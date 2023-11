La Thailandia rimuove l’obbligo di visto per i turisti da India e Taiwan. E punta ai 28 mln di arrivi La Thailandia rimuoverà l’obbligo di visto per i visitatori provenienti dall’India e da Taiwan, a partire dal mese prossimo e fino a maggio 2024. La stessa iniziativa, che punta ad attrarre un maggior numero di turisti, era stata presa lo scorso settembre per i viaggiatori in arrivo dalla Cina, il principale mercato turistico pre-pandemia del Paese, con 11 milioni di visitatori nel 2019 sul totale di 39 milioni. Da gennaio al 29 ottobre, i visitatori in Thailandia sono stati 22 milioni, con entrate per 25,67 miliardi di dollari, secondo gli ultimi dati del governo. Finora l’India è stata il quarto mercato di provenienza della Thailandia, con circa 1,2 milioni di arrivi dopo Malesia, Cina e Corea del Sud. Il turismo in entrata dall’India ha mostrato segni di crescita grazie all’aumento delle compagnie aeree e delle catene alberghiere che hanno puntato su questo mercato. Per l’intero 2023 la Thailandia punta a circa 28 milioni di arrivi e il nuovo governo spera che il settore dei viaggi possa compensare la continua debolezza delle esportazioni che ha limitato la crescita economica. Condividi

