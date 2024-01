La Spagna investe sul trade in Italia, dalla formazione al fitto calendario di eventi Dalla formazione agli eventi, il 2024 dell’Ente spagnolo del Turismo di Roma rinsalda una volta di più il legame con il trade attraverso un programma ricco di azioni, ai fini di rafforzare sempre più la percezione della destinazione sul mercato italiano. In primo piano un prodotto Spagna che è sempre più meta da scoprire in termini di sostenibilità, green, cultura, Mice, enogastronomia, lusso, accessibilità e inclusività. «La formazione degli agenti di viaggio è qualcosa di estramamente importante per noi e le opportunità sono molte – dichiara Gonzalo Ceballos, direttore dell’ente, a Roma -. C’è lo Spain Specialist Program Ssp, alcuni programmi fortemente accattivanti, con itinerari interattivi e un formato molto dinamico a metà strada tra il podcast e la presentazione digitale che consentirà la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze, il Webinar WebInSpain e “Spagna Accesibile”, entrambi in collaborazione con Turismo & Attualità Adv-Training. E sempre per gli agenti e i professionisti del “travel” la “guida” è la piattaforma TourspainIT – Travelexpert con contenuti, notizie e percorsi turistici pronti all’uso». Molteplici gli eventi in calendario: si comincia a Valencia, quando dal 22 al 25 febbraio si terranno le giornate professonali di Spain Convention Bureau per il mercato italiano in collaborazione con Turespaña e Valencia Convention Bureau. Da segnalare poi la presenza dell’ente, dal 23 al 25 febbraio a TourismA, il Salone dell’archeologia e del turismo culturale che si tiene a Firenze, dal 5 al 7 aprile al TravelExpo – Borsa Globale dei Turismi, a Città del Mare (PA) e a novembre a Bto, a Firenze.

Lato “fiere” l’appuntamento è dal 14 al 16 marzo alla Bmt di Napoli, con un padiglione di 72mq e la presenza di 10 coespositori: Isole Canarie, Valencia, Benidorm, Madrid, Murcia e Paradores. E ancora dal 9 al 11 ottobre a Rimini, al Ttg Travel Experience. Ma il coinvolgimento degli addetti ai lavori è anche in varie tappe dei workshop “Travel Open Day” di Travel Quotidiano e nel “Roadshow Spagna” organizzato in più città italiane. Non mancheranno anche educational che toccheranno le Isole Canarie, Andalusia, Valencia, Castiglia e Leon, Asturie, Madrid, Cantabria, Castiglia la Mancia, Baleari e Galizia, con la sostenibilità e la presentazione dell’offerta gastronomica, culturale e naturale delle destinazioni come elementi centrali nella promozione. Anche per il 2024 il progetto “Esperienza Spagna” continuerà e si arricchirà di nuovi contenuti ed esperienze di ambasciatori italiani: un’opportunità per condividere un po’ della destinazione, tra architettura, natura, food e di mostrarla in maniera autentica, attraverso l’obiettivo di una fotocamera. Numerose le partnership già confermate: con Fiavet, Gambero Rosso – per eventi enogastronomici rivolti a stampa e trade – e “Green Me”, per la valorizzazione della sostenibilità. I tour operator, come Boscolo e Guiness Travel, invece, saranno coinvolti in educational e presentazioni ad hoc per i loro agenti mentre le compagnie aeree, che coprono la destinazione, avranno un ruolo principe in presentazioni e progetti che si stanno studiando e che prenderanno forma in questo 2024. Uno su tutti quello con Binter per la promozione delle Isole Canarie, da Firenze. Il Centro Multimediale Interattivo di Piazza di Spagna sarà ancora una volta la sede privilegiata per mostrare tutte le realtà turistiche, progetti e aziende che puntano su l’enogastronomia, su turismo responsabile, accessibile e la cultura. Il Centro sarà anche luogo di contatto tra aziende italiane e spagnole. Iberia e WizzAir, ad esempio, presenteranno qui nuove rotte, collegamenti e i propri vettori. Naar, Volonline, Four Seasons natura e cultura e King Holidays illustreranno la loro proposta di pacchetti e itinerari per scoprire la destinazione. Condividi

Sono molti i temi affrontati dalla Ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta questa mattina a Genova, alla prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato da Il Sole 24 Ore.\r

\r

L’evento, organizzato in collaborazione con la regione Liguria, coinvolgerà nella giornata di oggi stakeholder, esperti del settore e decision maker per identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico.\r

