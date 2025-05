La città di New York prevede una riduzione di turisti internazionali La città di New York dovrà rimandare il brindisi per il record di turisti attesi, secondo le stime, nel 2025. New York City Tourism and Conventions, l’ente del turismo della Grande Mela, è stata infatti costretta a fare i calcoli al ribasso. Le proiezioni iniziali prevedevano 67,6 milioni di visitatori, si stimano invece poco più di 64 milioni, pesa il calo degli arrivi internazionali, 800 mila in meno rispetto al 2024, a causa dei sentimenti negativi, dopo la rielezione del presidente Trump, nei confronti degli Stati Uniti. Nello specifico dei numeri, secondo le nuove stime, nel corso dell’anno sono attesi oltre 12 milioni di turisti internazionali, 17% in meno rispetto alle previsioni iniziali. Canadesi Mancano all’appello soprattutto i canadesi a causa della minaccia del presidente Usa di fare del loro paese il 51/o stato americano, la buona notizia, in parte, è che sono aumentati gli arrivi interni, 400 mila in più, tuttavia i turisti internazionali rimangono in città più a lungo e spendono di più, per il 2025, quindi, si stima che saranno spesi 4 miliardi in meno rispetto all’anno scorso, che aveva registrato un totale di 51 miliardi. Secondo quanto scrive il New York Times, il turismo è un pilastro fondamentale per l’economia cittadina, fa bene a diversi settori tra cui Broadway, i musei, i ristoranti, gli alberghi, e impiega oltre 260 mila persone. Ad oggi, rispetto al 2024, meno 117 mila viaggiatori internazionali sono arrivati nei due dei principali aeroporti internazionali, Kennedy International Airport e Newark Liberty International Airport. Condividi

\r

Il capoluogo della Bassa Slesia porta quindi a cinque le destinazioni riconosciute dalle Guide: sono infatti già presenti le regioni di Masovia (Varsavia), Malopolska (Cracovia), Wielkopolska (Poznan) e Pomerania (Danzica, Gdynia e Sopot).\r

\r

Dalle visite degli ispettori Michelin a Breslavia, è emersa una scena culinaria ricca e diversificata, caratterizzata da una grande varietà di cucine internazionali, ma con un particolare apprezzamento per i piatti moderni ispirati alle tradizioni locali e alle influenze della Slesia.\r

\r

È stata molto appezzata anche la vivacità giovanile e il carattere lungimirante della città, sostenuti dalla presenza di un’importante università. Breslavia è un gioiello che affascina da sempre i suoi visitatori, distinguendosi per una storia millenaria che si respira tra mura antiche e perle architettoniche che raccontano secoli di passione, arte e cultura.\r

\r

La Città Vecchia con la Piazza del Mercato (Rynek) dove sorge il maestoso Municipio, la Dom pod Gryfami (la Casa dei Grifi), una dimora cinquecentesca caratterizzata da una facciata rinascimentale fiamminga, la Sala del Centenario (Patrimonio dell’Umanità Unesco), la famosa collezione di oltre 800 gnomi di bronzo disseminati per le strade e la sua gastronomia, ricca di piatti tradizionali polacchi, ma anche di influenze provenienti da altre regioni – per citarne alcune – fanno di questa città un’esperienza indimenticabile da vivere ad ogni passo.\r

\r

La collaborazione tra Guida Michelin e l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo (Polish Tourism Organisation) ha rafforzato la promozione della scena gastronomica del Paese, mostrando quanto le tradizioni culinarie polacche siano sempre più apprezzate a livello internazionale, contribuendo a promuovere il turismo.","post_title":"Breslavia debutta nella nuova Guida Michelin dedicata alla Polonia","post_date":"2025-05-12T12:59:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747054799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La città di New York dovrà rimandare il brindisi per il record di turisti attesi, secondo le stime, nel 2025. New York City Tourism and Conventions, l'ente del turismo della Grande Mela, è stata infatti costretta a fare i calcoli al ribasso.\r

