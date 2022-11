La Repubblica Dominicana comunica con Mococò in Italia. Webinar in collaborazione con Volonline La Repubblica Dominicana rilancia sul mercato italiano: da una parte con la scelta di Mococò Montefusco Colla Comunicazione quale ufficio stampa, dall’altra con un webinar realizzato insieme a Volonline. Il prossimo 8 novembre, alle ore 14, Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia e Alessandra Pisoni, responsabile booking Volonline, illustreranno i tanti aspetti della destinazione caraibica e il prodotto proposto dall’operatore. Larilancia sul mercato italiano: da una parte con la scelta diquale ufficio stampa, dall’altra con un. Il prossimo 8 novembre, alle ore 14, Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia e Alessandra Pisoni, responsabile booking Volonline, illustreranno i tanti aspetti della destinazione caraibica e il prodotto proposto dall’operatore. La Repubblica Dominicana è da sempre una delle destinazioni predilette dagli italiani: tra gennaio e settembre di quest’anno sono stati 54.856 i nostri connazionali che hanno scelto una vacanza nell’isola (escluso crociere) prediligendo come aeroporti di ingresso, quelli de La Romana, Las Americas (Santo Domingo) e Punta Cana. Nel solo mese di agosto 2022, gli italiani sono aumentati del 10,92% rispetto ad agosto 2021. Volonline, da parte sua, offre soggiorni in selezionati resort a Punta Cana e Bayahibe e in particolare il brand Teorema Vacanze propone, dal 22 novembre 2022 e fino al 23 aprile 2023, partenze settimanali da Milano e da Roma con Air Europa per La Romana, con pacchetti in formula all inclusive. Il webinar fa parte di una serie di attività che il Gruppo Volonline sta pianificando con l’Ufficio del Turismo del paese per far conoscere alle agenzie di viaggio la destinazione nella sua completezza di offerta per il mercato italiano.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica Dominicana rilancia sul mercato italiano: da una parte con la scelta di Mococò Montefusco Colla Comunicazione quale ufficio stampa, dall'altra con un webinar realizzato insieme a Volonline. Il prossimo 8 novembre, alle ore 14, Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia e Alessandra Pisoni, responsabile booking Volonline, illustreranno i tanti aspetti della destinazione caraibica e il prodotto proposto dall’operatore. La Repubblica Dominicana è da sempre una delle destinazioni predilette dagli italiani: tra gennaio e settembre di quest'anno sono stati 54.856 i nostri connazionali che hanno scelto una vacanza nell’isola (escluso crociere) prediligendo come aeroporti di ingresso, quelli de La Romana, Las Americas (Santo Domingo) e Punta Cana. Nel solo mese di agosto 2022, gli italiani sono aumentati del 10,92% rispetto ad agosto 2021. Volonline, da parte sua, offre soggiorni in selezionati resort a Punta Cana e Bayahibe e in particolare il brand Teorema Vacanze propone, dal 22 novembre 2022 e fino al 23 aprile 2023, partenze settimanali da Milano e da Roma con Air Europa per La Romana, con pacchetti in formula all inclusive. Il webinar fa parte di una serie di attività che il Gruppo Volonline sta pianificando con l’Ufficio del Turismo del paese per far conoscere alle agenzie di viaggio la destinazione nella sua completezza di offerta per il mercato italiano. [post_title] => La Repubblica Dominicana comunica con Mococò in Italia. Webinar in collaborazione con Volonline [post_date] => 2022-11-04T12:47:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667566078000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pare tutto in salita il percorso di Ita Airways verso la privatizzazione. Dopo la decisione da parte del nuovo governo di non prorogare il termine per la trattativa avviata in esclusiva con il fondo Certares (che ha riportato in auge la cordata Msc-Lufthansa), in vista della prossima assemblea dei soci (8 novembre 2022) è il ministero dell'Economia a chiedere la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da nove a soli cinque membri. Un nuovo assetto che potrebbe portare anche al completo azzeramento del consiglio attualmente in