Le Maldive oltrepassano i 900.000 arrivi nella prima parte del 2023 Il 2023 delle Maldive ha finora registrato oltre 900.000 arrivi turistici (904.980): secondo le statistiche pubblicate dal Ministero del turismo, si tratta di una crescita del 13,9% rispetto ai 794.853 visitatori registrati nello stesso periodo dell’anno scorso, e una crescita significativa rispetto ai 500.367 del 2021. L’India è diventata il primo mercato in termini di arrivi per l’arcipelago dell’oceano indiano: il Paese ha superato la Russia, che era in testa tra i mercati turistici con il maggior numero di arrivi di turisti nei primi mesi dell’anno. Attualmente i viaggiatori indiani rappresentano l’11,8% del totale, con 107.117 arrivi registrati al 25 giugno, mentre la Russia è passata al secondo posto con 106.851, pari all’11,8% del totale. Terzo posto per il Regno Unito, con l’8,7% degli arrivi, pari a 79.021 unità. A seguire la Germania (con il 7,2% di share e 65.186 arrivi) e l’Italia, con 50.000 turisti per una quota del 7%. Il governo ha fissato l’obiettivo di totalizzare 1,8 milioni di turisti per l’intero 2023 e, in base ai dati attuali, è probabile che le Maldive superino tale traguardo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448991 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Emirates ha varato una nuova, massiccia campagna per reclutare personale di bordo, piloti, ingegneri, professionisti IT e agenti del servizio clienti sia presso Emirates che dnata. L'annuncio delle assunzioni segue l'anno record della compagnia aerea in termini di risultati finanziari, con la quota di profitto, la crescita prevista, l'espansione del network e la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e della flotta di Boeing 777-X, a partire dal 2024. L'esercizio finanziario chiuso al 31 marzo contava oltre 102.000 dipendenti, dopo aver accolto 17.160 persone in vari ruoli durante l'anno. Il gruppo di Dubai sta organizzando quindi open day ed eventi su invito in 6 continenti, in centinaia di città per tutto il resto dell’anno, alla ricerca dei talenti più brillanti per offrire ai clienti un'esperienza in volo senza uguali. Nel mese di agosto, Emirates terrà una serie di open day per il reclutamento di piloti nel Regno Unito e in Irlanda - Dublino, Manchester, Londra Gatwick e Londra Stansted - dopo aver organizzato con successo eventi simili a Budapest, Madrid e Lisbona nel mese di giugno. Una sessione informativa online è prevista il 19 luglio alle 11.00 (alle 13:00 ora di Dubai). A luglio e agosto, Emirates Engineering ha in programma open day in Australia, Canada, Brasile, Sudafrica e Regno Unito. Il Gruppo mira inoltre a reclutare oltre 400 professionisti IT con le giuste competenze per una serie di ruoli nell'ambito dell'ingegneria del software, DevOps, cloud ibrido, agile delivery, gestione tecnica dei prodotti, ambiente di lavoro digitale, cybersecurity, architettura IT, innovazione e gestione dei servizi. [post_title] => Il Gruppo Emirates assume nuovo personale di cabina, piloti e professionisti IT [post_date] => 2023-07-04T14:44:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688481882000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti di Roma ha collocato con successo il nuovo Sustainability-Linked bond che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L'operazione - da 400 milioni di euro, con durata 10 anni e dedicata a investitori istituzionali - ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale, con richieste di quasi cinque volte l'offerta e ordini complessivi per circa 1,9 miliardi di euro, per oltre il 95% riconducibili a investitori esteri. Con questa operazione, la quota di debito sustainable supera ormai il 60%. «Questa nuova emissione - ha dichiarato l'ad di Adr, Marco Troncone - riafferma la coerenza tra l'impegno di sviluppo sostenibile e la strategia di sustainable financing di Aeroporti di Roma. Lanciato per la prima volta nel 2021 da Adr - come primo gestore aeroportuale a livello mondiale - lo strumento del sustainability-linked bond rafforza i profili di credibilità e trasparenza che devono caratterizzare i piani di transizione ambientale del settore, e per questo saranno sempre più un riferimento a livello internazionale. Questa sarà una direttrice portante anche a sostegno del nostro piano di sviluppo di medio-lungo termine, per coniugare al meglio i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale con il rafforzamento della competitività di un settore strategico per il paese». L'emissione prevede il rimborso in un'unica soluzione in data 10 luglio 2033 e il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 4,875%. [post_title] => Adr: collocato il nuovo bond di sostenibilità aeroportuale per 400 