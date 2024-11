La Spagna celebra i 25 anni dall’ingresso di Tarraco nel Patrimonio Unesco La Spagna celebra con ‘Tarraco25’ il quarto di secolo dalla dichiarazione di Patrimonio mondiale dell’Umanità del complesso archeologico di Tarraco (riconosciuto anche come una delle 7 meraviglie della Catalogna). Il 30 novembre porte aperte ai visitatori all’anfiteatro romano, al pretorio e al circo romano, per la passeggiata archeologica alla muraglia o al foro della colonia; ingresso libero per il plastico di Tarraco e il mapping, all’esposizione ‘Tarraco Mnat’, alla necropoli, alla villa romana di Els Munts e al complesso romano di Centelles Nel pomeriggio una merenda offerta sul lungomare Rafael Casanova, di sera lo spettacolo con 220 droni che sulla punta della spiaggia del Miracle realizzeranno una coreografia di luci e colori; poi la proiezione sulle pareti del Circo romano organizzata da Mèdol, Centro di arti contemporanee, di un video mapping realizzato da artiste donne, ispirato alle gladiatrici romane e all’immaginario della forza femminile. Le opere celebrano il potere e la resilienza delle donne attraverso la tecnologia e i mezzi digitali. Il 1 dicembre ancora porte aperte all’esposizione ‘Tarraco Mnat’, alla necropoli di Tarraco, alla villa romana di Els Munts e al complesso romano di Centelles; alle ore 12 nella Bóveda di Sant Hermenegild, all’interno del circo romano, sarà assegnato il Premio Tarraco all’architetto tarragonese Antoni Pujol. L’8 dicembre, infine, ‘Fargar’, impressionante spettacolo di danza verticale sulla facciata esterna del pretorio, visibile dal Passeig de Sant Antoni. Ma i festeggiamenti per il venticinquennale si prolungheranno fino al 30 novembre 2025, con il coinvolgimento educativo della comunità, per valorizzare il patrimonio con un’attenzione particolare ai bambini e alle bambine di Tarragona, che attraverso le attività potranno coinvolgere anche le famiglie. L’obiettivo è rendere l’anno del 25esimo anniversario un’occasione unica per celebrare il patrimonio di Tarragona in modo inclusivo, partecipativo e festivo, coinvolgendo l’intera comunità. Condividi

