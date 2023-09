La Giamaica centra un’estate di entrate record: oltre 1,5 miliardi di dollari Estate da record per l’industria turistica della Giamaica che ha totalizzato entrate per oltre 1,5 miliardi di dollari e più di un milione di visitatori, tra cui 230.000 crocieristi. I dati sono quelli resi noti dal Ministro del Turismo Edmund Bartlett, che ha sottolineato come «alla fine di agosto il numero di visitatori complessivi sia salito a 2,7 milioni con un guadagno superiore ai 2,9 miliardi di dollari, pari ad un aumento del 16,2% rispetto al 2022». «Questa è la nostra migliore estate non solo dopo il Covid, ma a livello globale» ha dichiarato il ministro in occasione del lancio del Jamaica Product Exchange a Kingston, in corso dall’11 al 13 settembre. La destinazione caraibica nel 2022 ha ospitato 3,3 milioni di visitatori e ha guadagnato circa 3,7 miliardi di dollari, mentre le proiezioni per il 2024 parlano di guadagni di 4,1 miliardi di dollari. Nel 2019 i guadagni si erano attestati a quota 3,64 miliardi di dollari. Il programma del Japex include anche l’Hosted New Buyer del Jamaica Tourist Board che dovrebbe garantire la partecipazione di diverse nuove compagnie aeree e fornitori chiave per incentivare nuovi flussi turistici e creare opportunità di partnership dall’Europa orientale, India e America Latina. «Ciò è in linea con i nostri sforzi strategici per attingere a nuovi mercati per attirare più visitatori e aumentare i nostri guadagni. Questi nuovi mercati rappresentano anche un enorme potenziale turistico in termini di posti di lavoro e investimenti. Con oltre 200 delegati tra cui acquirenti e fornitori, 20 paesi e una forte rappresentanza mediatica internazionale quest’anno, Japex segnala rinnovata speranza e ottimismo per nuovi affari e visibilità positiva» ha sottolineato Bartlett. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Estate da record per l'industria turistica della Giamaica che ha totalizzato entrate per oltre 1,5 miliardi di dollari e più di un milione di visitatori, tra cui 230.000 crocieristi. I dati sono quelli resi noti dal Ministro del Turismo Edmund Bartlett, che ha sottolineato come «alla fine di agosto il numero di visitatori complessivi sia salito a 2,7 milioni con un guadagno superiore ai 2,9 miliardi di dollari, pari ad un aumento del 16,2% rispetto al 2022». «Questa è la nostra migliore estate non solo dopo il Covid, ma a livello globale» ha dichiarato il ministro in occasione del lancio del Jamaica Product Exchange a Kingston, in corso dall'11 al 13 settembre. La destinazione caraibica nel 2022 ha ospitato 3,3 milioni di visitatori e ha guadagnato circa 3,7 miliardi di dollari, mentre le proiezioni per il 2024 parlano di guadagni di 4,1 miliardi di dollari. Nel 2019 i guadagni si erano attestati a quota 3,64 miliardi di dollari. Il programma del Japex include anche l'Hosted New Buyer del Jamaica Tourist Board che dovrebbe garantire la partecipazione di diverse nuove compagnie aeree e fornitori chiave per incentivare nuovi flussi turistici e creare opportunità di partnership dall'Europa orientale, India e America Latina. «Ciò è in linea con i nostri sforzi strategici per attingere a nuovi mercati per attirare più visitatori e aumentare i nostri guadagni. Questi nuovi mercati rappresentano anche un enorme potenziale turistico in termini di posti di lavoro e investimenti. Con oltre 200 delegati tra cui acquirenti e fornitori, 20 paesi e una forte rappresentanza mediatica internazionale quest'anno, Japex segnala rinnovata speranza e ottimismo per nuovi affari e visibilità positiva» ha sottolineato Bartlett. [post_title] => La Giamaica centra un'estate di entrate record: oltre 1,5 miliardi di dollari [post_date] => 2023-09-12T12:54:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694523282000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451990 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Romantik Hotels & Restaurants espande la sua rete. Entra infatti nel gruppo il Romantik Hotel Verwall di Gaschurn/Montfon. Dopo i quattro nuovi hotel in Germania, una struttura a Maiorca e un hotel nei Paesi Bassi, quest'anno Romantik può vantare una crescita anche in Austria. «Stiamo espandendo costantemente la nostra rete anche in Austria - ha dichiarato il CEO Thomas Edelkamp - e siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti il Romantik Hotel Verwall: un altro luogo straordinario. Il Montafon completa perfettamente il nostro portfolio Romantik ed è un vero arricchimento». «Per noi, Romantik non è solo un partner - ha aggiunto il patron Hajo Krüger - ma anche un marchio di qualità che garantisce agli ospiti la migliore esperienza in un'atmosfera calorosa e accogliente. Poiché questo si allinea completamente con la nostra filosofia, abbiamo scelto di collaborare con loro. Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti momenti di felicità speciali attraverso l'unicità, l'originalità e la cucina di alta qualità». Situato tra le catene montuose di Verwall, Silvretta e Rätikon, il Romantik Hotel Verwall rappresenta un punto di partenza ideale per escursioni in estate e per le vacanze sulla neve in inverno. Un appuntamento clou dell'anno è poi la classica gara di auto d'epoca Silvretta Classic Rallye, che si svolge in luglio e il cui percorso passa direttamente davanti al Romantik Hotel Verwall. Nel Romantik Hotel Verwall, gli ospiti possono gustare la cucina tipica della Vorarlberg con prodotti stagionali locali e ricette innovative di alto livello. Lo chef Kai Horitzky crea fresche composizioni (originali accostamenti) con passione ed impegno. Fedele alla sua filosofia, i clienti possono godere di deliziosi menu a più portate con il perfetto abbinamento di vini, esplorando la diversità dei prodotti locali con un tocco di fantasia. L'AlpinaVital SPA nel Romantik Hotel Verwall invita a rilassarsi e a godersi un momento di tranquillità. La piscina interna riscaldata e numerosi trattamenti benessere, come massaggi o trattamenti cosmetici, completano l'offerta benessere del Romantik Hotel Verwall. ­ [post_title] => Romantik Hotels rafforza la rete in Austria, entra il Verwall nelle strutture premium [post_date] => 2023-09-12T12:31:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694521887000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sei giorni e cinque notti di allenamento del mindset per conoscersi e raggiungere il massimo dalle proprie capacità, facendo leva non solo sulla preparazione fisica e su un corretto metabolismo, ma anche su mente, emozioni e soft skills. La Sport Cruise di Going e la Pelle Azzurra fissa le nuove date d’autunno: la crociera con mental coach e atleti olimpici e paralimpici salpa il 25 ottobre da Genova a bordo della Msc Fantasia per far rotta sulla Spagna e rientrare il 30 ottobre 2023. «Mente, emozioni e soft skills pesano dal 40 all’85% sul risultato finale di una gara – argomenta Sara Haeuptli, co-fondatrice della onlus la Pelle Azzurra, counselor relazionale e coach professionista -: la gestione dell’emotività, così come la preparazione della mentalità alla competizione costituiscono i tre quarti dell’opera». Progetto della linea di prodotto Going4Cruise, Sport Cruise è una crociera tematica rivolta a chi voglia migliorare il proprio approccio al raggiungimento degli obiettivi in ambito sportivo, professionistico, amatoriale e agonistico, ma anche manageriale e durante un percorso di studio. Il programma prevede la partecipazione di una nutrita lista di sportivi professionisti, coinvolti durante le lezioni d’aula. : «Quando si parla di prestazione sportiva automaticamente si tende a pensare alla mera prestazione fisica – spiega per esempio Katia Aire, cinquantenne atleta paralimpica del nuoto e di handbike, bronzo a Tokyo 2020 -. Tuttavia, corpo, mente ed emozioni sono parti indissolubilmente legate, a tal punto da rendere le prime degli acceleratori di risultati o scogli insormontabili. Impareremo a utilizzarli a nostro vantaggio». Complessivamente, i training d’aula saranno di due giornate: il 26 e il 29 ottobre, più la full immersion serale del giorno della partenza (il 25 ottobre). Oltre a Katia Aire, gli atleti presenti durante la crociera, salvo convocazioni di gare nazionali, saranno Ivan Territo, campione italiano Paraduathlon; Fabrizio Pagani, sei world record in apnea dinamica diversamente abili; Giada Andreutti, national team Olimpiadi Pechino 2022 in bob singolo e doppio; Veronica Frosi, atleta paralimpica vicecampionessa italiana di crono nell'handbike e la più giovane handbiker in Europa (prima gara con la maglia azzurra e podio in Coppa del mondo di paraciclismo 2023); Sara Brogiato, maratoneta piemontese con alcune presenze in nazionale per le gare Cross Europei, Mezza maratona mondiale, Coppa Europa 10mila; Annalisa Cozzarini, vogatrice titolo italiano National Team Coastalrowing; Cristina Nuti, triatleta, prima donna al mondo affetta da sclerosi multipla a completare un Ironman. [post_title] => Torna la Sport Cruise di Going: si parte da Genova il 25 ottobre [post_date] => 2023-09-12T10:06:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694513167000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lisa Nincheri è la nuova corporate director of revenue strategy & distribution di Bluserena. Si occuperà di prevedere la domanda di mercato, garantire strategie di vendita efficaci, creare strategie di overselling e ottimizzare i canali di distribuzione, mettendo a servizio del gruppo in continua espansione un’expertise invidiabile. Lisa Nincheri vanta infatti una solida esperienza nell’area revenue, maturata dal 2005 in Starhotels dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel dipartimento corporate del gruppo. Dal 2020, come area director of revenue management – Central Italy, è stata responsabile di sette proprietà a 4 e 5 stelle, dedicando particolare attenzione all’average daily rate increase e definendo un piano strategico condiviso che ha portato a ottimi risultati e a un notevole implemento in termini di budget. “Credo nella forza della positività e mi sforzo sempre di trovare il lato favorevole in ogni situazione - commenta la stessa Lisa Nincheri -. Mi piace interagire con le persone e credo nel potere della collaborazione e del lavoro di squadra, elementi fondanti del management di Bluserena. