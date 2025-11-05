La nuova era dell’Egitto al Wtm: sostenibilità, innovazione e tradizione Primo piano sull’Egitto al Wtm di Londra, dove la destinazione è tornata con una presenza di grande impatto per i viaggiatori britannici ed europei, forte della tanto attesa apertura del Grand Egyptian Museum. Sotto la guida del Ministero del Turismo e delle Antichità e dell’Autorità Egiziana per il Turismo (ETA), l’Egitto sta svelando una visione turistica di nuova generazione che fonde tesori antichi e bellezze naturali. Dalle vivaci strade del Cairo e di Alessandria alle sabbie dell’oasi di Siwa e alle acque del mar Rosso, la varietà del prodotto della destinazione è più che mai valorizzata. “L’Europa ha sempre avuto un legame profondo con il patrimonio egiziano e noi stiamo rafforzando questo legame con nuovi prodotti pensati per ispirare i turisti europei” ha dichiarato Sherif Fathy, Ministro del Turismo e dei Beni Culturali. Con l’apertura del Grand Egyptian Museum, i nuovi progetti di ecoturismo e il potenziamento delle infrastrutture, l’Egitto è pronto ad accogliere una nuova generazione di viaggiatori: ”La storia dell’Egitto è una storia di continua evoluzione”. La strategia di sviluppo si concentra su una crescita sostenibile, sulla diversificazione dei prodotti e sul potenziamento delle infrastrutture. Importanti miglioramenti negli aeroporti, nelle reti di trasporto e nelle strutture costiere stanno migliorando l’accessibilità e l’esperienza dei visitatori, priorità fondamentali per i partner britannici ed europei. La strategia rafforza anche la collaborazione tra pubblico e privato, garantendo che l’Egitto rimanga competitivo, lungimirante e pronto ad accogliere la crescente domanda di visitatori provenienti dall’Europa. Il binomio innovazione-autenticità definisce i nuovi prodotti In risposta ad una domanda che chiede viaggi personalizzati, l’Egitto sta introducendo una serie di nuove esperienze boutique. Dagli eco-lodge nel deserto occidentale e dai centri benessere sulla costa del mar Rosso, agli itinerari culinari e culturali nell’Alto Egitto, ogni prodotto è stato progettato per immergere i visitatori nel patrimonio vivente dell’Egitto, offrendo al contempo comfort e qualità contemporanei. In sostanza, nuove opportunità per gli operatori europei di espandere l’offerta Egitto oltre gli itinerari classici. Condividi

Specialmente sulla materia dei cammini che negli ultimi tempi hanno assunti contorni di grande interesse, sia sul profilo turistico che su quello dell'esperienza.\r

\r

«La regione Lazio suo cammini sta lavorando benissimo, tanto che è è diventato argomento cardine di tantissimi stranieri, ma anche di italiani - ha affermato Ivana Jelinic -. Naturalmente c'è un cambiamento dei nostri comportamenti che deve essere intercettato per poi trasformarsi in prodotto turistico. Oggi quale è il grande lusso che tutti noi vogliamo a nostra disposizione? Il tempo. Per fare delle esperienze soprattutto autentiche. le persone che vivono nei grandi centri e che sono soggette ad enorme stress quotidiano, quando si riappropriamo del proprio tempo scelgono di riavvicinarsi alla natura, ad abbassare i ritmi, cosa che nella vita di tutti i giorni non riusciamo a fare. Quello che la regione Lazio ha fatto in modo intelligente, è puntare su un tema che è una tendenza, ma anche un'esigenza. Naturalmente il compito della politica e delle istituzioni è quella du tracciare un quadro, ma poi ci vogliono i professionisti del turismo che mettono in pratica le idee. Quindi dobbiamo dare sempre il massimo supporto ai professionisti del turismo affinché possano lavorare liberamente».\r

\r

«La r4egioen Lazio può essere definita la regione per eccellenza dei cammini. Due mila chilometri di cammini, penso alla via Francigena, a quella di San Francesco, di San benedetto - ha raccontato Elena palazzo -. Noi abbiamo un patrimonio immenso sul quale stiamo cercando di puntare una forte attenzione, e lo facciamo anche attraverso i concetti di turismo lento e quindi di turismo esperenziale. Stiamo cercando di investire sull'accoglienza diffusa. Come siamo partiti? Dal 2024 al 2025 siamo partiti investendo quasi 2 milioni di euro per mettere in sicurezza questi cammini. Abbiamo fatto un lavoro sulla segnaletica, dando inoltre la possibilità alle imprese che si trovano sui cammini di farsi conoscere le loro realtà. Il lavoro della regione è quello di creare una connessione fra tutte le potenzialità del Lazio. Dal mare alle città d'arte, dalla cultura al turismo storico. Per il 2026 abbiamo investito 1 milione di euro sul settore Sport e Salute. Che naturalmente possiamo legare ai cammini che sono itinerari per il turismo salutare, ma anche luoghi dove fare sport all'aria aperta. Si tratta quindi di un collegamento fondamentale per unire i vari cluster.\r

