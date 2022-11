La Croazia d’autunno – e inverno – è sinonimo di relax e tranquillità La Croazia d’autunno accende i riflettori sul benessere e sui viaggi slow: l’ente nazionale croato per il turismo ha infatti varato in questo mese di novembre una mini-campagna – attraverso i canali social – dal titolo “Peace of mind” – “Trova la tranquillità in Croazia” con un particolare focus sull’offerta turistica nella stagione di spalla. “La Croazia è conosciuta come un Paese con mille isole e un mare bellissimo, ma con questa campagna miriamo a rafforzare il messaggio che la Croazia è una destinazione per tutto l’anno, con molte opportunità in autunno e in inverno” ha ribadito Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’ente in Italia. Oggi il paese si distingue tra le mete di spicco per una vacanza a tutto relax, grazie alle numerose e moderne strutture per il wellness, in cui si possono provare i trattamenti più particolari: talassoterapia, trattamenti per il corpo a base di mirtillo, miele o cioccolato, sauna finlandese e molto altro. Una vera e propria oasi di pace e relax. Sul mare, sulla costa e nell’interessante entroterra, ricco di boschi e di zone incontaminate, si nuota, si naviga, si fa trekking, si corre, si va in bicicletta, ma ci si può anche rilassare spiritualmente e mentalmente alle sorgenti termali.

\"La Croazia è conosciuta come un Paese con mille isole e un mare bellissimo, ma con questa campagna miriamo a rafforzare il messaggio che la Croazia è una destinazione per tutto l'anno, con molte opportunità in autunno e in inverno\" ha ribadito Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’ente in Italia.\r

Oggi il paese si distingue tra le mete di spicco per una vacanza a tutto relax, grazie alle numerose e moderne strutture per il wellness, in cui si possono provare i trattamenti più particolari: talassoterapia, trattamenti per il corpo a base di mirtillo, miele o cioccolato, sauna finlandese e molto altro. Una vera e propria oasi di pace e relax. Sul mare, sulla costa e nell'interessante entroterra, ricco di boschi e di zone incontaminate, si nuota, si naviga, si fa trekking, si corre, si va in bicicletta, ma ci si può anche rilassare spiritualmente e mentalmente alle sorgenti termali.","post_title":"La Croazia d'autunno - e inverno - è sinonimo di relax e tranquillità","post_date":"2022-11-22T12:01:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1669118479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Andrea Pirlo il protagonista della nuova campagna globale di Qatar Tourism, \"No Football. No Worries.\". Il celebre calciatore italiano sarà il testimonial di quanto il Qatar ha da offrire e come godersi il meglio del Medio Oriente. In una serie di video promozionali dal tono umoristico, gli spettatori vedono Pirlo alle prese con svariate avventure in Qatar, dal sandboarding sulle dune del deserto del Mare Interno all'immersione nella cultura del Museo di Arte Islamica, passando per il kitesurfing nel nuovo resort del paese, Fuwairit Kite Beach.\r

“Il Qatar offre tutto il meglio del Medio Oriente in un unico luogo, sicuro e accessibile, insieme a un caloroso benvenuto ai visitatori provenienti da tutto il mondo - afferma Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism -. L’ospitalità qatariota è rivolta a tutti i visitatori che viaggiano nel nostro paese, dove possono sperimentare il viaggio di una vita\".\r

Gli spot “No Football. No Worries.” verranno lanciati da emittenti globali e saranno attivati in 17 paesi attraverso tv locali, social - tra cui Facebook, Instagram e Snapchat - e piattaforme online come YouTube e la Rete Display di Google. La campagna fa parte di \"Feel More in Qatar”, la nuova brand platform globale di Qatar Tourism focalizzata sulle attività ed esperienze per famiglie che questa meta turistica offre.","post_title":"Qatar Tourism: è Andrea Pirlo il protagonista della campagna \"No Football. No Worries.\"","post_date":"2022-11-21T13:54:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1669038889000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' a Rotterdam il debutto europeo del brand lifestyle Motto by Hilton. Realizzato in collaborazione con il partner Borealis Hotel Group, il Blaak vanta 108 camere ricavate all'interno di una ex banca storica della città, sottoposta a un'ampia ristrutturazione per creare un ambiente ispirato all'architettura della città considerata da molti la più trendy dei Paesi Bassi.\r

