Turismo Torino un’offerta significativa da presentare in workshop ai buyer polacchi. È iniziata così la nostra collaborazione con Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia. Insieme abbiamo organizzato anche l’eductour per i nostri agenti a Breslavia, meta affascinante, semisconosciuta in Italia». «Sono molto orgoglioso di questa bella operazione – afferma Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia – che costruisce nuovi ponti e nuove relazioni di business tra Bassa Slesia e Piemonte, tra Wroclaw e la mia Torino. Con il volo di Ryanair abbiamo avviato la collaborazione tra gli aeroporti. Ringrazio di cuore i consoli onorari Ulrico Leiss e Monika Kwiatosz, e Gabriella Aires che con Fiavet Piemonte ha realizzato tutto il resto. Siamo felici di accogliere il gruppo italiano in arrivo per il Mercatino di Natale…il format funziona benissimo, sarebbe bello replicarlo altrove, collaborando con altre Fiavet regionali”. L’iniziativa ha contato sul supporto di una squadra importante, con l’impegno del console onorario di Polonia a Torino Ulrico Leiss e della console onoraria d’Italia a Breslavia Monika Przemyslawa Kwiatosz, che hanno accompagnato gli eductour illustrandone gli obiettivi a ospiti e partner. All’aeroporto di Torino ha fatto gli onori di casa Rita Pucci, Relazioni Esterne di Sagat; al Port Lotniczy di Breslavia ha accolto gli agenti di Fiavet Jaroslaw Sztucki, direttore sales& marketing dello scalo, insieme a Krzysztof Maj, presidente della Bassa Slesia e assessore al turismo e a Jakub Feiga, direttore della DMO di Breslavia. La città degli gnomi e dei premi Nobel Gli agenti piemontesi, accompagnati da Viktoria sono stati ospiti per due notti dell’Altus Palace Hotel, sontuoso cinque stelle un tempo residenza di famiglia del banchiere Leipziger: appena inaugurato dal Dobry Hotel Group che ne ha conservato l’elegante atmosfera fin de siècle. Wocrlaw, in italiano Breslavia, è da oltre un millennio tappa importante sulla romana via dell’Ambra che da Aquileia arriva a Danzica. È la città universitaria che ha dato al mondo 9 Premi Nobel, con il centro medievale illuminato da oltre 100 lampioni a gas accesi a mano ogni sera e le vie disseminate di oltre 600 gnomi scolpiti – creature fantastiche della mitologia nordica – i primi comparsi negli anni 80 come espressione del forte sentimento antisovietico. Tedesca fino al 1945, Breslavia è verdissima e solcata dall’Oder, diviso in due rami per abbracciare le sue isole. Cancellata ogni traccia della guerra il Rynek, la vastissima Piazza del Mercato, sfoggia la sua bella cornice di palazzi barocchi in tinte pastello fedelmente ricostruiti, animata giorno e notte da feste, musica e artisti di strada, tra i tavoli di caffè e ristoranti dove studenti, residenti e stranieri sorseggiano Zubrowka, la vodka del Bisonte, animale simbolo della Polonia. Poi Swidnica, da secoli uno dei primi centri di produzione dell’ottima birra polacca. Per visitare l’inquietante castello duecentesco di Ksiaz, nei cui sotterranei si cerca ancora il leggendario treno carico di oro che Hitler vi avrebbe fatto seppellire nel 1944. Infine una notte a Polanica a visitare la miniera d’oro di Zloty Stok con il suo insediamento medievale, e poi raggiungere in barca e a piedi fino alla straordinaria e unica cascata sotterranea. Nel corso del tour gli agenti hanno visitato alcuni hotel e hanno potuto assaporare la ricca gastronomia polacca nei ristoranti classici e tipici delle tre città visitate. [post_title] => La Fiavet Piemonte va in Polonia, al mercato di Natale di Breslavia [post_date] => 2022-10-24T14:53:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666623236000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 414242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_414258" align="aligncenter" width="487"] ©erlebe.bayern - Gert Krautbauer[/caption] La Baviera è diversa, tradizionalmente diversa! Difficilmente un altro stato federale evoca così tante associazioni così rapidamente. E a voi cosa evoca? Ecco la Baviera di Bayern Tourismus che offre risorse preziose a tutto il settore trade: newsletter, elenco eventi e fiere, ispirazioni di viaggio, itinerari, video e brochure. Scopri la sezione Travel Trade di Visit Bavaria "Allora, noi la vediamo così: la Baviera è anche uno stile di vita. Rilassata e cosmopolita. Radicata nella propria patria e allo stesso tempo innovativa e creativa. I bavaresi amano le loro tradizioni ma sono pronti a stravolgerle. E questa è una buona cosa! Come professionisti esperti in viaggi, sapete naturalmente quanto sia versatile la Baviera e quanto meravigliosamente sorprendente possa essere un viaggio in Baviera. Affinché possiate continuare a consigliare perfettamente i vostri clienti in futuro, vorremmo presentarvi alcuni dei nostri attuali servizi e offerte. In quanto organizzazione ufficiale di marketing e di gestione della destinazione turistica Baviera, siamo esperti del mercato e delle sue tendenze; ci consideriamo inoltre apripista e intermediari e siamo a vostra disposizione per tutte le domande relative alla destinazione turistica Baviera. Non vediamo l'ora di scambiare idee con voi! [caption id="attachment_414264" align="aligncenter" width="486"] ©erlebe.bayern – Gert Krautbauer[/caption] Su misura per grandi appassionati di viaggi: la newsletter La posta dalla Baviera arriva direttamente nella vostra casella email, piena fino all'orlo con le ultime notizie sul turismo in Baviera: questa è la nostra newsletter Travel-Trade! Ogni due mesi circa, recuperiamo per voi tutte le ultime notizie e i fatti interessanti, sempre presentati in modo chiaro e orientato al servizio: dalle attrazioni stagionali agli alloggi insoliti e nuovi, fino a curiosi personaggi che incarnano autenticamente lo stile di vita della Baviera e danno ad ogni viaggio un tocco unico. Ci sono anche fatti e cifre aggiornate, così come gli ultimi strumenti e informazioni su workshop ed eventi. Iscriviti alla newsletter Travel--Trade Potete contarci: condivideremo le nostre conoscenze privilegiate, in modo che abbiate sempre la risposta giusta e la giusta ispirazione a portata di mano quando parlate con i vostri clienti. [caption id="attachment_414266" align="aligncenter" width="493"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption] Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade: Sempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi Consigli da insider di prima mano Informazioni e ispirazioni, relative