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio insieme”. [post_title] => Lisa Nincheri nuova corporate director of revenue strategy & distribution di Bluserena [post_date] => 2023-09-12T09:52:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694512329000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto di Napoli è entrato nella top 5 degli aeroporti al Routes World Awards per la categoria 10-25 milioni di passeggeri. Oltre allo scalo partenopeo, nella top 5 degli aeroporti nella categoria 10-25 milioni di passeggeri, sono presenti gli aeroporti di Bruxelles, Praga, Budapest e Fukuoka. Gli aeroporti vengono selezionati dai massimi vertici delle compagnie aeree, secondo i seguenti criteri: strategia di sviluppo sostenibile del network di rotte; supporto di marketing e partnership con i vettori; risultati ed efficacia della strategia commerciale; campagne di marketing innovative “Siamo riconoscenti ai nostri partners per averci votato e orgogliosi dell’enorme lavoro fatto per connettere Napoli al resto del mondo - ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, la società di gestione di Capodichino -. Essere nella short list del World Routes Award significa riconoscere la professionalità di Gesac nel costruire relazioni redditizie e consolidate con le compagnie aeree e getta le basi per l’incremento del portfolio clienti e dell’offerta voli per il sistema aeroportuale campano, imperniato sugli scali di Napoli e Salerno”. [post_title] => Napoli: l'aeroporto debutta nella top 5 dei Routes World Awards [post_date] => 2023-09-12T09:15:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694510147000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451939 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Laurent Donceel è stato nominato vicedirettore generale di Airlines for Europe. Entrato in A4E nel 2016, in qualità di vicedirettore generale Donceel (nella foto) offrirà una guida strategica al Comitato esecutivo dell'associazione e collaborerà con il managing director Ourania Georgoutsakou per rafforzare e migliorare la visibilità e la voce di Airlines for Europe. Forte l'impegno sui temi della sostenibilità con l'obiettivo, per i membri dell'associazione, di continuare ad accelerare i loro sforzi per raggiungere le zero emissioni nette in linea con l'iniziativa Destination 2050. "Ho avuto il piacere di vedere in prima persona come A4E sia cresciuta fino a diventare la principale associazione di categoria delle compagnie aeree in Europa e sono entusiasta di questo nuovo capitolo del suo sviluppo - ha commentato Donceel -. Non vedo l'ora di assumere maggiori responsabilità per la direzione strategica di A4E e, insieme al managing director Ourania e al più ampio team di A4E, sono fiducioso che potremo continuare a essere un forte e rispettato avvocato per i nostri membri a Bruxelles e in tutta Europa". [post_title] => Airlines for Europe: Laurent Donceel nominato vicedirettore generale [post_date] => 2023-09-11T14:42:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694443347000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451921 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kagi Maldives e Furaveri Island Resort & Spa sono le due proposte a 5 stelle di Gastaldi Holidays per una vacanza detox, a cellulari spenti e vista sulla barriera corallina e sulle notti stellate. Le Maldive sono infatti il rifugio da sempre ambito da chi desidera staccare la spina e immergersi nella natura, godendo dei piaceri più semplici: passeggiate sulla sabbia bianca, tuffi tra pesci multicolori e aperitivi al tramonto scrutando l’orizzonte. A Malè Nord, a soli 15 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana, su un atollo di 40 mila metri quadrati e 691 metri di sabbia bianchissima sorge il Kagi Maldives: un resort consigliato da Gastaldi Holidays dove poter trascorrere momenti di profondo relax, riscoprendo i piccoli piaceri della vita. Qui le architetture maldiviane di pregio si sposano con un design contemporaneo, minimale e raffinato. Il benessere e la privacy sono garantiti e il servizio è attento e premuroso. Oltre ai tre ristoranti e ai tre bar, il fiore all’occhiello del resort è il centro benessere sospeso sul mare, che propone trattamenti olistici per ritrovare il ritmo e la riconnessione tra corpo, anima e mente. Nell’atollo di Raa, a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale, il to genovese propone invece il Furaveri Island Resort & Spa: un complesso di recente apertura realizzato nel pieno rispetto della natura. Immersa in giardini tropicali, la struttura dispone di sei tipologie di camere, due ristoranti e un bar. La spa offre un approccio olistico al benessere, lavorando su corpo, mente e spirito attraverso trattamenti d’ispirazione tradizionale asiatica e maldiviana abbinati a pratiche curative ayurvediche e alla cucina sana. [post_title] => Gastaldi Holidays: vacanze detox al Kagi Maldives e al Furaveri Island [post_date] => 2023-09-11T12:53:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694436807000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La novità era già nota dallo scorso giugno, da quando il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, aveva presentato proprio a Firenze le cinque new entry VRetreats della prima parte dell'anno. Ma ora arriva l'ufficializzazione del rebranding della struttura toscana: il Tornabuoni, già parte di The Unbound Collection by Hyatt, è entrato a far parte della collezione lusso della divisione alberghiera del gruppo. Situata in uno degli edifici più antichi di Firenze, simbolo di pregio e fascino sin dal tredicesimo secolo, realizzata dalla famiglia Bombeni e poi passata alla famiglia inglese Minerbetti, discendente dei Becket, la struttura oggi presenta uno stile che rievoca il Rinascimento. Un luogo dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto per soggiornarvi: Henry James, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, la famiglia Agnelli e Barbara Bush, solo per citarne alcuni. Situato in una posizione strategica, all’incrocio della storica via de’ Tornabuoni, di piazza Santa Trinità e di via del Parione, l'hotel dispone