\r

","post_title":"Il Lazio al WTM promuove i cammini, ma anche lo sport e il turismo lento","post_date":"2025-11-05T11:41:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762342893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493391\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sherif Fathy, ministro del turismo[/caption]\r

\r

Primo piano sull'Egitto al Wtm di Londra, dove la destinazione è tornata con una presenza di grande impatto per i viaggiatori britannici ed europei, forte della tanto attesa apertura del Grand Egyptian Museum.\r

\r

Sotto la guida del Ministero del Turismo e delle Antichità e dell'Autorità Egiziana per il Turismo (ETA), l'Egitto sta svelando una visione turistica di nuova generazione che fonde tesori antichi e bellezze naturali. Dalle vivaci strade del Cairo e di Alessandria alle sabbie dell'oasi di Siwa e alle acque del mar Rosso, la varietà del prodotto della destinazione è più che mai valorizzata.\r

\r

\"L'Europa ha sempre avuto un legame profondo con il patrimonio egiziano e noi stiamo rafforzando questo legame con nuovi prodotti pensati per ispirare i turisti europei\" ha dichiarato Sherif Fathy, Ministro del Turismo e dei Beni Culturali. Con l'apertura del Grand Egyptian Museum, i nuovi progetti di ecoturismo e il potenziamento delle infrastrutture, l'Egitto è pronto ad accogliere una nuova generazione di viaggiatori: ”La storia dell'Egitto è una storia di continua evoluzione\".\r

\r

La strategia di sviluppo si concentra su una crescita sostenibile, sulla diversificazione dei prodotti e sul potenziamento delle infrastrutture.\r

\r

Importanti miglioramenti negli aeroporti, nelle reti di trasporto e nelle strutture costiere stanno migliorando l'accessibilità e l'esperienza dei visitatori, priorità fondamentali per i partner britannici ed europei. La strategia rafforza anche la collaborazione tra pubblico e privato, garantendo che l'Egitto rimanga competitivo, lungimirante e pronto ad accogliere la crescente domanda di visitatori provenienti dall'Europa.\r

\r

Il binomio innovazione-autenticità definisce i nuovi prodotti\r

\r

In risposta ad una domanda che chiede viaggi personalizzati, l'Egitto sta introducendo una serie di nuove esperienze boutique. Dagli eco-lodge nel deserto occidentale e dai centri benessere sulla costa del mar Rosso, agli itinerari culinari e culturali nell'Alto Egitto, ogni prodotto è stato progettato per immergere i visitatori nel patrimonio vivente dell'Egitto, offrendo al contempo comfort e qualità contemporanei. In sostanza, nuove opportunità per gli operatori europei di espandere l'offerta Egitto oltre gli itinerari classici.","post_title":"La nuova era dell'Egitto al Wtm: sostenibilità, innovazione e tradizione","post_date":"2025-11-05T11:04:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762340661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500931\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Simona Meloni, Giorgo Mencaroni e Federico Quaranta[/caption]\r

\r

L’Umbria si prepara alle celebrazioni dell’800° anniversario di San Francesco, nel 2026, raccontando sé stessa attraverso un mosaico di territori, ruralità, spiritualità, cultura e innovazione.\r

\r

Una regione dalle mille sfumature, dove paesaggi olivati, borghi antichi, cucina contadina, arte contemporanea e luoghi simbolici – come la Basilica di San Benedetto, riaperta al culto dopo il sisma di nove anni fa – compongono un’identità condivisa. I suoi cinque GAL valorizzano le peculiarità locali con progetti che vanno oltre la promozione turistica.\r

\r

Il Gal Alta Umbria, con Città di Castello e Gubbio, unisce natura, arte e spiritualità: il Monte Cucco dove è stato inaugurato il nuovo Osservatorio Astronomico della Pezza (tre cupole osservative, un planetario e percorsi sensoriali accessibili), coniuga ricerca scientifica, inclusione e attività outdoor e alla scoperta dei sapori tradizionali, dal tartufo al Friccò.\r

