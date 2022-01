La Spagna accende i riflettori sui Paradores con una promozione d’inverno

La Spagna promuove una delle sue eccellenze, i Paradores. “Viaggia verso un luogo sicuro che accenda il tuo cuore” è il motto della campagna “Amanti dell’inverno”: castelli, monasteri, fortezze e palazzi signorili, strutture turistiche di lusso ricavate da edifici di valore storico e artistico, in posizioni scenografiche o luoghi di particolare importanza. La catena dei Paradores in Spagna conta quasi 100 strutture per 10mila posti letto in tutto il territorio nazionale; si trovano per lo più in zone rurali, in borghi medievali, lungo la costa o all’interno di parchi naturali.

Per quest’inverno la catena promuove camere al prezzo di 65, 75 o 95 euro a seconda della scelta, inclusi il letto supplementare gratuito per i minori di 12 anni, la colazione a un prezzo speciale (da 12,5 a 6,25 euro per i minori di 12 anni) e il 20% di sconto al ristorante. Le offerte valgono fino al 31 marzo (eccetto l’11 e il 12 febbraio) e le prenotazioni si possono effettuare dal 13 gennaio fino al 24 febbraio.

L’immagine scelta per illustrare la campagna “Amantes del invierno” è stata realizzata dal designer grafico italiano Beppe Conti, che ha mescolato foto e illustrazioni scientifiche per creare un nuovo mondo, magico e surreale. Conti ha scelto l’immagine di un cuore perché “è il centro universale di emozioni e passioni, il luogo della sincerità e della profondità dei sentimenti; insomma, il cuore è la casa di tutti i nostri elementi”.