[post_title] => La Spagna celebra i 25 anni dall'ingresso di Tarraco nel Patrimonio Unesco [post_date] => 2024-11-28T12:33:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732797234000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Lux* Le Morne si trova sulla penisola all’estremità sud-occidentale di Mauritius, la parte meno sviluppata turisticamente. Le 149 camere della struttura sono quindi immerse in un giardino che si estende per 600 metri lungo una spiaggia di sabbia bianca; al centro c’è la lobby e poi sette tra bar e ristoranti, nonché cinque piscine. Di fronte la laguna e il pass che la collega al mare aperto, dove avvistare delfini, tartarughe e anche balene durante la migrazione autunnale. Alle spalle la montagna di Le Morne, che ha un forte valore simbolico per i mauriziani. Racconta un passato tragico: qui nel diciannovesimo secolo si rifugiarono gli schiavi reclamando la propria libertà, ma quando una spedizione della polizia arrivò per comunicare loro che la schiavitù era stata abolita ebbero paura e si lanciarono nel vuoto. Dal 2008 Le Morne è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. L’affascinante monolito con la sua presenza ferma il vento e crea un microclima ricco di pace su una spiaggia che solo 500 metri più avanti, sulla punta della penisola chiamata One Eye, si è guadagnata il titolo di top destination mondiale per gli amanti del kite-surf. Lux* Le Morne, One of the finest properties in the world del 2024 secondo Forbes Travel Guide, è caratterizzato da un fascino naturale, dalla calda accoglienza, dalle esperienze proposte e dalla grande attenzione all’offerta gastronomica: un culinary-journey da vivere all’interno della struttura. L’hotel può ospitare fino a 300 persone: «Gli ospiti amano la sensazione di tranquillità e privacy che si vive anche quando siamo al completo. - afferma il general manager Ashok Bhugoo -. Accogliamo tante coppie in viaggio di nozze e abbiamo più del 17% di repeaters. La maggior parte dei nostri clienti proviene dall’Europa. I quattro mercati principali sono Inghilterra, Francia, Germania e Svizzera, il quinto cambia di mese in mese: può essere Belgio, Austria, o anche Sudafrica. L’Italia è nella top 10». Al Lux* Le Morne è grande anche l’attenzione alla sostenibilità sociale, evidente nell’attenzione al personale, in gran parte di origine mauriziana, e nel sostegno dato alla scuola locale: con la beneficenza e con un programma educativo su temi come il riciclo e l’uso delle risorse. Significativo anche l'impegno verso il zero-waste delle cucine, che scelgono i menù in base alla provenienza e ai gusti degli ospiti. Quello che resta viene destinato proprio alla scuola: le centinaia di pasti quotidiani preparati per gli studenti hanno ridotto l’assenteismo dal 60 al 2%. Il culinary journey di Lux* le Morne inizia con The Kitchen, che propone pranzi à-la-carte e cene a buffet a tema; il The Beach è un ristorante mediterraneo, mentre l’East è un thai-gourmet restaurant, con uno chef thailandese. Il Kawaii è un ristorante giapponese esclusivo con soli otto coperti a sera: lo chef accompagna gli ospiti tra i sapori della cucina nipponica cucinando davanti a loro. Poi ci sono due gazebo adatti a cene o celebrazioni private, come la cena delle 500 candele e la Tree House, una casetta sull’albero per momenti esclusivi a due. La Tree House, in particolare, è il simbolo del percorso fatto da Lux* Le Morne nel periodo della pandemia. «Quando è arrivato il Covid, Mauritius ha chiuso i confini - racconta Bhugoo -. Abbiamo deciso allora di impegnare il personale nel rinnovo dell’hotel. I nove esperti del team di manutenzione hanno formato 180 dipendenti, che hanno poi lavorato con impegno usando anche la fantasia. È nata così la Tree House, raccogliendo pezzi di legno nel giardino e in spiaggia, e mettendoli insieme. La ristrutturazione del Lux* Le Morne è stata un tale successo che ne ha parlato la stampa locale. Siamo stati anche contattati dalla London Business School per realizzare uno studio del caso nella sua unicità». È difficile racchiudere in poche parole l’identità del Lux* Le Morne, conclude il general manager: «Oltre a trovarsi in un luogo naturale meraviglioso, ha un’anima. L’ospite si sente a casa e quando torna gli sembra di non essere mai andato via. Per farci conoscere crediamo sia importante il passaparola: un ospite felice è il nostro migliore ambasciatore». [gallery ids="479963,479954,479957"] [post_title] => Mauritius: il Lux* Le Morne, dove l'accoglienza incontra la sostenibilità sociale [post_date] => 2024-11-28T10:46:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732790765000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479886 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stato firmato l’accordo di programma tra Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo, destinazioni che dal 2014 Fondazione Altagamma ha identificato come i luoghi più iconici d’Italia nominandoli Territori di Eccellenza insieme ad altri. Entro 10 mesi saràcostituita l’Associazione che raggruppa i luoghi ad alta vocazione turistica identificati da Fondazione Altagamma. «Il turismo è una leva strategica di sviluppo per il Paese e per il Made in Italy – commenta Matteo Lunelli, presidente di Altagamma - Alcuni territori che raccontano e rappresentano al meglio l’eccellenza dello stile di vita italiano sono diventati destinazioni di riferimento per i viaggiatori di alto profilo e dal 2014 abbiamo voluto valorizzarli nominandoli Soci Onorari della Fondazione. Siamo lieti che cinque di loro - Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo - si siano formalmente riuniti in una partnership che potenzia ogni membro e facilita la promozione di un turismo di alta gamma che può avere massimo impatto in termini di indotto diretto e indiretto sulla nostra economia. Proprio i Territori di Eccellenza possono essere esempio e traino per un riposizionamento verso l’alto del turismo nel nostro Paese». Obiettivo primario dell’Associazione è l’elaborazione di modalità efficaci di sviluppo del turismo di alto profilo in ambito nazionale e internazionale, perseguendo economie di scala nell’ambito di azioni promozionali per quanto riguarda le attività turistiche dei Territori di Eccellenza. Tra gli scopi principali, aumentare la visibilità e il peso dei Territori nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali, così come di enti privati quali organizzazioni non governative, fondazioni culturali, associazioni di promozione turistica, al fine di indirizzare le politiche turistiche del Paese a supporto dell’eccellenza. Ma anche la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio paesaggistico, artistico, artigianale, storico, commerciale e sociale dei Territori, sarà un tassello fondamentale del percorso strategico definito dagli Associati. Considerato prioritario anche lo sviluppo e l’implementazione di modelli di gestione dei Territori per rendere il turismo sempre più sostenibile, che rappresenta oggi uno dei target fondamentali degli obiettivi europei dell’Agenda 2030. Saranno definite pertanto azioni sinergiche, al fine di individuare e condividere obiettivi strategici e iniziative operative con l’obiettivo di coordinare le rispettive attività. Tra queste rientra lo scambio di informazioni, esperienze e best practice tra gli Associati. Tali iniziative comporteranno una chiara individuazione delle tempistiche di completamento delle medesime, il monitoraggio continuativo dei progressi compiuti e la verifica dell’avanzamento dei lavori. Obiettivo del 2025, un evento corale dei Territori