\r

L’acqua e la pietra sono il mood del GAL Trasimeno-Orvietano che, tra il lago e la rupe di Orvieto, tramandano antiche tradizioni di pesca e della cucina locale, come il Tegamaccio, insieme a produzioni vitivinicole di eccellenza. Il GAL Valle Umbra e Sibillini, con Spoleto, Montefalco e Trevi, rappresenta il cuore agricolo e spirituale dell’Umbria, patria del Sagrantino e dell’olio extravergine, ma anche della Fiorita di Castelluccio e del Sedano Nero di Trevi, presidio Slow Food, che incarnano la biodiversità agricola della valle. Il Tevere, emblema del GAL Media Valle del Tevere valorizza il territorio che da Deruta a Torgiano unisce tradizione ceramica, cultura enologica e i diletti di una tavola che rimandano alle feste contadine di un tempo.\r

\r

Le acque delle Cascate delle Marmore e il del lago di Piediluco sono il simbolo del GAL Ternano, elementi che connotano un paesaggio dialoga con la storia e il futuro: ad Amelia e Narni sono in corso interventi per potenziare il turismo sostenibile. Entro fine anno, a Narni saranno inaugurate due nuove aree camper lungo le Gole del Nera, con 38 piazzole, colonnine elettriche e percorsi accessibili. Sempre a Narni, la Rocca Albornoz ospita fino al 1° marzo 2026 la nuova edizione di ARTE al CUBO 2007/2011 & 2025, un “cantiere di arti urbane” che mette in dialogo opere storiche e lavori di giovani artisti under 33 del collettivo Arnia33. Tra le installazioni più attese, Nera di Maria Sky, pensata per interagire con gli spazi del castello trecentesco.\r

\r

F.D.L","post_title":"Umbria, tra ruralità, cultura e innovazione in vista dell’800° anniversario di San Francesco","post_date":"2025-11-05T10:37:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762339069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500863\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] André Buldini[/caption]\r

\r

Six Senses ha nominato André Buldini cluster general manager per Six Senses Milano e Six Senses Roma.\r

\r

Buldini ha guidato l’apertura di hotel di punta all’interno dei portafogli Six Senses e Four Seasons, ricoprendo più recentemente il ruolo di direttore generale del Six Senses Douro Valley, consolidandone la posizione come uno dei principali ritiri benessere d’Europa. La sua competenza operativa, la padronanza interculturale e la passione per la creazione di esperienze per gli ospiti costituiscono la base delle sue ambizioni, mentre assume ora la responsabilità di due dei progetti europei più importanti del marchio.\r

Le strutture\r

Six Senses Milan – la cui apertura è prevista per la fine del 2026 – proporrà l’approccio distintivo del marchio, incentrato sul benessere. Situato in posizione perfetta su via Brera, di fronte alla Pinacoteca e a pochi passi dal Duomo, l’hotel offrirà 69 camere e suite, un bar panoramico con vista a 360 gradi, un ristorante gourmet e una Spa, tutti progettati per celebrare l’artigianato, la cultura e la creatività milanese.\r

\r

«Sono onorato di continuare questo percorso italiano conla catena alberghiera, ora alla guida delle due proprietà di Roma e di Milano. Come primo hotel urbano del brand, Six Senses Rome rappresenta una vera pietra miliare — un luogo dove la storia senza tempo e l’ospitalità consapevole si incontrano. Situato all’interno di un palazzo magnificamente restaurato, l’hotel riflette il nostro impegno verso la sostenibilità, il benessere e l’autenticità culturale. Assumere questo nuovo ruolo è allo stesso tempo una sfida professionale ispirante e un'opportunità per rafforzare il nostro legame con la Città Eterna».","post_title":"André Buldini nuovo cluster g.m. di Six Senses Milano e Roma","post_date":"2025-11-04T15:30:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762270202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412189\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi[/caption]\r

Gianni Rebecchi è stato confermato presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti, l’associazione che rappresenta le agenzie di viaggio e turismo aderenti al sistema Confesercenti. La riconferma alla guida dell’associazione è arrivata oggi a Roma, nel corso dell’Assemblea elettiva.\r

Nel ringraziare per la fiducia, Rebecchi ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel proseguire il percorso di tutela e valorizzazione delle imprese del settore: “Il turismo organizzato ha bisogno di regole chiare, certezza normativa e un quadro competitivo equo. Continueremo con determinazione il lavoro avviato per rafforzare la rappresentatività delle agenzie di viaggio e garantire condizioni adeguate a un comparto strategico per il Paese”.\r

