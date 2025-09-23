Isole Vergini Britanniche d’autunno: il volto più autentico dell’arcipelago L’autunno si rivela una stagione ideale per scoprire le Isole Vergini Britanniche, con una vacanza autentica, rilassata e lontana dalla folla. Con tariffe più vantaggiose e un’atmosfera più intima, questo periodo dell’anno offre ai viaggiatori l’occasione per scoprire il lato più autentico dell’arcipelago. Dai boutique hotel ai resort più esclusivi, dai ristoranti iconici alle attrazioni più amate, le Bvi restano pienamente operative e pronte ad accogliere i visitatori con il calore e l’ospitalità che le contraddistinguono. «Visitare le Bvi durante la nostra bassa stagione, tra settembre e l’inizio di novembre, offre una serie di vantaggi unici – ha dichiarato Clive McCoy, director British Virgin Islands Tourist Board & Film Commission -. Gli ospiti possono godere delle stesse spiagge incontaminate, della vela di livello mondiale e della cultura vibrante, ma con più spazio, un valore migliore e un ritmo più lento, che permette di connettersi davvero con le nostre isole». Con acque calde e alisei costanti tutto l’anno, in questo periodo dell’anno in particolare è possibile vivere la navigazione delle acque che hanno reso l’arcipelago famoso nel mondo. I viaggiatori possono approfittare di offerte per esplorare le meraviglie del territorio: dalle immersioni tra barriere coralline e relitti storici, fino al relax sulle spiagge. Il tutto arricchito da un’atmosfera più tranquilla e tariffe vantaggiose, che rendono questo periodo dell’anno particolarmente invitante per una fuga nei Caraibi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => The Red Sea accende i riflettori sull'apertura dei primi resort di Shura Island, una delle tappe di sviluppo del progetto della società di sviluppo immobiliare Red Sea Global (Rsg). «Shura Island rappresenta i fondamenti della nostra vision: sguardo al futuro, profondo rispetto per la natura e impegno nel ridefinire il turismo in Arabia Saudita, fissando nuovi standard nel turismo rigenerativo. - afferma Reema Almokhtar, tourism communications di Rsg -. Tra il 2025 e il 2026 apriranno 11 luxury resorts dove vivere esperienze esclusive e programmi culturali. Shura Island offrirà anche degli overwater, un porto turistico, uno yacht club, il campo da golf da campionato 18 buche Shura Links - con paesaggi desertici e fairway rigogliosi, un’area di conservazione marina fra le più grandi del mondo e le attività di Adrena, dedicate all’avventura e all’intrattenimento ad alta energia. Le esperienze signature, adrenaliniche, culturali e nella natura sono affidate ai marchi gestiti da The Red Sea: Wama (per le attività sopra l'acqua), Galaxea (per le esperienze subacquee) e Akun (per le avventure nell'entroterra). Shura Island si raggiunge via mare o attraversando i 3,3km del più lungo ponte interno dell’Arabia Saudita». Continua, quindi, il percorso iniziato con successo due anni fa. «Il progetto The Red Sea verrà completato entro il 2030 con la realizzazione di 50 resorts su 22 diverse isole e 6 sulla terraferma. Saranno disponibili 8.000 camere d'albergo e 1000 unità residenziali fra isole ed entroterra, oltre a un porto turistico, campi da golf, servizi di intrattenimento, ristorazione e tempo libero. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 1mln di visitatori, perché non vogliamo overturism: intendiamo proteggere l’ecosistema della destinazione. Siamo anche molto attenti ai criteri di sostenibilità. Il progetto The Red Sea Global (Rsg) comprende 9 isole designate come riserve naturali per la conservazione e la protezione dell’ambiente marino. È stata bandita la plastica monouso. Abbiamo la più grande Landscape Nursery di piante del Medio Oriente. Il 30% di “beneficio netto di conservazione” verrà raggiunto entro il 2040 e utilizziamo energia rinnovabile al 100%: ovunque sono visibili pannelli solari. Non si praticano sport acquatici motorizzati per evitare l’inquinamento acustico e il disturbo della fauna marina. Gli ospiti possono esplorare il mar Rosso Saudita nel rispetto del suo delicato equilibrio facendo escursioni in kayak tra le mangrovie, paddleboard sulle acque turchesi o immergendosi fra incontaminate barriere coralline. Possiamo dire che l’impatto di Rsg sulla natura e sulle comunità va ben oltre i confini delle sue destinazioni. Attraverso i progetti trasformativi di The Red Sea e Amaala sta creando 120.000 nuovi posti di lavoro, stimolando la crescita economica e promuovendo un futuro sostenibile per tutti». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="497422,497420,497421"] [post_title] => The Red Sea Global e le tappe per l'apertura dei primi resorts a Shura Island (2) [post_date] => 2025-09-23T09:00:38+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758618038000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A metà strada tra Genova e Savona, Varazze è un concentrato di esperienze diverse ma in perfetto equilibrio: outdoor, benessere, natura, cultura, enogastronomia, e naturalmente mare. I “caruggi”, tipici vicoli, le case colorate, la Collegiata di Sant’Ambrogio con la sua torre medievale, raccontano l’anima più autentica della Liguria. Qui è nato Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea: ogni anno la città si trasforma per le celebrazioni di Santa Caterina e San Bartolomeo, riti tradizionali e profondi che coinvolgono l’intera comunità. Sulle alture, le frazioni come Alpicella e Piani d’Invrea custodiscono antichi oratori, vigneti, viste che abbracciano mare e colline. Varazze è un paradiso per gli amanti dell’outdoor: il Parco del Beigua, riconosciuto Geoparco Unesco, offre oltre 500 km di sentieri tra foreste, panorami mozzafiato e perfino canyon. I percorsi per MTB della Trail Area sono ideali più