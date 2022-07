La Slovacchia stimola i flussi dall’Italia puntando su cultura, vicinanza e sicurezza

La Slovacchia, con la sua immensa ricchezza storico culturale e naturale, vicinanza geografica e accessibilità, attira un numero crescente di visitatori. Karla Wursterová, Ambasciatore della Repubblica Slovacca in Italia (nella foto) ha confermato a Travel Quotidiano una ripresa dei flussi italiani. “Nel 2021 l’Italia era tra i cinque paesi più importanti, insieme alla Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Austria, e nei primi quattro mesi di quest’anno sono stati 7.252 gli italiani che hanno visitato la Slovacchia. Di questi 3.744 hanno scelto la capitale Bratislava, confermando la tendenza secondo cui Bratislava era, e rimane, la destinazione più amata degli italiani in Slovacchia”.

In questo momento è ancora difficile stimare il numero totale degli arrivi nel 2022 – ha proseguito l’ambasciatrice – sottolineando i cambiamenti nei comportamenti dei viaggiatori, nel processo decisionale dopo la pandemia, e di come la situazione generale nel settore è influenzata anche dalla guerra in Ucraina. “E molto importante sottolineare che, nonostante siamo un paese confinante con l’Ucraina, la Slovacchia è soprattutto una destinazione turistica tranquilla e sicura, e offre un ricchissimo ventaglio di possibilità e opportunità per un mix vacanziero altamente personalizzato per ogni stagione dell´anno”.

Tra gli appuntamenti del settore che hanno visto la presenza della Slovacchia nel 2022 la Bit di Milano, Roma Travel Show e la Borsa del Turismo Archeologico, mentre a giugno si è concluso un tour in Slovacchia per giornalisti e tour operator per promuovere le terme del Paese.