milioni di euro [post_date] => 2023-07-04T14:19:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688480371000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448979 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 delle Maldive ha finora registrato oltre 900.000 arrivi turistici (904.980): secondo le statistiche pubblicate dal Ministero del turismo, si tratta di una crescita del 13,9% rispetto ai 794.853 visitatori registrati nello stesso periodo dell'anno scorso, e una crescita significativa rispetto ai 500.367 del 2021. L'India è diventata il primo mercato in termini di arrivi per l'arcipelago dell'oceano indiano: il Paese ha superato la Russia, che era in testa tra i mercati turistici con il maggior numero di arrivi di turisti nei primi mesi dell'anno. Attualmente i viaggiatori indiani rappresentano l'11,8% del totale, con 107.117 arrivi registrati al 25 giugno, mentre la Russia è passata al secondo posto con 106.851, pari all'11,8% del totale. Terzo posto per il Regno Unito, con l'8,7% degli arrivi, pari a 79.021 unità. A seguire la Germania (con il 7,2% di share e 65.186 arrivi) e l'Italia, con 50.000 turisti per una quota del 7%. Il governo ha fissato l'obiettivo di totalizzare 1,8 milioni di turisti per l'intero 2023 e, in base ai dati attuali, è probabile che le Maldive superino tale traguardo. [post_title] => Le Maldive oltrepassano i 900.000 arrivi nella prima parte del 2023 [post_date] => 2023-07-04T13:51:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688478711000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La campagna 'Come and Say G'day' di Tourism Australia - già attiva da ottobre 2022 nei mercati chiave del Paese in tutto il mondo - è sbarcata anche in Cina. "Tourism Australia è rimasta attiva in Cina negli ultimi anni per mantenere vivo il sogno di una vacanza in Australia e abbiamo lanciato una campagna tattica, Don't Go Small Go Australia, poco dopo la ripresa dei viaggi dalla Cina - ha sottolineato l'ad Phillipa Harrison -. Abbiamo ritardato la nostra campagna globale fino a quando la capacità di trasporto aereo tra la Cina e l'Australia avrebbe potuto soddisfare la domanda. Questo mese, con il ritorno della capacità a oltre il 50% dei livelli del 2019, crediamo sia il momento giusto per invitare i viaggiatori cinesi a "Come and Say G'day"". Il lancio ufficiale di Tourism Australia in Cina di Come and Say G'day si è svolto a Chengdu, la capitale della provincia cinese del Sichuan. Chengdu è diventata la città cinese di riferimento per i lanci di marchi di lusso, in quanto dispone di cartelloni pubblicitari 3D di grande impatto che spesso conquistano le prime pagine dei giornali nazionali in Cina. [post_title] => Australia: la campagna 'Come and Say G’day' arriva anche in Cina [post_date] => 2023-07-04T12:12:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688472733000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways collega Doha con Lione: il nuovo collegamento diretto è operato con quattro frequenze settimanali il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Lione è la terza destinazione di Qatar Airways in Francia, dopo Parigi e Nizza, e porta il network globale del vettore a oltre 160 destinazioni. Sulla nuova rotta viene impiegato un Boeing 787-8 con 22 posti in Business Class e 232 in Economy Class. «Il Qatar e la Francia beneficiano reciprocamente di una partnership strategica di lunga data in vari campi, tra cui la diplomazia, il commercio e il turismo - ha sottolineato l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. La nostra rete ampliata in Francia è una testimonianza del successo della nostra cooperazione e non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai passeggeri francesi ed europei per viaggiare attraverso il nostro hub, l'Aeroporto Internazionale di Hamad, per viaggi senza soluzione di continuità e accattivanti verso più di 160 destinazioni globali». Il presidente del cda di Aéroports de Lyon, Tanguy Bertolus, ha aggiunto: «Questa nuova destinazione internazionale da Lione illustra il know-how di Vinci Airports nello sviluppo di nuove rotte e dimostra la qualità delle sue relazioni con diverse compagnie aeree. Il collegamento tra Doha e Lione rafforzerà ulteriormente l'attrattiva della regione Alvernia-Rodano-Alpi, nonché dell'area metropolitana di Lione, offrendo maggiori opzioni da e per il Medio Oriente e l'Asia, in particolare in Vietnam, Indonesia e Thailandia». [post_title] => Qatar Airways atterra a Lione, terza destinazione servita in Francia [post_date] => 2023-07-04T11:59:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688471990000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passaggio di mano per l'Hd8 Hotel Milano. Il 4 stelle