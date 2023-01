Israele totalizza 2,67 milioni di arrivi stranieri nel 2022. Exploit del turismo domestico Israele prosegue la propria marcia verso il recupero dei flussi turistici pre pandemia: nel 2022 i turisti stranieri sono stati 2,67 milioni, numero che resta però ancora al di sotto dei livelli 2019, quando gli arrivi avevano raggiunto la cifra record di 4,6 milioni. Secondo i dati del ministero del turismo, l’ammontare delle entrate dall’estero per il 2022 si attesta a oltre 3,8 miliardi di dollari. Il Ministero del Turismo sostiene che il numero di arrivi relativamente basso sia da imputare all’apertura ‘tardiva’ dei cieli israeliani (nel marzo 2022 ma, senza alcuna restrizione, tre mesi dopo, a maggio) rispetto ad altre destinazioni della regione o dell’Europa. Di conseguenza, il tasso di recupero dalla crisi di Israele risulta leggermente inferiore alla media globale. L’ottimismo però non manca visto che i numeri risultano in costante crescita, di mese in mese. “Nel dicembre 2022 sono stati registrati 266.000 turisti (rispetto ai 205.000 del dicembre 2021 e ai 358.300 del dicembre 2019), con un calo limitato al 25% circa rispetto al dicembre 2019″. Numeri già da record, invece, per i pernottamenti 2022, che hanno superato i 20 milioni: “Si tratta di un numero record, maggiore rispetto al dato 2019 di 18,4 milioni” spiega una nota del Ministero del Turismo che attribuisce la crescita al forte aumento del numero di pernottamenti da parte degli israeliani. “Di conseguenza sono aumentate anche le entrate del turismo interno, fino a 4,8 miliardi di dollari rispetto ai 3,6 miliardi del 2019”.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436847 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novembre da record per la Repubblica Dominicana con 571.354 turisti che sono arrivati per via aerea, per l’esattezza - evidenziano i dati del Ministero del Turismo - 109.489 in più rispetto a novembre 2019, con un aumento del 24%; le entrate in valuta estera hanno raggiunto i 532 milioni di dollari. Nei primi 11 mesi del 2022 il Paese ha accolto 6.397.444 turisti rispetto ai 5.821.768 nel medesimo periodo di tempo del 2019, con una crescita del 9,8%. David Collado, ministro del turismo della Repubblica Dominicana, ha poi sottolineato l'ottima performance del comparto crociere con 195.270 arrivi rispetto ai 111.128 dello stesso mese del 2019; nel periodo gennaio-novembre sono arrivati ​​nel Paese 1.085.606 crocieristi, rispetto ai 948.118 del 2019. “Se aggiungiamo i 571.354 turisti arrivati ​​via aerea ai 195.270 arrivati ​​via nave da crociera, si parla della cifra storica di 766.624 visitatori nel solo mese di novembre” ha precisato Collado. Sommando gli arrivi dei turisti via aerea e dei croceristi, si sfiorano i 7 milioni e mezzo di turisti (7.483.050 per l’esattezza) che nei primi undici mesi 2022 hanno scelto la Repubblica Dominicana come destinazione di vacanza. E a proposito di crociere, si prospetta già un nuovo record per questo gennaio a Puerto Plata, con 73 navi che fanno scalo nei porti di Amber Cove e Taíno Bay, superando così le 60 che hanno scalato le località a dicembre 2022. [post_title] => Boom di arrivi in Repubblica Dominicana nei primi 11 mesi del 2022: +9,8% sul 2019 [post_date] => 2023-01-05T12:23:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672921416000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436830 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling si è piazzata al secondo posto in Europa quale compagnia aerea low cost più puntuale del 2022, in base alla classifica stilata da Cirium, società di analisi dell’aviazione a livello globale. La "On-Time Performance Review 2022" posiziona inoltre la compagnia del gruppo Iag al quarto posto assoluto nel ranking delle compagnie aeree europee, con un tasso di puntualità dell’82,04% in più di 197.000 voli operati nel 2022. All'interno della lista delle prime dieci compagnie aeree più puntuali in Europa, Vueling è la compagnia con il maggior numero di voli operati durante il periodo analizzato. "Essere una delle quattro compagnie aeree più puntuali