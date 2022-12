Le Filippine puntano a un ruolo turistico di primo piano all’interno dell’Asean Le Filippine hanno accolto 2 milioni di visitatori da quando, a febbraio, sono state allentate le restrizioni di ingresso nel Paese. Secondo il Dipartimento del Turismo gli arrivi sono stati 2.025.421, di cui il 73,43%, cioè più di 1,48 milioni, provenienti dall’estero mentre oltre 538.000 (26,57%) sono filippini d’oltremare. Fra i turisti stranieri, il 19,01% proviene dagli Stati Uniti; a seguire la Corea del Sud con il 14,10% e l’Australia con il 4,75%. Canada, Regno Unito, Giappone, India, Singapore, Malesia e Vietnam completano la top 10 dei Paesi con il maggior numero di arrivi turistici nelle Filippine.

Gli arrivi di visitatori da febbraio a settembre hanno portato oltre 100,7 miliardi di euro di entrate al settore turistico, con un’impennata del 1.938,14% rispetto ai 4,94 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2021. Christina Garcia-Frasco, segretario al turismo del paese, ha sottolineato come i due milioni di arrivi abbiano superato le previsioni del Ministero del Turismo: “Dobbiamo quindi far fronte a questa situazione con l’implementazione continua di meccanismi di abilitazione che trasmettano non solo l’apertura del Paese ad accogliere un maggior numero di turisti, ma anche la capacità di favorire le attività turistiche e le opportunità di sostentamento per i nostri connazionali”. “Ora, la nostra sfida più grande non è solo quella di far tornare il settore ai livelli precedenti alla pandemia, quando il turismo rappresentava più del 12% del Pil del Paese, ma anche quella di superare la nostra posizione precedente e di assumere un ruolo di primo piano nel turismo dell’Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e a livello globale”.