sportivi, mentre la Ciclovia del Beigua è adatta per una pedalata panoramica tra Cogoleto, Varazze, Stella e Sassello. Per chi ama esperienze più tranquille, c’è il Lungomare Europa, ex ferrovia trasformata in passeggiata vista mare, e l’Eremo del Deserto, luogo sospeso tra natura e spiritualità. Le acque di Varazze, premiate con la Bandiera Blu, ospitano spiagge attrezzate, calette selvagge e attività per ogni età. È una delle mete surfistiche più rinomate d’Europa. Alla Marina di Varazze non mancano boutique, ristoranti sul molo. Gli stabilimenti balneari, aperti anche d’inverno, offrono elioterapia e relax tutto l’anno. Le strutture con Spa vista mare, i corsi di yoga in spiaggia, le passeggiate rigeneranti nel verde rendono il soggiorno un’esperienza olistica e completa. I piatti tradizionali — buridda, mandilli, ravioli, verdure ripiene — raccontano la terra e il mare, tra trattorie storiche, mercatini di frazione e ristoranti contemporanei. Alcune eccellenze, come i Mandilli de Väze e lo zafferano locale, parlano di una Liguria genuina, fatta di mani esperte e sapori veri. Varazze è viva tutto l’anno. In primavera, esplode con le celebrazioni di Santa Caterina, tra cortei, fuochi e devozione popolare. In estate, si anima con festival, concerti e il Cundigiun, evento gastronomico che celebra i sapori delle frazioni. In autunno, i boschi del Beigua si accendono di colori per chi ama il trekking. In inverno, l’aria frizzante invita a camminare sulla costa o a sfidare le onde nel cimento invernale. Il momento clou per gli sportivi è il Varazze Adventure Festival, dove surf, trail, MTB, arrampicata e sport outdoor trasformano la città in un’arena di sfide e scoperta. [post_title] => Varazze, la Liguria più autentica tutto l’anno, tra mare e percorsi nella natura [post_date] => 2025-09-23T08:44:52+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758617092000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sncf Voyages Italia incentiva con una proposta green un viaggio a Parigi nel periodo autunnale o per immergersi nell’atmosfera prenatalizia: in occasione della Settimana della mobilità sostenibile, la società ferroviaria valorizza l’importanza di viaggiare a basso impatto ambientale, promuovendo il treno come scelta pratica ed economica per spostarsi in Europa. La promozione, valida fino al 23 settembre, consente di acquistare i biglietti da Milano e Torino per Parigi a un prezzo speciale, a partire da 39 euro, per viaggiare tra il 17 novembre e il 14 dicembre 2025. Inoltre, è già possibile acquistare i biglietti per viaggiare a bordo di Tgv Inoui fino al 27 marzo 2026, in modo da pianificare in anticipo le vacanze invernali. A bordo, gli ambienti sono spaziosi, con sedili ergonomici, lampade da lettura e tavolini che permettono di studiare, lavorare o rilassarsi durante il tragitto, in base alle diverse esigenze. È inoltre disponibile il Wi-Fi gratuito, una carrozza bar, nursery in prima e seconda classe e un portale di intrattenimento con film, documentari, podcast e riviste, ma anche contenuti per i più piccoli. L’offerta ristorativa prevede un menu franco-italiano che include prodotti biologici e a km zero, con il 70% di ingredienti proveniente da fornitori locali. Inoltre, sono disponibili piatti vegani, vegetariani e senza glutine. È previsto, infine, un servizio di ristorazione mobile e un servizio al posto per la 1ª classe. I collegamenti Tgv Inoui prevedono tre a/r giornalieri con fermate a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Macon e Parigi Gare de Lyon. Le partenze da Milano sono programmate alle 6:00, 12:10 e 16:10, mentre da Torino alle 7:36, 13:41 e 17:38. Giunti a destinazione, si è già nel cuore di Parigi, per cominciare la visita della capitale francese. [post_title] => Tgv Inoui: promozione d'autunno per scoprire il fascino della Parigi prenatalizia [post_date] => 2025-09-22T11:14:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758539687000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Semaforo verde dal governo britannico al progetto da 2,2 miliardi di sterline per la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Londra Gatwick. Secondo quanto riferisce il Financial Times, Heidi Alexander, segretario ai trasporti, ha approvato il piano - che dovrebbe concretizzarsi entro la fine del decennio - dopo aver richiesto al secondo aeroporto più grande del Regno Unito di soddisfare condizioni più severe in materia di abbattimento del rumore e trasporto pubblico. L'aeroporto di Londra Heathrow ha presentato lo scorso mese i piani per un ampliamento da 49 miliardi di sterline, che include la costruzione di una terza pista e la deviazione dell'autostrada più trafficata della Gran Bretagna. Il cancelliere Rachel Reeves ha dichiarato di sperare che Heathrow vedrà “i primi lavori” prima delle prossime elezioni, che dovranno tenersi entro il 2029. Il progetto di Gatwick è molto più semplice, poiché tutti i lavori principali saranno effettuati all'interno dell'attuale perimetro dell'aeroporto. I primi voli potrebbero decollare entro la fine del decennio, secondo quanto affermato in precedenza dalla società di gestione di Gatwick, e un aeroporto ampliato sarebbe in grado di gestire fino a 75 milioni di passeggeri all'anno entro la fine degli anni 2030, rispetto al record di 46,5 milioni registrato nel 2019. "Accogliamo con favore l'approvazione da parte del governo dei piani per l'utilizzo regolare della nostra pista nord, in anticipo rispetto alla scadenza prevista - ha commentato Stewart Wingate, ceo nel Regno Unito di Vinci Airports, azionista di maggioranza di Gatwick -. Si tratta di un altro importante traguardo nel processo di pianificazione di questo investimento da 2,2 miliardi di sterline, interamente finanziato dai nostri azionisti". [post_title] => Londra Gatwick: ok dal governo britannico alla realizzazione della seconda pista [post_date] => 2025-09-22T10:17:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758536233000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi. Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta. «Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour -. I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare». I risultati La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna un incremento del 30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone). L’estate ha messo a segno un +25% con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius. Per quanto riguarda l’inverno 2025-26, focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada per l’estate 2026. Il team protagonista Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione. Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni. Oltre 35 i partner che hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore vendite, Marco Depascale. [post_title] => Glamour, estate a +25% e inverno all'insegna del lungo raggio [post_date] => 2025-09-22T09:52:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758534749000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497439" align="alignright" width="300"] Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles[/caption] Un'offerta turistica diversificata che combina natura, cultura e sport per attrarre un pubblico sempre più internazionale in grado di guarda oltre la - incontestabile - bellezza di spiagge e mare: così le Seychelles evidenziano un primo bilancio positivo del 2025, con circa 266.970 visitatori internazionali accolti tra gennaio e metà settembre, +11% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una conferma dell’appeal crescente dell’arcipelago sul panorama turistico mondiale, capace di attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche, sostenibili ed esclusive. Il mercato italiano, in particolare, si distingue per la sua crescita costante: 16.500 gli arrivi registrati al 14 settembre 2025, pari ad una crescita del +23% rispetto al 2024, confermandosi saldamente al quarto posto tra i mercati di riferimento per le Seychelles, subito dopo Germania, Francia e Russia. “Questi risultati – commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative per l’Italia di Tourism Seychelles - dimostrano non solo la fedeltà del pubblico italiano, ma anche la crescente capacità delle Seychelles di diversificare l’offerta e intercettare nuove motivazioni di viaggio”. L'ente del turismo partecipa alla prossima fiera di Rimini con partner locali e internazionali, che incarnano l’autenticità e la qualità dell’ospitalità creola. L’obiettivo sarà rafforzare il dialogo con operatori, agenzie e media, presentando novità, progetti futuri ed esperienze: dal lusso tailor-made alle avventure a contatto con la natura, dalle nuove proposte legate agli eventi sportivi fino all’impegno concreto verso un turismo sostenibile e responsabile. Saranno quindi allo stand: Creole Travel Service, Mason's Travel, 7South, Connect Seychelles, Le Duc de Praslin, Raffles Seychelles e Anantara Maia Seychelles Villas, Avani+ Barbarons Seychelles, Paradise Sun (rappresentati da Controvento). [post_title] => L'appeal delle Seychelles sui turisti italiani: arrivi a +23% nel 2025 [post_date] => 2025-09-22T09:35:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758533704000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497436 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cabo Verde Airlines ha scelto Tal Aviation come gsa in Spagna, andando così a rafforzare la propria presenza nel mercato spagnolo. In base all'intesa, Tal Aviation sarà responsabile di tutte le attività di vendita, marketing e distribuzione della compagnia aerea in Spagna, fornendo un supporto completo agli agenti di viaggio e ai passeggeri. "Cabo Verde Airlines offre un accesso unico alle isole di Capo Verde e oltre. Ci impegniamo a sfruttare la nostra conoscenza locale e la nostra esperienza globale per garantire il loro successo in questo mercato vitale" ha dichiarato ha dichiarato Lorena Martin Mayoral, country manager di Tal Aviation Spagna. Basata all'aeroporto Internazionale Amilcar Cabral sull'isola di Sal, Cabo Verde Airlines fornisce collegamenti aerei essenziali all'interno dell'arcipelago e verso destinazioni internazionali. [post_title] => Cabo Verde Airlines sceglie Tal Aviation come gsa in Spagna [post_date] => 2025-09-22T09:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758533151000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497417 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La destinazione The Red Sea si trova sulla costa ovest dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso. Offre un'esperienza unica di turismo rigenerativo di lusso in resorts di design, gestiti da marchi leader nell'ospitalità a livello mondiale. «Siamo a tre ore da AlUla, a 500 chilometri da Jeddah e un'ora e mezza di volo da Riyadh. - racconta Reema Almokhtar, tourism communications di Red Sea Global (Rsg), una società di sviluppo immobiliare certa che uno sviluppo responsabile e rigenerativo possa migliorare le comunità, stimolare le economie e migliorare i territori. «Dal punto di vista delle connessioni il Red Sea International Airport accoglie voli da Jeddah, Riyadh, Dammam e Dubai. Abbiamo appena annunciato il collegamento operato da Doha di Qatar Airways, che sarà in connessione da Roma e Milano. Siamo a 5/7h di volo dalle maggiori città europee, quindi gli ospiti raggiungono il proprio resort usufruendo di diverse modalità di trasporto ecologico ad emissioni zero: macchine o buggy elettrici, imbarcazioni, idrovolanti ed elicotteri. The Red Sea accoglie i suoi visitatori tutto l’anno: brilla sempre il sole e le temperature si aggirano sui 32°, con una lieve brezza; anche la temperatura dell'acqua è sempre piacevole. La destinazione si chiama The