\r

La Ministra ha annunciato che il primo G7 del Turismo si farà in Toscana, a Firenze, dal 13 al 15 novembre. «Un risultato importante visto che è la prima volta del Turismo nel G7 – commenta la Ministra – Il programma prevede un tour sui Treni Storici per scoprire il territorio».\r

\r

A fronte di un bilancio positivo della stagione appena chiuso e dell’anno in generale Daniela Santanchè ha evidenziato come i numeri abbiano necessità di essere analizzati.\r

\r

«I numeri hanno poco senso – spiega Santanchè – Dobbiamo mettere in risalto la spesa media pro capite, il periodo di permanenza dei turisti. Nel 2023 la spesa è cresciuta dell’8% ed il periodo di permanenza è aumentato di un giorno».\r

\r

Gli eventi sono fondamentali per destagionalizzare un territorio. «La direzione intrapresa da alcune aree è quella giusta – continua la Ministra – e questo vuol dire non avere più il tutto esaurito in agosto. Dobbiamo continuare a lavorare e puntare su fiere ed eventi».\r

\r

Tra le priorità del Governo il rilancio dei Borghi e delle città più piccole che saranno sostenuti grazie ai Bandi.\r

\r

«Non solo, - sottolinea Daniela Santanchè – ci concentreremo sulla Formazione: tanti anni fa abbiamo svilito gli Istituti Tecnici e questo è stato un errore. La Scuola di eccellenza nel Turismo è in Svizzera: la mia grande ambizione tra 4 anni è lasciare ai giovani una Scuola di Eccellenza nel turismo in Italia».\r

\r

E per finire la digitalizzazione, settore che necessita di regolamentazione: gli strumenti innovativi sono fondamentali per promuovere l’Italia ma il mondo digitale deve essere seguire regole precise.\r

\r

«Il Ministero sta lavorando sul sito che sarà la piattaforma del turismo in Italia – conclude la Ministra -Abbiamo fatto passi avanti e faremo in modo che il portale sia perfetto quando a giugno sarà pronto. Sarà il sito vetrina nel mondo e uno strumento commerciale per le aziende sul territorio».","post_title":"Santanchè: \"Puntiamo sugli eventi, dal 13 al 15 novembre in Toscana il G7 del Turismo\"","post_date":"2024-01-17T12:28:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705494484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si protrarrà almeno fino a giugno l'attesa per il via libera dell'Ue all'operazione Ita Airways-Lufthansa. L'antitrust dell'Unione ha infatti ritenuto insufficienti le proposte della compagnia tedesca di cedere alcuni slot dagli aeroporti italiani, Linate in primis, e dunque non le ha sottoposte alle valutazioni dei competitor.\r

\r

In pratica siamo di fronte alla prossima apertura della fase 2, che potrebbe allungarsi fino a 90 giorni lavorativi e con la possibilità di un’ulteriore estensione di due o tre settimane. E così si arriva all'inizio dell'estate.\r

Rinuncia a rotte\r

Come si legge da Il Sole 24 Ore, da Bruxelles chiedono non solo la cessione di slot da Linate ma anche la rinuncia completa ad alcune rotte su cui il gruppo Lufthansa, con l’acquisizione di Ita, avrebbe una posizione dominante ritenuta incompatibile con il mercato. Sotto la lente di ingrandimento ci sono alcune rotte operate anche dagli altri membri del gruppo Lh, come Brussels Airlines e Austrian Airlines, cioè i collegamenti da Milano verso gli hub di Francoforte, Monaco, Bruxelles, Vienna e Zurigo.\r

\r

Nulla di così sorprendente comunque: lo scorso dicembre era stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ad anticipare un possibile allungamento dell’indagine Ue: «Ci hanno fatto capire che si va alla cosiddetta fase due, quindi serviranno altri mesi di approfondimenti».","post_title":"Il faro Ue su Ita Airways-Lufthansa: il dossier slitta alla fase 2","post_date":"2024-01-17T11:08:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1705489723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459561","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Analisi Eurostat. Nel 2023, il turismo nell’Ue ha continuato a mostrare segni di ripresa dalla pandemia di Covid-19. Il numero stimato di pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche nel 2023 ha raggiunto i 2,92 miliardi, superando dell’1,6% il livello pre-pandemia del 2019 (2,87 miliardi) e stabilendo un anno record per il settore ricettivo dell’Ue.\r

\r

Nel 2023 sono stati trascorsi 171 milioni di pernottamenti in più rispetto al 2022 (+6,3%), trainati principalmente da un aumento dei pernottamenti degli ospiti internazionali (+146 milioni) e in misura minore da un aumento dei pernottamenti degli ospiti nazionali (+ 25 milioni).\r

