La magia delle festività natalizie avvolge la Croazia, fra mercatini ed eventi sul mare Dai caratteristici mercatini alle celebrazioni sul mare, l’atmosfera natalizia avvolge la Croazia che presenta un ricco ventaglio di proposte a tema per le festività. “Sebbene la maggioranza di noi associ la Croazia al sole e al mare, la destinazione è magica in ogni stagione dell’anno. Offre cultura e intrattenimento, in inverno si ha l’imbarazzo della scelta tra molte attività, mostre, concerti e spettacoli teatrali oltre a feste di strada e balli in maschera” afferma Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia. La carrellata di proposte non può che prendere il via dalla capitale, Zagabria, che nel periodo dell’Avvento propone una vasta gamma di eventi e spettacoli che soddisferanno anche i più esigenti. L’Istria durante il periodo natalizio offre diverse manifestazioni che hanno luogo in quasi tutte le principali città: le strade e le piazze sono addobbate con magiche decorazioni luminose, il profumo del vin brulé e delle frittelle attirano tutti visitatori, mentre le numerose attività per i più piccoli e quelli un po’ più grandi si aggiungono alla magica atmosfera festiva. La città di Rovigno a dicembre si trasforma in una vera fiaba natalizia, dove le vostre passeggiate in città saranno arricchite da numerosi contenuti a tema come musica dal vivo, concerti e mostre. L’Avvento di Pola inizierà ufficialmente il 1° dicembre e durerà fino al 6 gennaio 2025: quest’anno, la manifestazione porta diverse novità interessanti, tra cui spicca una nuova location, l’Arena di Pola. L’atmosfera natalizia avvolge anche la regione del Quarnaro: l’Avvento più bello in riva al mare è la scelta migliore per il buon divertimento e le riunioni di famiglia durante questo periodo. Opatija tra dicembre e gennaio si trasforma in uno splendido paesaggio da fiaba con la sua bellezza senza tempo. Per chi vuole assaporare la magia di Natale in Dalmazia, fino al 2 gennaio 2025 la città di Zara si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie invernali, con concerti di Natale, seminari, spettacoli teatrali e tanti cibi gustosi. Imperdibili anche Spalato e Dubrovnik, che durante l’Avvento si trasformano con atmosfere uniche. Nella Croazia centrale Varaždin, la città degli angeli e antica capitale della Croazia, e Osijek, uno dei gioielli della Slavonia che vi offrirà l’Avvento indimenticabile. Condividi