negli Stati Uniti, oltre ad una serie di attività formative e istituzionali. [post_title] => Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Porto Cervo si riuniscono nell'associazione Territori di Eccellenza [post_date] => 2024-11-27T12:18:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732709918000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Autentico Hotels rafforza la presenza in Toscana ed accoglie il piccolo relais LUPAIA, situato sulle colline di Torrita di Siena, la quinta struttura sul territorio regionale. Lupaia, che comprende 12 camere, ha ricevuto il prestigioso premio di Most Charming Hotel in Italy. È stata inoltre insignita della Chiave Michelin, il nuovo riconoscimento che celebra l’eccellenza nell’ospitalità alberghiera, introdotto dalla Guida Michelin, che ha assegnato le prime Chiavi italiane nel maggio 2024. Il Relais di Heidi e Christopher Mueller, entrambi austriaci,è stato aperto nel 2016 con il preciso scopo di offrire un luogo magico e con un’anima nella campagna toscana. La leggenda vuole che il nome Lupaia derivi dal latino “lupus” perché sorge sulla collina un tempo popolata dai lupi, finchè non arrivarono i contadini a costruire le stalle a 2 piani in pietra, oggi trasformate in 12 splendide camere e suite caratterizzate da focolari in pietra e travi originali a vista, lavabi d’epoca, splendidi mosaici alle pareti, tessuti dalle tonalità naturali. «Abbiamo voluto dar vita a qualcosa di unico e a ciò che cerchiamo noi stessi quando viaggiamo – racconta Christopher Mueller – un luogo dai servizi esclusivi e di lusso ma che abbia il sapore e l’accoglienza di una casa privata». «Siamo felici di poter accogliere un luogo magico come Lupaia all’interno della nostra famiglia - dichiara Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality - È un grande onore e motivo di orgoglio promuovere un patrimonio culturale unico, fatto di storie di famiglia, artigianalità e passione per l’ospitalità, che vive nelle 20 strutture della collezione Autentico». [post_title] => Il Relais Lupaia entra in Autentico Hotels, è la 5 struttura toscana a far parte del brand luxury [post_date] => 2024-11-26T09:51:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732614686000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027, la città per le festività natalizie trasforma strade e monumenti in opere d’arte urbana attraverso l’utilizzo di tecnologie sostenibili e a basso consumo. Il progetto “Lighting 4 Savona” - ideato dall’agenzia di comunicazione Condiviso.coop con la Lighting designer Stefania Toro - crea texture luminose, dai decori tipici della ceramica bianca e blu di Savona, sui palazzi storici iconici e nei punti cruciali della città per un’esperienza unica e immersiva. Le tappe principali di questo viaggio di luci sono piazza del Popolo, piazza Mameli, dove sorge il Monumento ai Caduti che ogni giorno ferma la città alle ore 18 per un minuto di raccoglimento toccante e unico, la Torre Leon Pancaldo detta La Torretta, piazza Pertini e, infine, la Pinacoteca Civica di piazza Chabrol. Ad ogni luogo è associata una parola chiave che ha ispirato il lavoro. “Partecipazione” in piazza del Popolo, luogo poliedrico della città in rigenerazione, valorizzata da un’illuminazione scenografica degli alberi dal basso verso l’alto. “Memoria” in piazza Mameli dove l’attenzione si concentra sul Monumento ai Caduti, che sarà illuminato, allo scoccare delle 18, con una scenografia luminosa dedicata e dinamica sincronizzata ai 21 rintocchi delle campane per poi lasciare una luce poetica fino alla mezzanotte. “Identità” a La Torretta, illuminata sulla tre facciate da texture luminose create ad hoc dall’illustratore Cristiano Ghirlanda di Condiviso.coop, ispirate ai decori tipici della ceramica albisolese. “Radici” in piazza Pertini, dove un fascio di luce circoscriverà la scritta incisa sulla facciata di un palazzo Cultura=Capitale. “Arte” infine, in piazza Chabrol, dove si conclude il percorso con un suggestivo intervento in cui si alterneranno le proiezioni dei quadri luminosi realizzati appositamente sulla facciata della Pinacoteca ispirate all’arte figurativa della ceramica di Albisola e realizzate con la stessa tecnica delle immagini proiettate sulla Torretta proprio per creare un fil rouge che unisce gli interventi all’interno della città. I colori scelti sono quelli dell’identità grafica della candidatura di Savona 2027 che affondano le radici nella tradizione della ceramica savonese: il bianco e il blu cobalto, gli stessi che, insieme a qualche piccolo intervento in magenta, caratterizzano anche l’albero di Natale 3D a led di 12 metri, dal design moderno e a basso consumo energetico, di piazza Sisto IV e le luminarie delle singole vie con un progetto coerente e armonico coordinato dalle associazioni di categoria. Il progetto “Lighting 4 Savona” si collega infatti al più ampio programma del Natale 2024 che comprende anche i due concerti di Capodanno, quello al Teatro Chiabrera dell’Orchestra Sinfonica di Savona, una delle iniziative più longeve e di successo, e il grande Capodanno in piazza Sisto IV: un concerto che è una festa per tutti e per tutte le età con un ospite che verrà comunicato nei prossimi giorni, oltre alla mostra diffusa “Baj chez Baj” che celebra i 100 anni dalla nascita di Enrico Baj, tra i principali protagonisti dell’arte italiana del Novecento. Iren è main sponsor del progetto “Lighting 4 Savona” [post_title] => Lighting 4 Savona, la città illumina i monumenti per un'esperienza immersiva [post_date] => 2024-11-26T09:20:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732612844000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova livrea dell'Airbus A380 di Emirates celebra i 125 anni dell'Ac Milan, di cui il vettore di Dubai è official airline partner e principal partner. Entrambi i lati della fusoliera dell’A380 sono stati decorati con vivaci strisce rosse e nere, ispirate al logo del Milan, caratterizzato dalla bandiera del club, l’acronimo Acm e l’anno di fondazione, posizionato accanto alla scritta ‘Milan 125’. Ad accompagnare il design, la sagoma di un giocatore della squadra con la maglia Emirates ‘Fly Better’, mentre calcia un pallone in aria, simboleggiando lo spirito di ambizione e innovazione della partnership tra la squadra e la compagnia aerea. Da oggi, 26 novembre, i tifosi del Milan di tutto il mondo avranno l'opportunità di vedere la livrea speciale con il loro club preferito in tutta la rete Emirates. La livrea speciale è stata completamente progettata, prodotta e installata internamente dai team dell’Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre. Emirates ha firmato il primo accordo di sponsorizzazione con l'Ac Milan nel settembre 2007. L'anno successivo, la collaborazione è stata elevata a Top Institutional Sponsor. Il prestigioso accordo di sponsorizzazione sulla maglia è stato visibile per la prima volta durante la stagione 2010/2011, collegando Emirates ad oltre 500 milioni di tifosi Rossoneri in tutto il mondo. Da allora, Emirates è stata visibile sulle maglie del Milan durante le partite ufficiali e le competizioni, con quasi 1000 gol segnati dai giocatori che indossano la maglia con il logo della compagnia aerea [post_title] => Emirates celebra i 125 anni del Milan con una livrea dedicata sull'A380 [post_date] => 2024-11-26T09:14:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732612465000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479715 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Egyptair porta in primo piano le linee guida seguite dalla compagnia per