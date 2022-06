Le Bahamas allentano ulteriormente le norme di ingresso, dal prossimo 19 giugno

Le Bahamas hanno eliminato l’obbligo di visto sanitario (Travel Health Visa) per i turisti internazionali che intendono recarsi nell’arcipelago. I viaggiatori, tuttavia, dovranno comunque presentare un test Covid-19 negativo effettuato non più di tre giorni (72 ore) prima del viaggio alle Bahamas.

“La rimozione dell’obbligo di visto sanitario è un altro segnale di apertura nei confronti della comunità internazionale – afferma I. Chester Cooper, vice primo ministro e Ministro del turismo, degli investimenti e dell’aviazione -. Durante la pandemia, abbiamo valutato l’applicazione di protocolli e di misure cautelative concordi con la situazione che stavamo affrontando. Siamo consapevoli dell’onere economico che ha costituito il visto sanitario per i viaggiatori e siamo ben lieti di poterlo eliminare”.

Il governo delle Bahamas ha inoltre stabilito che i viaggiatori completamente vaccinati non saranno più tenuti a sottoporsi al test Covid-19 per entrare nel paese, mentre permane l’obbligo di test Covid-19 negativo per tutti i viaggiatori non vaccinati di età pari o superiore ai 2 anni – Pcr negativo o un test rapido dell’antigene, effettuato a non più di tre giorni (72 ore) dal viaggio.

Sebbene i protocolli di ingresso semplificati siano un gradito cambiamento, la salute e la sicurezza di tutti i cittadini, residenti e visitatori rimangono la priorità. Permangono alcune linee guida di comportamento legate all’uso della maschera e al distanziamento sociale.