Red Sea, ma è molto ricca e diversificata dal punto di vista geografico. - prosegue Almokhtar - Si estende su 28.000kmq e comprende il quarto sistema di barriera corallina più grande del mondo, spiagge incontaminate, vulcani dormienti, imponenti dune di sabbia, canyon, siti storici e culturali e un arcipelago di oltre 90 isole vergini. "Sono già stati inaugurati i primi cinque resort extra-lusso. Il Six Senses Southern Dunes - The Red Sea ha un focus sul benessere: dalla cucina alla spa, al wellness; il St. Regis Red Sea Resort, con le sue 90 ville e overwater, unisce la bellezza della costa ai valori del brand e propone una cucina raffinata in sei concept diversi; il Ritz Carlton Reserve si chiama Nujuma, che in arabo significa stella. In ogni stanza c’è un telescopio per guardare le stelle. È un'area bellissima e siamo accreditati da Dark Sky, quindi il Red Sea offre anche l'astroturismo. A questi si aggiungono le prime due strutture di proprietà gestite da Red Sea Global: il Shebara che con 73 chiavi si ispira alle bolle subacquee e ha l’interior design di Paolo Ferrari e il Desert Rock Resort: scavato tra le rocce e parte del deserto roccioso circostante, offre esperienze uniche, come i piatti realizzati dalla Naira, celebre chef turca stellata Michelin». Chiara Ambrosioni [gallery ids="497418,497427,497419"] [post_title] => The Red Sea: progetto rigenerativo e diversificato per vivere un’esperienza luxury (1) [post_date] => 2025-09-22T09:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758531612000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497331" align="alignleft" width="300"] Vincenzo Emprin[/caption] ItalyScape mantiene le posizioni e consolida l'offerta. Nonostante le preoccupazioni legate al calo del turismo statunitense in Italia, ItalyScape non ha registrato flessioni: il 2025 conferma il fatturato del 2024, con una presenza costante di clienti stranieri, sia individuali che gruppi, e una crescita nella fascia alto spendente. Un mercato che cambia Il mondo del turismo sta cambiando. Una delle tendenze più evidenti è l’aumento delle prenotazioni last minute da parte dei viaggiatori individuali, con un picco significativo registrato a settembre: un comportamento che si è rafforzato dopo il periodo pandemico e che oggi è diventato una prassi sempre più diffusa. Anche il turismo di gruppo sta evolvendo: i gruppi sono meno numerosi, ma richiedono servizi sempre più personalizzati, esperienze su misura che rispondano ai desideri specifici dei partecipanti. Allo stesso tempo, emerge un’altra tendenza interessante: una maggiore apertura del pubblico internazionale verso stagioni diverse e destinazioni meno battute. C’è voglia di scoprire un’Italia più autentica, lontana dai circuiti tradizionali e dai picchi dell’overtourism. In questo scenario in continua evoluzione, ItalyScape riesce a rispondere a ogni richiesta - anche all’ultimo momento - grazie a una rete solida e flessibile di fornitori, strutture e guide locali multilingue. «Le persone non sono tutte uguali, e neanche i viaggi lo sono - commenta Vincenzo Emprin, ceo di Italyscape -. Il vero lusso oggi è capire davvero cosa cerca ciascun cliente, offrire esperienze autentiche e avere la prontezza di rispondere in tempo reale. Servizio, creatività, velocità: è questo che ci chiedono, ed è questo che ci distingue». I dati Oggi il 50% delle prenotazioni riguarda viaggiatori individuali, un dato significativo che conferma il cambio di passo del turismo incoming. ItalyScape lavora con un portafoglio clienti sempre più internazionale: accanto al 60% rappresentato dagli Stati Uniti, seguono Regno Unito, Francia e nuovi mercati in forte crescita come Singapore, Australia, Messico e Brasile. Un altro trend importante riguarda le agenzie italiane: crescono le richieste per gestire incoming di clienti esteri (soprattutto Usa, Brasile, Singapore, Messico) e ItalyScape si conferma partner ideale, grazie a preventivi e documentazione in inglese, francese e spagnolo, guide locali esperte e multilingue e non ultimo un servizio di conciergerie sempre attivo, per ogni emergenza, prenotazione o cambio in corsa. Escapade, la divisione Mice di ItalyScape con sede a Padova, ha registrato ottimi risultati nel 2025 con l’apertura a nuovi mercati come il Messico e l’Australia, a cui si è aggiunto il consolidamento delle collaborazioni con grandi brand francesi. Non da meno si è registrata una vivacità anche nel mercato domestico, con aziende italiane che scelgono ItalyScape per eventi tailor-made, immersi nella bellezza delle città d’arte o nei paesaggi italiani più sorprendenti. Le mete più richieste L’Italia continua a esercitare un fascino irresistibile sul pubblico internazionale, che premia le sue meraviglie più note ma guarda con crescente interesse anche alle destinazioni in evoluzione. In vetta alle richieste spiccano i grandi classici del lusso e della bellezza: la Costiera Amalfitana; il lago di Como; le grandi città d’arte, Venezia, Firenze, Roma. Ma a brillare oggi sono anche nuove destinazioni in ascesa, come Napoli e Palermo: due città dalla forte identità, dove si respira un fermento autentico fatto di riqualificazioni urbane, nuove aperture alberghiere e un’offerta sempre più attrattiva per i viaggiatori di oggi. [post_title] => ItalyScape, numeri in tenuta. Cresce la voglia di Italia "alternativa" [post_date] => 2025-09-19T10:30:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758277849000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "isole vergini britanniche dautunno il volto piu autentico dellarcipelago" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1350,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Red Sea accende i riflettori sull'apertura dei primi resort di Shura Island, una delle tappe di sviluppo del progetto della società di sviluppo immobiliare Red Sea Global (Rsg).\r

