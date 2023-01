La Croazia debutta ufficialmente nell’area euro ed entra nella zona Schengen La Croazia ha fatto il suo debutto ufficiale nell’area dell’euro ieri, 1° gennaio 2023: il Paese adotta così la moneta unica dieci anni dopo l’ingresso nell’Unione europea, avvenuto il primo gennaio 2013. “La Croazia ha lavorato duro per diventare il ventesimo membro dell’area euro, e ci è riuscita. E’ la dimostrazione che l’euro è una valuta attraente che porta stabilità ai suoi membri”, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, è giunta al confine croato-sloveno per celebrare l’avvenimento: “L’anno nuovo è un momento di nuovi inizi, e oggi (ieri per chi legg, ndr) non c’è posto migliore in Europa per celebrarlo, come giorno di festa e di orgoglio per i croati, ma anche per tutti i cittadini dell’Europa”. A contribuire al processo di crescita che ha condotto il Paese a questo traguardo è stato anche il settore del turismo, che rappresenta il 20% del Pil nazionale e ha garantito, con i numerosi arrivi dall’estero, un costante miglioramento degli standard di vita. La Croazia è da ieri anche nuovo membro della zona Schengen, che ha visto il suo ultimo ampliamento nel 2008, quando si estese alla Svizzera: con l’ingresso della Croazia conterà 27 Paesi, per un totale di 420 milioni di abitanti. Vengono quindi aboliti tutti i controlli ai confini terrestri con la Slovenia e l’Ungheria, e quelli marittimi con l’Italia, mentre per il traffico aereo si dovrà aspettare marzo.