carica. Come riportato da La Repubblica, venerdì scorso il ministero dell'Economia, che controlla Ita al 100%, ha scritto alla compagnia chiedendo all'attuale presidente (Alfredo Altavilla) di aggiornare l'ordine del giorno della Assemblea dei soci, in calendario per l'8 novembre (in prima convocazione) e per l'11 novembre (in seconda). "Due i nuovi punti che saranno all'ordine del giorno: la revoca di Altavilla dalla carica di presidente; la modifica dell’articolo 10, comma 1, dello Statuto che regola la "composizione numerica del Cda". Va ricordato che all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci restano anche le dimissioni dei 6 consiglieri di amministrazione nominati dal governo Draghi. Dimissioni che l'ultimo governo non ha accettato per dare continuità alla gestione di Ita. Fatto che ha condotto all'incrinatura definitiva con Altavilla tanto che i 6 consiglieri - insieme all'ad Fabio Lazzerini, hanno revocato al presidente ogni potere e delega esecutiva. [post_title] => Ita Airways: il cda potrebbe scendere da nove a soli cinque membri [post_date] => 2022-11-03T10:54:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667472880000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia ha scelto Aviareps quale agente generale di vendita paneuropeo. Con effetto immediato, la società fornirà al vettore serbo una gamma completa di servizi di vendita, di prenotazione e di biglietteria e sosterrà la crescita della compagnia aerea in Germania, Turchia, Regno Unito, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Svezia, Belgio, Danimarca, Norvegia e Finlandia. Air Serbia è basata a Belgrado e dal suo hub, l'aeroporto Nikola Tesla, e dagli aeroporti serbi di Niš e Kraljevo, opera voli regionali e internazionali verso oltre 60 destinazioni in Europa, il Mediterraneo e il Nord America e verso un gran numero di destinazioni anche in Asia e Africa attraverso le compagnie aeree partner. La compagnia aerea prevede di rinnovare entro la fine dell'anno la propria flotta, che attualmente è composta da 19 aeromobili. Nell'agosto 2022, Air Serbia ha trasportato più di 400.000 passeggeri, il numero più alto di viaggiatori raggiunto in agosto da quando la compagnia ha iniziato a operare con il suo nome attuale nel 2013. [post_title] => Air Serbia si affida ad Aviareps come gsa in Italia e altri 15 mercati europei [post_date] => 2022-11-02T12:24:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667391849000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433353 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sky express ha aperto il nuovo collegamento diretto Atene-Monaco di Baviera lo scorso 27 ottobre, con cinque frequenze alla settimana. La rotta aumenta la connettività tra le due destinazioni con legami tradizionalmente forti, collegando Monaco con 34 città in Grecia e con Larnaca. L'inclusione di Monaco di Baviera nel network internazionale coperto dal vettore greco tutto l'anno è il risultato di una valutazione che ha tenuto conto del ruolo di questa particolare destinazione nell'allungamento della stagione turistica. "Monaco è una destinazione con un legame speciale per la comunità internazionale greca, che faceva parte del piano della compagnia aerea fin dall'inizio - ha dichiarato Vassilis Krasanakis, network planning & pricing manager della compagnia -. I voli diretti cinque giorni alla settimana, tutto l'anno, migliorano significativamente la connettività offrendo ai passeggeri provenienti da Atene o da Monaco le migliori condizioni e, naturalmente, la flotta più moderna della Grecia e una delle più ecologiche d'Europa". [post_title] => Sky express collega Atene a Monaco di Baviera con cinque voli a settimana [post_date] => 2022-11-02T11:18:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667387916000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433317 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pietro Paolo Rubens è il protagonista dell’inverno genovese, con l’affascinante storia dei suoi rapporti con la città, grazie alla grande mostra di Palazzo Ducale “Rubens a Genova” che celebra i 400 anni dalla pubblicazione del libro “Palazzi di Genova”, che il grande pittore pubblicò