all'argomento e organizzate in modo chiaro Presentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro Registrazione ai nostri workshop ed eventi Vi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter! [caption id="attachment_414267" align="aligncenter" width="498"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption] Tutti i servizi a colpo d'occhio e con un click Il sito web di Travel Trade ha un nuovo look e offre una vasta gamma di servizi per il vostro lavoro quotidiano - è il vostro punto di contatto 24 ore su 24 per ispirazioni ed informazioni. Cultura, infrastrutture, delizie culinarie, natura, sport o shopping: la gamma di offerte in Baviera è enorme. Grazie ai nostri documenti informativi e di vendita strutturati in modo chiaro, potete tenere traccia di tutto e fornire ai vostri clienti la migliore consulenza possibile. Recuperate semplicemente tutto ciò di cui avete bisogno con un semplice click e scaricatelo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. Naturalmente, su richiesta, saremo anche felici di inviarvi materiali selezionati e cataloghi in forma stampata. Gli strumenti di vendita più importanti sono concepiti in modo digitale e interattivo: dalla classica guida di vendita al calendario degli eventi, da fatti e cifre alle informazioni geografiche e regionali. Potete trovare ispirazione extra per la pianificazione di itinerari individuali nel nostro nuovo servizio "Meet the locals". Avete bisogno di foto e video per la vostra offerta in Baviera? Nel nostro database troverete una grande selezione di materiale fotografico e di immagini in movimento a vostra disposizione gratuitamente! Ecco cosa offre il sito Travel Trade Tutti gli strumenti di vendita importanti in un nuovo design, digitale e interattivo Materiale fotografico e video a disposizione gratuita degli operatori turistici Tutte le informazioni disponibili a colpo d'occhio e con un clic: geografia, regioni, cultura, infrastrutture, shopping, outdoor e molto altro Ancora più ispirazione e autenticità con "Meet the locals” [caption id="attachment_414342" align="aligncenter" width="464"] ©erlebe.bayern - Florian Trykowski[/caption] Ispirazione "next level": Meet the locals! Come si fa a creare un'esperienza di viaggio indimenticabile e veramente bavarese? Siamo convinti che sono le storie personali che fanno di una destinazione una destinazione del cuore. Ecco perché abbiamo creato "Meet the locals": vogliamo ispirare i viaggiatori a vivere la cultura e i costumi bavaresi attraverso la gente della regione. Perché seguire le loro orme e lasciarsi ispirare dai loro consigli significa vivere la Baviera da vicino. Una Baviera che è più delle attrazioni conosciute: innovativa e creativa, emozionante e sorprendente, ma radicata in tradizioni consolidate. Per voi come tour operator, questo significa: più incentivi per un target esigente che preferisce guardare dietro le quinte piuttosto che percorrere sentieri già battuti. Grazie a "Meet the locals" vi presentiamo quindi personalità bavaresi che offrono una vera esperienza. Per esempio Florian Blickenberger di Rosenheim, un orafo con un debole per le croci di vetta e i pantaloni in pelle oro e argento. O Elisabeth Stieglmayr, una coltivatrice di luppolo che ci spiega esattamente cos'è la leggendaria birra bavarese e ci dà il benvenuto spalancando i portoni del suo cortile. Tutti gli ambasciatori non solo rappresentano un'esperienza speciale, ma danno anche un contributo concreto con i loro consigli da insider affinché i visitatori possano scoprire la regione lontano dalle masse. Vi abbiamo incuriosito? Visitate la nostra nuova pagina "Meet the locals" per maggiore ispirazione. Siamo qui per voi! Volete mettervi in contatto con noi? Sul nostro sito Travel Trade troverete tutti i nostri contatti elencati con i dettagli di contatto. Potete anche scoprire in quali fiere ed eventi, nazionali e internazionali, potete incontrarci di persona. E non importa se si tratta di itinerari, di trovare contatti nell'industria turistica bavarese o di raccomandare nuove attrazioni, noi saremo felici di consigliarvi personalmente! Se volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre offerte, sugli eventi e sui nuovi strumenti di vendita, basta che vi iscriviate alla nostra newsletter. Grazie e vi aspettiamo presto in Baviera!". [post_title] => I lati migliori della Baviera [post_date] => 2022-10-22T15:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => baviera [1] => meet-the-locals [2] => newsletter [3] => travel-trade-newsletter ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Baviera [1] => meet the locals [2] => newsletter [3] => travel trade newsletter ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666450842000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432720 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_401962" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio[/caption] Si terrà a Tenerife, dal 25 al 30 di ottobre, la Convention annuale di Fiavet Confcommercio organizzata in collaborazione con L’Ente spagnolo del turismo (turespaña) e Turismo di Tenerife. Al centro di dell’incontro le prospettive del 2023 e gli scambi turistici tra Spagna e Italia. La scelta di Tenerife vuole porre l’attenzione sulla destinazione Spagna e sull’isola delle Canarie. La Convention sarà un importante momento di incontro e scambio e con importanti interlocutori del mondo del turismo italiano e internazionale. Tema centrale sarà, dunque, la ripartenza che pone le imprese e le destinazioni di fronte alle sfide dell’internazionalizzazione, l’innovazione, il dialogo e la transizione verso la sostenibilità economica e ambientale. «Fiavet-Confcommercio guarda al futuro nel quadro dei tanti cambiamenti che contraddistinguono il nostro tempo – afferma Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio – in un contesto mutevole, con il bisogno di continui stimoli a un mercato che si fa sempre più competitivo, il dialogo e la collaborazione con gli Enti del turismo, come quello spagnolo che ci ospita, rappresenta per la nostra Federazione un passo in avanti, una voglia di ripartire dalle imprese, con progetti importanti per la nuova complessa economia e la forza di una storia radicata nel territorio, come la nostra, che non ha eguali nel nostro Paese, e non smette di essere, ancora una volta, all’avanguardia». Afferma Gonzalo Ceballos direttore Ufficio spagnolo del turismo a Roma: «Per L’Ente spagnolo del turismo essere membro di Fiavet