garantire una corretta accessibilità al viaggio aereo ai passeggeri con mobilità ridotta, disabilità fisica o mentale, e per facilitare i passeggeri più anziani, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilitàc he ricorre il prossimo 3 dicembre. A partire dall’arrivo in aeroporto e durante tutta la durata del volo, il vettore garantisce assistenza medica continua. È inoltre possibile portare a bordo dei voli dispositivi medici e farmaci da assumere durante il viaggio. I cani guida vengono trasportati gratuitamente in cabina, muniti di pettorina, guinzaglio e certificato di addestramento. Il personale Egyptair mette a disposizione sedie a rotelle da utilizzare durante il tragitto verso l'aereo, durante il volo e durante lo sbarco dopo il volo. Per questo motivo non è necessario utilizzare la propria, che verrà imbarcata gratuitamente nella stiva dell'aereo. In caso di esigenze specifiche, la propria sedia a rotelle potrà essere utilizzata fino all’ingresso nell’aeromobile e poi verrà fatta trovare comodamente all’uscita. Se si desidera più spazio o più privacy a bordo è possibile riservare il posto in Economy class vicino al proprio.​È possibile, quindi, mantenere libero il posto o la fila accanto, prenotando 72 ore prima della partenza o almeno 6 ore prima del volo.​ In questo modo, sarà possibile avere maggior spazio e comodità durante il viaggio. Infine, la compagnia offre gratuitamente pasti a bordo completi, con diverse opzioni. In particolare, al momento della prenotazione possono essere richieste varianti specifiche per passeggeri diabetici o con patologie particolari. “È importante che si parli di turismo accessibile - commenta Salah Tawfik, regional director Italia & Malta del vettore egiziano -. La Giornata internazionale delle persone con disabilità ci ricorda l'importanza di creare una società che accoglie la disabilità come parte della diversità umana: una società inclusiva e senza barriere, anche quando si parla di viaggi. L’industria del turismo deve diventare sempre di più inclusiva e dimostrare che sa incoraggiare tutte le persone a girare il mondo e a meravigliarsi viaggiando”. [post_title] => Egyptair: focus sul viaggio accessibile per i passeggeri con disabilità [post_date] => 2024-11-26T08:59:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732611587000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Hotel Bernini Palace di Firenze lancia la prima edizione del “BTO Women Hotel Bernini Award”, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica: un fuori salone che celebra le donne creative e creatrici, capaci di fare e diffondere innovazione. L’Award targato Hotel Bernini Palace conferisce alle donne ben tre riconoscimenti – più una menzione speciale - dedicati a giornaliste (carta stampata, web o TV), artigiane, in particolar modo del Made in Italy, l’Innovazione e le Arti, e ideatrici e realizzatrici di progetti nel mondo dell’ospitalità ed enogastronomia che si distinguano per l’innovazione. La giuria, presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, riunisce Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte. Categoria Racconti di Viaggio: assegnato al miglior reportage o contenuto – web, cartaceo o audiovisivo – pubblicato tra settembre 2023 e settembre 2024, dedicato ad un viaggio al femminile. L’obiettivo è evidenziare e descrivere le emozioni più profonde della viaggiatrice, in una prospettiva di autenticità e aderenza alla realtà. Categoria Pezzi Unici: assegnato a una realtà femminile che operi nell’artigianato, capace di coniugare l'aspetto più progettuale con una sapiente manualità. Attraverso l’organizzazione di visite o laboratori il progetto offre un’esperienza di viaggio trasformativo, favorendo la conoscenza del territorio e la trasmissione di valori che contemplino antichi saperi e nuove filosofie, rivolte alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Categoria Accoglienza e Innovazione: assegnato ad una realtà al femminile dedicata all’accoglienza turistica - ospitalità ed enogastronomia - che abbia fatto dell’innovazione il vettore della propria trasformazione. Un progetto che grazie all’innovazione, intesa come cambiamento (digitale, sostenibile, responsabile) sia riuscita a costruire un’offerta empatica e originale per viaggiatrici (e viaggiatori). Una menzione speciale “Women for the Future” è rivolta a giovani donne, under 25, autrici di un progetto turistico innovativo dedicato all’universo femminile. La cerimonia di premiazione, mercoledì 27 novembre. «Il nostro 5 stelle - commenta David Foschi, direttore dell’Hotel Bernini Palace - si conferma un luogo capace di vivere pienamente il suo tempo, in ogni epoca della storia. Albergo fin dal ‘400 – è stato il primo a disporre di acqua corrente in città – e buvette dei senatori e deputati del Regno d’Italia all’epoca di Firenze capitale, ora promuove l’innovazione e i talenti contemporanei. A partire dalle donne che costruiscono e che innovano, e che con impegno e passione contribuiscono a trasformare il mondo». «BTO women sarà uno spazio di confronto tra imprenditrici, esperte, storyteller che raccontano, con modalità diverse, la bellezza del nostro mondo - aggiunge Clara Svanera, ideatrice del concept BTO women - È l’occasione per ascoltare le loro voci, condividere idee e costruire una rete di supporto e collaborazione empatica al femminile. Ci piace pensare che ogni voce che celebra il talento, la passione e la determinazione delle donne nel turismo possa contribuire a renderlo più inclusivo e innovativo per tutti». [post_title] => BTO Women Hotel Bernini Award, un nuovo premio per le ideatrici di progetti nel mondo dell'ospitalità [post_date] => 2024-11-25T13:20:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732540831000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479670 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'occasione perfetta per scoprire questa l'Arabia Saudita, grazie sia agli itinerari Alidays già consolidati, sia ad alcune novità pensare ad hoc per l'occasione. Riyadh si prepara infatti ad accogliere uno degli eventi più attesi del calcio nostrano: le fasi finali della Supercoppa Italiana. L'evento, che si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025, vedrà sfidarsi quattro giganti del calcio, Atalanta, Inter, Milan e Juventus, in un torneo che promette spettacolo ed emozioni. L'operatore milanese ha quindi pensato a una serie di proposte che mirano a fondere l'evento sportivo con la cultura locale, includendo i biglietti per le partite della Supercoppa, hotel selezionati ed esperienze tra le più autentiche. Un'opportunità per lasciarsi conquistare dal fascino di Riyadh, moderna metropoli in continua evoluzione o dalla magia di Al'Ula con i suoi luoghi archeologici patrimonio Unesco, e dove il deserto racconta storie millenarie. Il tutto arricchito dalla proverbiale ospitalità saudita, che renderà il viaggio unico e indimenticabile. [post_title] => Alidays lancia le proposte ad hoc per la Supercoppa Italiana in programma a gennaio a Riyadh [post_date] => 2024-11-25T11:52:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732535573000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la spagna celebra i 25 anni dallingresso di tarraco nel patrimonio unesco" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":950,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna celebra con 'Tarraco25' il quarto di secolo dalla dichiarazione di Patrimonio mondiale dell’Umanità del complesso archeologico di Tarraco (riconosciuto anche come una delle 7 meraviglie della Catalogna).\r