\r

Le proiezioni iniziali prevedevano 67,6 milioni di visitatori, si stimano invece poco più di 64 milioni, pesa il calo degli arrivi internazionali, 800 mila in meno rispetto al 2024, a causa dei sentimenti negativi, dopo la rielezione del presidente Trump, nei confronti degli Stati Uniti.\r

\r

Nello specifico dei numeri, secondo le nuove stime, nel corso dell'anno sono attesi oltre 12 milioni di turisti internazionali, 17% in meno rispetto alle previsioni iniziali.\r

Canadesi\r

Mancano all'appello soprattutto i canadesi a causa della minaccia del presidente Usa di fare del loro paese il 51/o stato americano, la buona notizia, in parte, è che sono aumentati gli arrivi interni, 400 mila in più, tuttavia i turisti internazionali rimangono in città più a lungo e spendono di più, per il 2025, quindi, si stima che saranno spesi 4 miliardi in meno rispetto all'anno scorso, che aveva registrato un totale di 51 miliardi.\r

\r

Secondo quanto scrive il New York Times, il turismo è un pilastro fondamentale per l'economia cittadina, fa bene a diversi settori tra cui Broadway, i musei, i ristoranti, gli alberghi, e impiega oltre 260 mila persone. Ad oggi, rispetto al 2024, meno 117 mila viaggiatori internazionali sono arrivati nei due dei principali aeroporti internazionali, Kennedy International Airport e Newark Liberty International Airport.","post_title":"La città di New York prevede una riduzione di turisti internazionali","post_date":"2025-05-12T12:56:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747054561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dapprima un'intuizione, poi tanto lavoro e impegno, infine i risultati, tutti in crescita: sono i passi di Isola Bianca Viaggi, che nell'arco di dieci anni ha trasformato la passione per il ballo del titolare e responsabile eventi, Francesco Sanguinetti, in un vero e proprio format di successo.\r

\r

Si è infatti da poco conclusa l’ultima edizione della Latin Cruise a bordo di Costa Favolosa, una minicrociera che ha visto a bordo 750 persone, tutte appassionate di balli latino americani, per celebrare i dieci anni di una formula che si è dimostrata vincente sin dalla sua nascita nel 2015.\r

\r

Sanguinetti, agente di viaggi ma, prima ancora, artista e appassionato di musica latina aveva cominciato con una prima edizione della crociere organizzata con la partecipazione di un paio di scuole di ballo; in seguito la rete di collaborazioni si è ampliata di anno in anno, trasformando Latin Cruise in un format seguito in tutta Italia e in Svizzera, soprattutto dalle città di Lugano e Zurigo.\r

\r

In dieci anni l’evento Latin Cruise si è svolto solcando mari diversi e toccando destinazioni affascinanti con una varietà di proposte che hanno coinvolto migliaia di partecipanti: dalle dieci edizioni primaverili, che hanno registrato una media di 700 persone a bordo, alle sette crociere ai Caraibi con circa 150 partecipanti ciascuna, passando per un’edizione negli Emirati Arabi, una nelle isole greche e tre appuntamenti speciali di Halloween con una media di 350 persone.\r

\r

Prossimo appuntamento il 22 agosto 2025, quando partirà una nuova avventura verso i Fiordi Norvegesi a bordo di Costa Diadema, mentre per il 2026 sono già in programma nuovi appuntamenti, dai Caraibi alle isole greche, senza dimenticare la consueta minicrociera di primavera e l’evento autunnale di Halloween.\r

\r

«L’evento crea aggregazione tra persone accomunate dalla stessa passione per la musica latina e il ballo. È questo il suo valore aggiunto - racconta Sanguinetti -. Il segreto? Collaborare con professionisti che condividono la nostra stessa visione e credono nel progetto. Sono anni che lavoriamo insieme a Costa, non solo per Latin Cruise ma anche per altre crociere a tema come quelle dedicate al Burraco e allo Swing. Una forte collaborazione basata su scambio di idee, spunti creativi e supporto progettuale è ciò che rende davvero speciale questa relazione».\r

