La Giamaica punta ad ampliare la proposta turistica di lusso Focus verso il turismo up-scale: è questo uno degli obiettivi prioritari di Edmund Bartlett, ministero del turismo della Giamaica (nella foto). “Ci stiamo muovendo per posizionare il settore dell’ospitalità in modo da attrarre piani di sviluppo più lussuosi, come ad esempio il Montego Bay Pinnacle, progetto da 450 milioni di dollari, attualmente in costruzione sulla costa occidentale della città” ha affermato il ministro, in occasione di una conferenza di riferimento sullo sviluppo immobiliare. E ancora: “Ci concentreremo sul turismo di lusso come parte fondamentale della differenziazione dell’esperienza di viaggio giamaicana”. La destinazione caraibica ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un totale di circa 3 milioni di visitatori: “Superare i 2 milioni di viaggiatori stopover e accogliere circa 3 milioni di visitatori totali dall’inizio del 2024 è un risultato notevole per la Giamaica. Inoltre, il settore turistico ha guadagnato circa 2,97 miliardi di dollari”. Intanto, la Giamaica si riconferma protagonista del turismo mondiale ai prestigiosi World Travel Awards 2024, conquistando quattro riconoscimenti: World’s Leading Cruise Destination 2024, Caribbean’s Leading Cruise Destination 2024, Caribbean’s Leading Cruise Port 2024 e Caribbean’s Leading Home Port 2024. “Questi riconoscimenti sono una testimonianza degli sforzi compiuti per rendere la Giamaica una destinazione unica nel suo genere – ha sottolineato Gregory Shervington, regional director Continental Europe del Jamaica Tourist Board -. Con nuove strutture ricettive e infrastrutture migliorate, ci impegniamo a offrire esperienze indimenticabili per ogni visitatore.” Condividi