di piazza Duca d'Aosta è infatti ora di proprietà dell'asset management company Coima sgr, che lo ha acquisito da Covivio per 23 milioni di euro. La struttura, dotata di 79 camere e con una superficie complessiva di circa 3 metri quadrati disposti su 11 piani, comprende anche due unità a uso retail situate al piano terra, in affitto ad altrettanti esercizi commerciali. Completamente ristrutturato nel 2021, l’albergo è attualmente locato con un contratto in scadenza nel 2041, con possibile estensione per ulteriori nove anni. L’asset è caratterizzato da un tasso di prenotazione medio prossimo alla full occupancy (oltre il 90%), grazie alla sua posizione strategica in prossimità della stazione Centrale e di due linee della metropolitana. “L’acquisizione di questo edificio è coerente con la strategia di investimento del nostro fondo Core II, che mira a concentrarsi su edifici di qualità in posizione centrale e ben connessa, con rendimenti attrattivi in un contesto di mercato che inizia a offrire interessanti opportunità - spiega il chief investmente officer di Coima, Gabriele Bonfiglioli -. L'Hd8 Hotel Milano è un edificio certificato Leed Gold, con contratti di locazione superiori a 15 anni e in grado di rispondere all’evoluzione della domanda del settore hospitality, che vede un continuo aumento di turisti e viaggiatori business alla ricerca di sistemazioni in boutique hotel ben posizionati rispetto al centro storico”. L’operazione è stata dunque condotta attraverso il fondo Coima Core Fund II (Core II), istituito nel 2012 con una strategia di investimento focalizzata sull'acquisto e la gestione di immobili situati nelle principali città italiane, in particolare a Milano. L’immobile si inserisce in una strategia di rotazione del portafoglio a favore di edifici certificati e sostenibili. Attualmente lo stesso portfolio include investimenti diretti per un totale di otto proprietà per circa 30 mila metri quadrati, oltre a quattro impegni indiretti (in altri fondi e società immobiliari). L’operazione è stata conclusa anche grazie al nuovo finanziamento di circa 33 milioni di euro acceso sul fondo Core II con Bper Banca. “Con questa operazione si completa il processo di valorizzazione dell’asset, già oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha incluso la trasformazione dell’originale destinazione d’uso uffici in ricettivo, garantendo una significativa creazione di valore per i nostri azionisti", aggiunge l'amministratore delegato Italia di Covivio, Alexei Dal Pastro. L’acquisizione è stata supportata da Simmons & Simmons in qualità di legal consuel, da Alma Led come advisor fiscale e dal team hospitality di Savills come advisor commerciale. Il finanziamento dell’operazione è stato assicurato da Bper Banca con il supporto di Gta e Osborne Clark per la parte legale. [post_title] => Coima sgr acquisisce da Covivio l'Hd8 Hotel Milano [post_date] => 2023-07-04T11:47:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688471259000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Luxair ha preso in consegna il primo dei sei Boeing 737-8 in ordine, in attesa dei 737-7 non ancora certificati e le cui consegne non sono ancora state annunciate. Il 737-8 è configurato con 186 posti ed è stato noleggiato da Pembroke Aircraft Leasing, così come il secondo esemplare, il cui ingresso in flotta è previsto entro fine 2023. Luxair non ha ancora ufficializzato il network del suo 737 Max, ma ci saranno certamente diversi aeroporti del Mediterraneo. Il mese scorso, in occasione del Paris Air Show, la compagnia aerea ha annunciato il lancio del 737 Max 7 in Europa, con un ordine per quattro aeromobili. Da allora non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, in particolare sulle consegne previste, ma l'annuncio porta a dieci il numero totale di aeromobili a corridoio singolo in ordine. «Continuiamo a investire nella crescita di Luxair e questo accordo per quattro Boeing 737-7 è un ulteriore passo avanti per garantire il futuro della nostra compagnia aerea nazionale - ha dichiarato Gilles Feith, ceo del vettore del Lussemburgo -. Questo tipo di aeromobile è perfetto per Luxair e risponderà alle esigenze del mercato". Con una capacità di 160 passeggeri, il 737-7 offrirà flessibilità al network del vettore, riducendo al contempo in modo significativo il consumo di carburante, il che ci aiuterà ad avvicinarci ancora di più al nostro impegno per un volo sostenibile, dimostrando ancora una volta il nostro sostegno all'impegno "Emissioni di carbonio nette zero entro il 2050" presentato dalla Iata». [post_title] => Luxair accoglie in flotta il primo di sei Boeing 737-8 in ordine [post_date] => 