Confcommercio ha come obiettivo principale quello di sfruttare tutti gli strumenti disponibili nell’ambito dell’informazione e della formazione, affinché si possa mantenere un rapporto, il più stretto possibile, con il comparto turistico. Entrare a far parte della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo è stato un elemento essenziale della strategia spagnola per sostenere il comparto turistico outgoing. L’organizzazione di questa Convention Fiavet a Tenerife è l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing. La preziosa collaborazione avviatasi con Fiavet Confcommercio già nel 2021, grazie alla disponibilità del suo presidente, Ivana Jelinic, ha consentito anche l’organizzazione nel 2022 di questo evento in Spagna, che si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità». «La Convention Fiavet-Confcommercio si profila anche come un evento di dibattito, discussione e analisi tra i rappresentanti del settore turistico dei nostri Paesi. Un’esperienza di scambio a tutti i livelli: culturale, commerciale e turistico, con lo scopo di creare nuove sinergie, rafforzare i legami e portare nuove opportunità di business sia in Italia che in Spagna». Il ceo di Tenerife Tourism, David Pérez, considera un'opportunità la scelta di Tenerife per la Convention Fiavet Confcommercio 2022. «Questo evento ci consentirà di avere un contatto diretto con agenti di viaggio di grande rilievo con un elevato volume di vendite nel mercato italiano, che avranno anche l'opportunità di conoscere in prima persona la nostra destinazione in tutta la sua diversità». Assicura, infatti, che «dopo la celebrazione di un congresso di settore nell'isola, il mercato incoming del Paese di provenienza cresce. Un incremento che sarebbe in linea con l’andamento attuale che vede l'aumento di oltre l'11% delle presenze dei viaggiatori italiani sull'isola nei primi mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo prima della pandemia, anche con le proiezioni delle compagnie aeree, che quest'inverno hanno programmato più posti dall’Italia rispetto alla stagione 2019 -2020». «In quest’ottica -aggiunge Pérez - sarà molto importante l'impressione che gli agenti di viaggio conserveranno delle esperienze che vivranno sulla nostra isola, una delle destinazioni con più diversità della Spagna, in cui cultura, patrimonio, gastronomia, architettura, natura, turismo attivo e la nostra Riserva Starlight si possono godere durante tutto l’anno grazie ad uno dei migliori climi del mondo». [post_title] => Convention Fiavet Confcommercio a Tenerife dal 25 al 30 ottobre [post_date] => 2022-10-21T11:47:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666352879000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una metropoli innovativa e moderna, così Vienna si svela attraverso la nuova campagna promozionale dal tema “visione e ripartenza”. Nel 2023 la capitale dell'Austria celebrerà i 150 anni dall’Esposizione Universale, evento di eccezionale sviluppo per la città e proprio seguendo questo spirito l’Ente del turismo guarda al futuro, forte del suo passato. “Nel 1873 Vienna si è reinventata – spiega Ingrid Friz–Frizberg, market management dell’ente del turismo – e dal 2000 ha ripreso lo stesso ritmo dinamico di allora”. Questo evento sarà al centro delle strategie della valorizzazione turistica. Guardare oltre, guardare al domani e soprattutto osservare i trends in city tourism attraverso il futurologo Andreas Reiter fondatore e capo dello ZTB Zukunftsbüro, l’esperto racconta come sarà la città del futuro: “Un habitat naturale nel quale vivrà il 70% delle persone entro il 2050 – afferma Reiter – in cui le persone producono cibo sui tetti, l’energia viene scambiata tramite blockchain. Occorre ricerca e analisi sul futuro delle persone, sul cambio rigenerativo e tecnologico per disegnare la città del futuro; la visione di un futuro partecipativo. Sono queste le nuove tendenze che influenzeranno anche il turismo del futuro”. A Milano in evento interattivo, il futurologo ha quindi guidato i professionisti del viaggio a disegnare la propria città del futuro. La città del domani sarà smart, un luogo dove abitare e lavorare tra spazio urbano e naturale, un intreccio di digitalizzazione e decarbonizzazione, poli funzionali e micromobilità, eco–friendly mobility e alta velocità, economia circolare, green e sostenibilità. Nel 2023 Vienna dunque celebrerà il suo passato, il presente e il futuro e in previsione di questa ricorrenza nell’area del Prater verrà aperto un nuovo centro espositivo “Panorama Vienna” per ricordare la Rotunde, l’edificio considerato all’epoca il più grande del mondo e simbolo dell’Esposizione dove verranno esposti giganteschi dipinti. Entro il 2024 sarà aperto all’interno del Prater anche un nuovo spazio che mostrerà la storia del Parco di divertimento. Il Mak, aprirà due mostre, una sulla tendenza di arti orientali, già innescata dall’Esposione e uno spazio dedicato alla Lobmeyr, l’azienda celebre per i cristalli che nel 2023 compirà 200 anni. Nel settore musicale, la dinastia Strauss, ha in programma la nuova House of Strauss nel Casinò Zogernitz, museo dedicato al compositore e a spazi per concerti. Ma, soprattutto, nel 2023 si celebrerà l’acqua viennese. Nel 1873 entrò in funzione il primo acquedotto di Vienna, direttamente dalle sorgenti delle Alpi, considerato un contribuito al miglioramento della qualità della vita. Il Wienerwald salvato già negli anni Settanta dalla speculazione edilizia, costituisce oggi l’area ricreativa più importante della città pari al 50% dell’area green. Vienna è stata premiata quest’anno anche dalla rivista britannica Economist come la città più vivibile al mondo. [post_title] => Vienna lancia la nuova campagna che fa perno su "visione e ripartenza" [post_date] => 2022-10-21T11:17:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666351063000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lente nazionale per il turismo thailandese conquista il qprize2022" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":731,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ente nazionale per il turismo thailandese si è aggiudicato il QPrize2022 – Diversity and Inclusion Travel Awards, premio italiano promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl (Ente Italiano Turismo Lgbtq+) che viene attribuito da tre anni a questa parte alle realtà turistiche più attivamente impegnate nell’opera di promozione di un’ospitalità inclusiva nel turismo.\r