in Europa e la seconda 'low cost' consolida il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, a cui vogliamo continuare a offrire solo il meglio" commenta Oliver Iffert, director of operations del vettore. Il report di Cirium si basa su dati provenienti da oltre 600 fonti di informazione di volo in tempo reale, con un comitato consuntivo indipendente che garantisce una visione accurata ed equilibrata dell’analisi delle prestazioni in tempo reale della compagnia aerea. [post_title] => Vueling è la seconda low cost più puntuale d'Europa secondo la classifica Cirium [post_date] => 2023-01-05T11:25:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672917932000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436821" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Salem Obaidalla, svp Commercial Operations for the Americas di Emirates; Tony Joudi, ambasciatore delle Bahamas negli Emirati Arabi e Qatar; Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo del gruppo Emirates; Adnan Kazim, cco della compagnia.[/caption] Emirates fa coppia con il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas per promuovere il turismo nell'arcipelago caraibico. Le due parti hanno siglato un accordo che darà il via ad iniziative congiunte per incrementare il traffico di visitatori verso le isole dai mercati chiave del network Emirates. In base al protocollo d'intesa, saranno sviluppate campagne promozionali congiunte per favorire la compagnia aerea e incrementare gli arrivi turistici alle Bahamas. L'accordo prevede anche attività di marketing, tra cui fam trip con i media e gli operatori del settore, nel primo trimestre del 2023, e lo sviluppo di pacchetti turistici su misura, attraverso Emirates Holidays. Entrambe le parti hanno anche concordato di esplorare le opportunità di collaborare a campagne pubblicitarie congiunte per promuovere la destinazione Indie Occidentali. La compagnia di Dubai vola attualmente verso 12 destinazioni negli Stati Uniti oltre a Toronto. I passeggeri, provenienti da tutto il network globale, possono utilizzare questi collegamenti per volare verso destinazioni statunitensi come Houston, Chicago o Newark prima di collegarsi a Nassau con United, grazie alla partnership tra le due compagnie aeree. I viaggiatori possono anche volare alle Bahamas via Toronto, con Air Canada, che ha attivato la sua partnership in codeshare a novembre. Sebbene la maggior parte del traffico di visitatori alle Bahamas sia costituito da viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, le Bahamas attraggono anche turisti da altri punti internazionali del network di Emirates, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, la Grecia, l'India, la Cina, le Filippine e Singapore. [post_title] => Emirates: patto con le Bahamas per la promozione del turismo verso l'arcipelago [post_date] => 2023-01-05T11:06:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672916779000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436804 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian ha trasportato in dicembre oltre 1,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 41% rispetto allo stesso mese del 2021. Complessivamente, nel 2022 la compagnia ha registrato 18 milioni di passeggeri. "Per quanto riguarda i viaggi domestici in Norvegia, il numero di passeggeri è ora pari ai livelli pre-pandemia - ha dichiarato il ceo ha dichiarato Geir Karlsen -. Nonostante le condizioni meteorologiche difficili in molti dei giorni di maggiore affluenza che hanno colpito l'aviazione sia nei Paesi nordici che in Europa, siamo riusciti a portare i passeggeri alle loro destinazioni natalizie. Più di nove voli su dieci sono arrivati in orario o entro un'ora dall'orario di arrivo previsto". Il load factor di dicembre è stato del 77,8% e la compagnia ha operato con una media di 64 aeromobili; il riempimento medio del 2022 è stato dell'83,1%. "Nel complesso, il 2022 è stato un anno molto positivo per Norwegian. Una forte domanda repressa di viaggi aerei, in particolare per le destinazioni balneari durante l'alta stagione estiva, ha segnato una stagione da record. Continuiamo a registrare tendenze positive nelle prenotazioni e le