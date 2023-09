Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451846 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato già sopra i livelli 2019. Si confermano le previsioni di luglio del gruppo Quality. Anzi al momento i numeri tendono verso la parte più alta della già ottimistica forbice previsionale di due mesi fa, quando si pensava di chiudere a livelli pari o appena superiori ai 165 milioni di euro di quattro anni fa (110 milioni nel 2022, ndr). "L’estate 2023 è stata una delle più difficili dal punto di vista operativo a causa degli incendi, dei tifoni e delle tante difficoltà che la parte volata del viaggio ha subito - racconta il direttore commerciale dell'operatore torinese, Marco Peci -. Dal punto di vista del fatturato è però andata oltre le aspettative, anche se la disponibilità dei posti volo, e in alcuni casi anche dei servizi a terra, ha limitato la possibilità di soddisfare tutta la domanda potenziale. Stati uniti, Europa, Giappone, Indonesia, Uzbekistan, Messico e Canada sono solo alcune delle destinazioni che hanno registrato le migliori performance, anche paragonandole al periodo pre-Covid". Proprio il Giappone è peraltro uno dei grandi ritorni di un anno, il 2023, che ha visto la ripartenza in Oriente di altre mete fondamentali quali l'India e la Cina. "Si tratta di destinazioni oggi in condizioni di appeal molto diverse tra loro - riprende Peci -. Il Giappone, come dicevo, è uno dei best seller 2023: tutte le linee di prodotto e tipologie di viaggio sono state apprezzate. È uno dei Paesi più trendy al mondo. Discorso diverso invece per l’india, che è in sensibile ricrescita ma ancora non al livello del periodo pre-Covid, Ma soprattutto per la Cina che necessiterebbe di una grande promozione da parte dell’ente del turismo. Bisogna ripartire dalle fondamenta e con un approccio molto diverso dalla promozione che se ne faceva in passato. Peci è tornato recentemente in Cina dopo tre anni di assenza e decine di viaggi fatti negli ultimi 25 anni: "L’ho trovata più bella che mai. Ha tutti gli ingredienti giusti per essere ancora una delle destinazioni turistiche più importanti al mondo, grazie alle bellezze che custodisce, culturali e naturalistiche, allo stile di vita dei cinesi che offre scorci di futuro e passato unici, alle esperienze assolutamente uniche che si possono fare e alle infrastrutture che sono tra le migliori al mondo. Il problema è che la percezione che abbiamo qui in Occidente della destinazione è fortemente distonica rispetto a quanto offra realmente. Ci sono pregiudizi che chi ama viaggiare dovrebbe superare soprattutto quando, come in questo caso, sono spesso senza reale fondamento". [post_title] => Fatturato Quality oggi già sopra i livelli 2019. Ma la Cina è da ripensare [post_date] => 2023-09-08T12:36:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694176564000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori accesi sulle novità dell'offerta turistica delle Seychelles grazie al workshop organizzato da Tourism Seychelles a Roma, il prossimo 18 settembre. Gli agenti di viaggio sono invitati a partecipare per conoscere e approfondire il prodotto, anche grazie alla presenza di numerosi operatori presenti: Alidays Travel Experiences, Anantara Maia Seychelles Villas, Club Med, Constance Hotels & Resorts, Creo, Glamour Tour Operator, Going, I viaggi dell’Airone, Idee per Viaggiare, Mason’s Travel, Naar, Paradise Sun Praslin Seychelles, Quality Group-Il Diamante, Raffles, Silverpearl, Turisanda-Presstour, Turkish Airlines, Volonline. L'appuntamento è presso The Hive Hotel (Via Torino 6): per partecipare è necessario registrarsi qui. [post_title] => Le Seychelles chiamano a raccolta il trade: workshop a Roma il 18 settembre [post_date] => 2023-09-08T12:18:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694175486000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà raccontata nell'ambito del quarto convegno internazionale Iaf SpaceLand, alle ore 10 del 18 settembre presso l’auditorium Crosà Neiraa di Savigliano (Torino), la missione di volo in assenza di peso e in condizioni di gravità lunare e marziana con viaggio in Florida organizzato da GoWorld. Un programma che comprende pure l'addestramento e il decollo presso lo storico sito delle missioni Nasa sulla Luna, a Cape Canaveral. Ricco di presentazioni con esperti da tutto il mondo su innovativi sistemi di volo e lanciatori per i primi lanci dall’Italia di satelliti e velivoli ipersonici, l’evento permetterà anche di capire l’importanza socio-economica e culturale dei primi spazioporti nel Sud-Europa in progettazione da parte di SpaceLand, nonché di visitare il modello di habitat lunare Exospace-X. L'opportunità di fluttuare come astronauti del progetto SpaceLand 2023-1 verrà illustrata con inediti filmati da precedenti missioni, realizzate coinvolgendo persone comuni di ogni età, anche con disabilità fisiche. Tali esperienze aerospaziali includono attività sperimentali in cosiddetta microgravità, di alto valore in termini sia di innovazione tecnologica, sia di formazione e ricerca medico-scientifica. Come sempre dall’anno 2002, anche questa iniziativa è organizzata dalla squadra di Carlo Viberti, già responsabile tecnico dell’Ufficio astronauti Esa e della tecnologia europea e italiana sulla base spaziale Mir, che in Savigliano