nel 1622. Attorno alla mostra, è stato costruito il Rubens Network, un ricco itinerario rubensiano che attraversa tutto il centro storico, i suoi palazzi, i musei, le chiese, fra mostre tematiche di grande interesse e luoghi segnati dalla presenza del fiammingo. Torna la Rolli Experience, il pacchetto di soggiorno e servizi per chi vuole vivere un long weekend immerso nella storia e nell’arte della città, con un programma di emozioni e esperienze nel nome di Rubens. Un weekend tra divulgazione culturale e occasioni uniche: un percorso guidato ai luoghi di Rubens, una visita e una cena esclusiva negli spettacolari Palazzi dei Rolli, l’ingresso alla mostra “Rubens a Genova”, il pernottamento in dimore storiche o strutture selezionate. La Rolli Experience – Rubens Edition si svolge un weekend al mese: 25-27 novembre 2022; 16-18 dicembre 2022; 20-22 gennaio 2023 Per chi invece preferisce muoversi in città senza vincoli a un programma preciso, Genova offre una straordinaria promozione, sempre collegata a Rubens: a coloro che soggiorneranno a Genova per almeno 3 notti in una struttura aderente all’offerta, verrà consegnato gratuitamente un’edizione speciale del City Pass “Rubens 72ore”, la card turistica che ti aiuta a scoprire Genova e ti dà accesso ad alcuni dei luoghi simbolo della città. La card comprende 72 ore di gratuità per i mezzi pubblici, la mostra di Palazzo Ducale, alcune delle mostre del Rubens Network ed altri siti ed esperienze di grande fascino immersi nell’arte e nell’architettura genovese. Tutte le info sulle strutture aderenti e sulle modalità per usufruire della promozione sono su www.visitgenoa.it/promo-hotel. L’offerta promozionale è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili e fruibile fino al 22 gennaio 2023. Per chi vuole tuffarsi nel mondo della Genova di Rubens ma non ha molto tempo a disposizione, la soluzione migliore è questo percorso di visita guidata inedito, che segue un itinerario destinato a raccontare la Superba e il suo straordinario legame con Rubens. Attraverso l’artista, le sue opere e la sua sincera ammirazione per i nobili palazzi genovesi, è possibile raccontare la storia della Repubblica di Genova all’apice della sua potenza. Chi sceglie questa visita avrà a disposizione anche un ingresso alla mostra, da visitare in autonomia. Per verificare il calendario delle visite guidate e acquistare il proprio tour: https://www.visitgenoa.it/genova-rubens-e-i-palazzi-dei-rolli-visita-guidata [post_title] => Rolli Experience Rubens Edition, 3 week end per scoprire i fasti della Genova barocca [post_date] => 2022-11-02T10:34:21+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667385261000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433266 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [post_title] => Webinar Vallese: 24 novembre alle 14. Iscriviti! [post_date] => 2022-10-31T16:11:30+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667232690000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo Federalberghi è la volta di Fto. Le partnership di Nexi nel settore turistico aumentano ed Incasso senza Pensieri arriva anche nelle agenzie di viaggio della Fto. In occasione del Ttg Travel Experience di Rimini si è fatto il punto sulla soluzione proposta dalla società che opera nel settore dei pagamenti. Nello specifico anche le adv si potranno dotare di un sistema di gestione automatica e digitale degli incassi e delle prenotazioni che consente di non perdere le eventuali dispute. «E’ un approccio innovativo – spiega Alfredo Passeri, Nexi Payments e-commerce specialist - per questo abbiamo accettato di fare con Federalberghi un percorso impegnativo anche dal punto di vista economico. Per andare incontro alle esigenze degli albergatori abbiamo fatto molti webinar. Il prodotto nel frattempo si è evoluto e la soddisfazione è molto elevata». Fto, i cui associati hanno un peso notevole nel settore, guarda con fiducia al nuovo accordo. «Abbiamo avviato il progetto con Nexi – commenta Gabriele Milani, direttore nazionale Fto – ed abbiamo trovato un azienda disposta ad ascoltare le nostre necessità. Se è vero che 1 consumatore su 2 non è soddisfatto dell’acquisto del viaggio