\r

Il 30 novembre porte aperte ai visitatori all’anfiteatro romano, al pretorio e al circo romano, per la passeggiata archeologica alla muraglia o al foro della colonia; ingresso libero per il plastico di Tarraco e il mapping, all’esposizione ‘Tarraco Mnat’, alla necropoli, alla villa romana di Els Munts e al complesso romano di Centelles\r

\r

Nel pomeriggio una merenda offerta sul lungomare Rafael Casanova, di sera lo spettacolo con 220 droni che sulla punta della spiaggia del Miracle realizzeranno una coreografia di luci e colori; poi la proiezione sulle pareti del Circo romano organizzata da Mèdol,\r

\r

Centro di arti contemporanee, di un video mapping realizzato da artiste donne, ispirato alle gladiatrici romane e all’immaginario della forza femminile. Le opere celebrano il potere e la resilienza delle donne attraverso la tecnologia e i mezzi digitali.\r

\r

Il 1 dicembre ancora porte aperte all’esposizione ‘Tarraco Mnat’, alla necropoli di Tarraco, alla villa romana di Els Munts e al complesso romano di Centelles; alle ore 12 nella Bóveda di Sant Hermenegild, all’interno del circo romano, sarà assegnato il Premio Tarraco all’architetto tarragonese Antoni Pujol. L’8 dicembre, infine, ‘Fargar’, impressionante spettacolo di danza verticale sulla facciata esterna del pretorio, visibile dal Passeig de Sant Antoni.\r

\r

Ma i festeggiamenti per il venticinquennale si prolungheranno fino al 30 novembre 2025, con il coinvolgimento educativo della comunità, per valorizzare il patrimonio con un’attenzione particolare ai bambini e alle bambine di Tarragona, che attraverso le attività potranno coinvolgere anche le famiglie. L’obiettivo è rendere l’anno del 25esimo anniversario un’occasione unica per celebrare il patrimonio di Tarragona in modo inclusivo, partecipativo e festivo, coinvolgendo l’intera comunità.","post_title":"La Spagna celebra i 25 anni dall'ingresso di Tarraco nel Patrimonio Unesco","post_date":"2024-11-28T12:33:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732797234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Lux* Le Morne si trova sulla penisola all’estremità sud-occidentale di Mauritius, la parte meno sviluppata turisticamente. Le 149 camere della struttura sono quindi immerse in un giardino che si estende per 600 metri lungo una spiaggia di sabbia bianca; al centro c’è la lobby e poi sette tra bar e ristoranti, nonché cinque piscine. Di fronte la laguna e il pass che la collega al mare aperto, dove avvistare delfini, tartarughe e anche balene durante la migrazione autunnale. Alle spalle la montagna di Le Morne, che ha un forte valore simbolico per i mauriziani. Racconta un passato tragico: qui nel diciannovesimo secolo si rifugiarono gli schiavi reclamando la propria libertà, ma quando una spedizione della polizia arrivò per comunicare loro che la schiavitù era stata abolita ebbero paura e si lanciarono nel vuoto.\r

\r

Dal 2008 Le Morne è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. L’affascinante monolito con la sua presenza ferma il vento e crea un microclima ricco di pace su una spiaggia che solo 500 metri più avanti, sulla punta della penisola chiamata One Eye, si è guadagnata il titolo di top destination mondiale per gli amanti del kite-surf. Lux* Le Morne, One of the finest properties in the world del 2024 secondo Forbes Travel Guide, è caratterizzato da un fascino naturale, dalla calda accoglienza, dalle esperienze proposte e dalla grande attenzione all’offerta gastronomica: un culinary-journey da vivere all’interno della struttura.\r

\r

L’hotel può ospitare fino a 300 persone: «Gli ospiti amano la sensazione di tranquillità e privacy che si vive anche quando siamo al completo. - afferma il general manager Ashok Bhugoo -. Accogliamo tante coppie in viaggio di nozze e abbiamo più del 17% di repeaters. La maggior parte dei nostri clienti proviene dall’Europa. I quattro mercati principali sono Inghilterra, Francia, Germania e Svizzera, il quinto cambia di mese in mese: può essere Belgio, Austria, o anche Sudafrica. L’Italia è nella top 10».\r

\r

Al Lux* Le Morne è grande anche l’attenzione alla sostenibilità sociale, evidente nell’attenzione al personale, in gran parte di origine mauriziana, e nel sostegno dato alla scuola locale: con la beneficenza e con un programma educativo su temi come il riciclo e l’uso delle risorse. Significativo anche l'impegno verso il zero-waste delle cucine, che scelgono i menù in base alla provenienza e ai gusti degli ospiti. Quello che resta viene destinato proprio alla scuola: le centinaia di pasti quotidiani preparati per gli studenti hanno ridotto l’assenteismo dal 60 al 2%.\r

\r

Il culinary journey di Lux* le Morne inizia con The Kitchen, che propone pranzi à-la-carte e cene a buffet a tema; il The Beach è un ristorante mediterraneo, mentre l’East è un thai-gourmet restaurant, con uno chef thailandese. Il Kawaii è un ristorante giapponese esclusivo con soli otto coperti a sera: lo chef accompagna gli ospiti tra i sapori della cucina nipponica cucinando davanti a loro. Poi ci sono due gazebo adatti a cene o celebrazioni private, come la cena delle 500 candele e la Tree House, una casetta sull’albero per momenti esclusivi a due.\r

\r

La Tree House, in particolare, è il simbolo del percorso fatto da Lux* Le Morne nel periodo della pandemia. «Quando è arrivato il Covid, Mauritius ha chiuso i confini - racconta Bhugoo -. Abbiamo deciso allora di impegnare il personale nel rinnovo dell’hotel. I nove esperti del team di manutenzione hanno formato 180 dipendenti, che hanno poi lavorato con impegno usando anche la fantasia. È nata così la Tree House, raccogliendo pezzi di legno nel giardino e in spiaggia, e mettendoli insieme. La ristrutturazione del Lux* Le Morne è stata un tale successo che ne ha parlato la stampa locale. Siamo stati anche contattati dalla London Business School per realizzare uno studio del caso nella sua unicità».\r