\r

I livelli di turismo (in termini di pernottamenti) erano superiori del 25% rispetto a dieci anni prima (2013: 2,33 miliardi di pernottamenti). Queste informazioni provengono dalle prime stime sul turismo pubblicate oggi da Eurostat (basate sui dati mensili di gennaio-ottobre o novembre 2023, a seconda di ciascun paese). L'articolo presenta una serie di risultati tratti dall'articolo più dettagliato Statistics Explained. \r

\r

Rispetto al 2022 quasi tutti i membri dell’Ue hanno registrato un aumento nel 2023, solo il Lussemburgo ha registrato un leggero calo (-0,1%). A Malta e Cipro la crescita ha superato il 20% e in altri 8 membri dell’UE ha superato il 10% (Slovacchia, Lettonia, Bulgaria, Austria, Repubblica Ceca, Portogallo, Romania e Grecia). In termini assoluti, l'aumento maggiore dei pernottamenti è stato osservato in Germania (+32,8 milioni di pernottamenti) e Spagna (+32,3 milioni di pernottamenti).\r

\r

","post_title":"Eurostat: in Europa superati i livello di flussi turistici rispetto al 2019","post_date":"2024-01-17T10:51:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705488709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla formazione agli eventi, il 2024 dell’Ente spagnolo del Turismo di Roma rinsalda una volta di più il legame con il trade attraverso un programma ricco di azioni, ai fini di rafforzare sempre più la percezione della destinazione sul mercato italiano. In primo piano un prodotto Spagna che è sempre più meta da scoprire in termini di sostenibilità, green, cultura, Mice, enogastronomia, lusso, accessibilità e inclusività.\r

«La formazione degli agenti di viaggio è qualcosa di estramamente importante per noi e le opportunità sono molte – dichiara Gonzalo Ceballos, direttore dell’ente, a Roma -. C’è lo Spain Specialist Program Ssp, alcuni programmi fortemente accattivanti, con itinerari interattivi e un formato molto dinamico a metà strada tra il podcast e la presentazione digitale che consentirà la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze, il Webinar WebInSpain e “Spagna Accesibile”, entrambi in collaborazione con Turismo & Attualità Adv-Training. E sempre per gli agenti e i professionisti del “travel” la “guida” è la piattaforma TourspainIT – Travelexpert con contenuti, notizie e percorsi turistici pronti all’uso».\r

Molteplici gli eventi in calendario: si comincia a Valencia, quando dal 22 al 25 febbraio si terranno le giornate professonali di Spain Convention Bureau per il mercato italiano in collaborazione con Turespaña e Valencia Convention Bureau.\r

Da segnalare poi la presenza dell’ente, dal 23 al 25 febbraio a TourismA, il Salone dell’archeologia e del turismo culturale che si tiene a Firenze, dal 5 al 7 aprile al TravelExpo – Borsa Globale dei Turismi, a Città del Mare (PA) e a novembre a Bto, a Firenze. \r

Lato “fiere” l’appuntamento è dal 14 al 16 marzo alla Bmt di Napoli, con un padiglione di 72mq e la presenza di 10 coespositori: Isole Canarie, Valencia, Benidorm, Madrid, Murcia e Paradores. E ancora dal 9 al 11 ottobre a Rimini, al Ttg Travel Experience.\r

Ma il coinvolgimento degli addetti ai lavori è anche in varie tappe dei workshop “Travel Open Day” di Travel Quotidiano e nel “Roadshow Spagna” organizzato in più città italiane.\r

Non mancheranno anche educational che toccheranno le Isole Canarie, Andalusia, Valencia, Castiglia e Leon, Asturie, Madrid, Cantabria, Castiglia la Mancia, Baleari e Galizia, con la sostenibilità e la presentazione dell’offerta gastronomica, culturale e naturale delle destinazioni come elementi centrali nella promozione.\r

Anche per il 2024 il progetto “Esperienza Spagna” continuerà e si arricchirà di nuovi contenuti ed esperienze di ambasciatori italiani: un’opportunità per condividere un po’ della destinazione, tra architettura, natura, food e di mostrarla in maniera autentica, attraverso l’obiettivo di una fotocamera. Numerose le partnership già confermate: con Fiavet, Gambero Rosso - per eventi enogastronomici rivolti a stampa e trade - e “Green Me”, per la valorizzazione della sostenibilità. I tour operator, come Boscolo e Guiness Travel, invece, saranno coinvolti in educational e presentazioni ad hoc per i loro agenti mentre le compagnie aeree, che coprono la destinazione, avranno un ruolo principe in presentazioni e progetti che si stanno studiando e che prenderanno forma in questo 2024. Uno su tutti quello con Binter per la promozione delle Isole Canarie, da Firenze.\r