\r

“La Thailandia afferma con sempre maggiore forza la sua vocazione di destinazione aperta, in continua evoluzione, al passo con i tempi, apripista e esempio non solo nel campo sella sostenibilità ma anche della costruzione di un nuovo turismo in cui l’ospitalità inclusiva è uno dei nostri fiori all’occhiello - commenta Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente in Italia -. Siamo orgogliosi e grati che il lavoro della Thailandia in questo segmento sia stato riconosciuto nel contesto di Iglta, vista la rilevanza internazionale della convention”.\r

\r

La consegna del Premio è avvenuta nel corso del pre-opening della convention Iglta, il più grande evento internazionale dedicato al turismo Lgbtq+ che si sta svolgendo per la prima volta in Italia, a Milano, fino al prossimo 29 ottobre.","post_title":"L'Ente nazionale per il turismo thailandese conquista il QPrize2022","post_date":"2022-10-27T11:53:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666871636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Valorizzare in chiave turistica il patrimonio culturale di Luni e promuovere le attività economiche del territorio puntando su un marketing digitale strutturato. Con questo obiettivo è stata ufficializzata l’intesa tra Camera di Commercio e Comune di Luni: a firmare l’accordo operativo il vice presidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola, e il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri.\r

\r

L’intesa tra Camera di Commercio e Comune ha l’Unesco come elemento di raccordo: la Camera di Commercio fa infatti parte della rete nazionale Mirabilia (network camerale che promuove i territori con patrimoni Unesco meno battuti dal turismo di massa) mentre il Comune di Luni fa parte dal 2021 della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano - Programma Unesco ‘Men and Biosfere’. Partendo da questo legame, ente camerale e amministrazione comunale – già insieme lo scorso anno alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - hanno deciso di avviare un percorso condiviso per strutturare azioni ed iniziative di promozione.\r

\r

«La Camera di Commercio – spiega il vice presidente Davide Mazzola – ha, tra i propri compiti, lo sviluppo dell’offerta turistica. Mirabilia, da anni, ci vede impegnati nella promozione di itinerari innovativi legati al patrimonio Unesco del territorio. L’accordo triennale con Luni, per il quale mettiamo a disposizione risorse per 26 mila euro, è un ulteriore tassello in questa direzione: valorizzare una destinazione culturale meno conosciuta ma dalle grandi potenzialità traguardando – prosegue - ricadute positive per l’intera economia locale. Tra le azioni previste dall’accordo, una strategia di marketing digitale col coinvolgimento diretto di tutti gli operatori della filiera del turismo. Le nostre competenze – conclude Mazzola - sono inoltre a disposizione dell’amministrazione per favorire l’accesso a bandi del Pnrr».\r

\r

«Ringraziamo la Camera di Commercio – commenta il sindaco Alessandro Silvestri - per averci affiancato in questa sfida per la valorizzazione del nostro territorio: la prospettiva è quella di attirare visitatori con benefiche ricadute economiche sul territorio, sugli operatori, sulle imprese. Siamo orgogliosi – aggiunge - per avere effettuato questa importante sinergia, che premia anche la nostra scelta di coinvolgere realtà del nostro territorio su progetti di alto profilo. Abbiamo puntato sulla zona archeologica di Luni ed in particolare sull’anfiteatro, e la risposta di Camera di Commercio è stata pronta e concreta, e ciò costituisce il miglior riconoscimento della bontà delle nostre scelte ed il miglior incentivo ad andare avanti su questa strada».\r

\r

","post_title":"Luni, al via la promozione turistica della Splendida Civitas insieme alla Camera di Commercio","post_date":"2022-10-27T10:03:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666865007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Oggi siamo condizionati dalle grandi piattaforme, la figura dell'agente di viaggio spesso sembra perdere di centralità ma credo che oggi il professionista abbia un ruolo ancora maggiore perché o siamo nel turismo di massa, in logiche molto poco personali, o in quelle in cui l'agente di viaggio è in grado di offrire al viaggiatore esperienze particolari che la destinazione può proporre. Tenerife per esempio non è solo il grande albergo ma è un'isola con tante sfaccettature diverse che vanno comunicate».\r

\r

Così Ivana Jelinic, presidente Fiavet Confcommercio, parlando alla convention degli agenti di viaggio promossa dalla federazione a Tenerife. E ha aggiunto: «La pandemia ci ha insegnato una cosa molto importante, è che i turisti di una nazione non bastano a quel paese. Il turismo è una materia viva, una filiera articolata. C'è un grande rapporto tra Italia e Spagna che portiamo avanti da anni, i nostri mercati, i nostri popoli hanno un rapporto consolidato che durano nel tempo».\r

Il messaggio del ministro\r

Anche il neo ministro al turismo Daniela Santanchè ha inviato un breve saluto agli agenti di viaggio italiani ed alle autorità spagnole presenti «il vostro importante lavoro nell'intermediazione turistica garantisce sia i viaggi degli italiani all’estero ma anche ai flussi incoming».\r

\r

Il mercato spagnolo è stato tra i primi a tornare in Italia dopo la pandemia e rappresenta per noi un importante bacino di turisti. I nostri paesi affini per cultura e tradizioni, dimostrano anche in questa occasione quanto siano importanti i rapporti di interscambio. I migliori auguri per i lavori che andrete a svolgere. Il mio impegno al vostro fianco sarà costante.\r

\r

Leonardo Massa managing director Italia MSC Crocier ha commentato:«per tutto l’ inverno 2022 e 2023 avremo una nave in partenza da Santa Cruze de Tenerife . A novembre vareremo una nuova nave tutta green alimentata a gnl, ma l’unico porto in Europa attrezzato a ricevere in banchina questo tipo di nave è Barcellona».\r

Tenerife\r

Gonzalo Ceballos direttore Ente spagnolo del turismo a Roma: «Siamo lieti di partecipare in questa Convention Fiavet a Tenerife che rappresenta l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing e del ruolo essenziale svolto dalle agenzie . L’organizzazione nel 2022 di questo evento a Tenerife si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità».\r

\r

In conclusione «negli ultimi anni lo sforzo per generare un flusso importante del segmento lusso a Tenerife è stato notevole, come ha sottolineato David Pérez ceo turismo di Tenerife, al punto che la costa sud di Tenerife concentra il maggior numero di posti letto in hotel 5* di tutta la Spagna. Il target principale è un turista curioso che trova a Tenerife la possibilità di vivere emozioni, integrandosi nella cultura e nell'ambiente dell'isola e sempre più esigente con una coscienza sostenibile della destinazione scelta per trascorrere le proprie vacanze».","post_title":"Ivana Jelinic: «L'agente di viaggio è sempre più centrale»","post_date":"2022-10-27T09:54:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1666864466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è grande ottimismo in casa Grandi Navi Veloci per il 2023 in arrivo. E questo nonostante la consapevolezza delle sfide che ancora pesano sul comparto dei viaggi. A partire dai costi energetici e dall'inflazione crescente. \"Per il prossimo anno ci aspettiamo un consolidamento della domanda Italia su Italia, rafforzato al contempo da un incremento delle richieste internazionali verso la nostra penisola - racconta il direttore commerciale passeggeri della compagnia, Matteo Della Valle -. Certo, non ci nascondiamo che gli aumenti generalizzati impatteranno sui nostri conti. In gran parte, però, è una situazione che abbiamo già affrontato con successo nei mesi scorsi, quando il prezzo del carburante era addirittura raddoppiato rispetto al 2021. E allora abbiamo deciso di non scaricare se non in minima parte gli aumenti sui nostri passeggeri. Oggi peraltro il costo del Brent pare essersi stabilizzato attorno ai 90 dollari al barile che, pur rappresentando un aumento del 50% rispetto all'anno scorso, rimane comunque ben al di sotto dei picchi raggiunti in estate\".\r