vendite di biglietti superano attualmente le nostre aspettative. I passeggeri hanno risposto molto positivamente alle nostre vendite di Capodanno e stanno approfittando della campagna per pianificare i viaggi di quest'anno, sia a breve che a lungo termine", ha concluso Karlsen. [post_title] => Norwegian: il traffico domestico ha raggiunto i livelli pre-pandemia [post_date] => 2023-01-05T10:15:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672913743000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Malesia è pronta a inasprire i controlli su tutti i viaggiatori stranieri in arrivo: l'annuncio arriva dal primo ministro Anwar Ibrahim che, ripreso da Bloomberg, ha chiarito come la decisione sia stata presa in seguito alle preoccupazioni per la dilagante diffusione di Covid in Cina. "Stiamo rafforzando i controlli, ma non discrimineremo nessun Paese", ha sottolineato Ibrahim. "Il governo darà la priorità alla salute dei cittadini rispetto all'economia". Prima della pandemia, la Cina era il terzo Paese in termini di arrivi turistici in Malesia: nel 2019 i visitatori cinesi erano stati circa 3,1 milioni, su un totale di 26,1 milioni di arrivi, secondo i dati di Tourism Malaysia. [post_title] => Malesia: maggiori controlli Covid per tutti i viaggiatori stranieri in arrivo nel Paese [post_date] => 2023-01-05T09:35:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672911352000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tus Airways si appresta ad inaugurare, il prossimo 26 marzo, un nuovo collegamento diretto da Roma a Tel Aviv, che sarà operato tre volte alla settimana, ogni martedì, giovedì e domenica. "Con la consapevolezza di essere un operatore leader nella regione del Mediterraneo orientale, siamo lieti di avviare dei collegamenti diretti tra Roma e Tel Aviv, aggiungendo un'altra entusiasmante destinazione al nostro network in continua crescita - ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia aerea di Cipro, Ahmed Aly -. I nostri ospiti in Italia potranno ora viaggiare comodamente verso Tel Aviv dall'inizio della stagione estiva. La ripresa dei collegamenti su Roma è sempre stata in cima ai nostri piani, considerando la fama mondiale della città come meta turistica di grande richiamo. Guardando al 2023, prevediamo che molti viaggiatori, sia turisti sia businessmen, voleranno tra Roma e Tel Aviv, assicurandoci che i nostri ospiti provino il meglio dell'ospitalità cipriota quando volano con noi”. Tus Airways opera con una flotta di Airbus A320 e collega Israele e la Grecia a Cipro con destinazioni in Europa e Medio Oriente. [post_title] => Tus Airways: decollerà il 26 marzo sulla rotta Roma-Tel Aviv con tre voli settimanali [post_date] => 2023-01-04T12:03:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672833810000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha trasportato 11,5 milioni di passeggeri lo scorso dicembre, pari ad un aumento del 3% rispetto al precedente record pre-Covid messo a segno durante il periodo natalizio. La low cost irlandese prevede di trasportare 166,5 milioni di passeggeri nell'anno che si chiuderà alla fine di marzo, superando di gran lunga il precedente record di 149 milioni. La progressione positiva del vettore è palese durante tutti gli ultimi nove mesi, in ciascuno dei quali ha totalizzato un numero di passeggeri superiore al corrispondente periodo pre-pandemia. All'inizio di dicembre il ceo Michael O'Leary aveva segnalato che le prenotazioni natalizie erano in anticipo rispetto ai livelli del 2019, con un aumento delle tariffe aeree medie a due cifre, grazie alla rimozione delle restrizioni di viaggio per la prima volta in tre anni. Nel dicembre 2021 Ryanair aveva trasportato 9,5 milioni di passeggeri e soltanto 1,9 milioni nello stesso mese del 2020. Sempre a dicembre 2022, il load factor ha raggiunto il 92%, rispetto all'81% del dicembre 2021. [post_title] => Ryanair: il traffico di dicembre supera del 3% il dato dello stesso mese 2019 [post_date] => 2023-01-04T10:12:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672827162000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Nuova Zelanda prevede l'arrivo di mezzo milione di visitatori