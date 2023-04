La Germania crea un biglietto unico per mezzi di trasporto locali e regionali La Germania ha introdotto un biglietto mensile valido sui trasporti locali e regionali su tutto il territorio nazionale dal 1° maggio. Il “Deutschland-Ticket” o “D-Ticket”, può già essere pre-acquistato sul sito delle ferrovie nazionali tedesche. Volker Wissing, ministro dei trasporti, ha dichiarato a novembre che la mossa mirava a ridurre le emissioni e ad aiutare le persone a far fronte alla crisi del costo della vita e ha aggiunto :«Ora vogliamo concludere rapidamente il processo legislativo». Dove si può viaggiare? Il biglietto è valido su autobus e treni, tutti i mezzi pubblici di breve e media percorrenza, ad un costo inferiore al normale. Non è valido sui treni operati da DB Fernverkehr AG (incluso RE) o altri fornitori a lunga percorrenza come FlixTrain. Nella scorsa estate era stato introdotto come esperimento un biglietto da 9 euro al mese, introdotto per cercare di combattere l’aumento dell’inflazione come conseguenza della guerra. Il nuovo biglietto lo porta a 49 euro o circa 1,60 euro al giorno. E’ stato proposto anche per quest’anno un successore del biglietto a 9 euro, ma più dibattiti e disaccordi si sono accesi sulla questione così da portare il prezzo a quello che sarà. Alcune città come Berlino hanno introdotto un biglietto da 29 euro valido sui mezzi pubblici della regione. Questo rimarrà fino all’arrivo del nuovo biglietto.

