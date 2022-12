Israele scommette su Eilat e si rilancia sul mercato italiano Israele si rilancia sul mercato italiano e, grazie ai nuovi collegamenti diretti da Roma, scommette su Eilat. La città, che sorge a Sud, sulle rive del mar Rosso, è considerata per la sua ricca offerta e per la sua posizione strategica tra le principale mete turistiche del Paese. Wizz Air la collega a Roma Fiumicino, dal 17 dicembre, con un volo diretto operato due volte a settimana, il martedì e il sabato. «Eilat è una destinazione perfetta per il mercato italiano – spiega Kalanit Goren Perry, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo -: si affaccia sulle acque cristalline del mar Rosso e offre la possibilità di vivere il deserto del Negev, partecipare a eventi e movida, ma è anche il punto di partenza per scoprire il resto del Paese, che purtroppo è ancora poco conosciuto da alcuni mercati». Il 2022 è stato un anno di ripartenza per la destinazione, che ha visto il ritorno degli italiani. «Siamo pronti a un 2023 di risultati importanti – spiega la direttrice -. Il lavoro fatto quest’anno è servito proprio a questo, a raccontare la proposta ricca e diversificata di un Paese che è a sole 3 ore e mezza da Roma, 4 ore da Milano. Abbiamo spiegato che è una destinazione sicura, che offre servizi innovativi e avanzati, attrattive storiche e culturali importanti, alberghi importanti, nuovi musei, un interessante cartellone di eventi e una calda accoglienza. Mi aspetto una buona reazione dal mercato italiano nei prossimi mesi».

