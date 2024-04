La Spagna si promuove con una mostra al Fuorisalone della Milano Design Week 2024 Aprile è tempo di Milano Desing Week e la Spagna coglie l’occasione per una mostra a tema, visitabile nei giorni dal 15 al 21, in corso Venezia 49. “Spagna. Il design della bellezza” il filo conduttore dell’esposizione in concomitanza del #Fuorisalone: a ingresso gratuito, sarà composta da 8 pannelli bifacciali con 16 opere architettoniche spagnole. Le foto rappresentate invitano alla sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale, mostrando come le forme naturali siano continua fonte di ispirazione per architetti e designer come Santiago Calatrava o Norman Foster, che da sempre cercano di creare una simbiosi tra opera naturale e opera architettonica. Sui pannelli un codice QR porta a una pagina che invita a compiere un itinerario alla scoperta dell’architettura contemporanea spagnola, con firme che vanno dagli spagnoli Rafael Moneo e studio RCR ad archistar internazionali come Frank Gehry o Renzo Piano. Sempre dal 15 al 21 aprile, con ingresso dal portone accanto, in corso Venezia 51, si terrà l’allestimento de ‘L’appartamento spagnolo’ con 18 imprese spagnole che esporranno l’eccellenza del design attuale nel settore abitativo. L’installazione è organizzata da Icex ed è stata promossa da Elle Decor Italia con lo studio d’architettura DWA Design Studio.