internazionali nell'arco dei prossimi due mesi. Si prevede che tra 470.000 e 530.000 visitatori sbarcheranno ad Auckland, Christchurch e Wellington nei mesi di gennaio e febbraio. Un risultato significativo, dopo la riapertura completa del confine internazionale il 31 luglio. Stuart Nash, ministro del turismo, ha dichiarato che il Paese ha dimostrato di essere una "destinazione attraente" per i visitatori stranieri. "Le nostre regioni hanno già registrato un aumento della spesa turistica e questo sembra destinato a continuare nei mesi estivi". Nell'anno conclusosi a marzo 2022, i turisti internazionali hanno speso 26,5 miliardi di dollari in Nuova Zelanda, con un aumento del 30,6% rispetto all'anno precedente. "Ci aspettiamo un aumento nel prossimo anno del numero di persone direttamente impiegate nel turismo, con oltre 20.000 titolari di visti per vacanze-lavoro arrivati in Nuova Zelanda". "Siamo anche impegnati a garantire che il ritorno a numeri elevati di turisti sia sostenibile dal punto di vista ambientale e abbia un impatto minore sul nostro paesaggio naturale rispetto al passato", ha dichiarato il ministro. Uno dei programmi più recenti del Governo, il Piano di trasformazione dell'industria turistica, "farà in modo che il turismo restituisca più di quanto prende alle persone e ai luoghi". [post_title] => Nuova Zelanda: atteso mezzo milione di turisti internazionali nei primi due mesi 2023 [post_date] => 2023-01-04T09:10:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672823410000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La cessazione delle attività di Otravo (la società madre di Travelgenio), annunciata da Preferente , ha significato un colpo di grosse dimensioni per le compagnie aeree. Secondo le informazioni più accurate il gruppo è debitrice alle compagnie aeree di un totale di 12,4 milioni di dollari. Questo è uno dei più grandi default nella storia della Iata Bsp e il più alto degli ultimi tre anni. Nel settembre 2019, tre anni e tre mesi fa, Thomas Cook ha presentato istanza di fallimento, lasciando alle compagnie aeree un buco di circa 17 milioni di dollari. Diverse società che fanno parte del gruppo hanno presentato istanza di fallimento nei rispettivi paesi. Allo stesso modo, il gruppo assicura di non avere fondi per procedere con i pagamenti. La caduta di Otravo ha colto di sorpresa gente del posto e stranieri. Inoltre, le compagnie aeree hanno appreso della loro cessazione delle operazioni grazie alle informazioni pubblicate da Preferente . Licenze sospese La Iata, che appena ha saputo del proprio fallimento ha provveduto a sospendere le licenze di tutti i marchi legati a Otravo per fermare l'emorragia, ha davanti a sé un arduo compito di calcolare il numero totale dei default. Il motivo è che il gruppo aveva una rete di oltre venti licenze nei diversi mercati in cui era presente. La cessazione delle operazioni è avvenuta poco prima della scadenza del periodo di regolamento Bsp stabilito dalla Iata, il che ha causato un importo di default così elevato. Otravo era presente in più di 50 paesi, elaborando più di tre milioni di prenotazioni all'anno. Il gruppo nasce nel 2014 dalla fusione di Vliegtickets e Wtc, a cui si aggiunge poi Schipholtickets. Nel febbraio 2016, una società di private equity ha acquistato una quota di maggioranza della società. Negli anni successivi sono state costituite nuove società tramite acquisizioni, come Travelgenio nel maggio 2018. [post_title] => Otravo (Travelgenio) cessa l'attività. 12 milioni di dollari di debiti con Iata [post_date] => 2023-01-03T13:47:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672753673000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "israele totalizza 267 milioni di arrivi stranieri nel 2022 exploit del turismo domestico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2476,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novembre da record per la Repubblica Dominicana con 571.354 turisti che sono arrivati per via aerea, per l’esattezza - evidenziano i dati del Ministero del Turismo - 109.489 in più rispetto a novembre 2019, con un aumento del 24%; le entrate in valuta estera hanno raggiunto i 532 milioni di dollari.\r