di 62 camere e suite curate dall’interior designer Andrea Auletta. La proposta culinaria si declina in quattro spazi differenti, inclusa una terrazza, e una cantina polivalente. Al piano terra il ristorante Il Magnifico celebra i sapori della tradizione gastronomica toscana mentre Il Magnifico Cafè è l'ideale per chi è alla ricerca di una cucina ispirata ai bistrot, abbinata a un buon bicchiere di vino o cocktail dal sapore internazionale. Al quarto piano la Butterfly Terrace, aperta anche al pubblico esterno, è la scelta perfetta per chi desidera bere qualcosa ammirando i tetti di Firenze e la cupola del Brunelleschi, mentre il Lucie Gourmet Restaurant è il fine dining, di prossima apertura, che si contraddistingue sia per la cucina tradizionale italiana sia per quella più internazionale. Per gli amanti del buon vino, La Cave, la cantina al piano meno uno vanta una collezione unica di bottiglie di vino italiane e champagne francesi, con la possibilità di organizzare degustazioni, così come eventi e cene private. Tra gli altri servizi a disposizione degli ospiti, il concierge 24 ore su 24, una piccola cantina a disposizione in ogni suite per gustare una selezione di vini e una palestra completamente attrezzata, con la possibilità di allenarsi con un personal trainer o prendere parte a sessioni private di yoga. [post_title] => VRetreats ufficializza la new entry Tornabuoni di Firenze [post_date] => 2023-09-11T12:40:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694436030000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Boscareto Resort & Spa di Serralunga d’Alba, dopo la ristrutturazione, torna ad accogliere i suoi ospiti in queste settimane, con una lunga lista di novità, dalle camere, ai giardini, al ristorante gastronomico, che lo rendono un indirizzo nuovo e unico nel panorama dell’ospitalità luxury in Langa. Il filo conduttore è un lusso consolidato, capace di offrire relax profondo e comfort assoluto, unito a una ristrutturazione che ha messo la natura, il paesaggio e il territorio al centro di ogni elemento di nuova concezione. La riapertura è anche l’occasione per annunciare il nuovo direttore, Marco Filippi, che lascia il suo incarico all’Hotel de Russie di Roma – Gruppo Rocco Forte e torna nelle Langhe, da dove proviene la sua famiglia e dove ha lavorato per molti anni. «Sono particolarmente felice di tornare a lavorare in questa parte del Piemonte – spiega il direttore - divenuta in questi ultimi anni una meta di spicco nel panorama del lusso internazionale. Sono consapevole degli importanti investimenti realizzati dalla famiglia Dogliani nella rivisitazione del Resort, e il mio obiettivo sarà farlo diventare ancora di più la destinazione preferita di questo meraviglioso territorio». Una parte importante della ristrutturazione ha riguardato la rimodulazione di spazi preesistenti, dai quali sono derivate dieci nuove camere. Di queste, due grandi suite, di cui una con corner cucina a scomparsa, due junior suite e una deluxe al primo piano e cinque roof top junior suite con meravigliosi terrazzi affacciati sulle colline al piano mansardato. Le 39 camere già esistenti sono state rinnovate e reinterpretate mantenendo intatto il loro spirito originario. Fra le novità più importanti alla riapertura, il ristorante gastronomico La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti. Gli ospiti de Il Boscareto Resort & Spa troveranno inoltre un nuovo suggestivo giardino nella zona ricevimento, prima adibita a parcheggio, frutto di una grande opera volta a mettere in risalto la natura togliendo completamente le automobili dalla visuale. Per ottenere questo risultato è stato costruito un grande garage sotterraneo capace di ospitare 63 automobili, Le novità proseguono all’ingresso del Resort, con un’area lobby rimodulata e ampliata, e con gli ambienti del Bistrot Sunsì, anch’essi rivisitati negli arredi, nei tessuti e nella distribuzione degli spazi. Rimangono immutati invece alcuni fra gli ambienti più amati del Resort, come la Sala delle acque e la Spa, e gli spazi funzionali, dedicati a eventi e meeting. Valentina Dogliani, padrona di casa de Il Boscareto Resort & Spa, racconta: «Siamo molto felici del risultato di questa profonda rivisitazione del Resort. Abbiamo lavorato a lungo, passato in esame ogni ambiente e ogni aspetto della struttura, con l’obiettivo di mantenere tutti i punti di forza e le caratteristiche più apprezzate e, contestualmente, di sviluppare una nuova esperienza Boscareto, attuale, personalizzata, unica. Oggi torniamo ad accogliere i nostri amati ospiti con l’entusiasmo e l’energia della prima apertura». [post_title] => Boscareto Resort dopo la ristrutturazione presenta il nuovo direttore, Marco Filippi [post_date] => 2023-09-11T12:20:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694434839000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la giamaica centra unestate di entrate record oltre 15 miliardi di dollari" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3315,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate da record per l'industria turistica della Giamaica che ha totalizzato entrate per oltre 1,5 miliardi di dollari e più di un milione di visitatori, tra cui 230.000 crocieristi. I dati sono quelli resi noti dal Ministro del Turismo Edmund Bartlett, che ha sottolineato come «alla fine di agosto il numero di visitatori complessivi sia salito a 2,7 milioni con un guadagno superiore ai 2,9 miliardi di dollari, pari ad un aumento del 16,2% rispetto al 2022».\r