\r

Anche la crescita dell'inflazione non spaventa, \"perché la voglia di viaggiare è altissima e la gente difficilmente rinuncia alle proprie vacanze - prosegue Della Valle -. Noi abbiamo aperto le prenotazioni per il 2023 giusto ieri e già abbiamo registrato volumi di domanda superiori all'anno scorso. Tutto ciò anche grazie alle nostre policy di advance booking, che offrono prezzi vantaggiosi e garantiscono a chi prenota prima una serie di vantaggi importanti, tra cui la possibilità di cancellazione gratuita fino a sette giorni dalla partenza. Un'opzione che con il passare dei tempi verrà modificata sicuramente in senso più restrittivo\".\r

\r

Per il 2023, quindi, Gnv punta sostanzialmente a consolidare la propria proposta, che peraltro tra in un biennio è già cresciuta sensibilmente, passando dalle 16 navi in flotta del 2019 alle attuali 25 unità in servizio su 31 linee complessive del 2021. \"Da quando sono entrato otto anni fa in Gnv non sono però mai mancare le sorprese - conclude Della Valle -, per cui non escludo che nel prossimo futuro si possa aggiungere qualche nuovo collegamento. Quel che è certo è che dal 2024 è previsto un ulteriore rafforzamento della nostra flotta, con l'arrivo nel quarto trimestre della prima di quattro navi di ultima generazione ordinate in Cina. Lato distribuzione, infine, il nostro focus rimane ovviamente puntato sulle agenzie, che sono da sempre il nostro canale di commercializzazione principale. In programma, oltre ai tradizionali concorsi per i banconisti, che peraltro saranno estesi anche a Spagna e Germania, segnalerei la recente apertura di due uffici ad hoc, disponibili sette giorni su sette. Inoltre alle 100 agenzie parte del programma Elite riserviamo sempre una corsia preferenziale quando si rivolgono al nostro contact centre, grazie alla presenza di un operatore dedicato che consente loro di saltare la fila\".","post_title":"Della Valle, Gnv: le prenotazioni 2023 si aprono sotto i migliori auspici","post_date":"2022-10-25T12:08:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666699696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Si chiama \"Always Warm\" la nuova campagna firmata dalla Tourism Authority of Thailand nell'intento di rafforzare l’identità del Paese quale destinazione ideale per sfuggire al freddo nel mezzo di una crisi energetica, che ha già portato all'aumento delle bollette. L'aggettivo 'warm' (caldo) viene utilizzato nel suo significato bivalente, che include anche la declinazione più umana e antropologica con riferimento al caloroso senso di ospitalità che tradizionalmente contraddistingue il popolo thailandese.\r

\r

Yuthasak Supasorn, Governatore di Tourism Authority of Thailand, ha rivelato che l'industria del turismo del Paese sta migliorando rapidamente: tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 i turisti stranieri in arrivo nel Paese del sorriso hanno superato 6 milioni di unità, numero che aumenta costantemente. Ciò dimostra come la Thailandia sia il paese al mondo con la ripresa più rapida nel settore turistico, e si prevede che almeno 1,5 milioni di turisti stranieri al mese lo visiteranno tra ottobre e dicembre 2022.\r

\r

Nel quadro della campagna saranno lanciate anche speciali promozioni in partnership con compagnie aeree per attirare i turisti. Tat punta a raggiungere un totale di 10 milioni di arrivi internazionali entro fine anno, generando un fatturato di 1.5 trilioni di Baht (circa 40 miliardi di euro).\r

\r

Dallo scorso 1° ottobre la Thailandia ha esteso la validità del visto di soggiorno a 45 giorni per i turisti provenienti da paesi/territori aventi diritto all'esenzione, tra i quali è inclusa l’Italia, e a 30 giorni per quelli idonei al visto all'arrivo (Voa).\r

","post_title":"La Thailandia punta ai 10 milioni di turisti con la campagna \"Always Warm\"","post_date":"2022-10-25T09:00:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666688440000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriella Aires e Alessandro Saglio[/caption]\r

\r

C’è la Polonia al centro della nuova iniziativa di Fiavet Piemonte per offrire agli agenti associati, e ai loro clienti, nuovo prodotto di qualità, originale e immediatamente fruibile.\r

\r

Protagonista del programma, studiato dalle agenzie piemontesi con i fornitori polacchi incontrati in eductour, è il Mercato di Natale di Breslavia, uno dei più ricchi e grandi d’Europa. Lo si raggiunge con il nuovo volo Ryanair Torino-Breslavia, ogni lunedì e venerdì, per visitare l’antica, vivace e bella capitale della Bassa Slesia, animatissima città universitaria. Il tutto in quattro intensi giorni dal 9 al 12 dicembre prossimi, quotato per gruppi volo incluso da Torino.\r

Insieme, per far crescere l’interscambio turistico\r

L’operazione è concertata con l’Ente del turismo polacco ed energicamente promossa da Confindustria Polonia, che ha stretto con Fiavet Piemonte una nuova partnership dedicata allo sviluppo dell’interscambio turistico tra Bassa Slesia e Piemonte, in collaborazione con Turismo Torino e Visit Piemonte.\r

\r

Così lo scorso agosto Torino ha accolto gli operatori della Bassa Slesia in un primo eductour, organizzato per Confindustria Polonia da Turismo Torino e Visit Piemonte. Pochi giorni fa il tour di Fiavet Piemonte in Bassa Slesia, con sei agenti di viaggi e due blogger.\r

