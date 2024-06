La Croazia delle eccellenze culinarie: altri due ristoranti conquistano le stelle Michelin In Croazia brillano nuove stelle Michelin: il ristorante Agli Amici di Rovigno ha ottenuto 2 stelle (il primo del Paese a conquistare questo punteggio), mentre il ristorante Dubravkin put di Zagabria ne ha avuta una. «La nuova guida Michelin è una riaffermazione dell’eccellenza della gastronomia croata che, grazie alla creatività e alla passione degli chef croati, è già riconosciuta nel mondo, come confermato dall’ultima decisione dell’Organizzazione mondiale del turismo, che ha dichiarato il nostro chef Rudi Štefan ambasciatore mondiale del turismo gastronomico – afferma Tonči Glavina, ministro del Turismo e dello Sport -. La diversità dell’offerta, gli ingredienti autoctoni e la ricchezza di interpretazioni dei piatti croati sono un motivo in più per cui arrivano molti turisti e si riflette anche nello sviluppo del turismo enogastronomico e nella nostra strategia». Confermate le stelle ai ristoranti Pelegrini (Šibenik), 360º (Dubrovnik), Monte (Rovigno), Noel (Zagabria), Boškinac (Novalja), LD Restaurant (Korčula), Nebo (Rijeka), Alfred Keller (Mali Lošinj) e Korak (Jastrebarsko). Hanno inoltre mantenuto il marchio Michelin Green Star, i ristoranti Zinfandel’s (Zagabria), Konoba Mate (Korčula) e Korak (Jastrebarsko). «La Croazia è oggi riconosciuta come una destinazione attraente e di alta qualità, e le stelle Michelin sono una conferma dell’eccellenza della gastronomia croata e delle capacità dei nostri chef, che contribuiscono alla soddisfazione dei nostri ospiti con il loro lavoro e impegno – sottolinea Kristjan Staničić, direttore generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo, principale partner nazionale di Michelin -. Vogliamo seguire le tendenze dell’eccellenza, e questa selezione Michelin dimostra che abbiamo qualcosa di cui vantarci, contribuendo notevolmente alla promozione del nostro Paese come destinazione gastronomica di qualità e prestigio. Il fatto che oggi in Croazia ci siano complessivamente 93 ristoranti che portano alcuni di questi marchi ci sarà molto utile per l’ulteriore promozione sia della gastronomia come prodotto che della Croazia come destinazione nel suo complesso». Condividi

\r

«Una campagna che punta sullo storico e consolidato primato della Liguria nelle bandiere blu - commenta il presidente ad interim e vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana –. La nostra regione è da anni regina di questi riconoscimenti e si affaccia alla stagione clou nelle migliori condizioni, vantando qualità delle acque e pulizia delle spiagge, confermando la bellezza e le peculiarità del nostro litorale. La promozione del territorio, in questi anni, ha dato e continua a dare risultati straordinari in termini turistici, e questo significa sviluppo, occupazione, ricchezza per la nostra terra”.\r

\r

La 38° edizione delle Bandiere Blu vede per la Liguria 67 spiagge riconosciute con il vessillo Fee, a cui si aggiungono 16 approdi, in 34 comuni, per un totale appunto di 83 Bandiere Blu, un successo che premia la qualità del mare (che deve essere risultato di qualità “eccellente”), ma anche la presenza di aree verdi e pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, nonché la qualità di servizi come depurazione fognaria e raccolta differenziata.\r

\r

«La scelta di puntare su Lombardia e Piemonte è senza dubbio strategica – commenta l’assessore al Turismo Augusto Sartori – Osservando i dati del 2023, accanto a una Liguria sempre più di successo sui mercati internazionali, sia vicini che lontani, emerge come i turisti delle due maggiori regioni prossime a noi rappresentino una fetta importantissima di presenze e arrivi: basti pensare che nel 2023 gli arrivi dalla Lombardia siano stati più di 900mila, per oltre 3,2 milioni di presenze, mentre dal Piemonte siano arrivati oltre 720mila persone, per oltre 2,7 milioni di presenze. Puntare su questi mercati è fondamentale per far crescere ancora di più un settore che, numeri alla mano, ha una rilevanza economica molto importante nella nostra regione».","post_title":"Liguria 83, il più bel mare d’Italia, la campagna di comunicazione punta su Lombardia e Piemonte","post_date":"2024-06-26T11:57:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719403029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova immagine visiva per il parco nazionale delle Cinque Terre che presenta un piano strategico di comunicazione identitario con l’intento di rendere più immediato e innovativo il brand del Parco da declinare in progetti e iniziative dedicate ai viaggiatori.\r

\r

I nuovi progetti relativi all’immagine del parco nazionale delle Cinque Terre sono stati presentati nella sede del Touring Club a Milano alla presenza degli esponenti delle realtà che hanno collaborato al progetto, come Davide Di Gennaro, art director dello studio Tomo Tomo, Daniela Cappelletti architetto della Società di progettazione Fabrica e, per il Centro Studi Touring Club Italiano Matteo Montebelli, Responsabile Analisi e Pubblicazioni Touring Club Italiano.\r