2023-07-04T11:15:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688469340000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di viaggi che spaziano in tutto il mondo a bordo della Vega e della sua gemella leggermente più grande Diana, con la possibilità di scegliere dalle crociere di otto giorni fino a spedizioni epiche di 21 notti, accompagnati da guide esperte, scienziati ed esploratori. Swan Hellenic rivela il programma degli itinerari delle sue navi per il 2024. La Vega esplorerà, in particolare, la Penisola Antartica da Ushuaia fino all'inizio di marzo 2024, quando farà rotta verso ovest in una crociera di semi-circumnavigazione dell'Atlantico meridionale di 21 giorni, visitando l'isola di Gough (capitale degli uccelli marini dell'Atlantico meridionale) e Tristan de Cunha sulla rotta verso Città del Capo, in Sudafrica. Un’esperienza che sarà seguita da viaggi di spedizione culturale lungo la costa occidentale dell'Africa e a Lisbona, prima di costeggiare la costa atlantica fino a Honfleur, in Francia. I viaggi alla scoperta della Cornovaglia, dell'Irlanda, del Galles e della Scozia porteranno la Vega in Islanda, Norvegia e nell'Artico per la stagione estiva. Infine, a settembre, attraverserà la Groenlandia fino ad Halifax, in Canada, per poi dirigersi verso sud e trascorrere i mesi di ottobre e novembre nei Caraibi e in Brasile fino alla fine di novembre 2024. Unità più grande dotata di tender e zodiac da spedizione, la Diana rimarrà invece in Antartide sino alla fine di febbraio 2024, quando farà rotta verso nord, verso i fiordi cileni e risalirà l'intera costa occidentale dell'America meridionale e centrale fino a La Paz, in Messico. Tornata a sud per attraversare il canale di Panama e scoprire Cuba, risalirà la costa orientale degli Stati Uniti fino ad Halifax, in Canada. Da qui, a fine maggio, attraverserà la Groenlandia per la sua stagione artica. Poi, il 20 luglio, lascerà Tromsø, in Norvegia, per navigare verso sud, verso i fiordi, la Scozia e l'Olanda. Scendendo lungo la costa atlantica, entrerà nel Mediterraneo per un'esplorazione estiva delle culle della cultura che hanno ispirato la creazione di Swan Hellenic negli anni Cinquanta. All'inizio di ottobre, transiterà per il canale di Suez e il mar Rosso per esplorare le Seychelles, il Madagascar e il Sudafrica sino a fine novembre. Infine, lascerà Città del Capo per il viaggio di semi-circumnavigazione verso la Penisola Antartica e Ushuaia, arrivando all'inizio di dicembre, in tempo per l'inizio della prossima stagione antartica. "Siamo davvero entusiasti dei fantastici itinerari che i nostri esperti hanno curato per il 2024 - spiega il ceo di Swan Hellenic, Andrea Zito -, arricchiti da nuove emozionanti destinazioni, tra cui Cuba e le isole Bijagós. Ora offriamo una scelta impareggiabile di opportunità in tutto il mondo per vedere ciò che gli altri non vedono, con uno stile e una personalizzazione unici". [post_title] => Swan Hellenic svela gli itinerari di spedizione del 2024 [post_date] => 2023-07-04T10:49:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688467759000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha aggiunto Trieste al mosaico di aeroporti serviti in Italia: la città, ventisettesima destinazione della low cost nel nostro Paese, viene collegata a Tirana con due voli settimanali - il lunedì e il venerdì. Sulla rotta sono impiegati i nuovi Airbus A321Neo da 239 posti a bordo. «Siamo lieti di servire una nuova città del Nord Italia che ci permette, da adesso, di ampliare la nostra offerta e garantire una maggiore connettività tra Italia e Albania a tariffe convenienti - ha commentato Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Complessivamente, offriamo ora più di 20 rotte tra i due paesi». Marco Consalvo, ceo dell'Aeroporto di Trieste, ha aggiunto: «Ci auguriamo che questa nuova rotta sia l'inizio di un'importante partnership con questa compagnia. Tirana e il nostro territorio sono finalmente collegati direttamente grazie a Wizz Air: questo volo è fondamentale per la comunità albanese che vive in Friuli-Venezia Giulia e rappresenta nuove opportunità per sviluppare flussi commerciali e turistici tra la nostra regione e l'Albania». [post_title] => Wizz Air debutta a Trieste con due voli settimanali per Tirana [post_date] => 2023-07-04T10:45:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688467535000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le maldive oltrepassano i 900 000 arrivi nella prima parte del 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4080,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Emirates ha varato una nuova, massiccia campagna per reclutare personale di bordo, piloti, ingegneri, professionisti IT e agenti del servizio clienti sia presso Emirates che dnata.\r

