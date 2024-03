L’Arabia Saudita corre: nuovo, mega investimento sul turismo per 700 mld di euro E’ una rincorsa verso obiettivi sempre più sfidanti quella dell’Arabia Saudita nello scenario turistico mondiale. Il Ministero del Turismo ha varato nuovi investimenti pari a 700 miliardi di euro in parallelo al nuovo Tourism Investment Enabler Program (Tiep), L’ambizioso Tiep mira a rendere più semplice e vantaggioso fare affari nel comparto turistico saudita e incentivare dunque i progetti degli investitori internazionali e locali. Progetto di punta del è l’Hospitality Investment Enablers, ideato dal Ministero del Turismo in collaborazione con il Ministero degli Investimenti per agevolare e accrescere la capacità ricettiva di specifiche destinazioni turistiche, diversificando l’offerta del Regno: una mossa decisiva per posizionare l’Arabia Saudita come destinazione turistica leader a livello mondiale. L’iniziativa globale mira a catalizzare gli investimenti privati nei siti turistici principali del Regno fino a oltre 10 miliardi di euro e a generare un aumento del Pil annuale stimato a 4 miliardi di euro entro il 2030. Questo approccio, unito agli oltre 700 miliardi di euro investiti nella trasformazione del panorama turistico, sottolinea l’impegno dell’Arabia Saudita nel migliorare gli standard del settore e nell’offrire opportunità redditizie agli investitori. Si prevede che l’iniziativa abbia un impatto significativo sul panorama socio-economico, creando 42.000 nuove camere d’albergo e circa 120.000 opportunità di lavoro. «Vision 2030 ha aperto le porte all’Arabia Saudita affinché diventi una potenza turistica globale, e il settore turistico saudita è un motore fondamentale per la diversificazione economica – ha dichiarato il ministro del turismo, Ahmed Al-Khateeb -. Nel 2023, abbiamo registrato un aumento del 390% della domanda di licenze per attività turistiche e questo è solo l’inizio. Grazie al continuo investimento sul potenziale del nostro Paese, nei prossimi 10 anni l’Arabia Saudita sarà il primo investitore al mondo in questo settore». Uno degli obiettivi cardine di Vision 2030, e cioè accogliere 100 milioni di turisti, è già stato raggiunto con sette anni di anticipo rispetto alla tabella di marcia, e il Tourism Investment Enablers Program è un catalizzatore cruciale per il raggiungimento dell’obiettivo ancora più ambizioso di 150 milioni di turisti all’anno. Condividi