\r

Protagonisti della presentazione la nuova immagine visiva del Parco, che racconta in modo efficace e sintetico la complessità di questo straordinario territorio, un imponente progetto di segnaletica \"Wayfinding\", che utilizza immagini, segni e mappe per facilitare l'orientamento e gestire i flussi turistici; il concorso internazionale \"Cinque Terre Photo Award\", che premierà la migliore fotografia; e una ricerca dedicata a cura del Centro Studi del Touring Club Italiano.\r

\r

«Il territorio delle Cinque Terre – spiega Donatella Bianchi Presidente Parco Cinque Terre - si conferma anche nel 2024 uno dei principali attrattori turistici d’Italia, meta di milioni di visitatori ogni anno in arrivo da ogni parte del mondo. Informarli e sensibilizzarli fornendo loro le indicazioni in modo semplice ed efficace è l’imperativo. Oggi più che mai, in un territorio come il nostro, la rapidità di ingaggio con gli utenti, anche attraverso le immagini, è fondamentale, devono sapere che si trovano in un Parco Nazionale, un Sito Unesco, che sono entrati in un luogo dove la protezione della natura, del paesaggio, dei valori antichi legati all’agricoltura eroica. Sono fortemente connessi.\r

\r

Il nostro progetto di Wayfinding si basa su una nuova visione dell’accoglienza e ha come obiettivo principale la fruizione responsabile. È stato studiato per ridare al visitatore consapevolezza attraverso una segnaletica ripensata rispetto ai punti di accesso al Parco e rispetto all’internazionalità dei visitatori, insieme a una nuova immagine visiva sono lo strumento per veicolare la nostra idea di Parco.\r

\r

Abbiamo chiesto al Touring Club di intervistare un campione significativo di viaggiatori sulla percezione delle Cinque Terre e del Parco Nazionale, ne è emerso un quadro coerente con gli sforzi informativi e di tutela che abbiamo messo in campo in questi anni: oltre il 78% del campione è consapevole che il Parco ospita un’Area Marina Protetta e che è un Sito Patrimonio Unesco. Gli intervistati si sono anche dimostrati fortemente polarizzati sull’importanza di adottare misure per limitare i flussi turistici all’interno del parco per preservarne gli ecosistemi.\r

\r

Nella stagione dei selfie abbiamo poi pensato ad un contest fotografico per rappresentare l’altro volto delle CinqueTerre, un concorso fotografico internazionale per accendere i riflettori sulle eccellenze locali e, in particolare sul valore della biodiversità. A settembre verrà premiata la migliore fotografia internazionale con il “Cinque Terre Photo Award».","post_title":"Parco Cinque Terre, una nuova immagine visiva e progetti dedicati ai viaggiatori","post_date":"2024-06-26T11:53:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719402781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Manca poco alla riapertura della Via dell’Amore, che tornerà percorribile nei suoi 900 metri a picco sul mare in un contesto unico al mondo, nel parco nazionale delle Cinque Terre.\r

\r

È confermata infatti il 19 luglio, nel pieno rispetto dei tempi, la chiusura del cantiere di messa in sicurezza e ripristino della Via dell’Amore da parte della struttura commissariale di regione Liguria, con la consegna al comune di Riomaggiore del sentiero patrimonio Unesco.\r

\r

Tutti gli enti – ministero del Turismo, regione Liguria con la struttura commissariale, parco nazionale della Cinque Terre, provincia della Spezia, comune di Riomaggiore, questura e prefettura - sono al lavoro per organizzare insieme, nei giorni immediatamente successivi, con molta probabilità il 26 luglio, l’evento di inaugurazione alla presenza delle autorità locali e nazionali.\r

\r

«Stiamo per traguardare un risultato storico per tutta la Liguria e per il Paese intero con la riapertura definitiva della Via dell’Amore – dichiara il commissario ad acta Giacomo Giampedrone – Per la struttura commissariale che fa capo a regione Liguria è stato un impegno senza precedenti che ci ha consentito di realizzare, in circa due anni e mezzo un intervento molto complesso, grazie a ditte specializzate che non hanno mai sospeso le lavorazioni, neppure durante la pandemia o le festività comandate. È un risultato straordinario e siamo orgogliosi di poter restituire, tra poche settimane, questo gioiello in primis ai residenti di Riomaggiore e Manarola, ai liguri e ai turisti di tutto il mondo».\r

\r

«Sarà un evento di respiro internazionale che restituirà l'assoluta bellezza della Via dell'Amore - aggiunge il presidente ad interim regione Liguria Alessandro Piana - frutto di un grande lavoro di messa in sicurezza da cui potremo implementare la promozione del territorio, del Parco e di un sentiero patrimonio dell'Unesco. Seguirà sicuramente un momento di festa e condivisione che vedrà anche protagoniste le eccellenze del territorio perché in Liguria natura, gusto, arte, tradizione sono profondamente intrecciate e garantiscono l'unicità e l'identificabilità della nostra regione nell'immaginario collettivo».\r