L'annuncio delle assunzioni segue l'anno record della compagnia aerea in termini di risultati finanziari, con la quota di profitto, la crescita prevista, l'espansione del network e la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e della flotta di Boeing 777-X, a partire dal 2024. L'esercizio finanziario chiuso al 31 marzo contava oltre 102.000 dipendenti, dopo aver accolto 17.160 persone in vari ruoli durante l'anno.\r

\r

Il gruppo di Dubai sta organizzando quindi open day ed eventi su invito in 6 continenti, in centinaia di città per tutto il resto dell’anno, alla ricerca dei talenti più brillanti per offrire ai clienti un'esperienza in volo senza uguali. Nel mese di agosto, Emirates terrà una serie di open day per il reclutamento di piloti nel Regno Unito e in Irlanda - Dublino, Manchester, Londra Gatwick e Londra Stansted - dopo aver organizzato con successo eventi simili a Budapest, Madrid e Lisbona nel mese di giugno. Una sessione informativa online è prevista il 19 luglio alle 11.00 (alle 13:00 ora di Dubai). A luglio e agosto, Emirates Engineering ha in programma open day in Australia, Canada, Brasile, Sudafrica e Regno Unito. \r

\r

Il Gruppo mira inoltre a reclutare oltre 400 professionisti IT con le giuste competenze per una serie di ruoli nell'ambito dell'ingegneria del software, DevOps, cloud ibrido, agile delivery, gestione tecnica dei prodotti, ambiente di lavoro digitale, cybersecurity, architettura IT, innovazione e gestione dei servizi. \r

\r

","post_title":"Il Gruppo Emirates assume nuovo personale di cabina, piloti e professionisti IT","post_date":"2023-07-04T14:44:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688481882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporti di Roma ha collocato con successo il nuovo Sustainability-Linked bond che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L'operazione - da 400 milioni di euro, con durata 10 anni e dedicata a investitori istituzionali - ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale, con richieste di quasi cinque volte l'offerta e ordini complessivi per circa 1,9 miliardi di euro, per oltre il 95% riconducibili a investitori esteri.\r

\r

Con questa operazione, la quota di debito sustainable supera ormai il 60%. «Questa nuova emissione - ha dichiarato l'ad di Adr, Marco Troncone - riafferma la coerenza tra l'impegno di sviluppo sostenibile e la strategia di sustainable financing di Aeroporti di Roma. Lanciato per la prima volta nel 2021 da Adr - come primo gestore aeroportuale a livello mondiale - lo strumento del sustainability-linked bond rafforza i profili di credibilità e trasparenza che devono caratterizzare i piani di transizione ambientale del settore, e per questo saranno sempre più un riferimento a livello internazionale. Questa sarà una direttrice portante anche a sostegno del nostro piano di sviluppo di medio-lungo termine, per coniugare al meglio i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale con il rafforzamento della competitività di un settore strategico per il paese».\r

\r

L'emissione prevede il rimborso in un'unica soluzione in data 10 luglio 2033 e il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 4,875%.","post_title":"Adr: collocato il nuovo bond di sostenibilità aeroportuale per 400 milioni di euro","post_date":"2023-07-04T14:19:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1688480371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 delle Maldive ha finora registrato oltre 900.000 arrivi turistici (904.980): secondo le statistiche pubblicate dal Ministero del turismo, si tratta di una crescita del 13,9% rispetto ai 794.853 visitatori registrati nello stesso periodo dell'anno scorso, e una crescita significativa rispetto ai 500.367 del 2021.\r