\r

È difficile racchiudere in poche parole l’identità del Lux* Le Morne, conclude il general manager: «Oltre a trovarsi in un luogo naturale meraviglioso, ha un’anima. L’ospite si sente a casa e quando torna gli sembra di non essere mai andato via. Per farci conoscere crediamo sia importante il passaparola: un ospite felice è il nostro migliore ambasciatore».\r

\r

[gallery ids=\"479963,479954,479957\"]","post_title":"Mauritius: il Lux* Le Morne, dove l'accoglienza incontra la sostenibilità sociale","post_date":"2024-11-28T10:46:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732790765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stato firmato l’accordo di programma tra Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo, destinazioni che dal 2014 Fondazione Altagamma ha identificato come i luoghi più iconici d’Italia nominandoli Territori di Eccellenza insieme ad altri.\r

\r

Entro 10 mesi saràcostituita l’Associazione che raggruppa i luoghi ad alta vocazione turistica identificati da Fondazione Altagamma.\r

\r

«Il turismo è una leva strategica di sviluppo per il Paese e per il Made in Italy – commenta Matteo Lunelli, presidente di Altagamma - Alcuni territori che raccontano e rappresentano al meglio l’eccellenza dello stile di vita italiano sono diventati destinazioni di riferimento per i viaggiatori di alto profilo e dal 2014 abbiamo voluto valorizzarli nominandoli Soci Onorari della Fondazione. Siamo lieti che cinque di loro - Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo - si siano formalmente riuniti in una partnership che potenzia ogni membro e facilita la promozione di un turismo di alta gamma che può avere massimo impatto in termini di indotto diretto e indiretto sulla nostra economia. Proprio i Territori di Eccellenza possono essere esempio e traino per un riposizionamento verso l’alto del turismo nel nostro Paese».\r

\r

Obiettivo primario dell’Associazione è l’elaborazione di modalità efficaci di sviluppo del turismo di alto profilo in ambito nazionale e internazionale, perseguendo economie di scala nell’ambito di azioni promozionali per quanto riguarda le attività turistiche dei Territori di Eccellenza.\r

\r

Tra gli scopi principali, aumentare la visibilità e il peso dei Territori nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali, così come di enti privati quali organizzazioni non governative, fondazioni culturali, associazioni di promozione turistica, al fine di indirizzare le politiche turistiche del Paese a supporto dell’eccellenza. Ma anche la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio paesaggistico, artistico, artigianale, storico, commerciale e sociale dei Territori, sarà un tassello fondamentale del percorso strategico definito dagli Associati. Considerato prioritario anche lo sviluppo e l’implementazione di modelli di gestione dei Territori per rendere il turismo sempre più sostenibile, che rappresenta oggi uno dei target fondamentali degli obiettivi europei dell’Agenda 2030. Saranno definite pertanto azioni sinergiche, al fine di individuare e condividere obiettivi strategici e iniziative operative con l’obiettivo di coordinare le rispettive attività. Tra queste rientra lo scambio di informazioni, esperienze e best practice tra gli Associati. Tali iniziative comporteranno una chiara individuazione delle tempistiche di completamento delle medesime, il monitoraggio continuativo dei progressi compiuti e la verifica dell’avanzamento dei lavori. Obiettivo del 2025, un evento corale dei Territori negli Stati Uniti, oltre ad una serie di attività formative e istituzionali.","post_title":"Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Porto Cervo si riuniscono nell'associazione Territori di Eccellenza","post_date":"2024-11-27T12:18:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732709918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Autentico Hotels rafforza la presenza in Toscana ed accoglie il piccolo relais LUPAIA, situato sulle colline di Torrita di Siena, la quinta struttura sul territorio regionale.\r

\r

Lupaia, che comprende 12 camere, ha ricevuto il prestigioso premio di Most Charming Hotel in Italy. È stata inoltre insignita della Chiave Michelin, il nuovo riconoscimento che celebra l’eccellenza nell’ospitalità alberghiera, introdotto dalla Guida Michelin, che ha assegnato le prime Chiavi italiane nel maggio 2024.\r

\r

Il Relais di Heidi e Christopher Mueller, entrambi austriaci,è stato aperto nel 2016 con il preciso scopo di offrire un luogo magico e con un’anima nella campagna toscana.\r

\r

La leggenda vuole che il nome Lupaia derivi dal latino “lupus” perché sorge sulla collina un tempo popolata dai lupi, finchè non arrivarono i contadini a costruire le stalle a 2 piani in pietra, oggi trasformate in 12 splendide camere e suite caratterizzate da focolari in pietra e travi originali a vista, lavabi d’epoca, splendidi mosaici alle pareti, tessuti dalle tonalità naturali.\r

\r

«Abbiamo voluto dar vita a qualcosa di unico e a ciò che cerchiamo noi stessi quando viaggiamo – racconta Christopher Mueller – un luogo dai servizi esclusivi e di lusso ma che abbia il sapore e l’accoglienza di una casa privata».\r

\r

«Siamo felici di poter accogliere un luogo magico come Lupaia all’interno della nostra famiglia - dichiara Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality - È un grande onore e motivo di orgoglio promuovere un patrimonio culturale unico, fatto di storie di famiglia, artigianalità e passione per l’ospitalità, che vive nelle 20 strutture della collezione Autentico».","post_title":"Il Relais Lupaia entra in Autentico Hotels, è la 5 struttura toscana a far parte del brand luxury","post_date":"2024-11-26T09:51:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732614686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027, la città per le festività natalizie trasforma strade e monumenti in opere d’arte urbana attraverso l’utilizzo di tecnologie sostenibili e a basso consumo.\r

\r

Il progetto “Lighting 4 Savona” - ideato dall’agenzia di comunicazione Condiviso.coop con la Lighting designer Stefania Toro - crea texture luminose, dai decori tipici della ceramica bianca e blu di Savona, sui palazzi storici iconici e nei punti cruciali della città per un’esperienza unica e immersiva.\r

