La Croazia vista dalle due ruote di una bici: i percorsi più belli, dall’Istria alla Slavonia Croazia, meta ideale da scoprire sulle due ruote di una bicicletta: dalle strade sterrate a quelle asfaltate, ci sono percorsi adatti per tutti gusti, sia per ciclisti amatoriali che per atleti professionisti. Partendo dall’Istria, la penisola più conosciuta per i ciclisti in Croazia, è possibile esplorare l’interno o scendere alle profumate isole del Quarnaro. Il Gorski kotar e le strade storiche della Lika conducono ai passi più alti e alle splendide montagne del Carso Dinarico. E quando la vista si estende fino al mare, la corsa diventa particolarmente magica. Al contrario, i campi di grano dorati della Slavonia raccontano storie bellissime: la Croazia Centrale ha un paesaggio collinare; i suoi castelli, manieri e chiese raccontano storie del passato e conducono all’oasi ciclistica urbana di Zagabria. E’ in calendario per il prossimo 8 ottobre, a Parenzo, l’evento sportivo, “Istria300”, un percorso lungo fino a 300 chilometri, che parte e termina in questa cittadina costiera, dopo aver attraversato alcuni dei più bei percorsi della regione, alla scoperta di località spettacolari che garantiranno un’esperienza ciclistica indimenticabile.