\r

«Questa è la nostra migliore estate non solo dopo il Covid, ma a livello globale» ha dichiarato il ministro in occasione del lancio del Jamaica Product Exchange a Kingston, in corso dall'11 al 13 settembre.\r

\r

La destinazione caraibica nel 2022 ha ospitato 3,3 milioni di visitatori e ha guadagnato circa 3,7 miliardi di dollari, mentre le proiezioni per il 2024 parlano di guadagni di 4,1 miliardi di dollari. Nel 2019 i guadagni si erano attestati a quota 3,64 miliardi di dollari.\r

\r

Il programma del Japex include anche l'Hosted New Buyer del Jamaica Tourist Board che dovrebbe garantire la partecipazione di diverse nuove compagnie aeree e fornitori chiave per incentivare nuovi flussi turistici e creare opportunità di partnership dall'Europa orientale, India e America Latina.\r

\r

«Ciò è in linea con i nostri sforzi strategici per attingere a nuovi mercati per attirare più visitatori e aumentare i nostri guadagni. Questi nuovi mercati rappresentano anche un enorme potenziale turistico in termini di posti di lavoro e investimenti. Con oltre 200 delegati tra cui acquirenti e fornitori, 20 paesi e una forte rappresentanza mediatica internazionale quest'anno, Japex segnala rinnovata speranza e ottimismo per nuovi affari e visibilità positiva» ha sottolineato Bartlett.","post_title":"La Giamaica centra un'estate di entrate record: oltre 1,5 miliardi di dollari","post_date":"2023-09-12T12:54:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694523282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Romantik Hotels & Restaurants espande la sua rete. Entra infatti nel gruppo il Romantik Hotel Verwall di Gaschurn/Montfon.\r

Dopo i quattro nuovi hotel in Germania, una struttura a Maiorca e un hotel nei Paesi Bassi, quest'anno Romantik può vantare una crescita anche in Austria. «Stiamo espandendo costantemente la nostra rete anche in Austria - ha dichiarato il CEO Thomas Edelkamp - e siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti il Romantik Hotel Verwall: un altro luogo straordinario. Il Montafon completa perfettamente il nostro portfolio Romantik ed è un vero arricchimento».\r

\r

«Per noi, Romantik non è solo un partner - ha aggiunto il patron Hajo Krüger - ma anche un marchio di qualità che garantisce agli ospiti la migliore esperienza in un'atmosfera calorosa e accogliente. Poiché questo si allinea completamente con la nostra filosofia, abbiamo scelto di collaborare con loro. Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti momenti di felicità speciali attraverso l'unicità, l'originalità e la cucina di alta qualità».\r

\r

Situato tra le catene montuose di Verwall, Silvretta e Rätikon, il Romantik Hotel Verwall rappresenta un punto di partenza ideale per escursioni in estate e per le vacanze sulla neve in inverno.\r

\r

Un appuntamento clou dell'anno è poi la classica gara di auto d'epoca Silvretta Classic Rallye, che si svolge in luglio e il cui percorso passa direttamente davanti al Romantik Hotel Verwall.\r

\r

Nel Romantik Hotel Verwall, gli ospiti possono gustare la cucina tipica della Vorarlberg con prodotti stagionali locali e ricette innovative di alto livello. Lo chef Kai Horitzky crea fresche composizioni (originali accostamenti) con passione ed impegno. Fedele alla sua filosofia, i clienti possono godere di deliziosi menu a più portate con il perfetto abbinamento di vini, esplorando la diversità dei prodotti locali con un tocco di fantasia.\r