\r

«Come assessorato al Turismo, e con l’ausilio del ministero del Turismo – afferma l'assessore al Turismo e ai grandi eventi Augusto Sartori - stiamo organizzando una cerimonia di riapertura che sarà anche un evento molto spettacolare che avrà un'eco di caratura internazionale dato che la Via dell'Amore è un luogo iconico conosciuto in tutto il mondo. Sono felice che finalmente la restituiremo nella sua interezza a beneficio non solo dei tantissimi turisti che torneranno a percorrerla ma anche e soprattutto a beneficio degli abitanti di Manarola e Riomaggiore».","post_title":"Via dell’Amore, a fine luglio la riapertura del sentiero Patrimonio dell’Unesco","post_date":"2024-06-26T11:09:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719400190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beniamino Tomasoni è il nuovo presidente di Space Hotels. Classe 1974, ha iniziato la propria carriera nel 1991 presso l'hotel Excelsior San Marco di Bergamo: da apprendista cameriere ha scalato le posizioni fino a diventare general manager e membro del cda, con deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda. Oltre alla sua attività principale, Tomasoni è attivo in numerose associazioni, tra cui il Gruppo albergatori di Bergamo e membro del consiglio direttivo di Federalberghi Lombardia. Numerose le collaborazioni e le iniziative nel campo dell’enogastronomia, tra le altre l’associazione Insieme (organizzatrice della famosa iniziativa Gourmantico di Bergamo), e dell’ospitalità con gli operatori della sua città, tra gli altri Visit Bergamo.\r

\r

\"Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di presidente di Space Hotels - commenta lo stesso Tomasoni -. Il gruppo ha sempre incarnato l'eccellenza nell'ospitalità italiana, e sono estremamente motivato all'idea di contribuire al suo continuo successo e alla sua crescita. Sono convinto che insieme raggiungeremo nuovi traguardi straordinari\". La catena sta infatti vivendo un momento positivo, registrando in questi primi sei mesi dell'anno un incremento del 19% sul fatturato complessivo rispetto allo stesso periodo del 2023. L'obiettivo di Tomasoni è quindi quello di costruire sul successo ottenuto dall'ex presidente Franco Coppini, il cui contributo durante i suoi nove anni di mandato è stato fondamentale per portare Space Hotels a livelli di eccellenza e riconoscimento internazionale.","post_title":"Beniamino Tomasoni nuovo presidente di Space Hotels","post_date":"2024-06-26T10:35:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719398151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"GetYourGuide è la più recente new entry fra i partner di Volare, il programma di fidelizzazione di Ita Airways che ha ormai superato quota 2 milioni di iscritti e conta più di 25 partnership in diversi settori quali hôtellerie, mobilità e finanza.\r

La collaborazione con Ita Airways e il programma Volare mira a digitalizzare e migliorare l'esperienza di viaggio, rendendo la scoperta e la prenotazione delle esperienze più accessibili e intuitive.\r

Un recente studio di GetYourGuide indica che la passione per le esperienze di viaggio è più forte che mai tra i viaggiatori italiani, con quasi il 90% che prevede di spendere la stessa cifra o più per le attività quest'anno. Questo stimola l'impegno dell’azienda a offrire una gamma di esperienze uniche, come partecipare a visite guidate di siti culturali, immergersi nella tradizione culinaria locale attraverso laboratori di cucina autentici, e scoprire la natura incontaminata con passeggiate e trekking guidati.\r

I soci del programma Volare potranno infatti accumulare 5 punti per ogni euro speso quando prenoteranno una delle oltre 140.000 esperienze disponibili in 10.000 città nel mondo.","post_title":"Ita Airways: la piattaforma GetYourGuide diventa partner di Volare","post_date":"2024-06-25T10:47:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719312475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova lounge nel cuore di Milano dedicata ali incontri con i propri clienti per consolidare la propria presenza nel segmento premium. E' l'ultima novità Aci blueteam, che fa seguito all'apertura capitolina della fine dello scorso anno. Per celebrare il traguardo, la tmc del gruppo Aci ha organizzato l'evento Sotto il cielo di Milano. La serata si è tenuta in piazza Duomo, proprio nella terrazza della nuova lounge Duomo, in via San Raffaele. L'atmosfera è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza del partner artistico BlueNote Off, che ha regalato un accompagnamento musicale d'eccezione.\r

\r

\"Siamo entusiasti di poter incontrare i nostri clienti in una location così affascinante e prestigiosa – ha dichiarato Alfredo Pezzani, chief business officer Aci blueteam –. Questa nuova lounge rappresenta un punto di incontro ideale per chi cerca servizi esclusivi e un'esperienza unica. L’inaugurazione ha sicuramente celebrato la bellezza e l’eleganza, trasmettendo tutta la nostra expertise e il nostro impegno nell’essere il partner di viaggi per eccellenza\".","post_title":"Nuova lounge nel cuore di Milano per Aci blueteam","post_date":"2024-06-25T09:56:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1719309378000]}]}}