La Thailandia riporta a 30 giorni il soggiorno dei turisti esenti dall’obbligo di visto Il governo della Thailandia, dallo scorso 1° aprile, ha riportato a 30 giorni la durata massima del soggiorno nel Paese per i turisti esenti dall’obbligo di visto. Precedentemente, e cioè dall’ottobre 2022, tale durata era stata prolungata a 45 giorni per i viaggiatori provenienti da diversi Paesi, così da incentivarne gli arrivi Tale durata può però essere estesa a 90 giorni per coloro che entrano nel Paese per 30 giorni senza visto e poi richiedono un visto elettronico di 60 giorni prima del loro arrivo, invece di recarsi all’ufficio immigrazione locale, evitando così lungaggini burocratiche in loco. Nel 2022 la Thailandia ha accolto 11,15 milioni di visitatori stranieri rispetto ai circa 428.000 dell’anno precedente, quando erano ancora in vigore le restrizioni di viaggio legate alla pandemia.