\r

«Shura Island rappresenta i fondamenti della nostra vision: sguardo al futuro, profondo rispetto per la natura e impegno nel ridefinire il turismo in Arabia Saudita, fissando nuovi standard nel turismo rigenerativo. - afferma Reema Almokhtar, tourism communications di Rsg -. Tra il 2025 e il 2026 apriranno 11 luxury resorts dove vivere esperienze esclusive e programmi culturali. Shura Island offrirà anche degli overwater, un porto turistico, uno yacht club, il campo da golf da campionato 18 buche Shura Links - con paesaggi desertici e fairway rigogliosi, un’area di conservazione marina fra le più grandi del mondo e le attività di Adrena, dedicate all’avventura e all’intrattenimento ad alta energia. Le esperienze signature, adrenaliniche, culturali e nella natura sono affidate ai marchi gestiti da The Red Sea: Wama (per le attività sopra l'acqua), Galaxea (per le esperienze subacquee) e Akun (per le avventure nell'entroterra). Shura Island si raggiunge via mare o attraversando i 3,3km del più lungo ponte interno dell’Arabia Saudita». Continua, quindi, il percorso iniziato con successo due anni fa.\r

\r

«Il progetto The Red Sea verrà completato entro il 2030 con la realizzazione di 50 resorts su 22 diverse isole e 6 sulla terraferma. Saranno disponibili 8.000 camere d'albergo e 1000 unità residenziali fra isole ed entroterra, oltre a un porto turistico, campi da golf, servizi di intrattenimento, ristorazione e tempo libero. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 1mln di visitatori, perché non vogliamo overturism: intendiamo proteggere l’ecosistema della destinazione. Siamo anche molto attenti ai criteri di sostenibilità.\r

\r

Il progetto The Red Sea Global (Rsg) comprende 9 isole designate come riserve naturali per la conservazione e la protezione dell’ambiente marino. È stata bandita la plastica monouso. Abbiamo la più grande Landscape Nursery di piante del Medio Oriente. Il 30% di “beneficio netto di conservazione” verrà raggiunto entro il 2040 e utilizziamo energia rinnovabile al 100%: ovunque sono visibili pannelli solari. Non si praticano sport acquatici motorizzati per evitare l’inquinamento acustico e il disturbo della fauna marina.\r

\r

Gli ospiti possono esplorare il mar Rosso Saudita nel rispetto del suo delicato equilibrio facendo escursioni in kayak tra le mangrovie, paddleboard sulle acque turchesi o immergendosi fra incontaminate barriere coralline. Possiamo dire che l’impatto di Rsg sulla natura e sulle comunità va ben oltre i confini delle sue destinazioni. Attraverso i progetti trasformativi di The Red Sea e Amaala sta creando 120.000 nuovi posti di lavoro, stimolando la crescita economica e promuovendo un futuro sostenibile per tutti».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"497422,497420,497421\"]","post_title":"The Red Sea Global e le tappe per l'apertura dei primi resorts a Shura Island (2)","post_date":"2025-09-23T09:00:38+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1758618038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A metà strada tra Genova e Savona, Varazze è un concentrato di esperienze diverse ma in perfetto equilibrio: outdoor, benessere, natura, cultura, enogastronomia, e naturalmente mare.\r

\r

I “caruggi”, tipici vicoli, le case colorate, la Collegiata di Sant’Ambrogio con la sua torre medievale, raccontano l’anima più autentica della Liguria. Qui è nato Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea: ogni anno la città si trasforma per le celebrazioni di Santa Caterina e San Bartolomeo, riti tradizionali e profondi che coinvolgono l’intera comunità.\r

\r

Sulle alture, le frazioni come Alpicella e Piani d’Invrea custodiscono antichi oratori, vigneti, viste che abbracciano mare e colline.\r

\r

Varazze è un paradiso per gli amanti dell’outdoor: il Parco del Beigua, riconosciuto Geoparco Unesco, offre oltre 500 km di sentieri tra foreste, panorami mozzafiato e perfino canyon. I percorsi per MTB della Trail Area sono ideali più sportivi, mentre la Ciclovia del Beigua è adatta per una pedalata panoramica tra Cogoleto, Varazze, Stella e Sassello.\r

\r

Per chi ama esperienze più tranquille, c’è il Lungomare Europa, ex ferrovia trasformata in passeggiata vista mare, e l’Eremo del Deserto, luogo sospeso tra natura e spiritualità.\r

\r

Le acque di Varazze, premiate con la Bandiera Blu, ospitano spiagge attrezzate, calette selvagge e attività per ogni età. È una delle mete surfistiche più rinomate d’Europa.\r