\r

","post_title":"La Latin Cruise di Isola Bianca Viaggi: quando il successo salpa a ritmo di salsa","post_date":"2025-05-12T11:18:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747048680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parma si prepara ad accogliere dal 6 all'8 giugno 2025 l’11° festival della lentezza: tre giorni di incontri, spettacoli, laboratori e mostre tra Borgo delle Colonne, piazzale Salvo d’Acquisto e Piazzale San Francesco. \r

\r

Michele Serra aprirà il festival il venerdì 6 giugno (ore 18:00, piazzale San Francesco), con un incontro sul “Senso del limite”, dialogando con Emma Nicolazzi Bonati. Sempre venerdì (ore 18:30, cortile d’onore di Casa della musica) spicca Sofia Pasotto che converserà con Federico Taddia di crisi climatica. Per chi invece cerca riflessioni sul rapporto genitori-figli, la psicoterapeuta Stefania Andreoli presenterà “Il bandolo della matassa” (ore 21:30, piazzale San Francesco). Alla stessa ora il divulgatore ambientale e stand up comedian Fill Pill farà “Divulgazione Coatta Ambientale” (ore 21:30 – Colonne 28).\r

\r

Sabato 7 giugno (ore 14:30, sala concerti Casa della musica) vedrà protagonisti, tra gli altri, Espérance Hakuzwimana con il suo libro “Tra i bianchi di scuola”, una guida per immaginare una scuola plurale e aperta, mentre Simone Pieranni (sabato 7 giugno, ore 16:00, Colonne 28) ci proietterà nel futuro con “2100, Come sarà l'Asia, come saremo noi”. Per chi ama Rodari, Massimo Vitali (sabato 7 giugno, ore 17:30, cortile d’onore Casa della Musica) proporrà un viaggio verso lo scrittore meno conosciuto, “oltre l'infanzia”. Alla sera (21:30) tornano protagoniste le questioni ambientali, con lo spettacolo “Le ragazze salveranno il mondo” di e con Annalisa Corrado e Monica Morini.\r

\r

Domenica 8 giugno sarà il momento di Gad Lerner (ore 12:00, Cortile d’onore Casa della musica) che presenterà il suo libro “Gaza”, mentre Antonio Scurati – Premio Strega – parlerà di “M. La fine e il principio”, ultima tappa della sua monumentale opera sul fascismo (domenica 8 giugno, ore 18:00, piazzale San Francesco). \r

\r

A concludere il festival, un concerto del violoncellista Mario Brunello (domenica 8 giugno, ore 21:30, Chiesa di San Francesco del Prato), che poi proseguirà con un trekking natur-gastro-eno-musicale sull'Appennino Parmense (da lunedì 9 a mercoledì 11 giugno). \r

\r

Il bello del Festival è anche il coinvolgimento del quartiere ospitante, con un laboratorio creativo condotto dalla compagnia teatrale Anellodebole in collaborazione con Progetto Itàca e Università di Parma, che vede la partecipazione di studenti universitari, educatori e residenti; e la collaborazione con due scuole superiori, il liceo classico Romagnosi e il liceo artistico Toschi.\r

\r

«Il festival della lentezza – spiega Michele Guerra, sindaco di Parma - si è ritagliato un ruolo importante nel cartellone di attività culturali della città di Parma. Lo ha fatto non solo per la qualità degli incontri che propone, ma per il pensiero, per la filosofia che sta a fondo di queste proposte. Il nome stesso del festival ci dice che l'obiettivo di queste giornate è quello di ripensare il modo in cui stiamo nelle nostre società e il modo in cui guardiamo negli occhi quelli che sono i problemi più importanti alla vita delle persone, del mondo naturalmente, della cultura e di quello che diventa uno stile di vita e un modo di pensare. Anche quest'anno ci sono ospiti molto importanti. Sono sicuro che rivedremo i numeri di pubblico».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Parma, dal 6 all’8 giugno mostre, incontri e spettacoli per l’11° festival della lentezza","post_date":"2025-05-12T11:14:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747048467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490232\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Peparello[/caption]\r

Dal 22 al 25 maggio torna in provincia di Viterbo il VisiTuscia, la Borsa del turismo e dell’enogastronomia della Tuscia, organizzata dalla dmo Expo Tuscia che si appresta a vivere l’ennesimo tassello della sua mission.\r

