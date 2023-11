La Grecia totalizza oltre 22,6 mln di visitatori nei primi 8 mesi 2023 e supera i numeri del 2019 La Grecia ha raggiunto un nuovo record in termini di arrivi dall’inizio del 2023, nonostante la stagione estiva sia stata caratterizzata da un’ondata di caldo e diversi incendi. Buone notizie quindi per il comparto, che genera circa un quarto del Pil nazionale del Paese. Secondo le statistiche ufficiali pubblicate dalla Banca Centrale greca, tra gennaio e fine agosto, nel Paese sono arrivati 22,65 milioni di visitatori, pari ad una crescita del 18,4% rispetto all’anno scorso. Il numero di turisti dei primi otto mesi dell’anno ha anche superato il record stabilito nel 2019, ultimo periodo pre pandemia, che aveva totalizzato 21,84 milioni di visitatori. Quest’anno i turisti americani hanno fatto registrare il più grande balzo in avanti, con un aumento del 50,3% ad agosto rispetto allo stesso periodo del 2022. Condividi

