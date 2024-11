L’Arabia Saudita è il Paese dell’anno per il Medio Oriente all’Artigiano in Fiera L’Arabia Saudita è stato scelto come Paese dell’Anno per il Medio Oriente ad Artigiano in Fiera 2024, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre. Quest’anno, l’evento inizierà proprio con una cerimonia di apertura presso il padiglione saudita 10. Dopo il successo delle precedenti partecipazioni del Ministero ad Artigiano in Fiera, il Padiglione saudita torna per il quarto anno per esporre la creatività del Regno nell’artigianato, le sue esperienze culinarie, il design e le arti performative durante i nove giorni della mostra. Il Padiglione ospiterà anche una zona dedicata alla celebrazione dell’“Anno del Cammello”. I visitatori potranno vedere gli artigiani all’opera nella tessitura tradizionale Al Sadu (inserito nella lista del patrimonio immateriale dell’Unesco) e la realizzazione del Bisht, insieme a una mostra di artigianato tradizionale, tra cui Al-Qatt Al-Asiri, riconosciuto dall’Unesco), ceramica, ricamo a mano e lavorazione del legno. La mostra offrirà anche esperienze immersive grazie a spettacoli tradizionali dal vivo di gruppi di artisti sauditi, provenienti dalle 13 regioni del Regno, insieme a esibizioni musicali con strumenti tradizionali come l’Oud, il Nay e il Qanun. Gli chef sauditi daranno vita all’arte culinaria del Paese presso il ristorante del Padiglione “Irth”, offrendo piatti tradizionali come il Jareesh – il piatto nazionale dell’Arabia Saudita, il Kubibat Hail e il Mutabbaq. Una mostra speciale celebrerà il ruolo dei cammelli nella storia e nella cultura saudita, in occasione del 2024, proclamato sia dall’Arabia Saudita sia dalle Nazioni Unite “Anno del Cammello” (e dei Camelidi a livello internazionale). Uno stand dedicato al programma “Made in Saudi” presenterà l’iniziativa e metterà in luce i pezzi sauditi prodotti e fabbricati nel Paese. Condividi