\r

Le tappe principali di questo viaggio di luci sono piazza del Popolo, piazza Mameli, dove sorge il Monumento ai Caduti che ogni giorno ferma la città alle ore 18 per un minuto di raccoglimento toccante e unico, la Torre Leon Pancaldo detta La Torretta, piazza Pertini e, infine, la Pinacoteca Civica di piazza Chabrol.\r

\r

Ad ogni luogo è associata una parola chiave che ha ispirato il lavoro. “Partecipazione” in piazza del Popolo, luogo poliedrico della città in rigenerazione, valorizzata da un’illuminazione scenografica degli alberi dal basso verso l’alto. “Memoria” in piazza Mameli dove l’attenzione si concentra sul Monumento ai Caduti, che sarà illuminato, allo scoccare delle 18, con una scenografia luminosa dedicata e dinamica sincronizzata ai 21 rintocchi delle campane per poi lasciare una luce poetica fino alla mezzanotte. “Identità” a La Torretta, illuminata sulla tre facciate da texture luminose create ad hoc dall’illustratore Cristiano Ghirlanda di Condiviso.coop, ispirate ai decori tipici della ceramica albisolese. “Radici” in piazza Pertini, dove un fascio di luce circoscriverà la scritta incisa sulla facciata di un palazzo Cultura=Capitale. “Arte” infine, in piazza Chabrol, dove si conclude il percorso con un suggestivo intervento in cui si alterneranno le proiezioni dei quadri luminosi realizzati appositamente sulla facciata della Pinacoteca ispirate all’arte figurativa della ceramica di Albisola e realizzate con la stessa tecnica delle immagini proiettate sulla Torretta proprio per creare un fil rouge che unisce gli interventi all’interno della città.\r

\r

I colori scelti sono quelli dell’identità grafica della candidatura di Savona 2027 che affondano le radici nella tradizione della ceramica savonese: il bianco e il blu cobalto, gli stessi che, insieme a qualche piccolo intervento in magenta, caratterizzano anche l’albero di Natale 3D a led di 12 metri, dal design moderno e a basso consumo energetico, di piazza Sisto IV e le luminarie delle singole vie con un progetto coerente e armonico coordinato dalle associazioni di categoria.\r

\r

Il progetto “Lighting 4 Savona” si collega infatti al più ampio programma del Natale 2024 che comprende anche i due concerti di Capodanno, quello al Teatro Chiabrera dell’Orchestra Sinfonica di Savona, una delle iniziative più longeve e di successo, e il grande Capodanno in piazza Sisto IV: un concerto che è una festa per tutti e per tutte le età con un ospite che verrà comunicato nei prossimi giorni, oltre alla mostra diffusa “Baj chez Baj” che celebra i 100 anni dalla nascita di Enrico Baj, tra i principali protagonisti dell’arte italiana del Novecento.\r

\r

Iren è main sponsor del progetto “Lighting 4 Savona”\r

\r

","post_title":"Lighting 4 Savona, la città illumina i monumenti per un'esperienza immersiva","post_date":"2024-11-26T09:20:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732612844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova livrea dell'Airbus A380 di Emirates celebra i 125 anni dell'Ac Milan, di cui il vettore di Dubai è official airline partner e principal partner.\r

\r

Entrambi i lati della fusoliera dell’A380 sono stati decorati con vivaci strisce rosse e nere, ispirate al logo del Milan, caratterizzato dalla bandiera del club, l’acronimo Acm e l’anno di fondazione, posizionato accanto alla scritta ‘Milan 125’. Ad accompagnare il design, la sagoma di un giocatore della squadra con la maglia Emirates ‘Fly Better’, mentre calcia un pallone in aria, simboleggiando lo spirito di ambizione e innovazione della partnership tra la squadra e la compagnia aerea. \r

\r

Da oggi, 26 novembre, i tifosi del Milan di tutto il mondo avranno l'opportunità di vedere la livrea speciale con il loro club preferito in tutta la rete Emirates. La livrea speciale è stata completamente progettata, prodotta e installata internamente dai team dell’Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre.\r

\r

Emirates ha firmato il primo accordo di sponsorizzazione con l'Ac Milan nel settembre 2007. L'anno successivo, la collaborazione è stata elevata a Top Institutional Sponsor. Il prestigioso accordo di sponsorizzazione sulla maglia è stato visibile per la prima volta durante la stagione 2010/2011, collegando Emirates ad oltre 500 milioni di tifosi Rossoneri in tutto il mondo. Da allora, Emirates è stata visibile sulle maglie del Milan durante le partite ufficiali e le competizioni, con quasi 1000 gol segnati dai giocatori che indossano la maglia con il logo della compagnia aerea","post_title":"Emirates celebra i 125 anni del Milan con una livrea dedicata sull'A380","post_date":"2024-11-26T09:14:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732612465000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Egyptair porta in primo piano le linee guida seguite dalla compagnia per garantire una corretta accessibilità al viaggio aereo ai passeggeri con mobilità ridotta, disabilità fisica o mentale, e per facilitare i passeggeri più anziani, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilitàc he ricorre il prossimo 3 dicembre.\r

\r

A partire dall’arrivo in aeroporto e durante tutta la durata del volo, il vettore garantisce assistenza medica continua. È inoltre possibile portare a bordo dei voli dispositivi medici e farmaci da assumere durante il viaggio. I cani guida vengono trasportati gratuitamente in cabina, muniti di pettorina, guinzaglio e certificato di addestramento.\r

\r

Il personale Egyptair mette a disposizione sedie a rotelle da utilizzare durante il tragitto verso l'aereo, durante il volo e durante lo sbarco dopo il volo. Per questo motivo non è necessario utilizzare la propria, che verrà imbarcata gratuitamente nella stiva dell'aereo. In caso di esigenze specifiche, la propria sedia a rotelle potrà essere utilizzata fino all’ingresso nell’aeromobile e poi verrà fatta trovare comodamente all’uscita.\r