\r

Le camere dal design contemporaneo propongono una sistemazione flessibile a gruppi di amici e famiglie, hanno letti standard, a castello, a scomparsa e camere familiari per un soggiorno completamente personalizzato. Gli ospiti possono tra l'altro usufruire del servizio Confirmed connecting rooms, prenotando fino a nove stanze comunicanti. Il design dell'hotel ha inoltre conservato le scale originali e i rivestimenti in legno. I colori rosso, giallo e blu evidenziano l'influenza del Modernismo, da sempre sinonimo della città. Il Motto Commons, situato nella lobby, offre agli ospiti e agli abitanti del luogo uno spazio centrale per incontrarsi, lavorare e socializzare. Spuntini leggeri, drink e tè appena preparati e caffè sono sempre a disposizione nel bar o nel Commons.\r

\r

Sempre in tema f&b, dopo il successo del ristorante di Amsterdam, gli specialisti di Pesca hanno avviato una collaborazione con Borealis Hotel Group al Motto Rotterdam Blaak per dar vita alla loro seconda sede, con un menù in continua evoluzione e pesce fresco ogni giorno. La struttura di Rotterdam si aggiunge ai 14 hotel del gruppo operativi nei Paesi Bassi, tra cui l'Hilton Rotterdam e il DoubleTree Sittard, di recente apertura.\r

\r

","post_title":"Il brand Motto di casa Hilton debutta in Europa con il Blaak di Rotterdam","post_date":"2022-11-21T12:50:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1669035026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna il segno più nei conti del gruppo Alpitour che chiude il bilancio a fine ottobre con margini operativi lordi superiori ai 30 milioni di euro (ebitda), grazie a un fatturato che raggiunge gli 1,6 miliardi, come Gabriele Burgio ci aveva già anticipato in occasione della fiera di Rimini. A contribuire sensibilmente alle performance della compagnia, racconta al Corriere della Sera lo stesso amministratore delegato e presidente del gruppo, gli importanti investimenti effettuati in tecnologia: 50 milioni in tre anni, a cui si aggiunge l'assunzione di 40 nuove risorse per un team It che nel 2023 andrà oltre le 130 unità. In estate la compagnia ha quindi registrato 150 mila transazioni tra attività di tour operating, hotel, incoming e voli Neos\r

\r

Risultati ovviamente accolti con grande soddisfazione da Burgio, che sottolinea come siano stati raggiunti nonostante un inverno ancora condizionato dalla mole notevole di mete chiuse. Ecco quindi che per il prossimo anno l'a.d. conferma l'obiettivo di raggiungere e superare quota 2 miliardi di euro di fatturato. Nel medio periodo non si esclude infine la quotazione in Borsa. Per farlo è però necessario possedere asset, sottolinea Burgio. Ecco allora il piano di investimenti in strutture alberghiere con il brand lusso VRetreats della divisione Voihotels: al momento gli indirizzi sono cinque, ma in pipeline con arrivo a breve, come ci ha raccontato qualche settimana fa il director of sales & marketing di Voihotels, Angelo La Riccia, ci sono già almeno altri tre hotel, tra cui una proprietà a Firenze.","post_title":"Burgio, Alpitour: ebitda del gruppo oltre i 30 milioni di euro","post_date":"2022-11-21T11:48:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669031294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il Triangolo d'oro Nuova Delhi, Agra, Jaipur, il protagonista del fam trip che Mistral Tour organizza per gli agenti di viaggio in collaborazione con Ita. Il viaggio si svolgerà in occasione del volo inaugurale del collegamento diretto, che dal prossimo 3 dicembre unirà Fiumicino a Nuova Delhi con tre frequenze settimanali. \"Un’occasione per ritornare in India e verificare di persona l’organizzazione Paese e dei servizi ricettivi che non hanno perso il loro smalto - racconta la product manager India dell'operatore di casa Quality Group, Marta Lion -. Il tutto grazie a una prosecuzione del funzionamento del motore turistico che non è mai stato spento dalla pandemia, perché movimentato dal turismo interno\".\r

