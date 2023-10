La Germania rilancia su storia, natura, sport e una grande attenzione all’ambiente Il workshop Germania 2023, organizzato dall’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, ha presentato una destinazione che continua a rinnovarsi e offre, accanto al lascito della storia, tante testimonianze artistiche e la possibilità di vivere la natura, con uno sguardo alla salvaguardia dell’ambiente e alla sostenibilità (www.germany.travel/feel-good). «Questo evento è l’occasione per rafforzare la collaborazione economica e socio-culturale tra i nostri paesi» sottolinea Susanne Welter, Console Generale della Repubblica Federale di Germania. Un incontro favorito dal grande fascino che da sempre la Germania esercita sugli italiani. «Quest’estate la Germania è stata la quarta destinazione scelta in Italia, dopo Francia, Grecia e Spagna. – afferma Agata Marchetti, direttore ad interim dell’Entg – Il 2023 è iniziato con un trend positivo: fino a luglio abbiamo avuto una crescita del 38,7% con 2,250mila milioni di pernottamenti di italiani. Il viaggiatore-tipo ha un’età media di 42 anni, per il 39% viaggia con bambini sotto i 14 anni e proviene dalle regioni del nord-ovest, nord-est e centro Italia, ma anche da sud&isole quando aumentano i collegamenti. Il cliente italiano viaggia in Germania soprattutto per vacanze, ma sta crescendo il settore business. La durata media di un soggiorno è di 5/6 notti e le prenotazioni vengono fatte per il 94% online: è importante il ruolo informativo degli Open Data. Di tutto il volume dei turisti il 29% si rivolge ancora all’agenzia – offline o online – e l’87% dei viaggiatori italiani prenota in anticipo. Gli italiani che scoprono la Germania per il 58% dei casi diventano repeaters – conclude Marchetti – e ci ritornano fino a 4 volte». Si arriva in Germania soprattutto in aereo (grazie all’offerta di grandi scali come Düsseldorf e Francoforte), ma sta aumentando l’utilizzo dei treni e degli autobus. Gli italiani che amano la cultura e la storia troveranno una destinazione ricca e sfaccettata, che da quest’anno detiene 52 siti Unesco, celebra con diverse mostre i 250 anni dalla nascita del noto pittore romantico Caspar David Friedrich; rivela una Dresda completamente ricostruita; propone appassionanti crociere fluviali tra castelli e vigneti; guida il turista alla scoperta di città medievali e dei 460km della Romantische Strasse e tanto altro. La Germania è anche ideale per immergersi nella natura e vivere lo sport, in un percorso che avrà il suo culmine negli incontri di FIFA 2024, i campionati europei di calcio che si svolgeranno in 10 città tedesche dal 14 giugno al 14 luglio prossimi. Condividi

