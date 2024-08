La Cina lancia una nuova attrazione turistica: le centrali nucleari Il governo cinese ha annunciato che nove centrali nucleari saranno ora tra le attrazioni turistiche previste da una nuova iniziativa sul turismo nucleare. Questo sistema di prenotazione turistica online, unico nel suo genere, comprende visite alle centrali nucleari del China General Nuclear Power Group (CGN). L’obiettivo di offrire tali tour è quello di migliorare la conoscenza scientifica e la fiducia nell’energia nucleare, contribuendo allo sviluppo di alta qualità dell’industria nucleare cinese. Contemporaneamente, l’azienda ha pubblicato il suo primo Libro bianco sul turismo nel settore dell’energia nucleare, presentando la sua tabella di marcia per il turismo nelle centrali nucleari coinvolte nel programma e i piani per integrare le attrazioni turistiche attorno a esse. Dove prenotare Con il lancio ufficiale del sistema di prenotazione online, i visitatori possono ora fissare appuntamenti tramite l’account ufficiale di CGN o il mini programma “core walk” su WeChat per prenotazioni individuali o di gruppo. Dayawan, la prima centrale nucleare commerciale su larga scala della Cina, è tra queste attrazioni insolite. La costruzione dell’impianto è iniziata nell’agosto 1987 ed è stata aperta al pubblico nel 2013. 7 agosto 1987 ed è stata aperta al pubblico nel 2013. Finora le centrali nucleari collegate hanno ricevuto più di un milione di visitatori. Condividi