\r

L’India che nel corso dell’emergenza sanitaria mondiale ha chiuso le porte al turismo solo per un breve arco temporale, ha infatti potuto mantenere alberghi, ristoranti e attività ricettive sempre aperti, grazie a flussi interni che hanno permesso al paese di superare velocemente la crisi. \"Senza ostacoli alla ripartenza, la nostra India registra dallo scorso marzo una ripresa lenta ma inesorabile - prosegue Marta Lion -. Dall’apertura dei confini del 1° marzo a oggi le vendite si sono concentrate fortemente sul mese di aprile; maggio e giugno, che sono solitamente mesi di bassa stagione, hanno registrato una lieve flessione, mentre da luglio a oggi la progressione è lenta ma costante, segno che la destinazione si sta riprendendo”.\r

\r

Per accogliere la nuova domanda Mistral Tour ha rivisto la programmazione concentrandosi soprattutto sulle qualità dell’offerta e sul valore del viaggio, piuttosto che sulla diversificazione che è già molto ampia. Ha così creato gli itinerari QExperience, come Experience India - India del nord, che propone un nuovo modo di viaggiare in grado di mescolare visite classiche a esperienze inusuali, diverse una dall’altra: pranzi in dimore storiche, sessioni di yoga, spettacoli in stile Bollywood, escursioni in risciò a pedali, street food e tanto altro. Inoltre questo itinerario è pensato per gruppi poco numerosi e propone soggiorni in strutture 4 stelle. Il tour è abbinato a Experience India - India del nord e Amritsar, che impreziosisce il precedente itinerario con un'estensione alla città sacra dei Sikh, con la visita al tempio d'Oro.","post_title":"Mistral Tour: fam trip in India per festeggiare il collegamento Ita diretto Fiumicino - New Delhi","post_date":"2022-11-21T09:58:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1669024707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stringersi la mano non è mai stato così bello! Costa Crociere torna finalmente a incontrare di persona gli agenti di viaggio per ascoltarne i bisogni, condividere idee e strategie e continuare a pianificare insieme il futuro. Sono decine gli appuntamenti in programma che si susseguono in queste settimane nelle principali città italiane e a bordo delle navi Costa. Un ricchissimo palinsesto d’autunno che coinvolge migliaia di agenzie di viaggio di tutta Italia, costruito per ringraziare i partner della distribuzione che non hanno mai smesso di essere al fianco della compagnia e presentare loro tutte le iniziative commerciali e di prodotto e i nuovi servizi per il 2023. Incontri che sono supportati dal lancio della campagna commerciale Black Friday, dall’8 al 30 novembre. Un’iniziativa che offre l’opportunità imperdibile di prenotare in anticipo, e a prezzi convenienti, crociere con partenze fino all’estate, e che sarà accompagnata da un importante piano di comunicazione con spot in tv, radio, sms, dem, online media e social durante tutto il periodo per invogliare i clienti ad andare in agenzia e a prenotare sin da ora la propria crociera per il nuovo anno.\r

\r

Tutte le tappe del roadshow Costa\r

\r

Catania, Palermo, Cagliari, Bari, Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Mestre e Verona: sono le 12 tappe del road show Insieme per creare valore che per tutto il mese di novembre vede la direzione commerciale Italia della compagnia incontrare oltre 1.500 agenzie di viaggi. Ogni appuntamento rappresenta un’occasione unica per tornare a parlarsi di persona e conoscere in anteprima i contenuti del nuovo contratto di Valore e tutti gli strumenti e servizi, ancora più utili e premianti, che Costa Crociere metterà a disposizione delle agenzie a partire dal mese di dicembre.\r

\r

Dopo gli incontri sul territorio di ottobre tra gli area manager e oltre 1.700 agenti di viaggio, dai primi di novembre sono ripartiti anche i fam trip dedicati alla scoperta del prodotto: quattro crociere, a bordo di Costa Smeralda, Costa Firenze e Costa Pacifica, durante le quali circa mille agenti stanno avendo l’opportunità di toccare con mano, ancora una volta, la qualità delle crociere Costa: dalle esperienze gastronomiche uniche e indimenticabili alle nuove escursioni a terra più lunghe di sempre fino al ricchissimo palinsesto di intrattenimento a bordo.\r