condividerà la propria esperienza di primo candidato ingegnere-cosmonauta privato della storia (anno 2000). [post_title] => Go World racconta a Savigliano la tre giorni da astronauti a Cape Canaveral [post_date] => 2023-09-08T11:48:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694173690000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si celebrerà al Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa il trentesimo anniversario di Glamour to. L'occasione? La terza edizione del Glamour Exclusive Weekend: la convention ideata con l’intento di premiare le agenzie top italiane. In programma dal 30 settembre al 1° di ottobre, il fine settimane sarà anche un'opportunità di aggiornamento e di incontro con i top partner del settore travel e infine come momento di relax in cui godere della bellezza del territorio. Il programma prevede dunque momenti dedicati a premiazioni, workshop e incontri formativi, nonché momenti di convivialità, relax e tempo libero per godere appieno della location. Faranno parte della convention anche numerosi tra i partner più importanti di Glamour To: compagnie aeree, enti del turismo, catene alberghiere, compagnie di crociera e fornitori di servizi. Saranno presentate pure le ultime novità e i progetti di Glamour, che registra una crescita superiore al 2019 e in linea con il 2022. Tra queste, il catalogo per le festività natalizie (Natale, Capodanno ed Epifania) con voli di linea e hotel in allotment e tour con accompagnatore in diverse combinazioni di pacchetti e proposte interessanti. Inoltre nuove destinazione e nuove collaborazioni con partner commerciali. In più programmazione per l’anno 2024 con pacchetti già prenotabili e con conferme immediate. [post_title] => Glamour festeggia i 30 anni con l'Exclusive Weekend al Renaissance il Ciocco [post_date] => 2023-09-08T10:13:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694168012000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo itinerario in Oman per Originaltour, che lancia un pacchetto ad hoc specificamente dedicato al segmento lusso. Il viaggio è stato studiato per chi desidera visitare il paese soggiornando in hotel della categoria più elevata usufruendo di servizi di alto livello. A partire dalla possibilità di provare trattamenti esclusivi nelle spa e di assaggiare una cucina particolarmente curata e raffinata. “Le richieste da parte di una clientela lusso sono in aumento. E' per questo che abbiamo pensato di studiare un tipo di viaggio che potesse accontentare questa fascia di mercato - precisa Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour -. L’itinerario ripercorre le classiche tappe della destinazione e consente di visitare le località più significative del paese, sebbene arricchito di visite particolari, e soprattutto di soggiornare in strutture di lusso, ospiti di camere con incredibili viste o in località di grande suggestione, come il deserto”. Per esempio, all’Anantara Resort & Spa, situato a Jabal Akhdar, che ha tutte le camere affacciate su uno spettacolare canyon della Green Mountain. La piscina a sfioro offre poi una bellissima vista su Diana Point, così chiamato perché la principessa Diana si innamorò di questo panorama quando venne in viaggio in Oman con il principe Carlo. Nel Desert Night Camp, unico 5 stelle lusso nel Wahiba Sands, si pernotta in una camera tendata con piscina privata e si osserva il tramonto dall’alto di una duna; gli ospiti hanno incluso un massaggio balinese nella spa del resort, mentre la cena viene servita su una duna, sotto il cielo stellato. A Ras al Jinz, si pernotta nelle tende deluxe, e durante la notte, accompagnati dai ranger del parco sarà possibile, con un po’ di fortuna, vedere le tartarughe che depongono le uova o la schiusa con decine di piccoli esemplari che cercano di raggiungere il mare. “Tra le visite, abbiamo inserito anche la zona di Manah, uno degli insediamenti archeologici più importanti dell’Oman, e Wadi Al Ayn, dove si trova il complesso funerario di tombe risalente al 3.000 a.c. e che, insieme alla torre di Al Khutm e Bat, sono uno dei cinque siti in Oman iscritti come patrimonio mondiale dell’Unesco” prosegueLoredana Arcangeli. Il Luxury Oman Tour prevede pure visite classiche come quella della capitale Muscat, di Nizwa e del suo colorito suq, dove si possono assaggiare dieci tipi diversi di datteri, miele artigianale e la taina macinata sul posto. Si passa anche per il deserto bianco di Woodland, si ammira la moschea di Al Hamooda, con i suoi 52 domi, arrivando poi fino a Sur, dove vengono costruite le tipiche imbarcazioni omanite in legno, il dhow. Il tour viene effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese, i voli a/r dall’Italia sono liberi e la quota parte da 3.890 euro a persona per un totale di nove giorni. [gallery ids="451730,451731,451732,451733,451734,451735"] [post_title] => Originaltour declina l'Oman in formato lusso [post_date] => 2023-09-07T10:04:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694081071000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' operativa Mauritius Specialist, la nuova piattaforma di e-learning dedicata al trade che raccoglie tutti gli ultimi aggiornamenti, link a foto e materiali scaricabili, oltre che a un vero e proprio corso di formazione. Per usufruirne, è sufficiente registrarsi cliccando su "Accedi". La formata proposta dalla Mauritius Tourism Promotion Authority prevede 