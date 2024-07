La Louisiana si affida a Interface per la rappresentanza in Italia La Louisiana ha scelto Interface Tourism Italy per la rappresentanza in Italia: un incarico che comprende attività di marketing e azioni rivolte agli operatori del settore, agenti e consulenti di viaggio, con l’obiettivo strategico di tracciare un più preciso posizionamento sul mercato, differenziandolo da quello dei competitor, e rafforzare concretamente la brand awareness della destinazione. “Questa nuova collaborazione va ad impreziosire il nostro portfolio clienti e mette ancor di più in luce la nostra expertise sul mercato statunitense, posizionandoci fra i maggiori esperti del territorio – commenta Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy. L’incarico rappresenta per noi una sfida entusiasmante e cercheremo di rafforzare la conoscenza della destinazione nell’immaginario degli italiani; l’obiettivo è quello di posizionare la Louisiana come destinazione target per i viaggiatori italiani, accrescere la consapevolezza del territorio e ispirare i maggiori player nel mercato e media attraverso attività di marketing e comunicazione.” La Louisiana vanta una storia affascinante caratterizzata da una mescolanza culturale che si riflette nell’architettura, nella cucina, nella musica e nelle tradizioni dello stato. Le storiche piantagioni lungo il Mississippi e i musei a New Orleans e Baton Rouge offrono un viaggio indietro nel tempo, ma allo stesso tempo la destinazione è vibrante, accogliente e innovativa grazie ad un ricco calendario di festival, tra cui il Mardi Gras, e l’anima musicale jazz, blues e zydeco. Senza poi dimenticare la cucina creola: dai gumbo ai jambalaya, dai po’ boy ai beignet, ogni piatto racconta una storia di tradizione e passione culinaria. Condividi