\r

\r

\r

L'AlpinaVital SPA nel Romantik Hotel Verwall invita a rilassarsi e a godersi un momento di tranquillità. La piscina interna riscaldata e numerosi trattamenti benessere, come massaggi o trattamenti cosmetici, completano l'offerta benessere del Romantik Hotel Verwall.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotels rafforza la rete in Austria, entra il Verwall nelle strutture premium","post_date":"2023-09-12T12:31:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694521887000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sei giorni e cinque notti di allenamento del mindset per conoscersi e raggiungere il massimo dalle proprie capacità, facendo leva non solo sulla preparazione fisica e su un corretto metabolismo, ma anche su mente, emozioni e soft skills. La Sport Cruise di Going e la Pelle Azzurra fissa le nuove date d’autunno: la crociera con mental coach e atleti olimpici e paralimpici salpa il 25 ottobre da Genova a bordo della Msc Fantasia per far rotta sulla Spagna e rientrare il 30 ottobre 2023.\r

\r

«Mente, emozioni e soft skills pesano dal 40 all’85% sul risultato finale di una gara – argomenta Sara Haeuptli, co-fondatrice della onlus la Pelle Azzurra, counselor relazionale e coach professionista -: la gestione dell’emotività, così come la preparazione della mentalità alla competizione costituiscono i tre quarti dell’opera».\r

\r

Progetto della linea di prodotto Going4Cruise, Sport Cruise è una crociera tematica rivolta a chi voglia migliorare il proprio approccio al raggiungimento degli obiettivi in ambito sportivo, professionistico, amatoriale e agonistico, ma anche manageriale e durante un percorso di studio. Il programma prevede la partecipazione di una nutrita lista di sportivi professionisti, coinvolti durante le lezioni d’aula. : «Quando si parla di prestazione sportiva automaticamente si tende a pensare alla mera prestazione fisica – spiega per esempio Katia Aire, cinquantenne atleta paralimpica del nuoto e di handbike, bronzo a Tokyo 2020 -. Tuttavia, corpo, mente ed emozioni sono parti indissolubilmente legate, a tal punto da rendere le prime degli acceleratori di risultati o scogli insormontabili. Impareremo a utilizzarli a nostro vantaggio».\r

\r

Complessivamente, i training d’aula saranno di due giornate: il 26 e il 29 ottobre, più la full immersion serale del giorno della partenza (il 25 ottobre). Oltre a Katia Aire, gli atleti presenti durante la crociera, salvo convocazioni di gare nazionali, saranno Ivan Territo, campione italiano Paraduathlon; Fabrizio Pagani, sei world record in apnea dinamica diversamente abili; Giada Andreutti, national team Olimpiadi Pechino 2022 in bob singolo e doppio; Veronica Frosi, atleta paralimpica vicecampionessa italiana di crono nell'handbike e la più giovane handbiker in Europa (prima gara con la maglia azzurra e podio in Coppa del mondo di paraciclismo 2023); Sara Brogiato, maratoneta piemontese con alcune presenze in nazionale per le gare Cross Europei, Mezza maratona mondiale, Coppa Europa 10mila; Annalisa Cozzarini, vogatrice titolo italiano National Team Coastalrowing; Cristina Nuti, triatleta, prima donna al mondo affetta da sclerosi multipla a completare un Ironman.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Torna la Sport Cruise di Going: si parte da Genova il 25 ottobre","post_date":"2023-09-12T10:06:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694513167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lisa Nincheri è la nuova corporate director of revenue strategy & distribution di Bluserena. Si occuperà di prevedere la domanda di mercato, garantire strategie di vendita efficaci, creare strategie di overselling e ottimizzare i canali di distribuzione, mettendo a servizio del gruppo in continua espansione un’expertise invidiabile.\r

\r

Lisa Nincheri vanta infatti una solida esperienza nell’area revenue, maturata dal 2005 in Starhotels dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel dipartimento corporate del gruppo. Dal 2020, come area director of revenue management – Central Italy, è stata responsabile di sette proprietà a 4 e 5 stelle, dedicando particolare attenzione all’average daily rate increase e definendo un piano strategico condiviso che ha portato a ottimi risultati e a un notevole implemento in termini di budget.\r

\r

“Credo nella forza della positività e mi sforzo sempre di trovare il lato favorevole in ogni situazione - commenta la stessa Lisa Nincheri -. Mi piace interagire con le persone e credo nel potere della collaborazione e del lavoro di squadra, elementi fondanti del management di Bluserena. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio insieme”.","post_title":"Lisa Nincheri nuova corporate director of revenue strategy & distribution di Bluserena","post_date":"2023-09-12T09:52:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694512329000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto di Napoli è entrato nella top 5 degli aeroporti al Routes World Awards per la categoria 10-25 milioni di passeggeri. Oltre allo scalo partenopeo, nella top 5 degli aeroporti nella categoria 10-25 milioni di passeggeri, sono presenti gli aeroporti di Bruxelles, Praga, Budapest e Fukuoka.\r