Tra le priorità indicate, la normativa sui pacchetti turistici, la tutela delle agenzie nell’ambito dell’organizzazione dei viaggi di istruzione, il rafforzamento dei sistemi di garanzia e le politiche per l’innovazione: “Vogliamo accompagnare le imprese in tutte le sfide che le attendono, dalla transizione digitale al miglioramento della qualità dell’offerta, sostenendo il loro ruolo fondamentale nella filiera del turismo. Le agenzie sono un presidio professionale per viaggiatori e territori, un punto di riferimento qualificato per la sicurezza, l’informazione e la tutela del consumatore, oltre che una leva di sviluppo insostituibile per l’economia turistica nazionale”.","post_title":"Rebecchi riconfermato presidente di Assoviaggi","post_date":"2025-11-04T14:47:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762267640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«E' molto interessante che ci siano domande crescenti da parte di operatori per essere qui a Londra, al WTM, e che ci fa capire quanto sia importante il nostro Paese, quanto interesse susciti, naturalmente nel mondo anglosassone, che attualmente ci ospita, ma anche agli altri bacini turistici. Grazie naturalmente, al ministro Daniela Santanchè, che guida il turismo con grade visione, e all'ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini. », così Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit, ha introdotto la presentazione del Padiglione Italia organizzato da Enit al WTM di Londra.\r

\r

«Io sono onorata di essere qui a Londra - ha iniziato il ministro del turismo Daniela Santanchè -. Il mercato UK è il terzo per spesa turistica in Italia: Veneto, Lazio, Lombardia, Campania, Sardegna e Toscana le regioni più scelte. L’Italia si conferma regina del turismo europeo: +5,7% di presenze totali nelle strutture ricettive tra gennaio e luglio 2025, +10,4% se guardiamo esclusivamente a quelle internazionali; quasi 25 miliardi di euro dal turismo internazionale nel primo semestre (+5,9%) con un saldo della bilancia turistica dei primi sei mesi di 9,2 miliardi (in crescita del +6,5%); 105,5 milioni di passeggeri aeroportuali internazionali nei primi 8 mesi (cioè +7,4% rispetto al 2024) e una previsione di chiusura 2025 di 185 miliardi di euro di consumi turistici totali, con la spesa straniera in Italia che si stima a fine anno al +9,4% e quella domestica al +1,6%.»\r

\r

A tutto questo si accompagnano i dati positivi sull’occupazione (come dalle ultime rilevazioni WTTC) tra cui emergono donne e giovani: 1,34 milioni di posti di lavoro di occupazione femminile nel turismo (filiera diretta e indiretta) in crescita sul 2019 quando erano 1,28 milioni; 17,1% di occupazione ad alta retribuzione nel turismo sul totale dell'occupazione contro il 15,4% di media europea; riduzione della disoccupazione giovanile con 134.000 giovani impiegati direttamente nei viaggi e turismo.\r

\r

","post_title":"La forza del turismo italiano si conferma al WTM di Londra","post_date":"2025-11-04T14:14:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762265671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al WTM di Londra incontriamo Nello D'Auria, sindaco di Gragnano. \r

\r

«Come tutti sanno la Campania sta vivendo un momento positivo. Logicamente c'è il turismo, sul quale bisogna fare un discorso di accoglienza e di qualità. Per quanto riguarda il turismo a Gragnano, penso che abbiamo superato la fase di start up, e ci siamo posizionati in un sistema turistico definito. Del resto dal punto di vista geografico siamo molto avvantaggiati. A metà strada fra Napoli e Salerno, vicino Pompei , molto vicino alla penisola Sorrentina quindi alla costiera amalfitana. I dati sono tutti in crescita e ne siamo molti soddisfatti. Un altro punto che vorrei mettere in evidenza è questo: noi ci posizioniamo come la vera e propria capitale enogastronomica della regione Campania. Facciamo inltre leva sulle nostre bellezze naturali e sul turismo esperenziale che lega un prodotto a un territorio.\r

\r

E' molto interessante per esempio, coinvolgere il turismo anche sulla produzione della pasta, prodotti di panificazione, il vino, l'olio, il fior di latte».\r

\r

Ci sono idee e programmai per il 2026.\r

\r

«Noi abbiamo necessità di fare network fra territori omogenei. La nostra prima presenza al WTM ci fa capire l'importanza del nostro impegno aa proporci a livello internazionale.Naturalmente è solo il punto di partenza per allargare ancora l'interesse verso nuove destinazioni e nuovi bcini di flussi internazionali, senza mai dimenticare il turismo nostrano. Quindi stiamo sviluppando un'idea che tende ad allargare i margini ma sempre con attenzione al nostro territorio».","post_title":"D'Auria «Gragnano si apre al turismo internazionale, ma con grande attenzione al territorio»","post_date":"2025-11-04T13:52:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762264325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dat ha inaugurato ieri i primi collegamenti da Ancora verso Roma Fiumicino e Milano Linate: debutta così anche il brand del vettore danese appositamente dedicato alla continuità territoriale dallo scalo marchigiano - Dat Volidellemarche - che segna per l'aeroporto l’avvio di una nuova fase dopo tre anni iniziali difficili con operatori diversi.\r