\r

Alla Marina di Varazze non mancano boutique, ristoranti sul molo.\r

\r

Gli stabilimenti balneari, aperti anche d’inverno, offrono elioterapia e relax tutto l’anno. Le strutture con Spa vista mare, i corsi di yoga in spiaggia, le passeggiate rigeneranti nel verde rendono il soggiorno un’esperienza olistica e completa.\r

\r

I piatti tradizionali — buridda, mandilli, ravioli, verdure ripiene — raccontano la terra e il mare, tra trattorie storiche, mercatini di frazione e ristoranti contemporanei. Alcune eccellenze, come i Mandilli de Väze e lo zafferano locale, parlano di una Liguria genuina, fatta di mani esperte e sapori veri.\r

\r

Varazze è viva tutto l’anno. In primavera, esplode con le celebrazioni di Santa Caterina, tra cortei, fuochi e devozione popolare. In estate, si anima con festival, concerti e il Cundigiun, evento gastronomico che celebra i sapori delle frazioni. In autunno, i boschi del Beigua si accendono di colori per chi ama il trekking. In inverno, l’aria frizzante invita a camminare sulla costa o a sfidare le onde nel cimento invernale.\r

\r

Il momento clou per gli sportivi è il Varazze Adventure Festival, dove surf, trail, MTB, arrampicata e sport outdoor trasformano la città in un’arena di sfide e scoperta.","post_title":"Varazze, la Liguria più autentica tutto l’anno, tra mare e percorsi nella natura","post_date":"2025-09-23T08:44:52+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1758617092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sncf Voyages Italia incentiva con una proposta green un viaggio a Parigi nel periodo autunnale o per immergersi nell’atmosfera prenatalizia: in occasione della Settimana della mobilità sostenibile, la società ferroviaria valorizza l’importanza di viaggiare a basso impatto ambientale, promuovendo il treno come scelta pratica ed economica per spostarsi in Europa. \r

\r

La promozione, valida fino al 23 settembre, consente di acquistare i biglietti da Milano e Torino per Parigi a un prezzo speciale, a partire da 39 euro, per viaggiare tra il 17 novembre e il 14 dicembre 2025. Inoltre, è già possibile acquistare i biglietti per viaggiare a bordo di Tgv Inoui fino al 27 marzo 2026, in modo da pianificare in anticipo le vacanze invernali. \r

\r

A bordo, gli ambienti sono spaziosi, con sedili ergonomici, lampade da lettura e tavolini che permettono di studiare, lavorare o rilassarsi durante il tragitto, in base alle diverse esigenze. È inoltre disponibile il Wi-Fi gratuito, una carrozza bar, nursery in prima e seconda classe e un portale di intrattenimento con film, documentari, podcast e riviste, ma anche contenuti per i più piccoli. \r

\r

L’offerta ristorativa prevede un menu franco-italiano che include prodotti biologici e a km zero, con il 70% di ingredienti proveniente da fornitori locali. Inoltre, sono disponibili piatti vegani, vegetariani e senza glutine. È previsto, infine, un servizio di ristorazione mobile e un servizio al posto per la 1ª classe. \r

\r

I collegamenti Tgv Inoui prevedono tre a/r giornalieri con fermate a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Macon e Parigi Gare de Lyon. Le partenze da Milano sono programmate alle 6:00, 12:10 e 16:10, mentre da Torino alle 7:36, 13:41 e 17:38. Giunti a destinazione, si è già nel cuore di Parigi, per cominciare la visita della capitale francese.","post_title":"Tgv Inoui: promozione d'autunno per scoprire il fascino della Parigi prenatalizia","post_date":"2025-09-22T11:14:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758539687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semaforo verde dal governo britannico al progetto da 2,2 miliardi di sterline per la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Londra Gatwick.\r

\r

Secondo quanto riferisce il Financial Times, Heidi Alexander, segretario ai trasporti, ha approvato il piano - che dovrebbe concretizzarsi entro la fine del decennio - dopo aver richiesto al secondo aeroporto più grande del Regno Unito di soddisfare condizioni più severe in materia di abbattimento del rumore e trasporto pubblico.\r

\r

L'aeroporto di Londra Heathrow ha presentato lo scorso mese i piani per un ampliamento da 49 miliardi di sterline, che include la costruzione di una terza pista e la deviazione dell'autostrada più trafficata della Gran Bretagna.\r

\r

Il cancelliere Rachel Reeves ha dichiarato di sperare che Heathrow vedrà “i primi lavori” prima delle prossime elezioni, che dovranno tenersi entro il 2029. Il progetto di Gatwick è molto più semplice, poiché tutti i lavori principali saranno effettuati all'interno dell'attuale perimetro dell'aeroporto.\r

\r

I primi voli potrebbero decollare entro la fine del decennio, secondo quanto affermato in precedenza dalla società di gestione di Gatwick, e un aeroporto ampliato sarebbe in grado di gestire fino a 75 milioni di passeggeri all'anno entro la fine degli anni 2030, rispetto al record di 46,5 milioni registrato nel 2019.\r

\r

\"Accogliamo con favore l'approvazione da parte del governo dei piani per l'utilizzo regolare della nostra pista nord, in anticipo rispetto alla scadenza prevista - ha commentato Stewart Wingate, ceo nel Regno Unito di Vinci Airports, azionista di maggioranza di Gatwick -. Si tratta di un altro importante traguardo nel processo di pianificazione di questo investimento da 2,2 miliardi di sterline, interamente finanziato dai nostri azionisti\".","post_title":"Londra Gatwick: ok dal governo britannico alla realizzazione della seconda pista","post_date":"2025-09-22T10:17:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758536233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi.\r

