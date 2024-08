La Francia ai francesi in Libano: ” lasciate il Paese al più presto” La Francia si è aggiunta alla lista dei paesi che esortano i propri cittadini che vivono in Libano a lasciare il paese “il più presto possibile”, mentre si intensificano i timori di un conflitto più ampio in Medio Oriente. Parigi segue le orme di Washington e Londra, che sabato hanno entrambi invitato i loro cittadini a lasciare il Paese. Allo stesso modo, la Svezia ha annunciato la chiusura della sua ambasciata a Beirut e ha ordinato ai suoi cittadini di evacuare il Paese. L’Arabia Saudita ha anche invitato i suoi cittadini a lasciare il Libano “immediatamente”. Traffico aereo bloccato Diverse compagnie aeree hanno cancellato i loro voli per il Libano, provocando enormi code al terminal partenze dell’aeroporto di Beirut. Nonostante la sospensione dei voli Air France e Transavia France per Beirut, “sono ancora disponibili voli commerciali diretti con scali in Francia “, precisa il ministero degli Affari esteri francese. Si stima che in Libano vivano più di 23.000 francesi, di cui 21.500 francesi e aventi diritto iscritti nelle liste consolari. Ogni estate, anche molti cittadini con doppia cittadinanza transitano per il Libano: il loro numero era stimato a circa 10.000 alla fine di luglio, secondo una fonte diplomatica dell’AFP. Condividi

