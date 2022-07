L’Arabia Saudita apre i cieli a tutte le compagnie aeree internazionali

L’Arabia Saudita ha annunciato l’apertura del proprio spazio aereo a tutte le compagnie aeree civili internazionali, comprese quelli che operano da e per Israele. L’Autorità generale dell’aviazione civile ha specificato come “il sorvolo sarà consentito a tutti i vettori che soddisfano i requisiti dell’Autorità”.

Una decisione storica, che arriva poco prima della visita del presidente degli Stati Uniti nel Paese. Proprio Joe Biden ha definito la scelta di Riad “storica”: lo riferisce il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in una nota ripresa dall’Ansa. “Questa decisione – sottolinea il comunicato – è il risultato degli sforzi diplomatici del presidente con l’Arabia Saudita per molti mesi, culminata nella sua visita di oggi. E apre la strada a un Medio Oriente più integrato, stabile e sicuro, vitale per la sicurezza e la prosperità degli Usa e per la sicurezza e la prosperità di Israele”.