Le Isole Fiji preparano la riapertura al turismo: vaccinato l’80% della popolazione

Le isole Fiji sono pronte ad allentare le restrizioni legate alla pandemia e a riaprire i propri confini ai viaggi internazionali, dopo che il paese ha raggiunto lo scorso sabato l’obiettivo dell’80% di popolazione adulta vaccinata (con entrambe le dosi).

La notizia è arrivata dal primo ministro, Frank Bainimarama, che ha sottolineato come il traguardo sia stato “raggiunto ben prima di quanto preventivato e cioè con tre settimane di anticipo. E per questo sono grato a tutti coloro che si sono adoperati per rendere le Fiji sicure. Annuncerò quindi l’allentamento delle restrizioni Covid in patria e il nostro piano per riaprire le Fiji al mondo”.

Secondo i progetti iniziali del governo, l’arcipelago del Sud Pacifico potrebbe inizialmente riaprire i confini a viaggiatori completamente vaccinati (e negativi a un test Covid-19 prima della partenza) con le destinazioni incluse nella “lista verde”, dove figuranoi Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Canada, Corea del Sud, Singapore e parte degli Stati Uniti.

Il rilancio del turismo è di importanza basilare per l’arcipelago, dove l’industria turistica genera il 40% del Pil nazionale.