\r

«Confindustria Polonia – spiega Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte – ci ha contattati tramite Confindustria Piemonte, chiedendoci di selezionare insieme a Turismo Torino un’offerta significativa da presentare in workshop ai buyer polacchi. È iniziata così la nostra collaborazione con Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia. Insieme abbiamo organizzato anche l’eductour per i nostri agenti a Breslavia, meta affascinante, semisconosciuta in Italia».\r

\r

«Sono molto orgoglioso di questa bella operazione – afferma Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia – che costruisce nuovi ponti e nuove relazioni di business tra Bassa Slesia e Piemonte, tra Wroclaw e la mia Torino. Con il volo di Ryanair abbiamo avviato la collaborazione tra gli aeroporti. Ringrazio di cuore i consoli onorari Ulrico Leiss e Monika Kwiatosz, e Gabriella Aires che con Fiavet Piemonte ha realizzato tutto il resto. Siamo felici di accogliere il gruppo italiano in arrivo per il Mercatino di Natale…il format funziona benissimo, sarebbe bello replicarlo altrove, collaborando con altre Fiavet regionali”.\r

\r

L’iniziativa ha contato sul supporto di una squadra importante, con l’impegno del console onorario di Polonia a Torino Ulrico Leiss e della console onoraria d’Italia a Breslavia Monika Przemyslawa Kwiatosz, che hanno accompagnato gli eductour illustrandone gli obiettivi a ospiti e partner. All’aeroporto di Torino ha fatto gli onori di casa Rita Pucci, Relazioni Esterne di Sagat; al Port Lotniczy di Breslavia ha accolto gli agenti di Fiavet Jaroslaw Sztucki, direttore sales& marketing dello scalo, insieme a Krzysztof Maj, presidente della Bassa Slesia e assessore al turismo e a Jakub Feiga, direttore della DMO di Breslavia.\r

La città degli gnomi e dei premi Nobel\r

Gli agenti piemontesi, accompagnati da Viktoria sono stati ospiti per due notti dell’Altus Palace Hotel, sontuoso cinque stelle un tempo residenza di famiglia del banchiere Leipziger: appena inaugurato dal Dobry Hotel Group che ne ha conservato l’elegante atmosfera fin de siècle.\r

\r

Wocrlaw, in italiano Breslavia, è da oltre un millennio tappa importante sulla romana via dell’Ambra che da Aquileia arriva a Danzica. È la città universitaria che ha dato al mondo 9 Premi Nobel, con il centro medievale illuminato da oltre 100 lampioni a gas accesi a mano ogni sera e le vie disseminate di oltre 600 gnomi scolpiti – creature fantastiche della mitologia nordica – i primi comparsi negli anni 80 come espressione del forte sentimento antisovietico. Tedesca fino al 1945, Breslavia è verdissima e solcata dall’Oder, diviso in due rami per abbracciare le sue isole. Cancellata ogni traccia della guerra il Rynek, la vastissima Piazza del Mercato, sfoggia la sua bella cornice di palazzi barocchi in tinte pastello fedelmente ricostruiti, animata giorno e notte da feste, musica e artisti di strada, tra i tavoli di caffè e ristoranti dove studenti, residenti e stranieri sorseggiano Zubrowka, la vodka del Bisonte, animale simbolo della Polonia.\r

\r

Poi Swidnica, da secoli uno dei primi centri di produzione dell’ottima birra polacca. Per visitare l’inquietante castello duecentesco di Ksiaz, nei cui sotterranei si cerca ancora il leggendario treno carico di oro che Hitler vi avrebbe fatto seppellire nel 1944.\r

\r

Infine una notte a Polanica a visitare la miniera d’oro di Zloty Stok con il suo insediamento medievale, e poi raggiungere in barca e a piedi fino alla straordinaria e unica cascata sotterranea.\r

\r

Nel corso del tour gli agenti hanno visitato alcuni hotel e hanno potuto assaporare la ricca gastronomia polacca nei ristoranti classici e tipici delle tre città visitate.","post_title":"La Fiavet Piemonte va in Polonia, al mercato di Natale di Breslavia","post_date":"2022-10-24T14:53:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666623236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"414242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_414258\" align=\"aligncenter\" width=\"487\"] ©erlebe.bayern - Gert Krautbauer[/caption]\r

\r

La Baviera è diversa, tradizionalmente diversa! Difficilmente un altro stato federale evoca così tante associazioni così rapidamente. E a voi cosa evoca?\r

\r

Ecco la Baviera di Bayern Tourismus che offre risorse preziose a tutto il settore trade: newsletter, elenco eventi e fiere, ispirazioni di viaggio, itinerari, video e brochure.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Scopri la sezione\r

Travel Trade di\r

Visit Bavaria\r

\r

\r

\r

\r

\r

\"Allora, noi la vediamo così: la Baviera è anche uno stile di vita. Rilassata e cosmopolita. Radicata nella propria patria e allo stesso tempo innovativa e creativa. I bavaresi amano le loro tradizioni ma sono pronti a stravolgerle. E questa è una buona cosa!\r

Come professionisti esperti in viaggi, sapete naturalmente quanto sia versatile la Baviera e quanto meravigliosamente sorprendente possa essere un viaggio in Baviera. Affinché possiate continuare a consigliare perfettamente i vostri clienti in futuro, vorremmo presentarvi alcuni dei nostri attuali servizi e offerte. In quanto organizzazione ufficiale di marketing e di gestione della destinazione turistica Baviera, siamo esperti del mercato e delle sue tendenze; ci consideriamo inoltre apripista e intermediari e siamo a vostra disposizione per tutte le domande relative alla destinazione turistica Baviera. Non vediamo l'ora di scambiare idee con voi!\r

\r

[caption id=\"attachment_414264\" align=\"aligncenter\" width=\"486\"] ©erlebe.bayern – Gert Krautbauer[/caption]\r

\r

Su misura per grandi appassionati di viaggi: la newsletter\r

\r

La posta dalla Baviera arriva direttamente nella vostra casella email, piena fino all'orlo con le ultime notizie sul turismo in Baviera: questa è la nostra newsletter Travel-Trade! Ogni due mesi circa, recuperiamo per voi tutte le ultime notizie e i fatti interessanti, sempre presentati in modo chiaro e orientato al servizio: dalle attrazioni stagionali agli alloggi insoliti e nuovi, fino a curiosi personaggi che incarnano autenticamente lo stile di vita della Baviera e danno ad ogni viaggio un tocco unico.\r

Ci sono anche fatti e cifre aggiornate, così come gli ultimi strumenti e informazioni su workshop ed eventi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Iscriviti alla newsletter\r

