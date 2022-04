La corsa della Giamaica che per il 2022 punta a raggiungere 2,5 milioni di arrivi

La Giamaica avanza sulla strada della ripresa post pandemia e stima per il 2022 circa 2,5 milioni di arrivi, con una spesa di circa 2,9 miliardi di dollari. Una previsione positiva supportata dai numeri registrati nel 2021 e anche nei primi mesi di quest’anno che, secondo il ministro del turismo Edmund Bartlett, continuano a superare le proiezioni.

L’anno scorso, come evidenziato dall’analisi del Jamaica Tourist Board, l’isola ha accolto un totale di 1.464.399 visitatori, per quasi 2 miliardi di dollari di spesa. I visitatori, inoltre, hanno soggiornato anche più a lungo – una media di 9,1 notti rispetto a quella di 7,9 notti per viaggio riferita al periodo pre pandemia, nel 2019.

“Il fatto che abbiamo superato gli arrivi dei visitatori e le proiezioni di spesa per il 2021 è una chiara testimonianza della forza e della resilienza del prodotto turistico della Giamaica, nonché delle eccellenti relazioni che godiamo con i nostri partner dell’industria dei viaggi – ha sottolineato Bartlett in una dichiarazione, ripresa dal Caribbean Journal -. Mentre stiamo gradualmente allentando le restrizioni di viaggio, ci aspettiamo pienamente una ripresa più forte, dato che i consumatori dei nostri principali mercati di origine stanno riprendendo i viaggi internazionali in numero sempre crescente”.

In cima alla classifica dei visitatori si confermano gli Stati Uniti, con 1.278.679 di arrivi nel 2021, pari all’87% circa del numero totale dei turisti sull’isola.