Gli aeroporti vengono selezionati dai massimi vertici delle compagnie aeree, secondo i seguenti criteri: strategia di sviluppo sostenibile del network di rotte; supporto di marketing e partnership con i vettori; risultati ed efficacia della strategia commerciale; campagne di marketing innovative\r

“Siamo riconoscenti ai nostri partners per averci votato e orgogliosi dell’enorme lavoro fatto per connettere Napoli al resto del mondo - ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, la società di gestione di Capodichino -. Essere nella short list del World Routes Award significa riconoscere la professionalità di Gesac nel costruire relazioni redditizie e consolidate con le compagnie aeree e getta le basi per l’incremento del portfolio clienti e dell’offerta voli per il sistema aeroportuale campano, imperniato sugli scali di Napoli e Salerno”.","post_title":"Napoli: l'aeroporto debutta nella top 5 dei Routes World Awards","post_date":"2023-09-12T09:15:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694510147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Laurent Donceel è stato nominato vicedirettore generale di Airlines for Europe. Entrato in A4E nel 2016, in qualità di vicedirettore generale Donceel (nella foto) offrirà una guida strategica al Comitato esecutivo dell'associazione e collaborerà con il managing director Ourania Georgoutsakou per rafforzare e migliorare la visibilità e la voce di Airlines for Europe. Forte l'impegno sui temi della sostenibilità con l'obiettivo, per i membri dell'associazione, di continuare ad accelerare i loro sforzi per raggiungere le zero emissioni nette in linea con l'iniziativa Destination 2050.\r

\r

\"Ho avuto il piacere di vedere in prima persona come A4E sia cresciuta fino a diventare la principale associazione di categoria delle compagnie aeree in Europa e sono entusiasta di questo nuovo capitolo del suo sviluppo - ha commentato Donceel -. Non vedo l'ora di assumere maggiori responsabilità per la direzione strategica di A4E e, insieme al managing director Ourania e al più ampio team di A4E, sono fiducioso che potremo continuare a essere un forte e rispettato avvocato per i nostri membri a Bruxelles e in tutta Europa\".","post_title":"Airlines for Europe: Laurent Donceel nominato vicedirettore generale","post_date":"2023-09-11T14:42:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1694443347000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kagi Maldives e Furaveri Island Resort & Spa sono le due proposte a 5 stelle di Gastaldi Holidays per una vacanza detox, a cellulari spenti e vista sulla barriera corallina e sulle notti stellate. Le Maldive sono infatti il rifugio da sempre ambito da chi desidera staccare la spina e immergersi nella natura, godendo dei piaceri più semplici: passeggiate sulla sabbia bianca, tuffi tra pesci multicolori e aperitivi al tramonto scrutando l’orizzonte.\r

\r

A Malè Nord, a soli 15 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana, su un atollo di 40 mila metri quadrati e 691 metri di sabbia bianchissima sorge il Kagi Maldives: un resort consigliato da Gastaldi Holidays dove poter trascorrere momenti di profondo relax, riscoprendo i piccoli piaceri della vita. Qui le architetture maldiviane di pregio si sposano con un design contemporaneo, minimale e raffinato. Il benessere e la privacy sono garantiti e il servizio è attento e premuroso. Oltre ai tre ristoranti e ai tre bar, il fiore all’occhiello del resort è il centro benessere sospeso sul mare, che propone trattamenti olistici per ritrovare il ritmo e la riconnessione tra corpo, anima e mente.\r

\r

Nell’atollo di Raa, a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale, il to genovese propone invece il Furaveri Island Resort & Spa: un complesso di recente apertura realizzato nel pieno rispetto della natura. Immersa in giardini tropicali, la struttura dispone di sei tipologie di camere, due ristoranti e un bar. La spa offre un approccio olistico al benessere, lavorando su corpo, mente e spirito attraverso trattamenti d’ispirazione tradizionale asiatica e maldiviana abbinati a pratiche curative ayurvediche e alla cucina sana.\r

\r

","post_title":"Gastaldi Holidays: vacanze detox al Kagi Maldives e al Furaveri Island","post_date":"2023-09-11T12:53:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694436807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La novità era già nota dallo scorso giugno, da quando il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, aveva presentato proprio a Firenze le cinque new entry VRetreats della prima parte dell'anno. Ma ora arriva l'ufficializzazione del rebranding della struttura toscana: il Tornabuoni, già parte di The Unbound Collection by Hyatt, è entrato a far parte della collezione lusso della divisione alberghiera del gruppo.\r

\r

Situata in uno degli edifici più antichi di Firenze, simbolo di pregio e fascino sin dal tredicesimo secolo, realizzata dalla famiglia Bombeni e poi passata alla famiglia inglese Minerbetti, discendente dei Becket, la struttura oggi presenta uno stile che rievoca il Rinascimento. Un luogo dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto per soggiornarvi: Henry James, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, la famiglia Agnelli e Barbara Bush, solo per citarne alcuni.\r