è anche vero che le agenzie chiedono più snellezza e semplicità». Per questo Nexi ha riperso la filosofia di Incasso senza Pensieri e l’ha adattata al caso. «Il nostro obiettivo sarà fare tantissima formazione per confrontarci e sentire i feedback – conclude Milani – Non solo, parleremo con i soci gestionali per adattare il tutto alle piattaforme, in modo da chiudere il cerchio». [post_title] => Incasso senza Pensieri di Nexi per le adv, dopo Federalberghi è la volta di Fto [post_date] => 2022-10-28T15:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666970592000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stato attivato l’impianto fotovoltaico da 40 kW installato sui tetti della sede di Jet Park Group a Cardano al Campo, a pochi minuti dell’aeroporto di Milano Malpensa. Progettato e realizzato da Samso, Energy Service Company (Esco), azienda specializzata in interventi di efficienza energetica, l’impianto è composto da 80 moduli in silicio monocristallino da 450 kWp ed è in grado di produrre 39.850 kWh all’anno, arrivando a coprire circa il 40% dei consumi energetici attuali dell’azienda. Dal punto di vista dei benefici ambientali, l’attivazione dell’impianto fotovoltaico, consentirà a Jet Park Group la riduzione annua di emissioni di Co2 per 42 mila chilogrammi, risultato equiparato all’azione di circa 1.500 alberi piantati nell’area. “Questo impianto – dichiara Gianpiero Cascone, a.d. di Samso – produrrà energia completamente green che Jet Park Group destinerà al settore della mobilità elettrica delle sue navette full elettric e per la ricarica di tutte le auto elettriche dei propri clienti”. Inoltre, l’energia prodotta sarà destinata al fabbisogno delle colonnine di ricarica Destination Charging installate da Porsche nei parcheggi al servizio della vetture full electric della casa tedesca. Jet Park, inoltre, da sempre attento ad anticipare le necessità dei clienti, ha inaugurato di recente due jet relax room per i viaggiatori d’affari in cerca di un momento di riposo al ritorno da una trasferta di lavoro o prima di un volo presto al mattino. [post_title] => Il gruppo Jet Park è sempre più green: attivato l'impianto fotovoltaico per la sede di Malpensa [post_date] => 2022-10-28T13:46:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666964790000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432951 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Boeing 777-300Er di Eva Air è atterrato ieri, poco dopo le 18.00, sulla pista di Milano Malpensa. L'atteso collegamento fra Taipei e Milano, che sarà operato con due frequenze alla settimana, "simboleggia la ripresa post-pandemia per il mercato dei viaggi aerei", ha sottolineato il ministro dei trasporti di Taiwan, Wang Kwo-tsai. Taiwan ha riaperto lo scorso 13 ottobre i suoi confini ai turisti, compresi i gruppi, ponendo fine al periodo di quarantena obbligatorio di tre giorni previsto dalla normativa Covid-19 per i viaggiatori in arrivo. L'auspicio espresso da Wang è che i viaggi aerei per Taiwan tornino nel 2024 al livello raggiunto nel 2018. Prima della pandemia, Taiwan accoglieva fino a 11 milioni di visitatori all'anno. Il network europeo di Eva Air include già Londra, Parigi, Vienna e Amsterdam; dal prossimo 3 novembre verrà inaugurata anche la nuova rotta per Monaco di Baviera. [post_title] => Eva Air è atterrata a Milano Malpensa: domani il primo volo per Taipei [post_date] => 2022-10-26T08:54:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666774485000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la repubblica dominicana comunica con mococo in italia webinar in collaborazione con volonline" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":641,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica Dominicana rilancia sul mercato italiano: da una parte con la scelta di Mococò Montefusco Colla Comunicazione quale ufficio stampa, dall'altra con un webinar realizzato insieme a Volonline. Il prossimo 8 novembre, alle ore 14, Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia e Alessandra Pisoni, responsabile booking Volonline, illustreranno i tanti aspetti della destinazione caraibica e il prodotto proposto dall’operatore.\r