Operando in continuità con quanto già fatto dalla dmo, nell’ambito del suo progetto finanziato dalla Regione Lazio, giunto peraltro a conclusione, il lavoro di valorizzazione e promozione continua.\r

L’obiettivo resta sempre quello di presentare le eccellenze viterbesi con il coinvolgimento delle aziende per far conoscere quanto di interessante il territorio può offrire non solo dal punto di vista dell’ospitalità ricettiva, ma anche in ambito enogastronomico, culturale, ambientale, termale e, soprattutto, religioso considerato l’attuale anno giubilare.\r

\"Le attività della dmo - ha dichiarato il suo presidente Vincenzo Peparello - ideatore e promotore dell’iniziativa, hanno rappresentato uno strumento attuativo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi inseriti nei Piani Strategici della Regione quali la ridistribuzione dei flussi, la destagionalizzazione e l’aumento della durata del soggiorno sul territorio. Obiettivi raggiunti anche grazie all’azione mirata della collaborazione attivata con le Reti d’Impresa locali che ha permesso di rendere maggiormente competitivo il territorio”.\r

“Preminente – continua Peparello - rimane l’esigenza di far conoscere il patrimonio ambientale e culturale della Tuscia, capace di soddisfare la crescente domanda di turismo esperienziale, religioso e responsabile, attento alla sostenibilità ma con particolare orientamento all’enogastronomia ed alla scoperta di borghi autentici, ricchi di storia e fascino. La dmo, partita con 16 soci fondatori ne conta attualmente 35, a dimostrazione della volontà di una crescita condivisa. Un progetto che continua, quindi, anche se adesso con fondi propri e nuove progettualità, nella convinzione che Expo Tuscia sia un importante volano di crescita e sviluppo di un intero territorio”. \r

In questa direzione si è attivata la sinergia di Expo Tuscia con la Rete di imprese Enjoy Viterbo+ che, nei primi giorni della manifestazione (22-23 maggio), avrà una sezione dedicata. La città di Viterbo, infatti, ospiterà il workshop dedicato alla Rete di imprese, alle sue aziende e al territorio oltre a un educational e press tour dedicato che toccherà anche le frazioni di Viterbo. Negli altri giorni, invece, è previsto un educational/press tour itineranti che toccherà altri Comuni della provincia.\r

In particolare buyer, i giornalisti e blogger accreditati andranno alla scoperta dei Comuni di Celleno, Montefiascone, Valentano e Calcata, secondo un programma realizzato in collaborazione con le reti di imprese “Cilenia”, “Montefiascone in Vetrina”, Il Mascherone” e “Conosci Calcata”","post_title":"Ritorna VisiTuscia dal 22 al 25 maggio in provincia di Viterbo","post_date":"2025-05-12T11:12:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747048359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490205","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Distriply by Hahnair è il nuovo marchio dell'azienda che presenta una suite di soluzioni per la vendita al dettaglio basate su Ndc: si tratta di un'ampia gamma di prodotti che consentiranno alle compagnie aeree e alle agenzie di viaggio di accedere a nuovi canali di distribuzione, completando perfettamente le soluzioni Hahnair basate sui gds.\r

\r

Senza la necessità di investire in grandi sistemi tecnici, Distriply è una potente suite di soluzioni per le adv di tutte le dimensioni: le agenzie beneficeranno di una facile configurazione plug-and-play, di operazioni semplificate e di capacità di assistenza, sviluppate e sostenute dall'autorità di distribuzione Hahnair.\r

\r

«Distriply by Hahnair è un marchio che unisce perfettamente tecnologia all'avanguardia e oltre 25 anni di esperienza nel settore - ha dichiarato Kirsten Rehmann, ceo di Hahnair -. La nostra nuova gamma di prodotti Ndc conferma il nostro impegno verso i futuri canali di vendita al dettaglio. I venditori di viaggi possono aspettarsi i più alti standard di prestazioni e servizi, tutti supportati da Hahnair».\r

\r

[caption id=\"attachment_490208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Rachel Pascall, chief commercial officer di Distriply[/caption]\r

