L’Austria revoca il lockdown per i non vaccinati

L’Austria ha deciso di revocare il lockdown per i non vaccinati in vigore da alcune settimane. La comunicazione è giunta ieri in una breve nota del cancelliere Karl Nehammer, come riferisce l’Ansa: “La priorità assoluta è di limitare il più possibile le restrizioni – scrive Nehammer -. Il lockdown per i non vaccinati è uno dei provvedimenti più restrittivi. La situazione negli ospedali ci consente di terminarlo”.

L’allentamento sarà in vigore da lunedì prossimo, un giorno prima prima dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per i maggiorenni (previsto per il 1° febbraio), che comporterà una validità del Green pass variabile a seconda delle dosi ricevute: sei mesi per chi ne ha avute due, mentre per chi ne ha avute tre la durata sarà maggiore, nove mesi.

L’Austria è il primo paese in Europa ad applicare l’obbligo del vaccino anti Covid-19 per tutti gli adulti. Anche se i controlli inizieranno solo a metà marzo 2022, ovvero 45 giorni dopo l’avvio dell’obbligo, coloro che non potranno produrre alcuna prova della vaccinazione saranno multati con un’ammenda di 600 euro che potrà arrivare fino a 3.600 euro. Attualmente nel Paese il 75,4% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.