\r

Nei primi 11 mesi del 2022 il Paese ha accolto 6.397.444 turisti rispetto ai 5.821.768 nel medesimo periodo di tempo del 2019, con una crescita del 9,8%.\r

\r

David Collado, ministro del turismo della Repubblica Dominicana, ha poi sottolineato l'ottima performance del comparto crociere con 195.270 arrivi rispetto ai 111.128 dello stesso mese del 2019; nel periodo gennaio-novembre sono arrivati ​​nel Paese 1.085.606 crocieristi, rispetto ai 948.118 del 2019. “Se aggiungiamo i 571.354 turisti arrivati ​​via aerea ai 195.270 arrivati ​​via nave da crociera, si parla della cifra storica di 766.624 visitatori nel solo mese di novembre” ha precisato Collado.\r

\r

Sommando gli arrivi dei turisti via aerea e dei croceristi, si sfiorano i 7 milioni e mezzo di turisti (7.483.050 per l’esattezza) che nei primi undici mesi 2022 hanno scelto la Repubblica Dominicana come destinazione di vacanza.\r

\r

E a proposito di crociere, si prospetta già un nuovo record per questo gennaio a Puerto Plata, con 73 navi che fanno scalo nei porti di Amber Cove e Taíno Bay, superando così le 60 che hanno scalato le località a dicembre 2022.\r

","post_title":"Boom di arrivi in Repubblica Dominicana nei primi 11 mesi del 2022: +9,8% sul 2019","post_date":"2023-01-05T12:23:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672921416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling si è piazzata al secondo posto in Europa quale compagnia aerea low cost più puntuale del 2022, in base alla classifica stilata da Cirium, società di analisi dell’aviazione a livello globale. La \"On-Time Performance Review 2022\" posiziona inoltre la compagnia del gruppo Iag al quarto posto assoluto nel ranking delle compagnie aeree europee, con un tasso di puntualità dell’82,04% in più di 197.000 voli operati nel 2022. All'interno della lista delle prime dieci compagnie aeree più puntuali in Europa, Vueling è la compagnia con il maggior numero di voli operati durante il periodo analizzato.\r

\"Essere una delle quattro compagnie aeree più puntuali in Europa e la seconda 'low cost' consolida il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, a cui vogliamo continuare a offrire solo il meglio\" commenta Oliver Iffert, director of operations del vettore.\r

Il report di Cirium si basa su dati provenienti da oltre 600 fonti di informazione di volo in tempo reale, con un comitato consuntivo indipendente che garantisce una visione accurata ed equilibrata dell’analisi delle prestazioni in tempo reale della compagnia aerea.\r

\r

","post_title":"Vueling è la seconda low cost più puntuale d'Europa secondo la classifica Cirium","post_date":"2023-01-05T11:25:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672917932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436821\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Salem Obaidalla, svp Commercial Operations for the Americas di Emirates; Tony Joudi, ambasciatore delle Bahamas negli Emirati Arabi e Qatar; Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo del gruppo Emirates; Adnan Kazim, cco della compagnia.[/caption]\r

\r

Emirates fa coppia con il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas per promuovere il turismo nell'arcipelago caraibico. Le due parti hanno siglato un accordo che darà il via ad iniziative congiunte per incrementare il traffico di visitatori verso le isole dai mercati chiave del network Emirates.\r

\r

In base al protocollo d'intesa, saranno sviluppate campagne promozionali congiunte per favorire la compagnia aerea e incrementare gli arrivi turistici alle Bahamas. L'accordo prevede anche attività di marketing, tra cui fam trip con i media e gli operatori del settore, nel primo trimestre del 2023, e lo sviluppo di pacchetti turistici su misura, attraverso Emirates Holidays. Entrambe le parti hanno anche concordato di esplorare le opportunità di collaborare a campagne pubblicitarie congiunte per promuovere la destinazione Indie Occidentali.\r

\r

La compagnia di Dubai vola attualmente verso 12 destinazioni negli Stati Uniti oltre a Toronto. I passeggeri, provenienti da tutto il network globale, possono utilizzare questi collegamenti per volare verso destinazioni statunitensi come Houston, Chicago o Newark prima di collegarsi a Nassau con United, grazie alla partnership tra le due compagnie aeree. I viaggiatori possono anche volare alle Bahamas via Toronto, con Air Canada, che ha attivato la sua partnership in codeshare a novembre.\r

\r

Sebbene la maggior parte del traffico di visitatori alle Bahamas sia costituito da viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, le Bahamas attraggono anche turisti da altri punti internazionali del network di Emirates, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, la Grecia, l'India, la Cina, le Filippine e Singapore.","post_title":"Emirates: patto con le Bahamas per la promozione del turismo verso l'arcipelago","post_date":"2023-01-05T11:06:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672916779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha trasportato in dicembre oltre 1,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 41% rispetto allo stesso mese del 2021. Complessivamente, nel 2022 la compagnia ha registrato 18 milioni di passeggeri. \"Per quanto riguarda i viaggi domestici in Norvegia, il numero di passeggeri è ora pari ai livelli pre-pandemia - ha dichiarato il ceo ha dichiarato Geir Karlsen -. Nonostante le condizioni meteorologiche difficili in molti dei giorni di maggiore affluenza che hanno colpito l'aviazione sia nei Paesi nordici che in Europa, siamo riusciti a portare i passeggeri alle loro destinazioni natalizie. Più di nove voli su dieci sono arrivati in orario o entro un'ora dall'orario di arrivo previsto\".\r