\r

Se si desidera più spazio o più privacy a bordo è possibile riservare il posto in Economy class vicino al proprio.​È possibile, quindi, mantenere libero il posto o la fila accanto, prenotando 72 ore prima della partenza o almeno 6 ore prima del volo.​ In questo modo, sarà possibile avere maggior spazio e comodità durante il viaggio.\r

\r

Infine, la compagnia offre gratuitamente pasti a bordo completi, con diverse opzioni. In particolare, al momento della prenotazione possono essere richieste varianti specifiche per passeggeri diabetici o con patologie particolari.\r

\r

“È importante che si parli di turismo accessibile - commenta Salah Tawfik, regional director Italia & Malta del vettore egiziano -. La Giornata internazionale delle persone con disabilità ci ricorda l'importanza di creare una società che accoglie la disabilità come parte della diversità umana: una società inclusiva e senza barriere, anche quando si parla di viaggi. L’industria del turismo deve diventare sempre di più inclusiva e dimostrare che sa incoraggiare tutte le persone a girare il mondo e a meravigliarsi viaggiando”.","post_title":"Egyptair: focus sul viaggio accessibile per i passeggeri con disabilità","post_date":"2024-11-26T08:59:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732611587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Bernini Palace di Firenze lancia la prima edizione del “BTO Women Hotel Bernini Award”, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica: un fuori salone che celebra le donne creative e creatrici, capaci di fare e diffondere innovazione. \r

\r

L’Award targato Hotel Bernini Palace conferisce alle donne ben tre riconoscimenti – più una menzione speciale - dedicati a giornaliste (carta stampata, web o TV), artigiane, in particolar modo del Made in Italy, l’Innovazione e le Arti, e ideatrici e realizzatrici di progetti nel mondo dell’ospitalità ed enogastronomia che si distinguano per l’innovazione. \r

\r

La giuria, presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, riunisce Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte.\r

\r

Categoria Racconti di Viaggio: assegnato al miglior reportage o contenuto – web, cartaceo o audiovisivo – pubblicato tra settembre 2023 e settembre 2024, dedicato ad un viaggio al femminile. L’obiettivo è evidenziare e descrivere le emozioni più profonde della viaggiatrice, in una prospettiva di autenticità e aderenza alla realtà. \r

\r

Categoria Pezzi Unici: assegnato a una realtà femminile che operi nell’artigianato, capace di coniugare l'aspetto più progettuale con una sapiente manualità. Attraverso l’organizzazione di visite o laboratori il progetto offre un’esperienza di viaggio trasformativo, favorendo la conoscenza del territorio e la trasmissione di valori che contemplino antichi saperi e nuove filosofie, rivolte alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. \r

\r

Categoria Accoglienza e Innovazione: assegnato ad una realtà al femminile dedicata all’accoglienza turistica - ospitalità ed enogastronomia - che abbia fatto dell’innovazione il vettore della propria trasformazione. Un progetto che grazie all’innovazione, intesa come cambiamento (digitale, sostenibile, responsabile) sia riuscita a costruire un’offerta empatica e originale per viaggiatrici (e viaggiatori). \r

\r

Una menzione speciale “Women for the Future” è rivolta a giovani donne, under 25, autrici di un progetto turistico innovativo dedicato all’universo femminile. La cerimonia di premiazione, mercoledì 27 novembre.\r

\r

\r

\r

«Il nostro 5 stelle - commenta David Foschi, direttore dell’Hotel Bernini Palace - si conferma un luogo capace di vivere pienamente il suo tempo, in ogni epoca della storia. Albergo fin dal ‘400 – è stato il primo a disporre di acqua corrente in città – e buvette dei senatori e deputati del Regno d’Italia all’epoca di Firenze capitale, ora promuove l’innovazione e i talenti contemporanei. A partire dalle donne che costruiscono e che innovano, e che con impegno e passione contribuiscono a trasformare il mondo». \r

\r

«BTO women sarà uno spazio di confronto tra imprenditrici, esperte, storyteller che raccontano, con modalità diverse, la bellezza del nostro mondo - aggiunge Clara Svanera, ideatrice del concept BTO women - È l’occasione per ascoltare le loro voci, condividere idee e costruire una rete di supporto e collaborazione empatica al femminile. Ci piace pensare che ogni voce che celebra il talento, la passione e la determinazione delle donne nel turismo possa contribuire a renderlo più inclusivo e innovativo per tutti».\r

\r

\r

\r

","post_title":"BTO Women Hotel Bernini Award, un nuovo premio per le ideatrici di progetti nel mondo dell'ospitalità","post_date":"2024-11-25T13:20:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732540831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'occasione perfetta per scoprire questa l'Arabia Saudita, grazie sia agli itinerari Alidays già consolidati, sia ad alcune novità pensare ad hoc per l'occasione. Riyadh si prepara infatti ad accogliere uno degli eventi più attesi del calcio nostrano: le fasi finali della Supercoppa Italiana. L'evento, che si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025, vedrà sfidarsi quattro giganti del calcio, Atalanta, Inter, Milan e Juventus, in un torneo che promette spettacolo ed emozioni. L'operatore milanese ha quindi pensato a una serie di proposte che mirano a fondere l'evento sportivo con la cultura locale, includendo i biglietti per le partite della Supercoppa, hotel selezionati ed esperienze tra le più autentiche.\r

\r

Un'opportunità per lasciarsi conquistare dal fascino di Riyadh, moderna metropoli in continua evoluzione o dalla magia di Al'Ula con i suoi luoghi archeologici patrimonio Unesco, e dove il deserto racconta storie millenarie. Il tutto arricchito dalla proverbiale ospitalità saudita, che renderà il viaggio unico e indimenticabile.","post_title":"Alidays lancia le proposte ad hoc per la Supercoppa Italiana in programma a gennaio a Riyadh","post_date":"2024-11-25T11:52:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732535573000]}]}}