\r

La Repubblica Dominicana è da sempre una delle destinazioni predilette dagli italiani: tra gennaio e settembre di quest'anno sono stati 54.856 i nostri connazionali che hanno scelto una vacanza nell’isola (escluso crociere) prediligendo come aeroporti di ingresso, quelli de La Romana, Las Americas (Santo Domingo) e Punta Cana. Nel solo mese di agosto 2022, gli italiani sono aumentati del 10,92% rispetto ad agosto 2021. \r

\r

Volonline, da parte sua, offre soggiorni in selezionati resort a Punta Cana e Bayahibe e in particolare il brand Teorema Vacanze propone, dal 22 novembre 2022 e fino al 23 aprile 2023, partenze settimanali da Milano e da Roma con Air Europa per La Romana, con pacchetti in formula all inclusive. Il webinar fa parte di una serie di attività che il Gruppo Volonline sta pianificando con l’Ufficio del Turismo del paese per far conoscere alle agenzie di viaggio la destinazione nella sua completezza di offerta per il mercato italiano. ","post_title":"La Repubblica Dominicana comunica con Mococò in Italia. Webinar in collaborazione con Volonline","post_date":"2022-11-04T12:47:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667566078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pare tutto in salita il percorso di Ita Airways verso la privatizzazione. Dopo la decisione da parte del nuovo governo di non prorogare il termine per la trattativa avviata in esclusiva con il fondo Certares (che ha riportato in auge la cordata Msc-Lufthansa), in vista della prossima assemblea dei soci (8 novembre 2022) è il ministero dell'Economia a chiedere la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da nove a soli cinque membri. Un nuovo assetto che potrebbe portare anche al completo azzeramento del consiglio attualmente in carica.\r

\r

Come riportato da La Repubblica, venerdì scorso il ministero dell'Economia, che controlla Ita al 100%, ha scritto alla compagnia chiedendo all'attuale presidente (Alfredo Altavilla) di aggiornare l'ordine del giorno della Assemblea dei soci, in calendario per l'8 novembre (in prima convocazione) e per l'11 novembre (in seconda). \"Due i nuovi punti che saranno all'ordine del giorno: la revoca di Altavilla dalla carica di presidente; la modifica dell’articolo 10, comma 1, dello Statuto che regola la \"composizione numerica del Cda\".\r

\r

Va ricordato che all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci restano anche le dimissioni dei 6 consiglieri di amministrazione nominati dal governo Draghi. Dimissioni che l'ultimo governo non ha accettato per dare continuità alla gestione di Ita. Fatto che ha condotto all'incrinatura definitiva con Altavilla tanto che i 6 consiglieri - insieme all'ad Fabio Lazzerini, hanno revocato al presidente ogni potere e delega esecutiva.\r

\r

","post_title":"Ita Airways: il cda potrebbe scendere da nove a soli cinque membri","post_date":"2022-11-03T10:54:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667472880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Air Serbia ha scelto Aviareps quale agente generale di vendita paneuropeo. Con effetto immediato, la società fornirà al vettore serbo una gamma completa di servizi di vendita, di prenotazione e di biglietteria e sosterrà la crescita della compagnia aerea in Germania, Turchia, Regno Unito, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Svezia, Belgio, Danimarca, Norvegia e Finlandia.\r

\r

Air Serbia è basata a Belgrado e dal suo hub, l'aeroporto Nikola Tesla, e dagli aeroporti serbi di Niš e Kraljevo, opera voli regionali e internazionali verso oltre 60 destinazioni in Europa, il Mediterraneo e il Nord America e verso un gran numero di destinazioni anche in Asia e Africa attraverso le compagnie aeree partner. La compagnia aerea prevede di rinnovare entro la fine dell'anno la propria flotta, che attualmente è composta da 19 aeromobili. Nell'agosto 2022, Air Serbia ha trasportato più di 400.000 passeggeri, il numero più alto di viaggiatori raggiunto in agosto da quando la compagnia ha iniziato a operare con il suo nome attuale nel 2013.","post_title":"Air Serbia si affida ad Aviareps come gsa in Italia e altri 15 mercati europei","post_date":"2022-11-02T12:24:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667391849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433353","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sky express ha aperto il nuovo collegamento diretto Atene-Monaco di Baviera lo scorso 27 ottobre, con cinque frequenze alla settimana.\r

\r

La rotta aumenta la connettività tra le due destinazioni con legami tradizionalmente forti, collegando Monaco con 34 città in Grecia e con Larnaca. L'inclusione di Monaco di Baviera nel network internazionale coperto dal vettore greco tutto l'anno è il risultato di una valutazione che ha tenuto conto del ruolo di questa particolare destinazione nell'allungamento della stagione turistica.\r