\r

Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta.\r

\r

«Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour -. I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare».\r

I risultati\r

La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna un incremento del 30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone).\r

\r

L’estate ha messo a segno un +25% con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius.\r

\r

Per quanto riguarda l’inverno 2025-26, focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada per l’estate 2026.\r

Il team protagonista\r

Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione.\r

\r

Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni.\r

\r

Oltre 35 i partner che hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore vendite, Marco Depascale.","post_title":"Glamour, estate a +25% e inverno all'insegna del lungo raggio","post_date":"2025-09-22T09:52:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758534749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497439\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles[/caption]\r

Un'offerta turistica diversificata che combina natura, cultura e sport per attrarre un pubblico sempre più internazionale in grado di guarda oltre la - incontestabile - bellezza di spiagge e mare: così le Seychelles evidenziano un primo bilancio positivo del 2025, con circa 266.970 visitatori internazionali accolti tra gennaio e metà settembre, +11% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

Una conferma dell’appeal crescente dell’arcipelago sul panorama turistico mondiale, capace di attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche, sostenibili ed esclusive.\r

Il mercato italiano, in particolare, si distingue per la sua crescita costante: 16.500 gli arrivi registrati al 14 settembre 2025, pari ad una crescita del +23% rispetto al 2024, confermandosi saldamente al quarto posto tra i mercati di riferimento per le Seychelles, subito dopo Germania, Francia e Russia.\r

“Questi risultati – commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative per l’Italia di Tourism Seychelles - dimostrano non solo la fedeltà del pubblico italiano, ma anche la crescente capacità delle Seychelles di diversificare l’offerta e intercettare nuove motivazioni di viaggio”.\r

L'ente del turismo partecipa alla prossima fiera di Rimini con partner locali e internazionali, che incarnano l’autenticità e la qualità dell’ospitalità creola. L’obiettivo sarà rafforzare il dialogo con operatori, agenzie e media, presentando novità, progetti futuri ed esperienze: dal lusso tailor-made alle avventure a contatto con la natura, dalle nuove proposte legate agli eventi sportivi fino all’impegno concreto verso un turismo sostenibile e responsabile.\r

Saranno quindi allo stand: Creole Travel Service, Mason's Travel, 7South, Connect Seychelles, Le Duc de Praslin, Raffles Seychelles e Anantara Maia Seychelles Villas, Avani+ Barbarons Seychelles, Paradise Sun (rappresentati da Controvento).\r

","post_title":"L'appeal delle Seychelles sui turisti italiani: arrivi a +23% nel 2025","post_date":"2025-09-22T09:35:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758533704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497436","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cabo Verde Airlines ha scelto Tal Aviation come gsa in Spagna, andando così a rafforzare la propria presenza nel mercato spagnolo. \r

\r

In base all'intesa, Tal Aviation sarà responsabile di tutte le attività di vendita, marketing e distribuzione della compagnia aerea in Spagna, fornendo un supporto completo agli agenti di viaggio e ai passeggeri. \r

\r

\"Cabo Verde Airlines offre un accesso unico alle isole di Capo Verde e oltre. Ci impegniamo a sfruttare la nostra conoscenza locale e la nostra esperienza globale per garantire il loro successo in questo mercato vitale\" ha dichiarato ha dichiarato Lorena Martin Mayoral, country manager di Tal Aviation Spagna.\r

\r

Basata all'aeroporto Internazionale Amilcar Cabral sull'isola di Sal, Cabo Verde Airlines fornisce collegamenti aerei essenziali all'interno dell'arcipelago e verso destinazioni internazionali. ","post_title":"Cabo Verde Airlines sceglie Tal Aviation come gsa in Spagna","post_date":"2025-09-22T09:25:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758533151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497417","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La destinazione The Red Sea si trova sulla costa ovest dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso. Offre un'esperienza unica di turismo rigenerativo di lusso in resorts di design, gestiti da marchi leader nell'ospitalità a livello mondiale. «Siamo a tre ore da AlUla, a 500 chilometri da Jeddah e un'ora e mezza di volo da Riyadh. - racconta Reema Almokhtar, tourism communications di Red Sea Global (Rsg), una società di sviluppo immobiliare certa che uno sviluppo responsabile e rigenerativo possa migliorare le comunità, stimolare le economie e migliorare i territori.\r

\r

«Dal punto di vista delle connessioni il Red Sea International Airport accoglie voli da Jeddah, Riyadh, Dammam e Dubai. Abbiamo appena annunciato il collegamento operato da Doha di Qatar Airways, che sarà in connessione da Roma e Milano. Siamo a 5/7h di volo dalle maggiori città europee, quindi gli ospiti raggiungono il proprio resort usufruendo di diverse modalità di trasporto ecologico ad emissioni zero: macchine o buggy elettrici, imbarcazioni, idrovolanti ed elicotteri. The Red Sea accoglie i suoi visitatori tutto l’anno: brilla sempre il sole e le temperature si aggirano sui 32°, con una lieve brezza; anche la temperatura dell'acqua è sempre piacevole. La destinazione si chiama The Red Sea, ma è molto ricca e diversificata dal punto di vista geografico. - prosegue Almokhtar - Si estende su 28.000kmq e comprende il quarto sistema di barriera corallina più grande del mondo, spiagge incontaminate, vulcani dormienti, imponenti dune di sabbia, canyon, siti storici e culturali e un arcipelago di oltre 90 isole vergini. \r