\r

Il nome del marchio Distriply combina le parole \"Distribution\" (distribuzione) e \"Multiply\" (moltiplicazione), riflettendo l'impegno dell'azienda a migliorare progressivamente le capacità di distribuzione delle compagnie aeree e delle agenzie di viaggio partner. Distriply by Hahnair sarà guidata da Rachel Pascall che, oltre al ruolo di vice president New Distribution di Hahnair, diventerà chief commercial officer di Distriply.\r

\r

Inoltre, Jörg Troester, head of strategy, assumerà la posizione di chief strategy and transformation officer di Distriply. Il team di Distriply comprende anche Phil Collings, vp of market expansion, Robert Kemmeter, Distriply portfolio director, e Lukasz Wolak, Distriply product director.","post_title":"Hahn Air sbarca sul canale Ndc con il nuovo marchio Distriply","post_date":"2025-05-12T10:06:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747044367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Oltre 3 milioni di passeggeri trasportati nei primi 25 anni di Delta Air Lines da Venezia: la compagnia aerea americana, che nel 2025 celebra anche il suo centenario, festeggia il suo primo quarto di secolo di attività dallo scalo veneto, dove ha inaugurato il suo primo volo per New York Jfk il 10 maggio del 2000.\r

\r

Oggi il collegamento dal Marco Polo per New York prevede frequenze giornaliere, dall’inizio di marzo fino alla fine dell’anno; mentre l'Hartsfield-Jackson di Atlanta viene servito con un collegamento stagionale giornaliero operativo dalla fine di marzo, al quale si aggiungeranno ulteriori tre frequenze settimanali a partire dall’11 giugno. Una volta raggiunti gli hub Usa i passeggeri in partenza da Venezia hanno poi la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza verso numerose destinazioni in tutto il Nord America. \r

\r

“Questo anniversario arriva in concomitanza all'anno in cui Delta festeggia il suo primo secolo di storia, che l’hanno portata a solcare i cieli di tutto il globo e a raggiungere moltissimi traguardi nel mondo dell’aviazione - ha detto Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India -. Dal 2000 abbiamo più che raddoppiato i nostri servizi dall’aeroporto Marco Polo, permettendo a milioni di americani di visitare la città lagunare e il Veneto, ma anche a moltissimi veneti di recarsi negli Stati Uniti, per lavoro, turismo o per studiare. Negli anni, Delta è cresciuta non solo a Venezia, ma in tutta Italia, diventando il primo vettore per numero di collegamenti offerti tra Italia e Stati Uniti. Quest’estate, Delta offrirà un totale di 110 collegamenti settimanali tra il Belpaese e gli Usa”. \r

\r

“L’anniversario di Delta a Venezia è per noi l’occasione di sottolineare come l’attivazione del volo su New York, 25 anni fa, abbia costituito l’inizio dello sviluppo del nostro scalo verso il Nord America - ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -. La compagnia fu la prima a crederci e la linea sull’hub di Jfk fece letteralmente da apripista a quanto seguì negli anni, fino ai giorni nostri, in cui il Marco Polo è collegato complessivamente con otto scali tra Usa e Canada. Possiamo dire che Delta, con i suoi voli su New York e Atlanta, è stata fondamentale per lo sviluppo dell’aeroporto come terzo gateway intercontinentale italiano”.\r

\r

","post_title":"Delta: primo quarto di secolo da Venezia, con 3 mln di passeggeri trasportati","post_date":"2025-05-12T09:25:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747041950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Con la nostra strategia Travel Better vogliamo che le persone viaggino meglio, per questo portiamo i clienti giusti, nel posto giusto, nel momento giusto. - racconta Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - Evitiamo così l’overtourism e creiamo un turismo di qualità, dove il viaggiatore rimane più a lungo, conosce meglio la nostra cultura e le nostre tradizioni e viaggia in modo sostenibile».\r