Il Centro Multimediale Interattivo di Piazza di Spagna sarà ancora una volta la sede privilegiata per mostrare tutte le realtà turistiche, progetti e aziende che puntano su l’enogastronomia, su turismo responsabile, accessibile e la cultura. Il Centro sarà anche luogo di contatto tra aziende italiane e spagnole. Iberia e WizzAir, ad esempio, presenteranno qui nuove rotte, collegamenti e i propri vettori. Naar, Volonline, Four Seasons natura e cultura e King Holidays illustreranno la loro proposta di pacchetti e itinerari per scoprire la destinazione.","post_title":"La Spagna investe sul trade in Italia, dalla formazione al fitto calendario di eventi","post_date":"2024-01-17T10:48:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705488505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 24 al 28 gennaio Noleggiare, azienda specializzata nel noleggio a breve, medio e lungo termine, sarà presente alla fiera Fitur di Madrid, presso il Pad. 4, Stand 4C16.\r

\r

«Abbiamo deciso di presenziare a questo importante appuntamento per proporre alcune delle nostre ultime novità come, per esempio, le nuove sedi operative recentemente inaugurate presso la stazione ferroviaria di Verona e quella inserita all’interno dell’aeroporto di Trevis», afferma Franco Tomasi, ad di Noleggiare.\r

\r

«I principali mercati che utilizzano i nostri servizi sono per un 50% quello domestico e per il restante 50% quello internazionale, del quale fa parte, appunto, la Spagna. Realtà che intercetteremo in occasione di Fitur grazie ad una fitta rete di appuntamenti che stiamo completando proprio in questi giorni”, prosegue Franco Tomasi.\r

\r

In occasione della manifestazione fieristica, Noleggiare presenterà le oltre 50 filiali capillarmente distribuite lungo lo Stivale, presenti in località quali Milano, Roma, Palermo, Napoli, Genova, Torino, Catania, Brindisi, Alghero, Verona e Treviso, solo per citarne alcune.\r

\r

In occasione di Fitur, è stata elaborata un promo speciale che prevede uno sconto del 20% usufruibile per tutto il 2024 e disponibile a questo link.\r

\r

","post_title":"Noleggiare sarà presente alla Fitur di Madrid dal 24 al 28 gennaio","post_date":"2024-01-17T10:38:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705487904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas aprirà quest'estate una nuova rotta transatlantica da Copenaghen ad Atlanta: il volo decollerà il prossimo 17 giugno con frequenze giornaliere durante la summer, utilizzando aeromobili Airbus A330-300. La frequenza si ridurrà a 5 volte a settimana durante la stagione invernale e sarà servita da un Airbus A350-900.\r

\r

Atlanta, hub primario di Delta Air Lines (membro di spicco dell'alleanza SkyTeam, competitor di Star Alliance cui ancora appartiene il vettore scandinavo) diventerà la nona destinazione servita da Sas in Nord America, a fianco dei voli per Boston, Chicago, Los Angeles, Newark, New York, San Francisco, Toronto e Washington.\r

\r

La mossa è un primo passo del vettore scandinavo per riallineare il proprio network in vista del passaggio a SkyTeam. Sas ha annunciato in ottobre una proposta di nuova struttura proprietaria che la vedrà uscire da Star Alliance, gruppo di cui è stata co-fondatrice nel 1997, dopo che un consorzio guidato da Air France-Klm ha accettato di acquistare una quota.\r

\r

«Grazie a un accordo con Delta Air Lines, i passeggeri possono continuare il loro viaggio verso altre destinazioni servite da Delta in partenza da Atlanta - ha dichiarato il presidente e ceo di Sas, Anko van der Werff -. Questo sviluppo si traduce in un'offerta più ampia per i nostri passeggeri, che potranno raggiungere diverse nuove destinazioni nel Sud degli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Latina, tutte comodamente accessibili da Atlanta».\r

\r

Sempre in vista dell'estate, oltre alla nuova rotta per Atlanta, il vettore prevede di aumentare le frequenze da Copenaghen verso l'aeroporto internazionale Logan di Boston, New York Jfk e Toronto.\r

\r

Come già annunciato da Sas, sono in fase di lancio anche nove nuove rotte europee, tra cui voli verso destinazioni leisure in Italia, Montenegro e Spagna. \r