\r

\"Monaco è una destinazione con un legame speciale per la comunità internazionale greca, che faceva parte del piano della compagnia aerea fin dall'inizio - ha dichiarato Vassilis Krasanakis, network planning & pricing manager della compagnia -. I voli diretti cinque giorni alla settimana, tutto l'anno, migliorano significativamente la connettività offrendo ai passeggeri provenienti da Atene o da Monaco le migliori condizioni e, naturalmente, la flotta più moderna della Grecia e una delle più ecologiche d'Europa\".","post_title":"Sky express collega Atene a Monaco di Baviera con cinque voli a settimana","post_date":"2022-11-02T11:18:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667387916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pietro Paolo Rubens è il protagonista dell’inverno genovese, con l’affascinante storia dei suoi rapporti con la città, grazie alla grande mostra di Palazzo Ducale “Rubens a Genova” che celebra i 400 anni dalla pubblicazione del libro “Palazzi di Genova”, che il grande pittore pubblicò nel 1622.\r

Attorno alla mostra, è stato costruito il Rubens Network, un ricco itinerario rubensiano che attraversa tutto il centro storico, i suoi palazzi, i musei, le chiese, fra mostre tematiche di grande interesse e luoghi segnati dalla presenza del fiammingo.\r

\r

Torna la Rolli Experience, il pacchetto di soggiorno e servizi per chi vuole vivere un long weekend immerso nella storia e nell’arte della città, con un programma di emozioni e esperienze nel nome di Rubens. Un weekend tra divulgazione culturale e occasioni uniche: un percorso guidato ai luoghi di Rubens, una visita e una cena esclusiva negli spettacolari Palazzi dei Rolli, l’ingresso alla mostra “Rubens a Genova”, il pernottamento in dimore storiche o strutture selezionate.\r

\r

La Rolli Experience – Rubens Edition si svolge un weekend al mese: 25-27 novembre 2022; 16-18 dicembre 2022; 20-22 gennaio 2023\r

\r

Per chi invece preferisce muoversi in città senza vincoli a un programma preciso, Genova offre una straordinaria promozione, sempre collegata a Rubens: a coloro che soggiorneranno a Genova per almeno 3 notti in una struttura aderente all’offerta, verrà consegnato gratuitamente un’edizione speciale del City Pass “Rubens 72ore”, la card turistica che ti aiuta a scoprire Genova e ti dà accesso ad alcuni dei luoghi simbolo della città. La card comprende 72 ore di gratuità per i mezzi pubblici, la mostra di Palazzo Ducale, alcune delle mostre del Rubens Network ed altri siti ed esperienze di grande fascino immersi nell’arte e nell’architettura genovese.\r

\r

Tutte le info sulle strutture aderenti e sulle modalità per usufruire della promozione sono su www.visitgenoa.it/promo-hotel. L’offerta promozionale è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili e fruibile fino al 22 gennaio 2023.\r

\r

Per chi vuole tuffarsi nel mondo della Genova di Rubens ma non ha molto tempo a disposizione, la soluzione migliore è questo percorso di visita guidata inedito, che segue un itinerario destinato a raccontare la Superba e il suo straordinario legame con Rubens. Attraverso l’artista, le sue opere e la sua sincera ammirazione per i nobili palazzi genovesi, è possibile raccontare la storia della Repubblica di Genova all’apice della sua potenza. Chi sceglie questa visita avrà a disposizione anche un ingresso alla mostra, da visitare in autonomia. Per verificare il calendario delle visite guidate e acquistare il proprio tour: https://www.visitgenoa.it/genova-rubens-e-i-palazzi-dei-rolli-visita-guidata","post_title":"Rolli Experience Rubens Edition, 3 week end per scoprire i fasti della Genova barocca","post_date":"2022-11-02T10:34:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1667385261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433266","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Webinar Vallese: 24 novembre alle 14. Iscriviti!","post_date":"2022-10-31T16:11:30+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1667232690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo Federalberghi è la volta di Fto. Le partnership di Nexi nel settore turistico aumentano ed Incasso senza Pensieri arriva anche nelle agenzie di viaggio della Fto.\r

\r

In occasione del Ttg Travel Experience di Rimini si è fatto il punto sulla soluzione proposta dalla società che opera nel settore dei pagamenti. Nello specifico anche le adv si potranno dotare di un sistema di gestione automatica e digitale degli incassi e delle prenotazioni che consente di non perdere le eventuali dispute.\r

\r

«E’ un approccio innovativo – spiega Alfredo Passeri, Nexi Payments e-commerce specialist -\r

