L’attesa del Natale in Carinzia, tra mercatini, musica e tanta tradizione A Klagenfurt, in Carinzia, l’avvicinarsi del Natale è un tempo luminoso: di tradizione e di gioia. L’antico centro rinascimentale accoglie i visitatori, incantandoli con la sua tipica atmosfera natalizia e offrendo percorsi guidati. Fino al 24 dicembre sarà allestito nella centrale Neuer Platz un mercatino caratteristico che offre manufatti artigianali, moda invernale, articoli da regalo e decorazioni natalizie, oltre a bevande e piatti regionali per riscaldarsi e rifocillarsi. Il vivace mercatino è solo uno degli eventi di un tempo ricco di spirito natalizio e di tradizioni di origine celtica, germanica e romana. Sabato 23 novembre alle 19 sfileranno i Krampus: imponenti figuranti vestiti di pelliccia, maschera di legno con corna e lingua sporgente, coda e zoccoli. Già dal 1600 accompagnano San Nicola. Nella mitologia di questi territori i Krampus sono dei demoni sconfitti dal santo e poi costretti a servirlo: il loro compito è quello di “spaventare” i bambini che sono stati cattivi, spingendoli a fare il bene. Il primo dicembre è la prima domenica d’Avvento, quando si accende una delle 4 candele che decorano le ghirlande fatte di rami d’abete intrecciati. Nei quattro fine settimana successivi il Lendhafen, la zona del porto sul Wörthersee, ospita l’Hafenknistern: un mercatino festoso dove l’atmosfera natalizia è arricchita da un variegato programma musicale. Si può godere l’attesa del Natale anche negli ambienti unici del museo all’aperto Maria Saal, che racconta le antiche usanze e i mestieri tradizionali della Carinzia. Il 6 dicembre è il giorno di San Nicola, che dona i dolcetti ai bambini che sono stati buoni: cioccolato, noci, mandarini e pan di zenzero, ma anche piccoli regali finiscono nelle calze e nei piatti che i piccoli mettono davanti alla porta o sulla finestra la sera precedente. Il 7, il 14 e il 21 dicembre a Klagenfurt ricorrono alcuni degli appuntamenti del ricco programma proposto dalla Cattedrale di San Pietro e Paolo con le “Rorate”: le messe mattutine a lume di candela dell’Avvento, seguite dalla colazione. Il 13 dicembre intorno al Wörthersee si celebra anche la festa di Santa Lucia che a Siracusa, in Sicilia, oltre 1.700 anni fa, si prese cura dei cristiani perseguitati: portava una corona di candele sul capo per vedere la strada mentre assisteva i rifugiati nelle catacombe e ancora oggi viene ricordata accendendo una candela sul davanzale delle finestre. Tanti poi gli appuntamenti per i bambini, i concerti e i cori, da scoprire sul sito www.visitklagenfurt.at. Dopo l’atteso Natale, infine, dal 27 al 31 dicembre si aspetterà il nuovo anno con il Mercatino di Capodanno in Neuer Platz: tutti i giorni dalle 10:00 fino alle 23:00, ma il 31 dicembre 2024 fino alle ore 24.00.