\r

\"Sono già stati inaugurati i primi cinque resort extra-lusso. Il Six Senses Southern Dunes - The Red Sea ha un focus sul benessere: dalla cucina alla spa, al wellness; il St. Regis Red Sea Resort, con le sue 90 ville e overwater, unisce la bellezza della costa ai valori del brand e propone una cucina raffinata in sei concept diversi; il Ritz Carlton Reserve si chiama Nujuma, che in arabo significa stella. In ogni stanza c’è un telescopio per guardare le stelle. È un'area bellissima e siamo accreditati da Dark Sky, quindi il Red Sea offre anche l'astroturismo.\r

\r

A questi si aggiungono le prime due strutture di proprietà gestite da Red Sea Global: il Shebara che con 73 chiavi si ispira alle bolle subacquee e ha l’interior design di Paolo Ferrari e il Desert Rock Resort: scavato tra le rocce e parte del deserto roccioso circostante, offre esperienze uniche, come i piatti realizzati dalla Naira, celebre chef turca stellata Michelin».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"497418,497427,497419\"]","post_title":"The Red Sea: progetto rigenerativo e diversificato per vivere un’esperienza luxury (1)","post_date":"2025-09-22T09:00:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758531612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497331\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Emprin[/caption]\r

\r

ItalyScape mantiene le posizioni e consolida l'offerta. Nonostante le preoccupazioni legate al calo del turismo statunitense in Italia, ItalyScape non ha registrato flessioni: il 2025 conferma il fatturato del 2024, con una presenza costante di clienti stranieri, sia individuali che gruppi, e una crescita nella fascia alto spendente.\r

Un mercato che cambia\r

Il mondo del turismo sta cambiando. Una delle tendenze più evidenti è l’aumento delle prenotazioni last minute da parte dei viaggiatori individuali, con un picco significativo registrato a settembre: un comportamento che si è rafforzato dopo il periodo pandemico e che oggi è diventato una prassi sempre più diffusa. Anche il turismo di gruppo sta evolvendo: i gruppi sono meno numerosi, ma richiedono servizi sempre più personalizzati, esperienze su misura che rispondano ai desideri specifici dei partecipanti.\r

\r

Allo stesso tempo, emerge un’altra tendenza interessante: una maggiore apertura del pubblico internazionale verso stagioni diverse e destinazioni meno battute. C’è voglia di scoprire un’Italia più autentica, lontana dai circuiti tradizionali e dai picchi dell’overtourism.\r

\r

In questo scenario in continua evoluzione, ItalyScape riesce a rispondere a ogni richiesta - anche all’ultimo momento - grazie a una rete solida e flessibile di fornitori, strutture e guide locali multilingue.\r

\r

«Le persone non sono tutte uguali, e neanche i viaggi lo sono - commenta Vincenzo Emprin, ceo di Italyscape -. Il vero lusso oggi è capire davvero cosa cerca ciascun cliente, offrire esperienze autentiche e avere la prontezza di rispondere in tempo reale. Servizio, creatività, velocità: è questo che ci chiedono, ed è questo che ci distingue».\r

I dati\r

Oggi il 50% delle prenotazioni riguarda viaggiatori individuali, un dato significativo che conferma il cambio di passo del turismo incoming. ItalyScape lavora con un portafoglio clienti sempre più internazionale: accanto al 60% rappresentato dagli Stati Uniti, seguono Regno Unito, Francia e nuovi mercati in forte crescita come Singapore, Australia, Messico e Brasile.\r

\r

Un altro trend importante riguarda le agenzie italiane: crescono le richieste per gestire incoming di clienti esteri (soprattutto Usa, Brasile, Singapore, Messico) e ItalyScape si conferma partner ideale, grazie a preventivi e documentazione in inglese, francese e spagnolo, guide locali esperte e multilingue e non ultimo un servizio di conciergerie sempre attivo, per ogni emergenza, prenotazione o cambio in corsa.\r

\r

\r

\r

Escapade, la divisione Mice di ItalyScape con sede a Padova, ha registrato ottimi risultati nel 2025 con l’apertura a nuovi mercati come il Messico e l’Australia, a cui si è aggiunto il consolidamento delle collaborazioni con grandi brand francesi. Non da meno si è registrata una vivacità anche nel mercato domestico, con aziende italiane che scelgono ItalyScape per eventi tailor-made, immersi nella bellezza delle città d’arte o nei paesaggi italiani più sorprendenti.\r

Le mete più richieste\r

L’Italia continua a esercitare un fascino irresistibile sul pubblico internazionale, che premia le sue meraviglie più note ma guarda con crescente interesse anche alle destinazioni in evoluzione. In vetta alle richieste spiccano i grandi classici del lusso e della bellezza: la Costiera Amalfitana; il lago di Como; le grandi città d’arte, Venezia, Firenze, Roma. Ma a brillare oggi sono anche nuove destinazioni in ascesa, come Napoli e Palermo: due città dalla forte identità, dove si respira un fermento autentico fatto di riqualificazioni urbane, nuove aperture alberghiere e un’offerta sempre più attrattiva per i viaggiatori di oggi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"ItalyScape, numeri in tenuta. Cresce la voglia di Italia \"alternativa\"","post_date":"2025-09-19T10:30:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758277849000]}]}}