\r

Per promuovere un turismo responsabile fino al 18 maggio il team di Svizzera Turismo presenta a Milano il Swiss Bike Corner: un pop-up esperienziale dedicato alle vacanze in bici. «Il luogo ideale per realizzare questo progetto è lo storico negozio di ciclismo Rossignoli, in Corso Garibaldi. Al suo interno si trova una mostra multisensoriale che presenta le varie destinazioni della Svizzera, raccoglie simboli iconici del paese e ospita talk, laboratori e anche degustazioni grazie al Botanicum Bar: un concept bar dove assaggiare originali cocktail a base di erbe del cantone dell’Appenzello».\r

\r

Il Botanicum Bar è parte della proposta dell’Appenzeller Huus, un gruppo che riunisce 3 hotel che puntano sul benessere in chiave olistica. Dopo l’Hotel Bären e l’Hotel Löwen, aprirà in autunno l’Huus Quell. «Con il Swiss Bike Corner ci rivolgiamo al segmento degli appassionati di bici, ma anche a tutti coloro che amano la natura e la cultura. Grazie alla presenza di destinazioni come la città di Berna, l’area di Neuchâtel, il Vallese, il Ticino e l’affascinante offerta della Ferrovia Retica presentiamo non solo le esperienze possibili, ma anche le tradizioni e la storia della Svizzera. Inoltre allo Swiss Bike Corner si parla di biciclette, di nuove strutture d’accoglienza e si possono vincere tanti bei premi, tra cui proprio biciclette brandizzate e tante vacanze in Svizzera».\r

\r

La strategia Travel Better vuole promuovere il turismo in Svizzera anche in autunno e in primavera, quando vivere momenti di inaspettata bellezza naturale e di ricca proposta culturale. «Vista la prossimità, pensiamo possa aumentare il numero dei visitatori italiani. Gli ospiti arriveranno in Svizzera in modo efficiente e sostenibile viaggiando con l'EuroCity, il Trenino Verde, il Bernina Express da Tirano. Potranno poi muoversi in bicicletta o con il il trasporto pubblico utilizzando il Swiss Travel Pass che vale per diversi giorni e consente di spostarsi con i trasporti pubblici, tra cui anche i battelli che viaggiano sui laghi, tra cui quello di Lucerna».\r

\r

In Svizzera sono fruibili 12.000 percorsi tracciati per biciclette e 10.000 per mtb, 2/3 dei quali si sviluppano in ambiente alpino. Ci sono 100 Swiss Bike Hotel e 200 negozi di noleggio bici.\r

\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Svizzera: a Milano lo Swiss Bike Corner che promuove il turismo consapevole","post_date":"2025-05-12T09:15:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747041352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottanta operatori turistici della provincia di Trapani incontreranno nel corso di tutta la giornata diciotto buyers internazionali in incontri B2B, per cinque giorni. Gli incontri volti alla commercializzazione delle offerte turistiche si tengono al Baglio Oneto di Marsala e sono iniziati questa mattina alle 10.00. Il tour è organizzato da ItaliAbsolutely e dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada ma anche in un’ottica di far incontrare la domanda e l’offerta.\r

\r

I buyers internazionali, selezionati sempre da ItaliAbsolutely provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada.\r

\r

Dopo la giornata di oggi dedicata alla commercializzazione delle offerte degli operatori di strutture ricettive e tour operator locali, giornata che proseguirà nel pomeriggio con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto a Mothia, sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi.\r

\r

Insieme ai buyes è stato invitato anche un gruppo di giornalisti di importanti testate nazionali – per un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice.\r

\r

La presidente del distretto Rosalia D’Alì ha aperto la giornata e dato il benvenuto agli operatori e ai buyers. “Un’organizzazione molto complessa ma che pensiamo siamo molto utili. È un momento concreto di promozione e commercializzazione per il nostro territorio, un ulteriore passaggio nel percorso di diventare da DMO in DMC per dare la possibilità di avviare strategie commerciali. Ma è anche un segnale importante che il Distretto è vicino al settore economico e alle imprese con azioni concrete, e attento alle loro esigenze, in sinergia con le politiche dei Comuni orientate ad un incremento delle presenze e dell’allungamento della stagione tutto l’anno”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"ItaliAbsolutely a Trapani. I buyer esteri incontrano 80 operatori turistici","post_date":"2025-05-09T15:00:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746802818000]}]}}