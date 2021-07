La Grecia aggiorna le norme del Plf: il QR code arriva con l’invio del modulo

La Grecia aggiorna le norme relative al Plf: come comunicato dall‘Ente nazionale ellenico per il turismo, “da ieri sera il QR code arriva direttamente con l’invio del modulo Plf che devono compilare tutti i viaggiatori prima di recarsi in Grecia attraverso il sito https://travel.gov.gr/#/

Inoltre – prosegue la nota dell’ente – da oggi la regola delle 24 ore per la compilazione del Plf non verrà più applicata“.

Le nuove norme tentano di agevolare l’iter che tutti i turisti sono tenuti a osservare per entrare in Grecia, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto anche diversi viaggiatori in partenza dall’Italia. L’obiettivo del Passenger Locator Form, ricordiamo, è quello di facilitare il tracciamento dei contatti – attraverso la raccolta dati – nel caso in cui i passeggeri siano stati esposti a una malattia infettiva durante il viaggio a bordo di nave, aereo, treno, autobus o auto.