\r

Il load factor di dicembre è stato del 77,8% e la compagnia ha operato con una media di 64 aeromobili; il riempimento medio del 2022 è stato dell'83,1%. \"Nel complesso, il 2022 è stato un anno molto positivo per Norwegian. Una forte domanda repressa di viaggi aerei, in particolare per le destinazioni balneari durante l'alta stagione estiva, ha segnato una stagione da record. Continuiamo a registrare tendenze positive nelle prenotazioni e le vendite di biglietti superano attualmente le nostre aspettative. I passeggeri hanno risposto molto positivamente alle nostre vendite di Capodanno e stanno approfittando della campagna per pianificare i viaggi di quest'anno, sia a breve che a lungo termine\", ha concluso Karlsen.","post_title":"Norwegian: il traffico domestico ha raggiunto i livelli pre-pandemia","post_date":"2023-01-05T10:15:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672913743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Malesia è pronta a inasprire i controlli su tutti i viaggiatori stranieri in arrivo: l'annuncio arriva dal primo ministro Anwar Ibrahim che, ripreso da Bloomberg, ha chiarito come la decisione sia stata presa in seguito alle preoccupazioni per la dilagante diffusione di Covid in Cina.\r

\r

\"Stiamo rafforzando i controlli, ma non discrimineremo nessun Paese\", ha sottolineato Ibrahim. \"Il governo darà la priorità alla salute dei cittadini rispetto all'economia\".\r

\r

Prima della pandemia, la Cina era il terzo Paese in termini di arrivi turistici in Malesia: nel 2019 i visitatori cinesi erano stati circa 3,1 milioni, su un totale di 26,1 milioni di arrivi, secondo i dati di Tourism Malaysia.","post_title":"Malesia: maggiori controlli Covid per tutti i viaggiatori stranieri in arrivo nel Paese","post_date":"2023-01-05T09:35:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672911352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tus Airways si appresta ad inaugurare, il prossimo 26 marzo, un nuovo collegamento diretto da Roma a Tel Aviv, che sarà operato tre volte alla settimana, ogni martedì, giovedì e domenica.\r

\r

\"Con la consapevolezza di essere un operatore leader nella regione del Mediterraneo orientale, siamo lieti di avviare dei collegamenti diretti tra Roma e Tel Aviv, aggiungendo un'altra entusiasmante destinazione al nostro network in continua crescita - ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia aerea di Cipro, Ahmed Aly -. I nostri ospiti in Italia potranno ora viaggiare comodamente verso Tel Aviv dall'inizio della stagione estiva. La ripresa dei collegamenti su Roma è sempre stata in cima ai nostri piani, considerando la fama mondiale della città come meta turistica di grande richiamo. Guardando al 2023, prevediamo che molti viaggiatori, sia turisti sia businessmen, voleranno tra Roma e Tel Aviv, assicurandoci che i nostri ospiti provino il meglio dell'ospitalità cipriota quando volano con noi”.\r

\r

Tus Airways opera con una flotta di Airbus A320 e collega Israele e la Grecia a Cipro con destinazioni in Europa e Medio Oriente.","post_title":"Tus Airways: decollerà il 26 marzo sulla rotta Roma-Tel Aviv con tre voli settimanali","post_date":"2023-01-04T12:03:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672833810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha trasportato 11,5 milioni di passeggeri lo scorso dicembre, pari ad un aumento del 3% rispetto al precedente record pre-Covid messo a segno durante il periodo natalizio. La low cost irlandese prevede di trasportare 166,5 milioni di passeggeri nell'anno che si chiuderà alla fine di marzo, superando di gran lunga il precedente record di 149 milioni.\r

\r

La progressione positiva del vettore è palese durante tutti gli ultimi nove mesi, in ciascuno dei quali ha totalizzato un numero di passeggeri superiore al corrispondente periodo pre-pandemia.\r

All'inizio di dicembre il ceo Michael O'Leary aveva segnalato che le prenotazioni natalizie erano in anticipo rispetto ai livelli del 2019, con un aumento delle tariffe aeree medie a due cifre, grazie alla rimozione delle restrizioni di viaggio per la prima volta in tre anni. Nel dicembre 2021 Ryanair aveva trasportato 9,5 milioni di passeggeri e soltanto 1,9 milioni nello stesso mese del 2020.\r