\r

","post_title":"Sas decolla a giugno sulla Copenaghen-Atlanta, nona destinazione del network in Nord America","post_date":"2024-01-17T10:22:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705486922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha varato una nuova campagna di recruiting per il personale di bordo, che prevede l'assunzione di 5.000 nuovi dipendenti.\r

\r

La ricerca di nuovo personale è pensata soprattutto per coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore. La compagnia aerea invita, infatti, i neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time, coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti e le persone desiderose di intraprendere un'entusiasmante carriera in giro per il mondo. \r

\r

Nel 2024, il team di selezione della compagnia aerea di Dubai ospiterà eventi e giornate dedicate al recruitment in più di 460 città in sei continenti, in linea con la capillarità del network dell'azienda e della diversità dei membri del suo equipaggio di cabina, con l'obbiettivo di portare alta la bandiera dello stile di vita dinamico di Dubai.\r

\r

La nuova campagna di reclutamento del personale di cabina arriva in concomitanza con l'inizio delle consegne dei tanto attesi A350, prevista a partire da metà anno e dei Boeing 777-X a partire dal 2025. Il vettore conta 65 A350 e un mix di 205 777-9 e 777-8 nel suo portafoglio ordini. ","post_title":"Emirates assume 5.000 nuovi membri d'equipaggio nel 2024 a livello mondiale","post_date":"2024-01-17T09:42:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705484532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sull'Italia per la Giordania che tira le somme di un 2023 da record per gli arrivi dal nostro Paese e si appresta a partecipare alla prossima Bit con uno stand da 325 mq, che accoglierà tra l'altro 26 operatori giordani.\r

\r

L'anno scorso il Regno Hashemita ha accolto 127.610 turisti italiani, pari ad una crescita del 42% sul 2019, il migliore anno pre-pandemia, quando gli arrivi erano stati 89.542. Un dato record raggiunto nonostante il contesto complesso creato dal conflitto israelo-palestinese, che ha determinato un forte rallentamento negli ultimi due mesi dell’anno.\r

\r

Anche per questo, la presenza alla fiera milanese vuole confermare, una volta di più, al pubblico la situazione pacifica del Paese. In primo piano anche le relazioni col trade, con il sostegno agli operatori italiani in un momento di rallentamento delle prenotazioni, offrendo incentivi e attività promozionali, anche attraverso il co-branding, e sviluppando programmi mirati per diversi tipi di viaggiatori.\r

\r

La Giordania sta investendo da tempo sull’offerta di turismo attivo e sportivo, in particolare per cicloturisti ed escursionisti, lungo l’asse del Jordan Trail e del Jordan Bike Trail, un percorso che si snoda per circa 700 km dal Nord, dal sito archeologico di Umm Qais, fino al mar Rosso, alla località balneare di Aqaba. Altri segmenti nei quali il governo giordano sta investendo sono quelli del turismo religioso, del turismo naturalistico, in particolare nelle aree protette e nei parchi nazionali, e del benessere, con spa di prim’ordine presenti nell’area del mar Morto e di Aqaba.\r

\r

","post_title":"La Giordania archivia un anno record per gli arrivi dall'Italia: più 42% sul 2019","post_date":"2024-01-17T09:15:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705482945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459497","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un villaggio Club del Sole[/caption]\r

\r

Novità in vista per Club del Sole. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore, l'operatore open air fondato nel 1974 dall'imprenditore Giancarlo Giondi starebbe infatti definendo una nuova partnership finanziaria. Al momento le trattative coinvolgerebbero il fondo Peninsula Capital, che in Italia è appena entrato nella società di cosmetica Veralab, i francesi di Montefiore Investment e The Equity Club, che investe per conto di facoltosi clienti di Mediobanca. Le offerte sarebbero in questi giorni sul tavolo degli advisor Rothschild ed Euromobiliare.\r

Sotto il controllo della famiglia Giondi, Club del Sole vede peraltro già al proprio interno un partner finanziario: il veicolo di investimento Nb Aurora, che ne ha acquisito il 40% nel 2018 e di cui ora bisognerà capire le mosse. Con sede a Forlì, la compagnia ha chiuso l'ultima estate attorno ai 100 milioni di euro di fatturato (+16% sul 2022), con margini operativi lordi (ebitda) nei dintorni dei 30 milioni. I 20 campeggi Club del Sole sono distribuiti in sette regioni differenti e includono nove complessi di proprietà, mentre gli altri sono operati tramite contratti di affitto di lunga durata. Quattro infine le strutture in pipeline per il 2024-2025.","post_title":"Nuovi partner finanziari in vista per Club del Sole","post_date":"2024-01-16T12:51:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705409495000]}]}}