\r

“Siamo davvero felici del riscontro che tutte queste iniziative stanno avendo. La partecipazione e l’entusiasmo da parte delle agenzie di viaggio sta superando ogni nostra aspettativa – commenta il direttore vendite, Riccardo Fantoni –. Abbiamo voluto ripartire da dove ci eravamo lasciati: tornare a incontrarci di persona per ascoltare gli agenti, che rimangono i primi e più importanti ambasciatori del nostro prodotto”. \r

\r

Black Friday, Costa spinge l'early booking\r

\r

Novembre, però, vuol dire anche Black Friday. Per continuare a stimolare la domanda e portare sin da ora i clienti a prenotare in agenzia la loro prossima crociera, guardando non solo all’inverno ma anche alla prossima primavera-estate, Costa ha lanciato una speciale campagna commerciale con oltre 150 crociere in promozione, con partenze fino ad aprile 2023, su Mediterraneo, Emirati Arabi, Caraibi e crociere transatlantiche di posizionamento. Con prezzi a partire da 299 euro per persona, confermando la prenotazione con soli 50 euro di acconto, i clienti Costa potranno prenotare senza pensieri e a prezzi vantaggiosi il loro prossimo viaggio, con cancellazione gratuita fino a 30 giorni dalla partenza per le crociere entro il 31 marzo 2023.","post_title":"Costa, insieme per creare valore: tornano gli incontri con le agenzie sul territorio","post_date":"2022-11-21T09:30:01+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669023001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434428","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair è stata costretta a cancellare complessivamente circa 100 voli in partenza dall'aeroporto di Helsinki tra ieri, 20 novembre e oggi, 21 novembre, a causa dello sciopero indetto dal sindacato finlandese dei lavoratori dei trasporti (Akt).\r

\r

Lo sciopero non riguarda i voli operati da Norra, né i voli il cui servizio di cabina è fornito dai partner di Finnair, come i voli per Singapore e l'India, o i voli operati con aeromobili ed equipaggi di altre compagnie aeree.\r

\r

Durante l'autunno, Finnair ha negoziato con tutti i suoi gruppi di dipendenti i risparmi necessari per ripristinare la redditività della compagnia. Per quanto riguarda il personale di bordo, il vettore ha proposto modifiche, ad esempio, all'efficienza di utilizzo dell'equipaggio, alle regole per gli hotel di sosta e a regole aggiuntive di retribuzione oraria per i voli lunghi, poiché la chiusura dello spazio aereo russo ha allungato notevolmente i tempi di volo verso l'Asia. Poiché non è stato trovato un accordo con il personale di bordo, Finnair deve prendere in considerazione misure alternative e la scorsa settimana, ha avviato trattative per aumentare il subappalto del servizio di cabina sulle rotte a lungo raggio.\r

\r

Il traffico di Finnair tornerà alla normalità questo pomeriggio, ma lo sciopero potrebbe ancora avere un impatto sui singoli voli dopo lunedì. I voli di ritorno per i voli a lungo raggio cancellati domenica e lunedì non saranno effettuati e potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni sui singoli voli.\r

\r

","post_title":"Finnair: proseguirà fino alle 15 di oggi lo sciopero che ha causato la cancellazione di 100 voli","post_date":"2022-11-21T08:54:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669020850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un’estate in cui è stato riscontrato un raddoppio delle prenotazioni totali di ville e casali di pregio sul 2021, insomma, anche i primi indicatori sulle prossime vacanze natalizie fanno ben sperare. Sarà sicuramente un anno caratterizzato dai last minute, con soggiorni brevi e ricerca di maggiore flessibilità. Sono questi i primi segnali dall’Osservatorio di Emma Villas, azienda leader italiana nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), sulle tendenze dei vacanzieri in vista delle imminenti festività natalizie.\r

\r

Il dato conferma la grande prevalenza degli italiani rispetto ai turisti stranieri, un fenomeno registrato già negli ultimi anni (per questo periodo dell’anno almeno un 80% delle prenotazioni proviene proprio dall’Italia). Stando ai primi numeri, 4 turisti su 5 sono italiani (38% residenti al Nord, 50% al Centro, 12% al Sud). Provengono soprattutto dal Lazio (in primis i romani per la loro voglia di evadere dalla città) e dalla Lombardia, con in testa i milanesi.\r