\r

Situato in una posizione strategica, all’incrocio della storica via de’ Tornabuoni, di piazza Santa Trinità e di via del Parione, l'hotel dispone di 62 camere e suite curate dall’interior designer Andrea Auletta. La proposta culinaria si declina in quattro spazi differenti, inclusa una terrazza, e una cantina polivalente. Al piano terra il ristorante Il Magnifico celebra i sapori della tradizione gastronomica toscana mentre Il Magnifico Cafè è l'ideale per chi è alla ricerca di una cucina ispirata ai bistrot, abbinata a un buon bicchiere di vino o cocktail dal sapore internazionale. Al quarto piano la Butterfly Terrace, aperta anche al pubblico esterno, è la scelta perfetta per chi desidera bere qualcosa ammirando i tetti di Firenze e la cupola del Brunelleschi, mentre il Lucie Gourmet Restaurant è il fine dining, di prossima apertura, che si contraddistingue sia per la cucina tradizionale italiana sia per quella più internazionale. Per gli amanti del buon vino, La Cave, la cantina al piano meno uno vanta una collezione unica di bottiglie di vino italiane e champagne francesi, con la possibilità di organizzare degustazioni, così come eventi e cene private.\r

\r

Tra gli altri servizi a disposizione degli ospiti, il concierge 24 ore su 24, una piccola cantina a disposizione in ogni suite per gustare una selezione di vini e una palestra completamente attrezzata, con la possibilità di allenarsi con un personal trainer o prendere parte a sessioni private di yoga.","post_title":"VRetreats ufficializza la new entry Tornabuoni di Firenze","post_date":"2023-09-11T12:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694436030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Boscareto Resort & Spa di Serralunga d’Alba, dopo la ristrutturazione, torna ad accogliere i suoi ospiti in queste settimane, con una lunga lista di novità, dalle camere, ai giardini, al ristorante gastronomico, che lo rendono un indirizzo nuovo e unico nel panorama dell’ospitalità luxury in Langa.\r

\r

Il filo conduttore è un lusso consolidato, capace di offrire relax profondo e comfort assoluto, unito a una ristrutturazione che ha messo la natura, il paesaggio e il territorio al centro di ogni elemento di nuova concezione. La riapertura è anche l’occasione per annunciare il nuovo direttore, Marco Filippi, che lascia il suo incarico all’Hotel de Russie di Roma – Gruppo Rocco Forte e torna nelle Langhe, da dove proviene la sua famiglia e dove ha lavorato per molti anni. «Sono particolarmente felice di tornare a lavorare in questa parte del Piemonte – spiega il direttore - divenuta in questi ultimi anni una meta di spicco nel panorama del lusso internazionale. Sono consapevole degli importanti investimenti realizzati dalla famiglia Dogliani nella rivisitazione del Resort, e il mio obiettivo sarà farlo diventare ancora di più la destinazione preferita di questo meraviglioso territorio».\r

\r

Una parte importante della ristrutturazione ha riguardato la rimodulazione di spazi preesistenti, dai quali sono derivate dieci nuove camere. Di queste, due grandi suite, di cui una con corner cucina a scomparsa, due junior suite e una deluxe al primo piano e cinque roof top junior suite con meravigliosi terrazzi affacciati sulle colline al piano mansardato. Le 39 camere già esistenti sono state rinnovate e reinterpretate mantenendo intatto il loro spirito originario.\r

\r

Fra le novità più importanti alla riapertura, il ristorante gastronomico La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti.\r

\r

Gli ospiti de Il Boscareto Resort & Spa troveranno inoltre un nuovo suggestivo giardino nella zona ricevimento, prima adibita a parcheggio, frutto di una grande opera volta a mettere in risalto la natura togliendo completamente le automobili dalla visuale. Per ottenere questo risultato è stato costruito un grande garage sotterraneo capace di ospitare 63 automobili,\r

\r

Le novità proseguono all’ingresso del Resort, con un’area lobby rimodulata e ampliata, e con gli ambienti del Bistrot Sunsì, anch’essi rivisitati negli arredi, nei tessuti e nella distribuzione degli spazi.\r

\r

Rimangono immutati invece alcuni fra gli ambienti più amati del Resort, come la Sala delle acque e la Spa, e gli spazi funzionali, dedicati a eventi e meeting. Valentina Dogliani, padrona di casa de Il Boscareto Resort & Spa, racconta: «Siamo molto felici del risultato di questa profonda rivisitazione del Resort. Abbiamo lavorato a lungo, passato in esame ogni ambiente e ogni aspetto della struttura, con l’obiettivo di mantenere tutti i punti di forza e le caratteristiche più apprezzate e, contestualmente, di sviluppare una nuova esperienza Boscareto, attuale, personalizzata, unica. Oggi torniamo ad accogliere i nostri amati ospiti con l’entusiasmo e l’energia della prima apertura».","post_title":"Boscareto Resort dopo la ristrutturazione presenta il nuovo direttore, Marco Filippi","post_date":"2023-09-11T12:20:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694434839000]}]}}