6 moduli tematici con informazioni di carattere generale sulla destinazione, sulle compagnie aeree che offrono voli per Mauritius, i vari hotel e resort in cui soggiornare, per poi approfondire ulteriormente con le principali attrazioni dell’isola, tra spiagge e entroterra, immergendosi nella cultura mauriziana. Ciascun iscritto è libero di seguire, interrompere e riprendere il corso in qualsiasi momento dal proprio computer. Ogni modulo include un test per verificare le conoscenze acquisite. Dopo aver completato con successo tutti i moduli, si ottiene il certificato Mauritius Specialist. “Abbiamo dato vita a un nuovo strumento che raccoglie tutte le informazioni utili - ha dichiarato Mia Hezi, account director del team Mtpa Italia -. Il progetto nasce dal desiderio di offrire al trade un accesso ancora più agevole a tutto ciò che serve per organizzare viaggi a Mauritius. Ci auguriamo che numerosi agenti e tour operator si iscrivano al corso e utilizzino la nostra piattaforma per il loro lavoro quotidiano”. [post_title] => Mauritius Specialist: è attiva la nuova piattaforma di formazione per il trade [post_date] => 2023-09-07T09:41:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694079672000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha previsto la cancellazione di 30 voli nazionali programmati per l'8 settembre, a causa dello sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling. Qui l'elenco dei voli cancellati. La compagnia aerea informa sul proprio sito web di aver «attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 55% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero». Verifica Il vettore invita «i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito - nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. «I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l'8 settembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 13 settembre 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto». [post_title] => Ita Airways cancella 30 voli in vista dello sciopero dell'8 settembre [post_date] => 2023-09-07T09:33:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694079183000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian ha trasportato 2.141.613 passeggeri in agosto, con un aumento del 7% rispetto allo stesso mese 2022. La compagnia ha impiegato una media di 80 aeromobili con una regolarità del 99,6%. Le operazioni sono state influenzate dall'interruzione del National Air Traffic Services nel Regno Unito il 28 agosto, che ha causato pesanti ritardi e il 40% delle cancellazioni di questo mese. La puntualità è stata dell'82,4%, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall'orario previsto. Tuttavia, il 98,0% di tutti i voli in partenza è arrivato in orario o entro un'ora dall'orario di arrivo previsto, il livello più alto finora raggiunto quest'anno. "I dati sul traffico di agosto sono stati buoni - ha commentato il ceo del vettore, Geir Karlsen -. Con l'avvicinarsi dell'autunno, siamo felici di vedere che i clienti continuano a prenotare vacanze verso molte delle nostre destinazioni e che i viaggiatori d'affari sono tornati, dopo l'estate. La nostra campagna di vendita autunnale è stata ben accolta e lo slancio delle prenotazioni per i mesi a venire continua ad essere positivo". In vista dell'autunno "la capacità è stata adattata per soddisfare la variazione stagionale della domanda per il prossimo inverno (...) L'operativo estivo per il 2024 vede l'aggiunta di ulteriori rotte verso nuove destinazioni". Il ceo ha concluso sottolineando la "preoccupazione" per "il potenziale aumento delle tasse aeroportuali in Norvegia" che potrebbe tradursi in un "impatto negativo sui nostri clienti". [post_title] => Norwegian: +7% i passeggeri in agosto. "Il trend del booking è positivo" [post_date] => 2023-09-06T09:57:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693994252000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451643" align="alignleft" width="300"] Il Club Med Pragelato Sestriere[/caption] Riduzioni fino a 700 euro a persona per la campagna Saldi d'inverno di Club Med, con possibilità di scelta tra una vasta selezione di resort. L'offerta è valida per prenotazioni effettuate fino al prossimo 18 settembre, riguardanti partenze in programma nel periodo compreso tra il 4 novembre 2023 e il 5 maggio 2024. I bambini, inoltre, soggiornano gratuitamente fino ai sei anni non compiuti nei resort di mare e fino ai quattro anni non compiuti nei resort di montagna. Le destinazioni all inclusive per le vacanze invernali griffate dall'operatore transalpino son il Club Med Kani, il Club Med Seychelles e il Club Med La Plantation d'Albion affacciati sull'oceano Indiano, il Club Med Magna Marbella in Andalusia, il Club Med Marrakech La Palmeraie in Marocco, il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil in Svizzera, nonché il Club Med Pragelato Sestriere in Italia. [post_title] => Club Med lancia la campagna Saldi d'inverno: sconti fino a 700 euro [post_date] => 2023-09-06T09:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693994165000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le seychelles chiamano a raccolta il trade workshop a roma il 18 settembre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1319,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato già sopra i livelli 2019. Si confermano le previsioni di luglio del gruppo Quality. 