\r

L'India è diventata il primo mercato in termini di arrivi per l'arcipelago dell'oceano indiano: il Paese ha superato la Russia, che era in testa tra i mercati turistici con il maggior numero di arrivi di turisti nei primi mesi dell'anno. Attualmente i viaggiatori indiani rappresentano l'11,8% del totale, con 107.117 arrivi registrati al 25 giugno, mentre la Russia è passata al secondo posto con 106.851, pari all'11,8% del totale. Terzo posto per il Regno Unito, con l'8,7% degli arrivi, pari a 79.021 unità.\r

\r

A seguire la Germania (con il 7,2% di share e 65.186 arrivi) e l'Italia, con 50.000 turisti per una quota del 7%.\r

\r

Il governo ha fissato l'obiettivo di totalizzare 1,8 milioni di turisti per l'intero 2023 e, in base ai dati attuali, è probabile che le Maldive superino tale traguardo.","post_title":"Le Maldive oltrepassano i 900.000 arrivi nella prima parte del 2023","post_date":"2023-07-04T13:51:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688478711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La campagna 'Come and Say G'day' di Tourism Australia - già attiva da ottobre 2022 nei mercati chiave del Paese in tutto il mondo - è sbarcata anche in Cina. \r

\r

\"Tourism Australia è rimasta attiva in Cina negli ultimi anni per mantenere vivo il sogno di una vacanza in Australia e abbiamo lanciato una campagna tattica, Don't Go Small Go Australia, poco dopo la ripresa dei viaggi dalla Cina - ha sottolineato l'ad Phillipa Harrison -. Abbiamo ritardato la nostra campagna globale fino a quando la capacità di trasporto aereo tra la Cina e l'Australia avrebbe potuto soddisfare la domanda. Questo mese, con il ritorno della capacità a oltre il 50% dei livelli del 2019, crediamo sia il momento giusto per invitare i viaggiatori cinesi a \"Come and Say G'day\"\".\r

\r

Il lancio ufficiale di Tourism Australia in Cina di Come and Say G'day si è svolto a Chengdu, la capitale della provincia cinese del Sichuan. Chengdu è diventata la città cinese di riferimento per i lanci di marchi di lusso, in quanto dispone di cartelloni pubblicitari 3D di grande impatto che spesso conquistano le prime pagine dei giornali nazionali in Cina.","post_title":"Australia: la campagna 'Come and Say G’day' arriva anche in Cina","post_date":"2023-07-04T12:12:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688472733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways collega Doha con Lione: il nuovo collegamento diretto è operato con quattro frequenze settimanali il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.\r

\r

Lione è la terza destinazione di Qatar Airways in Francia, dopo Parigi e Nizza, e porta il network globale del vettore a oltre 160 destinazioni. Sulla nuova rotta viene impiegato un Boeing 787-8 con 22 posti in Business Class e 232 in Economy Class. \r

\r

«Il Qatar e la Francia beneficiano reciprocamente di una partnership strategica di lunga data in vari campi, tra cui la diplomazia, il commercio e il turismo - ha sottolineato l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. La nostra rete ampliata in Francia è una testimonianza del successo della nostra cooperazione e non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai passeggeri francesi ed europei per viaggiare attraverso il nostro hub, l'Aeroporto Internazionale di Hamad, per viaggi senza soluzione di continuità e accattivanti verso più di 160 destinazioni globali».\r

\r

Il presidente del cda di Aéroports de Lyon, Tanguy Bertolus, ha aggiunto: «Questa nuova destinazione internazionale da Lione illustra il know-how di Vinci Airports nello sviluppo di nuove rotte e dimostra la qualità delle sue relazioni con diverse compagnie aeree. Il collegamento tra Doha e Lione rafforzerà ulteriormente l'attrattiva della regione Alvernia-Rodano-Alpi, nonché dell'area metropolitana di Lione, offrendo maggiori opzioni da e per il Medio Oriente e l'Asia, in particolare in Vietnam, Indonesia e Thailandia».","post_title":"Qatar Airways atterra a Lione, terza destinazione servita in Francia","post_date":"2023-07-04T11:59:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688471990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passaggio di mano per l'Hd8 Hotel Milano. Il 4 stelle di piazza Duca d'Aosta è infatti ora di proprietà dell'asset management company Coima sgr, che lo ha acquisito da Covivio per 23 milioni di euro. La struttura, dotata di 79 camere e con una superficie complessiva di circa 3 metri quadrati disposti su 11 piani, comprende anche due unità a uso retail situate al piano terra, in affitto ad altrettanti esercizi commerciali. Completamente ristrutturato nel 2021, l’albergo è attualmente locato con un contratto in scadenza nel 2041, con possibile estensione per ulteriori nove anni. L’asset è caratterizzato da un tasso di prenotazione medio prossimo alla full occupancy (oltre il 90%), grazie alla sua posizione strategica in prossimità della stazione Centrale e di due linee della metropolitana.\r