Travel--Trade\r

\r

\r

\r

\r

\r

Potete contarci: condivideremo le nostre conoscenze privilegiate, in modo che abbiate sempre la risposta giusta e la giusta ispirazione a portata di mano quando parlate con i vostri clienti.\r

\r

[caption id=\"attachment_414266\" align=\"aligncenter\" width=\"493\"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption]\r

\r

Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade:\r

\r

\tSempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi\r

\tConsigli da insider di prima mano\r

\tInformazioni e ispirazioni, relative all'argomento e organizzate in modo chiaro\r

\tPresentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro\r

\tRegistrazione ai nostri workshop ed eventi\r

\tVi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter!\r

\r

[caption id=\"attachment_414267\" align=\"aligncenter\" width=\"498\"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption]\r

\r

Tutti i servizi a colpo d'occhio e con un click\r

\r

Il sito web di Travel Trade ha un nuovo look e offre una vasta gamma di servizi per il vostro lavoro quotidiano - è il vostro punto di contatto 24 ore su 24 per ispirazioni ed informazioni. Cultura, infrastrutture, delizie culinarie, natura, sport o shopping: la gamma di offerte in Baviera è enorme. Grazie ai nostri documenti informativi e di vendita strutturati in modo chiaro, potete tenere traccia di tutto e fornire ai vostri clienti la migliore consulenza possibile. Recuperate semplicemente tutto ciò di cui avete bisogno con un semplice click e scaricatelo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. Naturalmente, su richiesta, saremo anche felici di inviarvi materiali selezionati e cataloghi in forma stampata.\r

Gli strumenti di vendita più importanti sono concepiti in modo digitale e interattivo: dalla classica guida di vendita al calendario degli eventi, da fatti e cifre alle informazioni geografiche e regionali. Potete trovare ispirazione extra per la pianificazione di itinerari individuali nel nostro nuovo servizio \"Meet the locals\".\r

Avete bisogno di foto e video per la vostra offerta in Baviera? Nel nostro database troverete una grande selezione di materiale fotografico e di immagini in movimento a vostra disposizione gratuitamente!\r

\r

Ecco cosa offre il sito Travel Trade\r

\r

\tTutti gli strumenti di vendita importanti in un nuovo design, digitale e interattivo\r

\tMateriale fotografico e video a disposizione gratuita degli operatori turistici\r

\tTutte le informazioni disponibili a colpo d'occhio e con un clic: geografia, regioni, cultura, infrastrutture, shopping, outdoor e molto altro\r

\tAncora più ispirazione e autenticità con \"Meet the locals”\r

\r

[caption id=\"attachment_414342\" align=\"aligncenter\" width=\"464\"] ©erlebe.bayern - Florian Trykowski[/caption]\r

\r

Ispirazione \"next level\": Meet the locals!\r

\r

Come si fa a creare un'esperienza di viaggio indimenticabile e veramente bavarese? Siamo convinti che sono le storie personali che fanno di una destinazione una destinazione del cuore. Ecco perché abbiamo creato \"Meet the locals\": vogliamo ispirare i viaggiatori a vivere la cultura e i costumi bavaresi attraverso la gente della regione. Perché seguire le loro orme e lasciarsi ispirare dai loro consigli significa vivere la Baviera da vicino. Una Baviera che è più delle attrazioni conosciute: innovativa e creativa, emozionante e sorprendente, ma radicata in tradizioni consolidate.\r

Per voi come tour operator, questo significa: più incentivi per un target esigente che preferisce guardare dietro le quinte piuttosto che percorrere sentieri già battuti.\r

Grazie a \"Meet the locals\" vi presentiamo quindi personalità bavaresi che offrono una vera esperienza. Per esempio Florian Blickenberger di Rosenheim, un orafo con un debole per le croci di vetta e i pantaloni in pelle oro e argento. O Elisabeth Stieglmayr, una coltivatrice di luppolo che ci spiega esattamente cos'è la leggendaria birra bavarese e ci dà il benvenuto spalancando i portoni del suo cortile. Tutti gli ambasciatori non solo rappresentano un'esperienza speciale, ma danno anche un contributo concreto con i loro consigli da insider affinché i visitatori possano scoprire la regione lontano dalle masse.\r

Vi abbiamo incuriosito? Visitate la nostra nuova pagina \"Meet the locals\" per maggiore ispirazione.\r

\r

Siamo qui per voi!\r

\r

Volete mettervi in contatto con noi? Sul nostro sito Travel Trade troverete tutti i nostri contatti elencati con i dettagli di contatto. Potete anche scoprire in quali fiere ed eventi, nazionali e internazionali, potete incontrarci di persona.\r

E non importa se si tratta di itinerari, di trovare contatti nell'industria turistica bavarese o di raccomandare nuove attrazioni, noi saremo felici di consigliarvi personalmente!\r

Se volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre offerte, sugli eventi e sui nuovi strumenti di vendita, basta che vi iscriviate alla nostra newsletter.\r

\r

Grazie e vi aspettiamo presto in Baviera!\".\r

\r

","post_title":"I lati migliori della Baviera","post_date":"2022-10-22T15:00:42+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["baviera","meet-the-locals","newsletter","travel-trade-newsletter"],"post_tag_name":["Baviera","meet the locals","newsletter","travel trade newsletter"]},"sort":[1666450842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_401962\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio[/caption]\r

\r

Si terrà a Tenerife, dal 25 al 30 di ottobre, la Convention annuale di Fiavet Confcommercio organizzata in collaborazione con L’Ente spagnolo del turismo (turespaña) e Turismo di Tenerife. Al centro di dell’incontro le prospettive del 2023 e gli scambi turistici tra Spagna e Italia. La scelta di Tenerife vuole porre l’attenzione sulla destinazione Spagna e sull’isola delle Canarie. La Convention sarà un importante momento di incontro e scambio e con importanti interlocutori del mondo del turismo italiano e internazionale.\r

\r

Tema centrale sarà, dunque, la ripartenza che pone le imprese e le destinazioni di fronte alle sfide dell’internazionalizzazione, l’innovazione, il dialogo e la transizione verso la sostenibilità economica e ambientale.\r