\r

Sempre a dicembre 2022, il load factor ha raggiunto il 92%, rispetto all'81% del dicembre 2021.","post_title":"Ryanair: il traffico di dicembre supera del 3% il dato dello stesso mese 2019","post_date":"2023-01-04T10:12:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672827162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Nuova Zelanda prevede l'arrivo di mezzo milione di visitatori internazionali nell'arco dei prossimi due mesi. Si prevede che tra 470.000 e 530.000 visitatori sbarcheranno ad Auckland, Christchurch e Wellington nei mesi di gennaio e febbraio. Un risultato significativo, dopo la riapertura completa del confine internazionale il 31 luglio.\r

\r

Stuart Nash, ministro del turismo, ha dichiarato che il Paese ha dimostrato di essere una \"destinazione attraente\" per i visitatori stranieri. \"Le nostre regioni hanno già registrato un aumento della spesa turistica e questo sembra destinato a continuare nei mesi estivi\". Nell'anno conclusosi a marzo 2022, i turisti internazionali hanno speso 26,5 miliardi di dollari in Nuova Zelanda, con un aumento del 30,6% rispetto all'anno precedente.\r

\r

\"Ci aspettiamo un aumento nel prossimo anno del numero di persone direttamente impiegate nel turismo, con oltre 20.000 titolari di visti per vacanze-lavoro arrivati in Nuova Zelanda\".\r

\r

\"Siamo anche impegnati a garantire che il ritorno a numeri elevati di turisti sia sostenibile dal punto di vista ambientale e abbia un impatto minore sul nostro paesaggio naturale rispetto al passato\", ha dichiarato il ministro. Uno dei programmi più recenti del Governo, il Piano di trasformazione dell'industria turistica, \"farà in modo che il turismo restituisca più di quanto prende alle persone e ai luoghi\".","post_title":"Nuova Zelanda: atteso mezzo milione di turisti internazionali nei primi due mesi 2023","post_date":"2023-01-04T09:10:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672823410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La cessazione delle attività di Otravo (la società madre di Travelgenio), annunciata da Preferente , ha significato un colpo di grosse dimensioni per le compagnie aeree.\r

\r

Secondo le informazioni più accurate il gruppo è debitrice alle compagnie aeree di un totale di 12,4 milioni di dollari.\r

\r

Questo è uno dei più grandi default nella storia della Iata Bsp e il più alto degli ultimi tre anni. Nel settembre 2019, tre anni e tre mesi fa, Thomas Cook ha presentato istanza di fallimento, lasciando alle compagnie aeree un buco di circa 17 milioni di dollari.\r

\r

Diverse società che fanno parte del gruppo hanno presentato istanza di fallimento nei rispettivi paesi. Allo stesso modo, il gruppo assicura di non avere fondi per procedere con i pagamenti.\r

\r

La caduta di Otravo ha colto di sorpresa gente del posto e stranieri. Inoltre, le compagnie aeree hanno appreso della loro cessazione delle operazioni grazie alle informazioni pubblicate da Preferente .\r

Licenze sospese\r

La Iata, che appena ha saputo del proprio fallimento ha provveduto a sospendere le licenze di tutti i marchi legati a Otravo per fermare l'emorragia, ha davanti a sé un arduo compito di calcolare il numero totale dei default. Il motivo è che il gruppo aveva una rete di oltre venti licenze nei diversi mercati in cui era presente.\r

\r

La cessazione delle operazioni è avvenuta poco prima della scadenza del periodo di regolamento Bsp stabilito dalla Iata, il che ha causato un importo di default così elevato.\r

\r

Otravo era presente in più di 50 paesi, elaborando più di tre milioni di prenotazioni all'anno. Il gruppo nasce nel 2014 dalla fusione di Vliegtickets e Wtc, a cui si aggiunge poi Schipholtickets.\r

\r

Nel febbraio 2016, una società di private equity ha acquistato una quota di maggioranza della società. Negli anni successivi sono state costituite nuove società tramite acquisizioni, come Travelgenio nel maggio 2018.","post_title":"Otravo (Travelgenio) cessa l'attività. 12 milioni di dollari di debiti con Iata","post_date":"2023-01-03T13:47:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1672753673000]}]}}