\r

“L’acquisizione di questo edificio è coerente con la strategia di investimento del nostro fondo Core II, che mira a concentrarsi su edifici\r

di qualità in posizione centrale e ben connessa, con rendimenti attrattivi in un contesto di mercato che inizia a offrire interessanti opportunità - spiega il chief investmente officer di Coima, Gabriele Bonfiglioli -. L'Hd8 Hotel Milano è un edificio certificato Leed Gold, con contratti di locazione superiori a 15 anni e in grado di rispondere all’evoluzione della domanda del settore hospitality, che vede un continuo aumento di turisti e viaggiatori business alla ricerca di sistemazioni in boutique hotel ben posizionati rispetto al centro storico”.\r

\r

L’operazione è stata dunque condotta attraverso il fondo Coima Core Fund II (Core II), istituito nel 2012 con una strategia di investimento focalizzata sull'acquisto e la gestione di immobili situati nelle principali città italiane, in particolare a Milano. L’immobile si\r

inserisce in una strategia di rotazione del portafoglio a favore di edifici certificati e sostenibili. Attualmente lo stesso portfolio include investimenti diretti per un totale di otto proprietà per circa 30 mila metri quadrati, oltre a quattro impegni indiretti (in altri fondi e società immobiliari). L’operazione è stata conclusa anche grazie al nuovo finanziamento di circa 33 milioni di euro acceso sul fondo Core II con Bper Banca.\r

\r

“Con questa operazione si completa il processo di valorizzazione dell’asset, già oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha incluso la trasformazione dell’originale destinazione d’uso uffici in ricettivo, garantendo una significativa creazione di valore per i nostri azionisti\", aggiunge l'amministratore delegato Italia di Covivio, Alexei Dal Pastro. L’acquisizione è stata supportata da Simmons & Simmons in qualità di legal consuel, da Alma Led come advisor fiscale e dal team hospitality di Savills come advisor commerciale. Il finanziamento dell’operazione è stato assicurato da Bper Banca con il supporto di Gta e Osborne Clark per la parte legale.","post_title":"Coima sgr acquisisce da Covivio l'Hd8 Hotel Milano","post_date":"2023-07-04T11:47:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688471259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Luxair ha preso in consegna il primo dei sei Boeing 737-8 in ordine, in attesa dei 737-7 non ancora certificati e le cui consegne non sono ancora state annunciate. Il 737-8 è configurato con 186 posti ed è stato noleggiato da Pembroke Aircraft Leasing, così come il secondo esemplare, il cui ingresso in flotta è previsto entro fine 2023.\r

\r

Luxair non ha ancora ufficializzato il network del suo 737 Max, ma ci saranno certamente diversi aeroporti del Mediterraneo.\r

\r

Il mese scorso, in occasione del Paris Air Show, la compagnia aerea ha annunciato il lancio del 737 Max 7 in Europa, con un ordine per quattro aeromobili. Da allora non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, in particolare sulle consegne previste, ma l'annuncio porta a dieci il numero totale di aeromobili a corridoio singolo in ordine.\r

\r

«Continuiamo a investire nella crescita di Luxair e questo accordo per quattro Boeing 737-7 è un ulteriore passo avanti per garantire il futuro della nostra compagnia aerea nazionale - ha dichiarato Gilles Feith, ceo del vettore del Lussemburgo -. Questo tipo di aeromobile è perfetto per Luxair e risponderà alle esigenze del mercato\". Con una capacità di 160 passeggeri, il 737-7 offrirà flessibilità al network del vettore, riducendo al contempo in modo significativo il consumo di carburante, il che ci aiuterà ad avvicinarci ancora di più al nostro impegno per un volo sostenibile, dimostrando ancora una volta il nostro sostegno all'impegno \"Emissioni di carbonio nette zero entro il 2050\" presentato dalla Iata».","post_title":"Luxair accoglie in flotta il primo di sei Boeing 737-8 in ordine","post_date":"2023-07-04T11:15:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688469340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di viaggi che spaziano in tutto il mondo a bordo della Vega e della sua gemella leggermente più grande Diana, con la possibilità di scegliere dalle crociere di otto giorni fino a spedizioni epiche di 21 notti, accompagnati da guide esperte, scienziati ed esploratori. Swan Hellenic rivela il programma degli itinerari delle sue navi per il 2024.\r

