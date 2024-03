La Giordania su due ruote in vetrina alla Fiera del cicloturismo di Bologna, dal 5 al 7 aprile La Giordania porta in primo piano la proprio offerta per gli appassionati delle due ruote alla Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist a Bologna da venerdì 5 a domenica 7 aprile. La partecipazione del Jordan Tourism Board e dei tour operator Jordan Geography e Ashtar Tour al più grande evento in Italia interamente dedicato ai viaggi in bicicletta è un invito a esplorare le meraviglie del Regno Hashemita attraverso un’esperienza immersiva, con un approccio sostenibile a contatto con il territorio e le sue tradizioni. Fiore all’occhiello di questa proposta è senza dubbio il Jordan Bike Trail, un percorso ciclabile di 730 km che attraversa il paese da nord a sud, collegando Umm Qays, la biblica Gadara, alle spiagge di Aqaba sul mar Rosso. Questo itinerario si distingue per la sua varietà, offrendo ai ciclisti l’opportunità di attraversare paesaggi molto diversi, dalle colline punteggiate di ulivi e fattorie del nord, ai maestosi canyon vicino al mar Morto, fino a Petra e al deserto del Wadi Rum, prima di concludersi nella località balneare di Aqaba. Il sito ufficiale del percorso raccoglie dettagliati itinerari, tappa per tappa, fornendo dati su distanza, dislivello e tempi di percorrenza stimati, per pianificare al meglio l’avventura. Per coloro che preferiscono un’esperienza meno impegnativa, è possibile selezionare sul sito del Jordan Bike Trail segmenti più brevi del percorso, ideali per esplorazioni di durata variabile, dal weekend lungo alla settimana. Queste sezioni più brevi permettono di godere delle parti più spettacolari e accessibili del percorso, come il tratto da Karak ad Aqaba, che attraversa alcuni dei paesaggi più straordinari del percorso con dislivelli più gestibili, rendendolo perfetto per un’avventura di una settimana con incluso un giorno di pausa a Petra.

Fiore all'occhiello di questa proposta è senza dubbio il Jordan Bike Trail, un percorso ciclabile di 730 km che attraversa il paese da nord a sud, collegando Umm Qays, la biblica Gadara, alle spiagge di Aqaba sul mar Rosso. Questo itinerario si distingue per la sua varietà, offrendo ai ciclisti l'opportunità di attraversare paesaggi molto diversi, dalle colline punteggiate di ulivi e fattorie del nord, ai maestosi canyon vicino al mar Morto, fino a Petra e al deserto del Wadi Rum, prima di concludersi nella località balneare di Aqaba. Il sito ufficiale del percorso raccoglie dettagliati itinerari, tappa per tappa, fornendo dati su distanza, dislivello e tempi di percorrenza stimati, per pianificare al meglio l'avventura. Per coloro che preferiscono un'esperienza meno impegnativa, è possibile selezionare sul sito del Jordan Bike Trail segmenti più brevi del percorso, ideali per esplorazioni di durata variabile, dal weekend lungo alla settimana. Queste sezioni più brevi permettono di godere delle parti più spettacolari e accessibili del percorso, come il tratto da Karak ad Aqaba, che attraversa alcuni dei paesaggi più straordinari del percorso con dislivelli più gestibili, rendendolo perfetto per un'avventura di una settimana con incluso un giorno di pausa a Petra. 