\r

per questo abbiamo accettato di fare con Federalberghi un percorso impegnativo anche dal punto di vista economico. Per andare incontro alle esigenze degli albergatori abbiamo fatto molti webinar. Il prodotto nel frattempo si è evoluto e la soddisfazione è molto elevata».\r

\r

Fto, i cui associati hanno un peso notevole nel settore, guarda con fiducia al nuovo accordo.\r

\r

«Abbiamo avviato il progetto con Nexi – commenta Gabriele Milani, direttore nazionale Fto – ed abbiamo trovato un azienda disposta ad ascoltare le nostre necessità. Se è vero che 1 consumatore su 2 non è soddisfatto dell’acquisto del viaggio è anche vero che le agenzie chiedono più snellezza e semplicità».\r

\r

Per questo Nexi ha riperso la filosofia di Incasso senza Pensieri e l’ha adattata al caso.\r

\r

«Il nostro obiettivo sarà fare tantissima formazione per confrontarci e sentire i feedback – conclude Milani – Non solo, parleremo con i soci gestionali per adattare il tutto alle piattaforme, in modo da chiudere il cerchio».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Incasso senza Pensieri di Nexi per le adv, dopo Federalberghi è la volta di Fto","post_date":"2022-10-28T15:23:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666970592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stato attivato l’impianto fotovoltaico da 40 kW installato sui tetti della sede di Jet Park Group a Cardano al Campo, a pochi minuti dell’aeroporto di Milano Malpensa. Progettato e realizzato da Samso, Energy Service Company (Esco), azienda specializzata in interventi di efficienza energetica, l’impianto è composto da 80 moduli in silicio monocristallino da 450 kWp ed è in grado di produrre 39.850 kWh all’anno, arrivando a coprire circa il 40% dei consumi energetici attuali dell’azienda. Dal punto di vista dei benefici ambientali, l’attivazione dell’impianto fotovoltaico, consentirà a Jet Park Group la riduzione annua di emissioni di Co2 per 42 mila chilogrammi, risultato equiparato all’azione di circa 1.500 alberi piantati nell’area.\r

\r

“Questo impianto – dichiara Gianpiero Cascone, a.d. di Samso – produrrà energia completamente green che Jet Park Group destinerà al settore della mobilità elettrica delle sue navette full elettric e per la ricarica di tutte le auto elettriche dei propri clienti”. Inoltre, l’energia prodotta sarà destinata al fabbisogno delle colonnine di ricarica Destination Charging installate da Porsche nei parcheggi al servizio della vetture full electric della casa tedesca. Jet Park, inoltre, da sempre attento ad anticipare le necessità dei clienti, ha inaugurato di recente due jet relax room per i viaggiatori d’affari in cerca di un momento di riposo al ritorno da una trasferta di lavoro o prima di un volo presto al mattino.","post_title":"Il gruppo Jet Park è sempre più green: attivato l'impianto fotovoltaico per la sede di Malpensa","post_date":"2022-10-28T13:46:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666964790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Boeing 777-300Er di Eva Air è atterrato ieri, poco dopo le 18.00, sulla pista di Milano Malpensa. L'atteso collegamento fra Taipei e Milano, che sarà operato con due frequenze alla settimana, \"simboleggia la ripresa post-pandemia per il mercato dei viaggi aerei\", ha sottolineato il ministro dei trasporti di Taiwan, Wang Kwo-tsai.\r

\r

Taiwan ha riaperto lo scorso 13 ottobre i suoi confini ai turisti, compresi i gruppi, ponendo fine al periodo di quarantena obbligatorio di tre giorni previsto dalla normativa Covid-19 per i viaggiatori in arrivo. \r

\r

L'auspicio espresso da Wang è che i viaggi aerei per Taiwan tornino nel 2024 al livello raggiunto nel 2018. Prima della pandemia, Taiwan accoglieva fino a 11 milioni di visitatori all'anno.\r

\r

Il network europeo di Eva Air include già Londra, Parigi, Vienna e Amsterdam; dal prossimo 3 novembre verrà inaugurata anche la nuova rotta per Monaco di Baviera.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Eva Air è atterrata a Milano Malpensa: domani il primo volo per Taipei","post_date":"2022-10-26T08:54:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666774485000]}]}}