\r

La Vega esplorerà, in particolare, la Penisola Antartica da Ushuaia fino all'inizio di marzo 2024, quando farà rotta verso ovest in una crociera di semi-circumnavigazione dell'Atlantico meridionale di 21 giorni, visitando l'isola di Gough (capitale degli uccelli marini dell'Atlantico meridionale) e Tristan de Cunha sulla rotta verso Città del Capo, in Sudafrica. Un’esperienza che sarà seguita da viaggi di spedizione culturale lungo la costa occidentale dell'Africa e a Lisbona, prima di costeggiare la costa atlantica fino a Honfleur, in Francia. I viaggi alla scoperta della Cornovaglia, dell'Irlanda, del Galles e della Scozia porteranno la Vega in Islanda, Norvegia e nell'Artico per la stagione estiva. Infine, a settembre, attraverserà la Groenlandia fino ad Halifax, in Canada, per poi dirigersi verso sud e trascorrere i mesi di ottobre e novembre nei Caraibi e in Brasile fino alla fine di novembre 2024.\r

\r

Unità più grande dotata di tender e zodiac da spedizione, la Diana rimarrà invece in Antartide sino alla fine di febbraio 2024, quando farà rotta verso nord, verso i fiordi cileni e risalirà l'intera costa occidentale dell'America meridionale e centrale fino a La Paz, in Messico. Tornata a sud per attraversare il canale di Panama e scoprire Cuba, risalirà la costa orientale degli Stati Uniti fino ad Halifax, in Canada. Da qui, a fine maggio, attraverserà la Groenlandia per la sua stagione artica. Poi, il 20 luglio, lascerà Tromsø, in Norvegia, per navigare verso sud, verso i fiordi, la Scozia e l'Olanda. Scendendo lungo la costa atlantica, entrerà nel Mediterraneo per un'esplorazione estiva delle culle della cultura che hanno ispirato la creazione di Swan Hellenic negli anni Cinquanta. All'inizio di ottobre, transiterà per il canale di Suez e il mar Rosso per esplorare le Seychelles, il Madagascar e il Sudafrica sino a fine novembre. Infine, lascerà Città del Capo per il viaggio di semi-circumnavigazione verso la Penisola Antartica e Ushuaia, arrivando all'inizio di dicembre, in tempo per l'inizio della prossima stagione antartica.\r

\r

\"Siamo davvero entusiasti dei fantastici itinerari che i nostri esperti hanno curato per il 2024 - spiega il ceo di Swan Hellenic, Andrea Zito -, arricchiti da nuove emozionanti destinazioni, tra cui Cuba e le isole Bijagós. Ora offriamo una scelta impareggiabile di opportunità in tutto il mondo per vedere ciò che gli altri non vedono, con uno stile e una personalizzazione unici\".","post_title":"Swan Hellenic svela gli itinerari di spedizione del 2024","post_date":"2023-07-04T10:49:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688467759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Wizz Air ha aggiunto Trieste al mosaico di aeroporti serviti in Italia: la città, ventisettesima destinazione della low cost nel nostro Paese, viene collegata a Tirana con due voli settimanali - il lunedì e il venerdì. Sulla rotta sono impiegati i nuovi Airbus A321Neo da 239 posti a bordo.\r

«Siamo lieti di servire una nuova città del Nord Italia che ci permette, da adesso, di ampliare la nostra offerta e garantire una maggiore connettività tra Italia e Albania a tariffe convenienti - ha commentato Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Complessivamente, offriamo ora più di 20 rotte tra i due paesi».\r

Marco Consalvo, ceo dell'Aeroporto di Trieste, ha aggiunto: «Ci auguriamo che questa nuova rotta sia l'inizio di un'importante partnership con questa compagnia. Tirana e il nostro territorio sono finalmente collegati direttamente grazie a Wizz Air: questo volo è fondamentale per la comunità albanese che vive in Friuli-Venezia Giulia e rappresenta nuove opportunità per sviluppare flussi commerciali e turistici tra la nostra regione e l'Albania».","post_title":"Wizz Air debutta a Trieste con due voli settimanali per Tirana","post_date":"2023-07-04T10:45:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688467535000]}]}}