\r

«Fiavet-Confcommercio guarda al futuro nel quadro dei tanti cambiamenti che contraddistinguono il nostro tempo – afferma Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio – in un contesto mutevole, con il bisogno di continui stimoli a un mercato che si fa sempre più competitivo, il dialogo e la collaborazione con gli Enti del turismo, come quello spagnolo che ci ospita, rappresenta per la nostra Federazione un passo in avanti, una voglia di ripartire dalle imprese, con progetti importanti per la nuova complessa economia e la forza di una storia radicata nel territorio, come la nostra, che non ha eguali nel nostro Paese, e non smette di essere, ancora una volta, all’avanguardia». \r

\r

Afferma Gonzalo Ceballos direttore Ufficio spagnolo del turismo a Roma: «Per L’Ente spagnolo del turismo essere membro di Fiavet Confcommercio ha come obiettivo principale quello di sfruttare tutti gli strumenti disponibili nell’ambito dell’informazione e della formazione, affinché si possa mantenere un rapporto, il più stretto possibile, con il comparto turistico. Entrare a far parte della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo è stato un elemento essenziale della strategia spagnola per sostenere il comparto turistico outgoing. L’organizzazione di questa Convention Fiavet a Tenerife è l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing. La preziosa collaborazione avviatasi con Fiavet Confcommercio già nel 2021, grazie alla disponibilità del suo presidente, Ivana Jelinic, ha consentito anche l’organizzazione nel 2022 di questo evento in Spagna, che si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità».\r

\r

«La Convention Fiavet-Confcommercio si profila anche come un evento di dibattito, discussione e analisi tra i rappresentanti del settore turistico dei nostri Paesi. Un’esperienza di scambio a tutti i livelli: culturale, commerciale e turistico, con lo scopo di creare nuove sinergie, rafforzare i legami e portare nuove opportunità di business sia in Italia che in Spagna».\r

\r

Il ceo di Tenerife Tourism, David Pérez, considera un'opportunità la scelta di Tenerife per la Convention Fiavet Confcommercio 2022. «Questo evento ci consentirà di avere un contatto diretto con agenti di viaggio di grande rilievo con un elevato volume di vendite nel mercato italiano, che avranno anche l'opportunità di conoscere in prima persona la nostra destinazione in tutta la sua diversità». Assicura, infatti, che «dopo la celebrazione di un congresso di settore nell'isola, il mercato incoming del Paese di provenienza cresce. Un incremento che sarebbe in linea con l’andamento attuale che vede l'aumento di oltre l'11% delle presenze dei viaggiatori italiani sull'isola nei primi mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo prima della pandemia, anche con le proiezioni delle compagnie aeree, che quest'inverno hanno programmato più posti dall’Italia rispetto alla stagione 2019 -2020».\r

\r

«In quest’ottica -aggiunge Pérez - sarà molto importante l'impressione che gli agenti di viaggio conserveranno delle esperienze che vivranno sulla nostra isola, una delle destinazioni con più diversità della Spagna, in cui cultura, patrimonio, gastronomia, architettura, natura, turismo attivo e la nostra Riserva Starlight si possono godere durante tutto l’anno grazie ad uno dei migliori climi del mondo».\r

\r

","post_title":"Convention Fiavet Confcommercio a Tenerife dal 25 al 30 ottobre","post_date":"2022-10-21T11:47:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666352879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una metropoli innovativa e moderna, così Vienna si svela attraverso la nuova campagna promozionale dal tema “visione e ripartenza”. Nel 2023 la capitale dell'Austria celebrerà i 150 anni dall’Esposizione Universale, evento di eccezionale sviluppo per la città e proprio seguendo questo spirito l’Ente del turismo guarda al futuro, forte del suo passato. “Nel 1873 Vienna si è reinventata – spiega Ingrid Friz–Frizberg, market management dell’ente del turismo – e dal 2000 ha ripreso lo stesso ritmo dinamico di allora”. Questo evento sarà al centro delle strategie della valorizzazione turistica.\r

\r

Guardare oltre, guardare al domani e soprattutto osservare i trends in city tourism attraverso il futurologo Andreas Reiter fondatore e capo dello ZTB Zukunftsbüro, l’esperto racconta come sarà la città del futuro: “Un habitat naturale nel quale vivrà il 70% delle persone entro il 2050 – afferma Reiter – in cui le persone producono cibo sui tetti, l’energia viene scambiata tramite blockchain. Occorre ricerca e analisi sul futuro delle persone, sul cambio rigenerativo e tecnologico per disegnare la città del futuro; la visione di un futuro partecipativo. Sono queste le nuove tendenze che influenzeranno anche il turismo del futuro”.\r

\r

A Milano in evento interattivo, il futurologo ha quindi guidato i professionisti del viaggio a disegnare la propria città del futuro. La città del domani sarà smart, un luogo dove abitare e lavorare tra spazio urbano e naturale, un intreccio di digitalizzazione e decarbonizzazione, poli funzionali e micromobilità, eco–friendly mobility e alta velocità, economia circolare, green e sostenibilità.\r

\r

Nel 2023 Vienna dunque celebrerà il suo passato, il presente e il futuro e in previsione di questa ricorrenza nell’area del Prater verrà aperto un nuovo centro espositivo “Panorama Vienna” per ricordare la Rotunde, l’edificio considerato all’epoca il più grande del mondo e simbolo dell’Esposizione dove verranno esposti giganteschi dipinti. Entro il 2024 sarà aperto all’interno del Prater anche un nuovo spazio che mostrerà la storia del Parco di divertimento. Il Mak, aprirà due mostre, una sulla tendenza di arti orientali, già innescata dall’Esposione e uno spazio dedicato alla Lobmeyr, l’azienda celebre per i cristalli che nel 2023 compirà 200 anni. Nel settore musicale, la dinastia Strauss, ha in programma la nuova House of Strauss nel Casinò Zogernitz, museo dedicato al compositore e a spazi per concerti.\r

\r

Ma, soprattutto, nel 2023 si celebrerà l’acqua viennese. Nel 1873 entrò in funzione il primo acquedotto di Vienna, direttamente dalle sorgenti delle Alpi, considerato un contribuito al miglioramento della qualità della vita. Il Wienerwald salvato già negli anni Settanta dalla speculazione edilizia, costituisce oggi l’area ricreativa più importante della città pari al 50% dell’area green. Vienna è stata premiata quest’anno anche dalla rivista britannica Economist come la città più vivibile al mondo.","post_title":"Vienna lancia la nuova campagna che fa perno su \"visione e ripartenza\"","post_date":"2022-10-21T11:17:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666351063000]}]}}