\r

L’amministratore delegato di Ancona International Airport, Giorgio Buffa, ha dichiarato che lo scalo chiuderà l’anno intorno a 20.000 passeggeri sulle rotte di continuità e che, grazie alla puntualità del nuovo operatore, il bacino potrebbe salire a 28.000.\r

\r

L'operativo Dat prevede doppia frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì su Fiumicino e Linate; il martedì su Milano è prevista una sola rotazione al mattino. Il general manager per l’Italia, Luigi Vallero, spiega che Linate è pensato come collegamento “business” per chi deve andare e tornare in giornata, mentre Roma viene impostata come porta d’accesso al network mondiale e, in parallelo, via d’ingresso per raggiungere Ancona e le Marche.\r

\r

Nel bando era previsto anche un collegamento Ancona-Napoli nel fine settimana. La tratta, inizialmente assegnata a Volotea, è sfumata dopo la rinuncia della compagnia in assenza di Milano e Roma. Dat valuta ora di subentrare: Vallero sottolinea che l’aeromobile basato ad Ancona ha margini di impiego nei weekend e a metà giornata, per cui l’opzione è sul tavolo.\r

\r

Si è svolto intanto anche un incontro tra Dat e i vertici di Confindustria Ancona, del Sistema Confindustria Marche, dell’Aeroporto delle Marche, in cui si è discusso della possibilità di rimodulare gli orari, in particolare anticipando il volo su Milano a partire dall’inizio del nuovo anno, così da renderlo più funzionale ai viaggi di lavoro.\r

\r

Dat ha spiegato di essere al lavoro anche per stipulare accordi interlinea con diverse compagnie aeree: accordi che permetteranno in un futuro prossimo di utilizzare il volo su Roma come scalo, con la possibilità di imbarcare il bagaglio direttamente ad Ancona e ritirarlo a destinazione, semplificando così i collegamenti domestici e internazionali.","post_title":"Dat VolidelleMarche è operativa sulle rotte in ct da Ancona a Roma e Milano","post_date":"2025-11-04T12:16:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762258579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 10 novembre, nel Club Tunnel di Palazzo Doria, patrimonio Unesco dei Rolli genovesi, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione dei Blue Marina Awards, il riconoscimento dedicato ai migliori porti e approdi turistici italiani che si distinguono per sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, inclusività sociale, qualità dell’accoglienza turistica e sicurezza.\r

\r

Il programma prevede la visita esclusiva alle sale del palazzo, seguita dal convegno e dalla cerimonia di premiazione.\r

\r

A condurre la giornata sarà il direttore di Forbes e Nautica, Alessandro Mauro Rossi, insieme a Walter Vassallo, fondatore dei Blue Marina Awards, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le migliori esperienze di gestione portuale del paese e le nuove frontiere della sostenibilità applicata al mare.\r

\r

Durante la cerimonia verranno conferiti non solo i marchi di riconoscimento Blue Marina Awards 2025, ma anche premi speciali per un valore complessivo di decine di migliaia di euro, destinati a valorizzare progetti e iniziative che rappresentano modelli virtuosi di sviluppo sostenibile e innovazione nella portualità turistica. Tra i vari premi speciali si evidenziano: una wallbox fornita da Repower, un geoportale interattivo fornito da NeMea Sistemi, una campagna promozionale su MySea, un dispositivo innovativo Blue Gold per la gestione dei consumi idrici, una consulenza professionale in materia di efficienza idrica, offerta da AIDARA.\r

\r

I Blue Marina Awards, di cui l’Associazione Nazionale dei Porti e Approdi Turistici, Assonat-Confcommercio è il partner istituzionale e il RINA l’ente terzo di certificazione, giunti alla loro quarta edizione, si confermano come la principale iniziativa italiana dedicata ad accompagnare la portualità turistica in un percorso di valorizzazione e crescita in linea con gli obiettivi, politiche e strategie in tema di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, inclusività e sicurezza. Un’iniziativa che supporta porti e approdi turistici a poter meglio comprendere e affrontare le sfide e le esigenze del mercato della blue economy in continua evoluzione e poterne cogliere nuove opportunità.","post_title":"Blue Marina Awards 2025, a Genova la premiazione dei migliori porti ed approdi turistici","post_date":"2025-11-04T11:44:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762256686000]}]}}