\r

Le regioni più scelte per trascorrere gli ultimi giorni dell’anno? Al primo posto c’è la Toscana, seguita da Umbria e Liguria. Gli abitanti del Bel Paese che stanno facendo questa scelta puntano su dimore di pregio per stare in famiglia, all’insegna del relax, anche se non mancano all’appello le coppie o i giovani. La voglia di stare insieme si traduce, soprattutto, nella richiesta di comfort quali l’ampio salone o soggiorno, un camino con legna in dotazione e spazi interni ludici come le sale biliardo oppure le aree benessere.\r

\r

«La villa sta diventando sempre di più la destinazione e il luogo ideale dove costruire ricordi unici, come quelli legati alle festività del Natale o Capodanno - spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas srl - Si tratta di strutture con standard qualitativi alti: campi da tennis, aree benessere, sale hobby, a disposizione esclusiva del gruppo di ospiti e che consentono di accogliere famiglie o piccoli gruppi nella massima sicurezza e privacy. Ecco perché queste tipologie di residenze sono sempre più scelte come luogo dove trascorrere le vacanze. Un trend positivo che abbiamo già registrato quest’estate, malgrado le preoccupazioni dovute ai rincari. Siamo felici quindi che sempre più connazionali scelgano le nostre strutture, una conferma che ci rende orgogliosi del nostro costante sforzo per rendere le strutture Emma Villas location uniche, che offrono la possibilità di ospitare più di una famiglia e rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano coccolarsi nei comfort e festeggiare in serenità».","post_title":"Natale e Capodanno, per Emma Villas le più richieste sono Toscana, Umbria e Liguria","post_date":"2022-11-18T13:18:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1668777515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allianz Partners ha esteso la partnership a livello mondiale con Iberia per altri tre anni. In tal modo i passeggeri della compagnia aerea spagnola residenti in tredici mercati europei potranno usufruire di soluzioni assicurative di viaggio; per i residenti di altri Paesi, compresi quelli dell'area America Latina, le soluzioni di protezione di viaggio saranno presto disponibili nel 2023. Tra i vantaggi inclusi rientra la protezione per annullamento viaggio, ritardi, mancate coincidenze, per prestazioni mediche d'emergenza all'estero e per il bagaglio.\r

In alcuni Paesi, i clienti durante il viaggio potranno inoltre usufruire dei servizi di teleconsulto e della copertura per le malattie legate al Covid-19, incluse le prestazioni per emergenze mediche coperte dalla polizza, quarantena personale obbligatoria e negato imbarco per malattia sospetta. Per una maggiore tranquillità, Allianz Partners mette a disposizione dei clienti una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.\r

I prodotti e i servizi di copertura del viaggio vengono offerti ai clienti di Iberia in fase di prenotazione del biglietto aereo tramite sito web, App mobile o i call center di Iberia, e sono forniti da Allianz Partners.\r

\"L'estensione della nostra storica partnership con Iberia per altri tre anni ci consente di sviluppare per i loro clienti soluzioni di assicurazione viaggio riconosciute a livello globale, con caratteristiche e coperture che garantiscono serenità per la nuova normalità post-pandemica - commenta Jean-Marc Pailhol, chief officer Global Strategic Partnerships and board member di Allianz Partners -. Questo conferma il nostro impegno a supportare, in tutto il mondo, i grandi vettori aerei e rappresenta un altro importante passo nel confermarci partner assicurativo leader per il settore aereo\".\r

\"Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza olistica ai nostri clienti, che includa tutti i servizi per accompagnarli durante il loro viaggio aereo - aggiunge Ignacio Valeros, director of revenue management di Iberia -, La nostra collaborazione con Allianz Partners consente loro di viaggiare in maniera semplice sapendo che, prima o durante il viaggio, sono protetti da un partner affidabile come Allianz Partners\".\r

","post_title":"Allianz Partners amplia l'accordo con Iberia a livello globale fino a dicembre 2025","post_date":"2022-11-17T11:42:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668685368000]}]}}